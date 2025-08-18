Intel traverse une crise financière depuis quelques années et a perdu 60 % de sa valeur en 2024
Le gouvernement américain serait en pourparlers avec Intel en vue d'acquérir une participation dans l'entreprise en difficulté. Le président Donald Trump et le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, auraient examiné cette option lors d'une réunion récente à la Maison Blanche. Un accord permettrait à Intel de consolider son projet d'usine centrale dans l'Ohio. Intel avait promis de transformer ce site en la plus grande usine de fabrication de puces au monde, mais le projet a été reporté à plusieurs reprises. La société est en perte de vitesse et a reconnu avoir perdu la course aux puces d'IA. Intel a perdu 60 % de sa valeur en 2024, sa pire performance annuelle jamais enregistrée.
Intel est confronté à une crise financière et a été contraint de supprimer des milliers d'emplois au cours des douze derniers mois. En novembre 2024, le fabricant de puces a décidé de supprimer 15 000 emplois, soit environ 10 % de ses effectifs mondiaux. Les plans d'expansion d'Intel aux États-Unis ont pris du retard et l'entreprise se laisse distancer par ses rivaux. Ainsi, un apport de capitaux par le gouvernement américain pourrait accélérer les choses.
Selon des informations parues dans la presse américaine, Donald Trump et le PDG Lip-Bu Tan auraient récemment discuté de cette possibilité. Intel est la seule entreprise américaine capable de fabriquer les puces les plus rapides sur le territoire américain, bien que ses rivaux, dont TSMC et Samsung, possèdent également des usines aux États-Unis. Intel prévoit d'étendre ses capacités de production aux États-Unis grâce à sa nouvelle usine dans l'Ohio.
Donald Trump exige des fabricants américains de semiconducteurs qu'ils produisent davantage aux États-Unis afin de réduire la dépendance du pays à l'égard des importations taïwanaises. Un accord avec Intel permettrait au fabricant d'accélérer ses plans d'expansion et de répondre à la demande du président.
L'implication controversée de l'administration Trump dans le secteur clé des puces
Bien que les détails soient encore en train d'être réglés, l'idée est que le gouvernement américain paie pour acquérir une participation dans Intel. Selon une personne au fait des discussions, « les plans restent fluides et les pourparlers pourraient encore se terminer sans accord ». Les investisseurs ont réagi à la rumeur. Le 14 août, l'action a clôturé en hausse de 7,4 % à 23,86 dollars, ce qui donne à Intel une capitalisation d'environ 104,4 milliards de dollars.
Aucune des deux parties n'a commenté la rumeur. Un représentant a déclaré que l'entreprise est engagée à soutenir les efforts du président Donald Trump pour renforcer le leadership américain en matière de technologie et de fabrication. « Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec l'administration Trump pour faire avancer ces priorités communes, mais nous n'allons pas commenter les rumeurs ou les spéculations », a déclaré le porte-parole.
« Les discussions sur des accords hypothétiques doivent être considérées comme des spéculations à moins qu'elles ne soient officiellement annoncées par l'administration », a déclaré Kush Desai, porte-parole de la Maison Blanche, à Bloomberg. Tout accord renforcerait les finances d'Intel à un moment où le géant des semiconducteurs réduit ses dépenses et supprime des emplois. Cela suggère également que Lip-Bu Tan restera à la tête de l'entreprise.
Il s'agit de la dernière intervention directe de Donald Trump dans ce secteur clé. L'administration Trump a conclu un accord pour recevoir une commission de 15 % sur certaines ventes de puces à la Chine et a pris une participation dite « golden share » dans United States Steel Corp. dans le cadre d'un accord visant à autoriser sa vente à un concurrent japonais. Cependant, ces accords suscitent de nombreuses inquiétudes en Chine et dans les autres pays.
L'idée d'Intel fait également écho à l'annonce sans précédent faite le mois dernier par le ministère de la Défense, qui a déclaré qu'il allait prendre une participation privilégiée de 400 millions de dollars dans MP Materials, un producteur américain peu connu de terres rares, une transaction qui ferait du Pentagone le principal actionnaire de la société. Cela bouleverse les idées reçues en ce qui concerne les relations entre le secteur privé et le gouvernement.
Selon les rapports, les investissements spectaculaires du gouvernement fédéral américain ne devraient pas être des opérations ponctuelles, Donald Trump et son administration étant déterminés à soutenir les champions nationaux dans les secteurs qu'ils jugent essentiels pour lutter contre la Chine. La rumeur sur les discussions avec Intel intervient peu après que Donald Trump a exigé l'éviction du PDG en raison de ses liens avec des entreprises chinoises.
Intel perd sa place de leader de l'industrie des puces et est absent de la course à l'IA
Intel a régné sur la technologie pendant des décennies. Aujourd'hui, le géant des semiconducteurs est en grande difficulté. Intel a su prédire l'évolution des PC, mais l'entreprise a raté le coche de l'informatique mobile et du boom de l'IA, les deux grandes vagues technologiques qui ont marqué les quinze dernières années. De plus en plus d'entreprises investissent dans les processeurs personnalisés et Nvidia domine largement le marché des puces d'IA.
Début 2025, Intel a nommé Lip-Bu Tan en tant que nouveau PDG, après les échecs de l'ancien PDG Pat Gelsinger pour restaurer la suprématie de la société sur le marché mondial des puces. La société mise sur l'expertise et les relations de Lip-Bu Tan dans le secteur pour renouer avec la croissance et la compétitivité.
Toutefois, le président américain Donald Trump ne semble pas partager le même enthousiasme qu'Intel au sujet de Lip-Bu Tan. Au début du mois, Donald Trump a exigé la démission immédiate de Lip-Bu Tan, l'accusant d'être en conflit d'intérêts avec la Chine. Donald Trump a déclaré que « Lip-Bu Tan est très conflictuel » en raison de ses liens avec des entreprises chinoises et a émis des doutes quant à ses projets de redressement du géant des puces.
Les commentaires de Donald Trump ont été formulés au lendemain de la publication d'une information selon laquelle le sénateur républicain Tom Cotton avait adressé une lettre au président du conseil d'administration d'Intel pour lui poser des questions sur les liens de Lip-Bu Tan avec des entreprises chinoises et sur une affaire pénale récente impliquant son ancienne société, Cadence Design. Les allégations avaient provoqué la chute de l'action Intel.
En effet, Lip-Bu Tan a énormément investi dans des entreprises technologiques chinoises, par l'intermédiaire de sa société de capital-risque basée à San Francisco ainsi que d'entreprises basées à Hong Kong. Parmi ses investissements passés figure Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), le plus grand fabricant de puces électroniques de Chine. SMIC figure sur la liste des sanctions américaines et est soumis à de nombreuses restrictions.
Mais Lip-Bu Tan a déclaré au South China Morning Post qu'il y a beaucoup de désinformation sur sa carrière et son portefeuille. Né en Malaisie, Lip-Bu Tan est citoyen américain depuis 40 ans, après avoir terminé des études supérieures en génie nucléaire au Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Donald Trump a apparemment été impressionné par Lip-Bu Tan après leur rencontre. Il est sorti de leur réunion en déclarant que « Lip-Bu Tan Tan avait une histoire incroyable ». Pourtant, le 7 août, il déclarait que la démission de Lip-Bu Tan était la seule solution pour garantir la confiance du marché dans les produits d'Intel. Précédemment, il avait menacé de démanteler Nvidia, sans vraiment savoir ce que c'était avant de rencontrer le PDG Jensen Huang.
Conclusion
À une certaine époque, Intel était le leader incontesté de la fabrication de puces, mais sa valeur a chuté de 288 milliards de dollars en 2020 à 104 milliards de dollars aujourd'hui. Le fabricant de puces est en difficulté depuis un certain temps, pris de court par Nvidia qui a pris le contrôle du secteur des puces d'IA. Selon Reuters, 2024 a été la « première année déficitaire d'Intel depuis 1986 ». À la fin de cette année morose, Pat Gelsinger a pris sa retraite.
L'implication de l'administration Trump dans le secteur des semiconducteurs est inhabituelle. Certains experts craignent des répercussions. Auparavant, Donald Trump avait surpris l'industrie en menaçant d'imposer des droits de douane sans précédent à Apple et, plus récemment, il a conclu un accord inhabituel avec Nvidia et AMD qui accorde aux États-Unis une commission de 15 % sur les revenus des entreprises provenant des ventes de puces en Chine.
L'accord conclu par Donald Trump avec Nvidia et AMD sur les exportations de puces d'IA vers est considérée par plusieurs critiques comme une taxe déguisée sur les exportations. Selon les experts, cet accord viole la Constitution américaine. La Maison Blanche défend toutefois cette taxe.
Tout accord avec Intel renforcerait l'implication du gouvernement fédéral dans l'industrie américaine des puces électroniques, largement considérée comme essentielle à la sécurité nationale des États-Unis. Bien qu'inhabituelle, cette proposition rappelle l'offre de rachat de l'administration Trump pour TikTok.
