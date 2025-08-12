Un média d'État chinois allègue que les GPU Nvidia H20 sont dangereux et obsolètes, et exhortent les entreprises chinoises à les éviter, ajoutant que ces GPU ne sont « ni écologiques, ni avancés, ni sûrs »

Les ambitions de Nvidia sur le marché chinois semblent s'assombrir. Les puces H20 de Nvidia font l'objet d'une méfiance croissante de la part des Chinois en raison de portes dérobées présumées. Un rapport diffusé par un média d'État chinois affirme que les GPU Nvidia H20 sont dangereux et obsolètes, et exhortent les entreprises chinoises à les éviter. Le rapport allègue que « ces puces ne sont ni écologiques, ni avancées, ni sûres ». Outre la présence présumée de portes dérobées, il allègue aussi que Nvidia a obtenu une licence de Washington pour exporter ses GPU sur mesure en acceptant de verser 15 % de ses revenus au gouvernement américain.
Les États-Unis ont annulé en juillet 2025 l'interdiction imposée quatre mois plus tôt à Nvidia de vendre la puce H20 à la Chine. L'entreprise a développé la puce H20 spécialement pour le marché chinois après que les États-Unis ont imposé des restrictions à l'exportation des puces d'IA avancées fin 2023. Mais les perspectives commerciales de Nvidia en Chine ne sont pas prometteuses, car les autorités chinoises se montrent méfiantes à l'égard de la puce H20.
La Cyberspace Administration of China (CAC), l'autorité de régulation d'Internet en Chine, s'est dite préoccupée par une proposition américaine visant à équiper les puces vendues à l'étranger de fonctions de contrôle et de localisation. Les allégations concernant la puce se multiplient malgré les démentis de Nvidia.
Le 10 août 2025, un rapport paru en Chine a allégué que « la puce H20 de Nvidia est insécurisée » et a exhorté les acheteurs chinois à boycotter ces processeurs conçus pour le marché chinois. Le rapport provient de Yuyuan Tantian, un média affilié à la chaîne de télévision publique China Central Television (CCTV). Selon le média, l'accélérateur H20 n'est pas fiable en raison des efforts présumés du gouvernement américain pour y intégrer des portes dérobées.
« Lorsqu'une puce n'est ni écologique, ni avancée, ni sûre, en tant que consommateurs, nous avons bien sûr la possibilité de ne pas l'acheter », a expliqué Yuyuan Tantian dans son rapport. Il a suggéré que la puce H20 pouvait être contrôlée à distance grâce à des failles matérielles et logicielles. Yuyuan Tantian a cité des exemples, comme les les tentatives de Washington en 1992 de mettre en place une surveillance via des portes dérobées dans les puces.
Pour rappel, la puce H20 est la réponse de Nvidia à l'interdiction imposée par Washington sur les exportations de processeurs haut de gamme pour l'IA et les jeux vidéo vers la Chine. Bien que ses performances ne représentent qu'une fraction de celles du modèle haut de gamme H200, elle s'est étonnamment bien vendue, permettant à Nvidia d'enregistrer un chiffre d'affaires record malgré une baisse temporaire des exportations entre avril et juillet 2025.
Les origines de la méfiance de la Chine à l'égard des puces H20 de Nvidia
L'administration du président américain Donald Trump a interdit la vente des puces H20 en avril 2025 dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec la Chine, mais a annulé cette interdiction en juillet. Mais Nvidia peine à rétablir la confiance en Chine en raison de nombreux facteurs et l'article de Yuyuan Tantian reflète ces difficultés. La Chine représentait environ 13 % de ses revenus au cours du dernier exercice financier, malgré les tensions.
Outre sa puissance réduite, les autorités chinoises s'inquiètent également de la présence éventuelle de dispositifs de géolocalisation et de portes dérobées cachés dans les puces Green Team. Le Congrès américain a présenté un projet de loi visant à imposer la géolocalisation des GPU haut de gamme destinés aux jeux vidéo et à l'IA à la mi-mai 2025, et la Maison Blanche envisageait de faire de même. Ce qui a exacerbé les craintes des autorités chinoises.
La Chine a exprimé ses inquiétudes concernant la sécurité des puces H20 vendues par Nvidia dans le pays, allant même jusqu'à convoquer le géant des puces pour lui demander s'il existait des risques de sécurité liés à des portes dérobées. La Cyberspace Administration of China a convoqué Nvidia en juillet 2025 pour lui demander des explications sur la question. Ce n'est pas la seule critique adressée à Nvidia dans les médias chinois ces derniers temps.
Le Quotidien du Peuple (People's Daily), le journal officiel du Comité central du Parti communiste chinois, a déclaré que Nvidia doit fournir des « preuves convaincantes en matière de sécurité » afin d'apaiser les inquiétudes des utilisateurs chinois concernant les risques liés à la sécurité de ses puces et de regagner la confiance du marché. Nvidia a fermement nié l'existence d'un tel risque, mais l'entreprise ne parvient pas encore à effacer les inquiétudes.
Récemment, Nvidia a rejeté les accusations chinoises selon lesquelles ses GPU pour centres de données destinés à l'IA comprendraient une fonction matérielle permettant de désactiver à distance les puces, communément appelée « kill switch ». « Les GPU NVIDIA ne disposent pas et ne devraient pas disposer de kill switches et de portes dérobées », a écrit David Reber, directeur de la sécurité chez Nvidia, dans un article de blogue.
La Chine tente-t-elle de détourner ses entreprises des processeurs de Nvidia
Selon les analystes, bien que l'article de Yuyuan Tantian ne provienne pas d'une source gouvernementale, la Chine utilise souvent des comptes de réseaux sociaux liés à l'État pour façonner son agenda et signaler des changements dans sa position officielle sans s'engager directement. Ainsi, cette critique pourrait s'inscrire dans le cadre d'une campagne plus large visant à détourner les entreprises nationales du matériel informatique étranger dédié à l'IA.
Cette initiative profiterait aux alternatives locales telles que les puces Ascend de Huawei. Toutefois, de nombreuses organisations et entités chinoises continuent d'acheter des produits Nvidia. Outre la demande massive de GPU H20, il existe également un marché noir florissant pour les puces interdites.
On estime qu'un milliard de dollars de ces GPU ont été vendus au cours du dernier trimestre, certaines entreprises faisant déjà la promotion du B300, qui devrait arriver sur le marché plus tard cette année. L'écosystème proposé par Nvidia rend ses concurrents chinois beaucoup moins attractifs, pour l'instant.
Le PDG de Nvidia averti que les concurrents chinois deviennent redoutables
Dans une interview accordée à Bloomberg en mai, Jensen Huang a déclaré que les rivaux chinois comblent le vide laissé par les entreprises américaines contraintes d'abandonner ce marché en raison des restrictions commerciales imposées par les États-Unis. Les analystes avertissent depuis des années que les restrictions américaines pourraient avoir un effet inverse à celui recherché, en favorisant l'innovation et en consolidant le pouvoir des géants chinois.
Lors de l'interview, Jensen Huang a déclaré que l'industrie technologique chinoise devient plus puissante. « Les concurrents chinois ont évolué », a déclaré Jensen Huang. Il a ajouté que le géant chinois Huawei qui figurait sur la liste noire du gouvernement américain est devenu « tout à fait redoutable ». Jensen Huang a affirmé : « comme tout le monde, ils doublent, voire quadruplent leurs capacités chaque année. Et le volume augmente considérablement ».
Jensen Huang a souligné que l'écart entre les performances des produits américains et leurs alternatives chinoises se réduit. La dernière puce d'IA de Huawei offre des « performances similaires » à celles de la puce H200 de Nvidia, un composant qui était à la pointe de la technologie jusqu'à son remplacement ces derniers mois. En vertu des restrictions, Nvidia ne peut pas expédier sa puce H20 en Chine. Ce composant clé est une version dégradée du H200.
Jensen Huang explique à propos de cette puce : « il n'est pas possible de dégrader davantage les capacités du produit. Nvidia envisage des alternatives potentielles au H20, mais n'a pas de puce prévue pour l'instant. Lorsqu'elle le fera, l'entreprise devra demander l'autorisation de Washington. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du marché chinois. C'est là que se trouve la plus grande population de chercheurs en intelligence artificielle au monde ».
Selon plusieurs rapports, l'industrie chinoise se tourne de plus en plus vers les alternatives offertes par Huawei. Ainsi, les restrictions américaines pourraient non seulement favoriser la Chine dans la course mondiale à l'IA, mais aussi transformer Huawei en une puissance mondiale en matière de puce d'IA.
