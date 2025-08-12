L'action d'Intel grimpe
Le 7 août 2025, Donald Trump frappe fort sur Truth Social. Sans détour, il qualifie Lip-Bu Tan, nouveau PDG dIntel depuis mars 2025, dhomme « hautement CONFLICTUEL », exige sa démission immédiate et affirme quil nexiste « aucune autre solution » à ce quil présente comme un problème majeur pour la sécurité nationale et la confiance des marchés.
Cette attaque frontale intervient après que le sénateur républicain Tom Cotton a adressé une lettre au président, pointant les liens passés de Tan avec des entreprises chinoises et soulevant des craintes sur la souveraineté technologique américaine.
Dans un contexte déjà tendu pour Intel (marasme boursier, restructuration douloureuse, incertitudes sur la production de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis), cette sortie présidentielle semblait porter un coup potentiellement fatal à la crédibilité du groupe et de son dirigeant.
Pourtant, six jours plus tard, la scène change du tout au tout. Le 11 août, après une rencontre à la Maison-Blanche, Trump se présente devant la presse et chante les louanges du même homme quil voulait éjecter. Il parle désormais dune « success story incroyable », se dit « très impressionné » par le parcours de Tan, et annonce que celui-ci travaillera en collaboration avec ladministration pour « améliorer la compétitivité et la sécurité technologique des États-Unis ».
La situation a commencé la semaine dernière, lorsque le sénateur républicain américain Tom Cotton a envoyé une lettre au conseil d'administration d'Intel pour exprimer « ses préoccupations concernant la sécurité et l'intégrité des activités d'Intel et leur impact potentiel sur la sécurité nationale des États-Unis ». Cotton faisait référence aux plus de 200 millions de dollars que Tan et sa société de capital-risque ont investis dans des entreprises chinoises de fabrication de pointe et de puces électroniques, dont certaines ont des liens avec l'armée chinoise. Cependant, aucune de ces sociétés ne figure sur la liste des entreprises du complexe militaro-industriel chinois établie par le Trésor américain, et aucune loi n'a donc été enfreinte.
Le lendemain, Trump a publié un message sur son réseau social Truth Social, déclarant que Tan était « en situation de CONFLIT d'intérêts et devait démissionner immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution à ce problème ».
Dans une lettre adressée au personnel d'Intel, Tan a qualifié les soupçons concernant ses relations avec la Chine de « désinformation ». Il a également confirmé que l'entreprise rencontrait l'administration Trump pour discuter de la question.
Une volte-face surprenante ?
Selon des sources anonymes, Tan a présenté son parcours personnel et professionnel à Trump et lui a proposé des pistes de collaboration entre Intel et le gouvernement. Le PDG d'Intel est né en Malaisie et a grandi à Singapour avant de s'installer aux États-Unis, où il a obtenu un master au Massachusetts Institute of Technology. Il semble que la réunion ait été fructueuse.
Le président Donald Trump a confirmé lundi que lui et les membres de son cabinet avaient rencontré le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, quelques jours après avoir appelé le dirigeant du fabricant de puces à démissionner. Les actions d'Intel ont augmenté de 2 % en bourse.
« J'ai rencontré M. Lip-Bu Tan, d'Intel, en compagnie du secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, et du secrétaire au Trésor, Scott Bessent », a écrit Trump dans un message publié sur Truth Social. « La réunion a été très intéressante. Son succès et son ascension sont une histoire incroyable. M. Tan et les membres de mon cabinet vont passer du temps ensemble et me faire part de leurs suggestions au cours de la semaine prochaine. Merci de votre attention sur cette question ! »
Le dernier message de Trump marque un changement radical de ton par rapport à la semaine dernière.
Des marchés boursiers euphoriques
Cette volte-face ne reste pas sans effet. En pré-ouverture, le titre Intel bondit de plus de 3 %, puis gagne encore du terrain au fil de la journée (+3,5 % à la clôture), avant de poursuivre légèrement sa progression après-marché. Les investisseurs, qui craignaient un bras de fer prolongé entre Washington et le groupe, y voient un signe de stabilisation politique et une possible relance des relations avec lÉtat fédéral.
Dans lunivers hautement spéculatif des semi-conducteurs, un simple changement de ton présidentiel peut faire basculer des milliards de dollars de capitalisation boursière en quelques heures. Cette hausse ponctuelle ne masque cependant pas la réalité : Intel reste loin derrière ses rivaux TSMC, Samsung et Nvidia en matière de gravure de puces les plus avancées, et sa division de fonderie peine à décoller.
L'administration Trump a pris des mesures sévères dans le monde des affaires, en particulier sur le marché des semi-conducteurs, alors que les États-Unis sont en concurrence avec la Chine pour la suprématie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Au cours du week-end, Nvidia a accepté de verser au gouvernement fédéral une réduction de 15 % en échange de licences de contrôle des exportations qui lui permettront de vendre à nouveau sa puce H20 à la Chine et aux entreprises chinoises. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a rendu visite à Trump à la Maison Blanche vendredi.
Le président Trump a déclaré lundi qu'il avait initialement demandé à Nvidia une réduction de 20 % des ventes du fabricant de puces à la Chine, mais que ce chiffre était tombé à 15 % après que Huang ait négocié avec lui.
« J'ai dit : "Écoutez, je veux 20 % si je dois approuver cela pour vous, pour le pays" », a déclaré Trump lors d'une conférence de presse à Washington, D.C.
En résumé
- 7 août : Trump exige la démission immédiate du PDG dIntel.
- 11 août : Après une rencontre, Trump encense Tan et annonce une collaboration.
- Effet immédiat : le titre Intel rebondit en bourse.
- Fond de scène : rivalité technologique avec la Chine, nécessité de relancer la production américaine de puces.
Des décisions difficiles
Tan, 65 ans, a pris la tête d'Intel après que le fabricant de puces en difficulté n'ait pas réussi à s'imposer sur le marché de l'IA, dominé par Nvidia, tout en dépensant des sommes colossales pour développer son activité de fonderie pour la fabrication de puces.
Tan est né en Malaisie et a grandi à Singapour avant de s'installer aux États-Unis et d'obtenir un master au Massachusetts Institute of Technology. Il a déclaré fin juillet que ses premiers mois en tant que PDG d'Intel n'avaient pas été faciles, avec des licenciements et des coupes budgétaires dans la division de fonderie.
Intel a annulé ses projets de sites de fabrication en Allemagne et en Pologne et ralentirait son développement dans l'Ohio, a-t-il déclaré à ses employés.
« Redresser l'entreprise prendra du temps et demandera de la patience », a déclaré Tan lors d'une conférence téléphonique avec des analystes en juillet. « Nous avons beaucoup à faire pour faire avancer l'entreprise. »
Mais l'ancien PDG d'Intel, Craig Barrett, a opté pour une autre approche.
Dans une tribune publiée dans Fortune, Barrett propose un modèle unique de financement : les huit plus gros clients dIntel (Apple, Google, Nvidia, etc.) investiraient chacun 5 milliards USD. En échange, ils obtiendraient un approvisionnement garanti, une meilleure négociation tarifaire, et une source alternative aux usines de fabrication (fabs) asiatiques. Il met en garde : ni TSMC, ni Samsung nenvisagent de transférer leurs technologies de pointe aux États-Unis à court terme
Barrett critique la stratégie actuelle consistant à attendre des commandes clients avant dinvestir dans le procédé 14A, la qualifiant de « plaisanterie ». Il appuie lidée que lavance technologique nécessite des investissements anticipés, notamment en lithographie EUV High-NA et en alimentation par larrière (backside power delivery). Pour encourager la demande intérieure, Barrett propose linstauration de droits de douane allant jusquà 50 % sur les puces avancées importées, à linstar des mesures applicables au secteur de lacier et de laluminium.
Ce volet du plan suscite le plus de débats. Les critiques soulignent qu'un tel tarif pourrait ne pas suffire à convaincre les clients de choisir Intel. Si une entreprise comme Apple ou Nvidia a besoin des puces les plus avancées pour ses produits, elle pourrait être prête à payer le coût supplémentaire des tarifs pour obtenir la meilleure technologie de TSMC, car l'alternative d'Intel ne serait peut-être pas à la hauteur en termes de performances ou de maturité.
Alors que certains membres du conseil dadministration avaient suggéré de séparer les activités de conception (design) et de fabrication (foundry), Barrett sy oppose fermement. Selon lui, ce nest pas une question de structure, mais daccès au capital.
Envoyé par Craig Barrett
Le retournement de Trump illustre la fragilité de la frontière entre politique et économie lorsquil sagit de technologies stratégiques. Une déclaration présidentielle peut déstabiliser un marché ou le rassurer instantanément. Mais pour Intel, lépisode ne résout pas les défis structurels : la reconquête du leadership mondial dans les semi-conducteurs passera par des années dinvestissements, de recherche et de choix industriels audacieux bien au-delà des effets dannonce dun président prompt à changer de ton.
Sources : Donald Trump, Intel
Et vous ?
Le revirement de Trump est-il un signe de pragmatisme ou dincohérence politique ?
La communication présidentielle est-elle devenue une forme de « spectacle » qui nuit à la stabilité économique ? Que pensez-vous du revirement de Donald Trump ?
Le CHIPS Act est-il une solution durable ou une perfusion financière temporaire ?
