l'acquisition de 10 % d'Intel par l'administration Trump via le CHIPS Act se transforme en bataille entre la Maison-Blanche et la Californie
Le 22 août 2025, quelques jours après l'annonce d'une négociation pour l'acquisition de 10 % d'Intel par l'administration Trump, l'entreprise a confirmé un accord retentissant : le gouvernement fédéral américain, via ladministration Trump, a acquis 9,9 % du capital de lentreprise, soit un investissement de 8,9 milliards de dollars. Cet achat, sajoutant à plus de 11 milliards de subventions et prêts issus du CHIPS Act et du programme Secure Enclave, propulse lÉtat dans une position dactionnaire de référence, même si sa participation reste officiellement passive.
Il ne sagit pas dun simple soutien ponctuel : cest une entrée directe de lÉtat fédéral dans le capital dun géant du semi-conducteur, symbole de la puissance technologique américaine et acteur stratégique au cur des tensions géopolitiques mondiales.
Intel a accepté de vendre aux États-Unis une participation de 10 % dans la société, a annoncé Donald Trump lors d'une conférence de presse vendredi. La participation américaine vaut 10 milliards de dollars, a déclaré Trump, confirmant que l'accord avait été conclu à la suite de ses discussions avec le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan.
- L'entreprise conçoit et produit des semi-conducteurs avancés sur le sol américain.
- Ses activités de fonderie (Intel Foundry) sont perçues comme lalternative nationale aux géants asiatiques comme TSMC (Taïwan) et Samsung (Corée du Sud).
- Ses recherches sur le calcul haute performance, lIA, la sécurité des architectures et les puces quantiques sont considérées comme stratégiques pour la défense et la compétitivité économique.
Dans ce contexte, lentrée de lÉtat au capital peut être vue comme un acte de protection nationale, visant à garantir que le savoir-faire critique reste sous influence américaine.
Trump prévoit de contacter les entreprises ayant bénéficier du CHIPS Act qui n'ont pas augmenté leurs investissements aux États-Unis
Trump avait précédemment appelé Tan à démissionner, accusant le PDG d'avoir des liens « préoccupants » avec le Parti communiste chinois. Au cours de leur rencontre, le président a déclaré que Tan « était venu dans l'intention de conserver son poste et qu'il avait fini par nous donner 10 milliards de dollars pour les États-Unis ».
« Je lui ai dit : "Je pense que ce serait une bonne chose d'avoir les États-Unis comme partenaire". Il a accepté, et ils ont accepté de le faire », a déclaré Trump. « Et je pense que c'est une excellente affaire pour eux. »
Selon certaines sources, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick aurait insisté pour que les États-Unis acquièrent des participations importantes dans divers fabricants de puces électroniques tels qu'Intel en échange d'un accès au financement déjà approuvé dans le cadre du CHIPS Act. En début de semaine, le sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) a apporté son soutien à ce projet, soulignant que « si les fabricants de micropuces réalisent des bénéfices grâce aux généreuses subventions qu'ils reçoivent du gouvernement fédéral, les contribuables américains ont droit à un retour sur investissement raisonnable ».
Cependant, Trump ne semble pas avoir l'intention de chercher à acquérir des parts dans toutes les entreprises auxquelles les États-Unis ont accordé un financement CHIPS. Il prévoit plutôt de ne contacter que les fabricants de puces qui ne s'engagent pas à augmenter leurs investissements aux États-Unis. Par exemple, un responsable gouvernemental, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré vendredi au Wall Street Journal que « l'administration ne cherche pas à acquérir des parts dans des entreprises comme TSMC qui augmentent leurs investissements » aux États-Unis.
Ce plan à deux volets, qui pourrait mettre fin à la tentative de Trump de faire échouer le CHIPS Act, pourrait avoir été élaboré après que Trump ait commencé à s'attendre à une certaine opposition à l'accord avec Intel. Il semble que TSMC n'ait pas été très réceptive à l'idée de vendre aux États-Unis une participation dans son activité de fabrication de puces uniquement pour conserver le financement du CHIPS Act, selon le WSJ.
Un paradoxe politique : capitalisme dÉtat à laméricaine ?
Officiellement, ladministration Trump se défend de vouloir intervenir dans la gouvernance dIntel. Le gouvernement ne dispose pas de siège au conseil dadministration et sest engagé à voter comme la direction dIntel sur la plupart des décisions. Pourtant, laccord prévoit aussi un warrant de cinq ans permettant dacheter 5 % supplémentaires si Intel venait à céder sa branche fonderie.
Cette subtilité introduit une ambiguïté : même sans contrôle direct, Washington se réserve la possibilité dinfluer sur lavenir stratégique de lentreprise.
Ironie de lhistoire : alors que les républicains fustigent souvent l« interventionnisme étatique », ladministration Trump engage ici une politique proche du capitalisme dÉtat, une démarche que lon associe plus volontiers à la Chine ou à certains pays européens.
Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, s'érige en « meme-lord »
Laccord aurait pu rester cantonné au domaine économique et industriel, mais le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a décidé de transformer lévénement en bataille symbolique et culturelle. Selon Barrons, il sest mué en « meme-lord », inondant les réseaux sociaux de messages sarcastiques visant Trump et ses partisans.
Avec des slogans détournés comme « All Hail Chairman Trump ! » ou encore des montages comparant ladministration à une république socialiste, Newsom joue sur la corde de lironie : il présente lopération Intel comme une nationalisation déguisée, en totale contradiction avec lorthodoxie conservatrice.
Ce trolling a provoqué lire des républicains, qui dénoncent une moquerie déplacée et une tentative de détourner le débat économique vers un terrain idéologique. Mais il a aussi rencontré un large écho auprès dune partie de lopinion, rappelant que la tech, bien plus quun secteur économique, est devenue un terrain de confrontation politique et culturelle.
Hyperboles en majuscules, accusations extravagantes et orthographe singulière : ce n'est pas seulement un mercredi comme les autres sur le fil d'actualité Truth Social de Donald Trump, mais une nouvelle stratégie médiatique numérique du gouverneur de Californie Gavin Newsom qui ravit les démocrates et irrite les républicains. Newsom, pressenti pour l'investiture démocrate à la présidentielle de 2028, parodie Trump avec une série de messages rédigés dans le style caractéristique du leader républicain, dans l'espoir de montrer à son parti comment battre le maître des réseaux sociaux à son propre jeu.
Ces dernières semaines, le gouverneur a publié toutes sortes d'images manipulées le représentant dans le genre de vignettes exagérées populaires parmi le mouvement « MAGA » de Trump, superposant son visage sur le mont Rushmore et apparaissant en train de prier avec les favoris du MAGA Tucker Carlson, Kid Rock et Hulk Hogan.
Lorsque le message d'un seul mot publié par Trump pendant le week-end, disant simplement « Bela », a laissé les partisans du président perplexes, Newsom a publié une capture d'écran accompagnée de sa propre légende : « DONALD (PETITES MAINS) A ÉCRIT SON AUTOBIOGRAPHIE CE MATIN MALHEUREUSEMENT (FAIBLE QI), IL L'A MAL ÉCRITE « BETA ». »
Le démocrate de 57 ans s'est moqué du style rhétorique de vendeur de Trump dans un message sur les plans de redécoupage électoral qui, selon lui, ont conduit « BEAUCOUP » de gens à l'appeler « GAVIN CHRISTOPHER "COLUMBUS" NEWSOM (À CAUSE DES CARTES !) ».
Il a également pris l'habitude de terminer ses messages par la formule très moquée que Trump, 79 ans, a rendue célèbre : « MERCI DE VOTRE ATTENTION SUR CETTE QUESTION ! ».
Ces tweets ont rapidement gagné en popularité parmi les partisans de Newsom, qui ont partagé leurs propres mèmes « trumpiens » représentant Newsom torse nu, les muscles saillants, brandissant des pistolets ou partant au combat sur un vélociraptor.
Le gouverneur a qualifié les diatribes nocturnes de Trump sur les réseaux sociaux de « pathétiques », déclarant à l'historienne et animatrice de podcast Heather Cox Richardson que des personnes qui « ne supportent pas » habituellement les politiciens l'avaient contacté pour le féliciter de sa nouvelle approche.
« Et ils prêtent peut-être attention à l'immaturité de Donald Trump, que nous avons laissé normaliser : sa façon de communiquer, de nous parler avec condescendance, de nous ignorer », a déclaré Newsom.
« J'ai des enfants, et j'ai toute une génération de personnes qui pensent que c'est normal. Ce n'est pas le cas, et cela ne peut pas être normalisé, et c'est en grande partie ce contre quoi nous nous battons également. »
Ces publications attirent l'attention de l'algorithme de X tout en suscitant la colère des républicains, des commentateurs politiques conservateurs et des médias de droite.
Impact pour lindustrie IT et les professionnels
Pour les spécialistes de linformatique et du numérique, cette prise de participation soulève plusieurs enjeux majeurs :
- Stabilité et financement : grâce à cet apport, Intel dispose de liquidités renforcées pour accélérer sa modernisation, notamment dans la construction de méga-fabs aux États-Unis.
- Concurrence mondiale : laccord pourrait relancer la rivalité avec TSMC et Samsung, tout en envoyant un signal clair à lEurope et au Japon qui tentent aussi de sécuriser leurs chaînes de production.
- Innovation stratégique : la coopération État-Intel pourrait orienter les investissements vers des domaines cruciaux : IA embarquée, cybersécurité matérielle, électronique pour la défense.
- Précédent dangereux ? : si dautres entreprises stratégiques sollicitent une entrée de lÉtat à leur capital, on pourrait assister à une vague de « nationalisations partielles », brouillant les repères traditionnels du marché libre.
Lemballement autour du slogan « Chairman Trump » illustre bien la fracture entre la perception et la réalité.
- La perception : pour ses opposants, il sagit dun pas vers une économie dirigée, un paradoxe liberticide.
- La réalité : dans les faits, Intel reste une entreprise privée indépendante, et lÉtat agit surtout comme investisseur-garant.
Mais lhistoire montre que les symboles comptent autant que les faits : voir Washington devenir actionnaire dIntel constitue déjà un précédent qui rebat les cartes du rapport entre lÉtat et la Silicon Valley.
Conclusion
La prise de participation de ladministration Trump dans Intel est bien plus quun simple investissement financier. Cest un signal stratégique envoyé au monde : les États-Unis sont prêts à franchir les limites du dogme libéral pour préserver leur leadership technologique.
Entre souveraineté industrielle, polémique politique et sarcasmes médiatiques, lévénement révèle une vérité profonde : lavenir des semi-conducteurs, et donc de linformatique mondiale, ne se jouera pas seulement dans les laboratoires de R&D, mais aussi dans les arènes politiques et culturelles.
« Chairman Trump », moqué par Newsom, pourrait bien rester comme le symbole dune ère où le politique a repris la main sur la technologie.
Sources : Intel, Donald Trump, Gavin Newsom
LÉtat américain qui devient actionnaire dIntel : est-ce une mesure de protection nécessaire face à la dépendance à lAsie, ou une dérive vers un modèle de capitalisme dÉtat ?
Peut-on encore parler de « marché libre » quand lÉtat devient un investisseur direct dans une entreprise privée stratégique ?
Cet investissement américain dans Intel pourrait-il inciter la Chine à renforcer son soutien direct à ses propres champions technologiques (à l'instar d'Huawei) ?
Les « mèmes » et le trolling de Gavin Newsom : simple provocation humoristique, ou véritable stratégie politique pour influencer le débat public ?
LEurope, qui tente déjà de relancer sa filière des semi-conducteurs avec le European Chips Act, doit-elle imiter les États-Unis et prendre des participations directes dans des entreprises stratégiques ?
Cette intervention ouvre-t-elle la porte à une nouvelle forme de « guerre froide technologique », où chaque État se dote de champions semi-publics pour sécuriser sa souveraineté numérique ?
