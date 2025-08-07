Récemment, Nvidia a rejeté les accusations chinoises selon lesquelles ses GPU pour centres de données destinés à l'intelligence artificielle (IA) comprendraient une fonction matérielle permettant de désactiver à distance les puces, communément appelée « kill switch ». "Les GPU NVIDIA ne disposent pas et ne devraient pas disposer de kill switches et de portes dérobées", a écrit David Reber, directeur de la sécurité chez Nvidia, dans un article de blog. Cette position signifie que Nvidia a rejeté les demandes du gouvernement américain visant à inclure des portes dérobées et des dispositifs d'arrêt d'urgence dans ses puces IA.
Récemment, la Cyberspace Administration of China (CAC), l'autorité de régulation d'Internet en Chine, s'est dite préoccupée par une proposition américaine visant à équiper les puces vendues à l'étranger de fonctions de contrôle et de localisation. Le régulateur chinois a déclaré avoir convoqué Nvidia à une réunion le 31 juillet 2025 afin que l'entreprise explique si sa puce H20 présente des risques de sécurité liés à des portes dérobées. Il a ajouté qu'il craigne que les données des utilisateurs chinois et leurs droits à la vie privée ne soient affectés. (Un risque lié à une porte dérobée fait référence à une méthode cachée permettant de contourner les contrôles d'authentification ou de sécurité normaux.)
En réponse, Nvidia a rejeté les accusations chinoises selon lesquelles ses GPU pour centres de données destinés à l'intelligence artificielle comprendraient une fonction matérielle permettant de désactiver à distance les puces, communément appelée « kill switch ». "Les GPU NVIDIA ne disposent pas et ne devraient pas disposer de kill switches et de portes dérobées", a écrit David Reber, directeur de la sécurité chez Nvidia, dans un article de blog.
Cette déclaration illustre la manière dont Nvidia gère les conflits géopolitiques alors que ses puces IA restent très demandées par les pays et les entreprises du monde entier. Les législateurs américains ont proposé une loi qui obligerait les puces IA soumises à des réglementations d'exportation à être équipées de systèmes de localisation. La position de Nvidia s'oppose directement au projet de loi américain sur la sécurité des puces, qui imposerait des mesures de sécurité, notamment des dispositifs d'arrêt à distance.
Nvidia a rejeté les demandes du gouvernement américain visant à inclure des portes dérobées et des dispositifs d'arrêt d'urgence dans ses puces IA. Le directeur de la sécurité de l'entreprise a publié un article de blog qualifiant ces mesures d' "invitation ouverte au désastre". Cette opposition intervient alors que des législateurs des deux partis envisagent une loi exigeant l'intégration d'une technologie de suivi dans les puces IA, tandis que les autorités chinoises affirment que des portes dérobées existent déjà dans le matériel Nvidia vendu en Chine.
Le projet de loi bipartisane présenté en mai obligerait Nvidia et d'autres fabricants à intégrer une technologie de suivi permettant d'identifier les puces transportées illégalement à l'étranger.
David Reber a fait valoir qu' "il n'existe pas de porte dérobée secrète « bonne », mais seulement des vulnérabilités dangereuses qui doivent être éliminées". La société soutient que de telles mesures "violent les principes fondamentaux de la cybersécurité".
Une porte dérobée, c'est comme avoir une entrée secrète dans votre maison que vous êtes censé être le seul à connaître, mais en réalité, toute personne qui la découvre peut l'utiliser pour s'introduire chez vous. Les dispositifs d'arrêt à distance sont des télécommandes qui permettent d'éteindre des puces informatiques depuis n'importe où dans le monde, même à l'insu de leur propriétaire.
Cependant, Nvidia se trouve prise entre des pressions géopolitiques concurrentes alors qu'elle navigue entre les contrôles à l'exportation et l'accès au marché chinois. Les puces IA les plus puissantes de l'entreprise restent soumises à des contrôles stricts à l'exportation vers la Chine et d'autres pays. Les autorités chinoises ont lancé une enquête sur les vulnérabilités présumées des puces H20 que Nvidia vend dans le pays.
Nvidia et le gouvernement américain souhaitent tous deux que la société conserve sa position dominante sur le marché chinois des puces IA, mais les exigences en matière de portes dérobées pourraient compromettre cette position. Le débat met en évidence la tension entre les préoccupations de sécurité nationale et le maintien des avantages concurrentiels sur le marché mondial des puces IA.
Les fabricants de puces chinois améliorent régulièrement leurs performances et leurs capacités de production, la Chine cherchant des alternatives locales à la technologie américaine. L'accès direct des États-Unis au matériel de Nvidia pourrait accélérer le passage de la Chine à des fournisseurs nationaux tels que Huawei, un géant technologique chinois, ce qui pourrait coûter à Nvidia une part de marché importante. Reber a explicitement averti que les kill switches "porteraient un préjudice irréparable aux intérêts économiques et à la sécurité nationale des États-Unis".
Le responsable de la sécurité de Nvidia a clairement exprimé son opposition tant sur le plan politique que sur celui de la sécurité. "Pour atténuer le risque d'utilisation abusive, certains experts et décideurs politiques proposent d'exiger des « kill switches » matériels ou des contrôles intégrés permettant de désactiver à distance les GPU à l'insu et sans le consentement de l'utilisateur", a écrit Reber. "Ce n'est pas une politique judicieuse. C'est une réaction excessive qui nuirait de manière irréparable aux intérêts économiques et à la sécurité nationale des États-Unis."
