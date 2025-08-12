IdentifiantMot de passe
Donald Trump fait volte-face concernant le PDG d'Intel, parlant désormais d'une « success story incroyable » quelques jours après avoir exigé sa démission. L'action d'Intel grimpe

Le , par Stéphane le calme
17 commentaires

4PARTAGES

7  0 
Donald Trump fait volte-face concernant le PDG d'Intel, parlant désormais dune « success story incroyable » quelques jours après avoir exigé sa démission.
L'action d'Intel grimpe

Le 7 août 2025, Donald Trump frappe fort sur Truth Social. Sans détour, il qualifie Lip-Bu Tan, nouveau PDG dIntel depuis mars 2025, dhomme « hautement CONFLICTUEL », exige sa démission immédiate et affirme quil nexiste « aucune autre solution » à ce quil présente comme un problème majeur pour la sécurité nationale et la confiance des marchés.

Cette attaque frontale intervient après que le sénateur républicain Tom Cotton a adressé une lettre au président, pointant les liens passés de Tan avec des entreprises chinoises et soulevant des craintes sur la souveraineté technologique américaine.

Dans un contexte déjà tendu pour Intel (marasme boursier, restructuration douloureuse, incertitudes sur la production de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis), cette sortie présidentielle semblait porter un coup potentiellement fatal à la crédibilité du groupe et de son dirigeant.

Pourtant, six jours plus tard, la scène change du tout au tout. Le 11 août, après une rencontre à la Maison-Blanche, Trump se présente devant la presse et chante les louanges du même homme quil voulait éjecter. Il parle désormais dune « success story incroyable », se dit « très impressionné » par le parcours de Tan, et annonce que celui-ci travaillera en collaboration avec ladministration pour « améliorer la compétitivité et la sécurité technologique des États-Unis ».

La situation a commencé la semaine dernière, lorsque le sénateur républicain américain Tom Cotton a envoyé une lettre au conseil d'administration d'Intel pour exprimer « ses préoccupations concernant la sécurité et l'intégrité des activités d'Intel et leur impact potentiel sur la sécurité nationale des États-Unis ». Cotton faisait référence aux plus de 200 millions de dollars que Tan et sa société de capital-risque ont investis dans des entreprises chinoises de fabrication de pointe et de puces électroniques, dont certaines ont des liens avec l'armée chinoise. Cependant, aucune de ces sociétés ne figure sur la liste des entreprises du complexe militaro-industriel chinois établie par le Trésor américain, et aucune loi n'a donc été enfreinte.

Le lendemain, Trump a publié un message sur son réseau social Truth Social, déclarant que Tan était « en situation de CONFLIT d'intérêts et devait démissionner immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution à ce problème ».

Dans une lettre adressée au personnel d'Intel, Tan a qualifié les soupçons concernant ses relations avec la Chine de « désinformation ». Il a également confirmé que l'entreprise rencontrait l'administration Trump pour discuter de la question.


Une volte-face surprenante ?

Selon des sources anonymes, Tan a présenté son parcours personnel et professionnel à Trump et lui a proposé des pistes de collaboration entre Intel et le gouvernement. Le PDG d'Intel est né en Malaisie et a grandi à Singapour avant de s'installer aux États-Unis, où il a obtenu un master au Massachusetts Institute of Technology. Il semble que la réunion ait été fructueuse.

Le président Donald Trump a confirmé lundi que lui et les membres de son cabinet avaient rencontré le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, quelques jours après avoir appelé le dirigeant du fabricant de puces à démissionner. Les actions d'Intel ont augmenté de 2 % en bourse.

« J'ai rencontré M. Lip-Bu Tan, d'Intel, en compagnie du secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, et du secrétaire au Trésor, Scott Bessent », a écrit Trump dans un message publié sur Truth Social. « La réunion a été très intéressante. Son succès et son ascension sont une histoire incroyable. M. Tan et les membres de mon cabinet vont passer du temps ensemble et me faire part de leurs suggestions au cours de la semaine prochaine. Merci de votre attention sur cette question ! »

Le dernier message de Trump marque un changement radical de ton par rapport à la semaine dernière.


Des marchés boursiers euphoriques

Cette volte-face ne reste pas sans effet. En pré-ouverture, le titre Intel bondit de plus de 3 %, puis gagne encore du terrain au fil de la journée (+3,5 % à la clôture), avant de poursuivre légèrement sa progression après-marché. Les investisseurs, qui craignaient un bras de fer prolongé entre Washington et le groupe, y voient un signe de stabilisation politique et une possible relance des relations avec lÉtat fédéral.

Dans lunivers hautement spéculatif des semi-conducteurs, un simple changement de ton présidentiel peut faire basculer des milliards de dollars de capitalisation boursière en quelques heures. Cette hausse ponctuelle ne masque cependant pas la réalité : Intel reste loin derrière ses rivaux TSMC, Samsung et Nvidia en matière de gravure de puces les plus avancées, et sa division de fonderie peine à décoller.


L'administration Trump a pris des mesures sévères dans le monde des affaires, en particulier sur le marché des semi-conducteurs, alors que les États-Unis sont en concurrence avec la Chine pour la suprématie dans le domaine de l'intelligence artificielle. Au cours du week-end, Nvidia a accepté de verser au gouvernement fédéral une réduction de 15 % en échange de licences de contrôle des exportations qui lui permettront de vendre à nouveau sa puce H20 à la Chine et aux entreprises chinoises. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a rendu visite à Trump à la Maison Blanche vendredi.

Le président Trump a déclaré lundi qu'il avait initialement demandé à Nvidia une réduction de 20 % des ventes du fabricant de puces à la Chine, mais que ce chiffre était tombé à 15 % après que Huang ait négocié avec lui.

« J'ai dit : "Écoutez, je veux 20 % si je dois approuver cela pour vous, pour le pays" », a déclaré Trump lors d'une conférence de presse à Washington, D.C.

En résumé
  • 7 août : Trump exige la démission immédiate du PDG dIntel.
  • 11 août : Après une rencontre, Trump encense Tan et annonce une collaboration.
  • Effet immédiat : le titre Intel rebondit en bourse.
  • Fond de scène : rivalité technologique avec la Chine, nécessité de relancer la production américaine de puces.

Des décisions difficiles

Tan, 65 ans, a pris la tête d'Intel après que le fabricant de puces en difficulté n'ait pas réussi à s'imposer sur le marché de l'IA, dominé par Nvidia, tout en dépensant des sommes colossales pour développer son activité de fonderie pour la fabrication de puces.

Tan est né en Malaisie et a grandi à Singapour avant de s'installer aux États-Unis et d'obtenir un master au Massachusetts Institute of Technology. Il a déclaré fin juillet que ses premiers mois en tant que PDG d'Intel n'avaient pas été faciles, avec des licenciements et des coupes budgétaires dans la division de fonderie.

Intel a annulé ses projets de sites de fabrication en Allemagne et en Pologne et ralentirait son développement dans l'Ohio, a-t-il déclaré à ses employés.

« Redresser l'entreprise prendra du temps et demandera de la patience », a déclaré Tan lors d'une conférence téléphonique avec des analystes en juillet. « Nous avons beaucoup à faire pour faire avancer l'entreprise. »

Mais l'ancien PDG d'Intel, Craig Barrett, a opté pour une autre approche.

Dans une tribune publiée dans Fortune, Barrett propose un modèle unique de financement : les huit plus gros clients dIntel (Apple, Google, Nvidia, etc.) investiraient chacun 5 milliards USD. En échange, ils obtiendraient un approvisionnement garanti, une meilleure négociation tarifaire, et une source alternative aux usines de fabrication (fabs) asiatiques. Il met en garde : ni TSMC, ni Samsung nenvisagent de transférer leurs technologies de pointe aux États-Unis à court terme

Barrett critique la stratégie actuelle consistant à attendre des commandes clients avant dinvestir dans le procédé 14A, la qualifiant de « plaisanterie ». Il appuie lidée que lavance technologique nécessite des investissements anticipés, notamment en lithographie EUV High-NA et en alimentation par larrière (backside power delivery). Pour encourager la demande intérieure, Barrett propose linstauration de droits de douane allant jusquà 50 % sur les puces avancées importées, à linstar des mesures applicables au secteur de lacier et de laluminium.

Ce volet du plan suscite le plus de débats. Les critiques soulignent qu'un tel tarif pourrait ne pas suffire à convaincre les clients de choisir Intel. Si une entreprise comme Apple ou Nvidia a besoin des puces les plus avancées pour ses produits, elle pourrait être prête à payer le coût supplémentaire des tarifs pour obtenir la meilleure technologie de TSMC, car l'alternative d'Intel ne serait peut-être pas à la hauteur en termes de performances ou de maturité.

Alors que certains membres du conseil dadministration avaient suggéré de séparer les activités de conception (design) et de fabrication (foundry), Barrett sy oppose fermement. Selon lui, ce nest pas une question de structure, mais daccès au capital.

Citation Envoyé par Craig Barrett
  1. Oui, les États-Unis ont besoin d'Intel, car Intel est la seule entreprise américaine capable de fournir une fabrication de circuits logiques à la pointe de la technologie.
  2. Ni Samsung ni TSMC ne prévoient d'implanter leur fabrication de pointe aux États-Unis à court terme.
  3. Les clients américains tels que Nvidia, Apple, Google, etc. doivent comprendre qu'ils ont BESOIN d'une deuxième source pour la fabrication de leurs produits phares pour des raisons de prix, de stabilité géographique et de sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
  4. Intel manque de liquidités et n'a pas les moyens d'investir dans les capacités nécessaires à l'avenir pour remplacer TSMC ou même une fraction raisonnable des capacités de TSMC. Il lui faudrait probablement une injection de capitaux d'environ 40 milliards de dollars pour être compétitif. De manière réaliste, cet investissement représente 100 % des subventions accordées au titre du Chip Act Capital, il est donc peu probable que le gouvernement américain vienne à la rescousse.
  5. La seule source de liquidités provient des clients. Ils sont tous riches en liquidités et si huit d'entre eux étaient prêts à investir 5 milliards de dollars chacun, Intel aurait une chance.
  6. Les commentaires de l'actuel PDG d'Intel sur le fait de ne pas investir dans les nouvelles technologies (14A) tant que les clients ne se sont pas engagés sont une plaisanterie. Pour gagner dans ce domaine, il faut être le leader technologique, pas le suiveur. Il faut plusieurs années pour créer l'une de ces technologies et aucun client ne veut s'engager pour quelque chose qui n'est que le deuxième choix.
  7. Heureusement, Intel dispose d'une bonne technologie (EUV à haute NA, alimentation arrière, etc.), ce qui lui donne une chance réaliste de devenir leader S'IL INVESTIT MAINTENANT. Il lui faut juste de l'argent.
  8. D'où vient l'argent ? Les clients investissent pour obtenir une part d'Intel et une garantie d'approvisionnement. Pourquoi devraient-ils investir ? Approvisionnement national, deuxième source, sécurité nationale, levier dans les négociations avec TSMC, etc.
  9. Les FFWBM (quatre anciens membres avisés du conseil d'administration) d'Intel continuent d'affirmer qu'il faut diviser Intel en deux entités distinctes avant que les clients n'investissent dans l'entreprise. Soyez sérieux. Il existe de nombreuses interactions entre entreprises qui impliquent à la fois l'approvisionnement et la concurrence. Il est également extrêmement difficile d'imaginer Intel rivaliser avec des entreprises telles que Nvidia, Apple, Meta, Google, Dell, etc. dans leurs gammes de produits bien établies. Si vous voulez compliquer le problème, prenez le temps de scinder Intel et de satisfaire les FFWBM, mais si votre objectif est de sauver Intel et sa force de fabrication fondamentale pour les États-Unis, alors résolvez le vrai problème : investissement immédiat dans Intel, clients fidèles, sécurité nationale, etc.
  10. Le président des États-Unis et le ministère du Commerce peuvent préparer le terrain, les clients peuvent réaliser les investissements nécessaires, le conseil d'administration d'Intel peut enfin faire quelque chose de positif pour l'entreprise, et nous cesserons d'écrire des articles d'opinion sur le sujet.
Conclusion

Le retournement de Trump illustre la fragilité de la frontière entre politique et économie lorsquil sagit de technologies stratégiques. Une déclaration présidentielle peut déstabiliser un marché ou le rassurer instantanément. Mais pour Intel, lépisode ne résout pas les défis structurels : la reconquête du leadership mondial dans les semi-conducteurs passera par des années dinvestissements, de recherche et de choix industriels audacieux  bien au-delà des effets dannonce dun président prompt à changer de ton.

Sources : Donald Trump, Intel

Et vous ?

Le revirement de Trump est-il un signe de pragmatisme ou dincohérence politique ?

La communication présidentielle est-elle devenue une forme de « spectacle » qui nuit à la stabilité économique ? Que pensez-vous du revirement de Donald Trump ?

Le CHIPS Act est-il une solution durable ou une perfusion financière temporaire ?
