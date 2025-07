Le PDG d'Intel annonce une réduction de 15 % de ses effectifs, un recentrage sur trois priorités stratégiques

et une réorganisation de la hiérarchie comme nécessaires pour la survie de l'entreprise

15 % de licenciements : une restructuration industrielle de grande ampleur

Envoyé par Lip-Bu Tan Envoyé par Nous mettons actuellement en œuvre un plan visant à réduire nos effectifs d'environ 15 % et prévoyons de terminer l'année avec un effectif mondial d'environ 75 000 employés, grâce à des réductions d'effectifs et à des départs naturels. Nous avons réalisé une grande partie de nos réductions d'effectifs au deuxième trimestre, rationalisant ainsi le nombre de niveaux hiérarchiques d'environ 50 %. Nous sommes également en bonne voie pour mettre en œuvre notre politique de retour au bureau en septembre, les sites ayant achevé les améliorations nécessaires pour fonctionner à pleine capacité.



Tout cela vise à améliorer l'efficacité organisationnelle et à transformer notre culture. Nous deviendrons une entreprise plus rapide, plus agile et plus dynamique. Nous éliminerons la bureaucratie et donnerons aux ingénieurs les moyens d'innover plus rapidement et avec plus de concentration. Et nous réduirons nos coûts afin de pouvoir investir dans la croissance future. Tels sont les fondements d'une nouvelle Intel, et nous avons pris des mesures importantes dans la bonne direction au cours du deuxième trimestre.



Lip-Bu Tan est président-directeur général d'Intel Corporation et siège au conseil d'administration de la société. Il a été nommé à ce poste en mars 2025.

Tan a souligné trois piliers stratégiques pour l'avenir d'Intel : discipline financière, écosystème x86 et IA

Une situation critique pour l'ancien leader

La « main de fer » de Lip-Bu Tan pour un nouvel Intel



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 475 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Confronté à des défis sans précédent, notamment un retard significatif dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et une chute de son classement parmi les entreprises de semi-conducteurs, le groupe est désormais sous la houlette d'un nouveau PDG, Lip-Bu Tan, dont la mission est claire : redresser la barre avec détermination et discipline. Une de ses premières actions marquantes est l'annonce d'une réduction drastique des effectifs, comme détaillé dans une lettre récente aux employés.Dans une note envoyée aux employés le 24 juillet 2025, Lip-Bu Tan a abordé les résultats du deuxième trimestre 2025, qui, bien que montrant un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, reflètent une période de "décisions difficiles mais nécessaires". Au cœur de ces décisions se trouve un plan de réduction des effectifs d'environ 15 %, visant à ramener la main-d'œuvre mondiale à quelque 75 000 employés d'ici la fin de l'année. Cette restructuration inclut également une rationalisation de près de 50 % des couches de management, une mesure significative pour aplatir l'organisation et accroître l'efficacité.L’annonce la plus visible est sans conteste celle des 25 000 suppressions de postes prévues d’ici la fin 2025. Intel devrait passer de 96 000 à environ 75 000 employés, touchant tous les niveaux de l’organisation, des postes opérationnels aux cadres intermédiaires.Lip-Bu Tan explique vouloir diviser par deux les couches de management, estimant que l’excès de hiérarchie nuit à la réactivité et à la capacité d’innovation. En parallèle, une nouvelle politique de retour au bureau impose aux employés hybrides d’être présents au moins 4 jours par semaine, marquant la fin de la flexibilité accordée depuis la pandémie.Ces mesures ont déjà suscité l’inquiétude en interne : des départs volontaires massifs sont signalés, en particulier dans les divisions touchées par la rationalisation. L’objectif affiché est de réduire la bureaucratie et de restaurer une « culture d’ingénierie ambitieuse », selon ses termes.Intel ne se contente pas de couper dans ses effectifs. Lip-Bu Tan veut réorienter la stratégie du groupe autour de trois piliers :Nous adopterons une approche fondamentalement différente pour développer notre activité de fonderie. Au cours des dernières années, l'entreprise a trop investi, trop tôt, sans demande suffisante. Ce faisant, notre empreinte industrielle s'est inutilement fragmentée et sous-utilisée. Nous devons corriger le tir. À l'avenir, nous adopterons une approche systématique pour développer notre empreinte industrielle, en parfaite adéquation avec les besoins de nos clients. Nous ferons preuve de discernement et de discipline dans l'allocation de nos capitaux, car c'est ainsi que fonctionnent les grandes fonderies.Dans cette optique, nous avons décidé de ne pas donner suite aux projets précédemment prévus en Allemagne et en Pologne. Nous prévoyons également de regrouper nos activités d'assemblage et de test au Costa Rica vers nos sites plus importants au Vietnam et en Malaisie. Le Costa Rica reste un site Intel important et de grande envergure, qui abrite des équipes d'ingénieurs et des fonctions corporate clés.Nous restons profondément engagés à investir aux États-Unis, où nous appliquerons le même niveau de discipline financière. À cette fin, nous ralentissons davantage la construction dans l'Ohio afin de garantir que nos dépenses correspondent à la demande, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour accélérer en fonction des nouveaux clients acquis.Nous renforçons également l'orientation et la discipline financière de nos investissements dans le développement technologique. Notre priorité numéro un est de déployer Intel 18A à grande échelle. Intel 18A et Intel 18A-P sont des nœuds critiques pour les produits Intel et généreront des volumes de plaquettes importants jusqu'à la prochaine décennie, à commencer par Panther Lake plus tard cette année. À mesure que nous augmenterons le volume de nos propres produits et que nous livrerons à d'importants clients Intel 18A tels que le gouvernement américain, nous serons mieux placés pour attirer des clients externes vers cette technologie.Nous allons nous concentrer sur l'augmentation de notre part de marché dans nos segments clés que sont les clients et les serveurs. À cette fin, je travaille en étroite collaboration avec nos équipes produit et ingénierie afin de renforcer notre feuille de route.Dans le domaine des clients, Panther Lake est notre priorité absolue, car il renforcera notre position dans le secteur des ordinateurs portables grand public et professionnels. Nous devons également poursuivre nos efforts sur Nova Lake afin de combler les lacunes dans le domaine des ordinateurs de bureau haut de gamme.Dans le domaine des centres de données, nous nous concentrons sur la reconquête de parts de marché en développant Granite Rapids, tout en améliorant nos capacités pour les charges de travail hyperscale. Pour soutenir cette démarche, nous réintroduisons le multithreading simultané (SMT). L'abandon du SMT nous a placés dans une position concurrentielle désavantageuse. Son retour nous aidera à combler les écarts de performances. Nous progressons également dans notre recherche d'un dirigeant permanent pour notre activité de centres de données, et je compte vous en dire plus à ce sujet au cours de ce trimestre.Nous concentrerons nos efforts en matière d'IA sur le développement d'une stratégie cohérente en matière de silicium, de systèmes et de piles logicielles. Par le passé, nous avons abordé l'IA avec une approche traditionnelle, centrée sur le silicium et la formation. Cela doit changer, et nous avons déjà commencé à développer de nouvelles capacités tout en attirant de nouveaux talents.Au fur et à mesure de cette transition, nous concentrerons nos efforts sur les domaines dans lesquels nous pouvons innover et nous différencier, comme l'inférence et l'IA agentielle. Notre point de départ sera les charges de travail émergentes en matière d'IA, puis nous travaillerons en amont pour concevoir des logiciels, des systèmes et des composants électroniques qui permettront d'obtenir les meilleurs résultats pour nos clients. Nous avons beaucoup de travail en cours et nous vous en dirons plus sur nos projets dans les mois à venir.Il y a à peine deux décennies, Intel symbolisait l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs. Les campagnes « Intel Inside » étaient omniprésentes, et la firme fournissait les processeurs qui faisaient tourner l’essentiel des ordinateurs personnels dans le monde. Mais cette époque est bel et bien révolue. Lip-Bu Tan aurait affirmé lors d'une séance de questions-réponses avec des employés mondiaux qu'il était « trop tard » pour qu'Intel puisse rattraper son retard face à la concurrence dans le secteur de l'IA. Cette admission douloureuse souligne la domination écrasante de rivaux tels que Nvidia sur le marché de l'IA, en particulier dans le segment des centres de données et de la formation d'IA , où Nvidia a établi une emprise forte.Intel, longtemps considéré comme un pilier incontournable du hardware, reconnaît ainsi avoir raté le virage le plus décisif de la décennie.Le PDG aurait également déclaré qu'Intel n'était plus un leader dans la fabrication de puces, une position qu'elle détenait il y a 20 à 30 ans. Pire encore, il aurait affirmé que l'entreprise est sortie du « top 10 des entreprises de semi-conducteurs » : « Il y a 20 ou 30 ans, nous étions vraiment le leader. Aujourd'hui, je pense que le monde a changé. Nous ne faisons pas partie des 10 premières entreprises de semi-conducteurs ». Avec une capitalisation estimée à 103 milliards de dollars, Intel se classerait 16, loin derrière Nvidia, qui a récemment franchi le seuil des 4 000 milliards de dollars et occupe la première place.Lip-Bu Tan, qui a succédé à Pat Gelsinger en mars 2025, est perçu comme un leader pragmatique qui estime que la quête pour restaurer la rentabilité et la pertinence d'Intel nécessite de transformer la société en une entité plus agile, plus réactive et plus « impitoyable » à l'image de concurrents comme AMD et Nvidia, réputés pour leur rapidité d'exécution et leur agressivité sur le marché. Sa philosophie est claire : « moins de promesses et plus de résultats ». Il s'engage à une approche disciplinée, où chaque investissement doit avoir un sens économique. L'objectif est de reconstruire la confiance des clients en se concentrant sur leurs besoins réels.La revitalisation de l'écosystème x86 se concentrera sur le renforcement de la feuille de route pour les segments clients et serveurs, avec une priorité sur des produits comme Panther Lake pour les ordinateurs portables. En ce qui concerne l'IA, Intel s'éloigne d'une approche purement axée sur le silicium pour développer une « pile » cohérente intégrant le silicium, le système et le logiciel, avec un accent particulier sur l'inférence et l'IA agentique (Edge AI et Agentic AI), des niches prometteuses.Source : PDG d'Intel Quelle lecture faites-vous de ces choix ? Les trouvez-vous pertinents ? Dans quelle mesure ?La discipline budgétaire imposée par Lip-Bu Tan est-elle une nécessité ou un aveu d’échec des stratégies passées ?La stratégie d'Intel de se concentrer sur l'Edge AI et l'IA Agentique est-elle suffisante pour rattraper son retard face à des géants comme Nvidia ou AMD, qui dominent déjà l'IA générative et le calcul intensif ?