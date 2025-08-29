Les deux principaux clients mystères de NVIDIA ont représenté 39 % du chiffre d'affaires du fabricant de puces au deuxième trimestre, soit près de 6 milliards de dollars

Nvidia a déclaré que deux acheteurs anonymes ont représenté 39 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Le client A représentait 23 % et le client B 16 %. Il s'agissait de clients directs qui vendaient à des entreprises de cloud computing et à des gouvernements. Ces clients directs sont des entreprises qui achètent le matériel de NVIDIA pour assembler des systèmes ou des cartes complets, qui sont ensuite vendus aux utilisateurs finaux, tels que les entreprises de cloud computing, les agences gouvernementales et les grandes entreprises.
Il y a un an, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a annoncé une révolution industrielle. Mettant l'accent sur la réduction des coûts et le développement durable, le PDG de NVIDIA a détaillé les nouveaux semi-conducteurs, logiciels et systèmes destinés à alimenter les centres de données, les usines, les appareils grand public, les robots et bien d'autres choses encore. Il a notamment déclaré : "Avec nos innovations en matière d'IA et d'informatique accélérée, nous repoussons les limites du possible et nous sommes à l'origine de la prochaine vague d'avancées technologiques."
Les résultats financiers de NVIDIA semble confirmer cette déclaration. Cependant, NVIDIA a révélé récemment que deux clients anonymes représentaient 39 % de son chiffre d'affaires total au deuxième trimestre de son exercice fiscal, une information dissimulée dans un document réglementaire soumis à la Commission américaine des opérations boursières (SEC). La société a simplement désigné les acheteurs comme « client A » et « client B », le premier représentant 23 % et le second 16 % des ventes de NVIDIA au cours de la période de trois mois se terminant en juillet. À eux deux, ils ont contrôlé près de 6 milliards de dollars du chiffre d'affaires du fabricant de puces au deuxième trimestre.
Ce niveau de concentration est nettement supérieur à celui du même trimestre de l'année dernière, où les deux plus gros clients de NVIDIA représentaient respectivement 14 % et 11 % du chiffre d'affaires. Cette hausse suscite désormais un examen plus approfondi pour déterminer qui se cache exactement derrière cette augmentation massive des dépenses en puces IA et ce que cela signifie pour la stabilité future des revenus de NVIDIA.
Malgré les spéculations répétées selon lesquelles des poids lourds du cloud tels qu'Amazon, Microsoft, Google ou Oracle pourraient être à l'origine de ces chiffres, NVIDIA a refusé de nommer ses clients.
Dans son dossier, NVIDIA décrit le client A et le client B comme des « clients directs ». Cela ne signifie pas pour autant qu'ils utilisent eux-mêmes les puces. Ces clients directs sont des entreprises qui achètent le matériel de NVIDIA pour assembler des systèmes ou des cartes complets, qui sont ensuite vendus aux utilisateurs finaux, tels que les entreprises de cloud computing, les agences gouvernementales et les grandes entreprises. La liste des intermédiaires potentiels comprend des fabricants de conception originale et des constructeurs d'équipements tels que Foxconn, Quanta et de grands intégrateurs de systèmes comme Dell.
NVIDIA a également reconnu avoir des clients indirects, c'est-à-dire des entreprises qui utilisent finalement les systèmes mais n'achètent pas les puces directement à NVIDIA. Il s'agit des acteurs de l'infrastructure cloud, des entreprises technologiques et des grandes organisations qui développent des plateformes d'IA internes. La société a déclaré qu'elle ne pouvait estimer la part de ses revenus provenant des acheteurs indirects qu'à partir des bons de commande et des registres de ventes internes.
Le mystère s'épaissit avec une deuxième information contenue dans le dossier. NVIDIA a déclaré que deux clients indirects représentaient chacun plus de 10 % du chiffre d'affaires total et qu'ils étaient tous deux desservis par le client A ou le client B. Cette information a suscité davantage de spéculations quant à savoir si les acheteurs indirects sont les acteurs habituels du cloud ou peut-être de nouveaux acteurs qui se développent rapidement dans le domaine de l'IA.
La directrice financière Colette Kress a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats que près de 50 % des revenus des centres de données de NVIDIA provenaient de grands fournisseurs de services cloud. Cela est remarquable car les ventes des centres de données ont représenté 88 % du chiffre d'affaires total de la société au deuxième trimestre. Kress a déclaré aux analystes : « Nous avons connu des périodes où une part importante de nos revenus provenait d'un nombre limité de clients, et cette tendance pourrait se poursuivre. »
La dépendance croissante à l'égard de grands clients anonymes a attiré l'attention de Wall Street. Frank Lee, analyste chez HSBC, a écrit dans une note que le marché ne devrait pas connaître « de nouvelle révision à la hausse des bénéfices ni de catalyseur du cours de l'action à court terme, à moins que nous ayons une vision plus claire des perspectives de hausse des dépenses d'investissement [des fournisseurs de services cloud] en 2026 ». Il attribue actuellement une note « neutre » à l'action NVIDIA.
Par ailleurs, NVIDIA a ajouté qu'une « société de recherche et développement en IA » avait également généré un chiffre d'affaires « significatif » grâce à des achats directs et indirects. Le nom de ce client n'a pas non plus été divulgué.
La société a déclaré aux investisseurs que la demande ne provenait pas uniquement des fournisseurs de cloud public. NVIDIA a mis en avant un éventail plus large d'acheteurs, notamment des entreprises qui développent des systèmes d'IA en interne, des gouvernements étrangers et une nouvelle catégorie qu'elle appelle les « néoclouds ». Il s'agit de nouveaux fournisseurs d'infrastructures qui cherchent à concurrencer les quatre grands grâce à des plateformes optimisées pour les charges de travail liées à l'IA.
Le PDG Jensen Huang a déclaré aux investisseurs que selon les prévisions à long terme de NVIDIA, l'infrastructure IA devrait atteindre 3 à 4 000 milliards de dollars d'ici 2030. Il a ajouté que pour chaque tranche de 50 milliards de dollars dépensée dans un centre de données axé sur l'IA, NVIDIA pourrait capter environ 70 % du coût, non seulement grâce à la vente de GPU, mais aussi grâce aux réseaux, aux accélérateurs et aux piles logicielles.
Jensen a également déclaré que la vague actuelle de dépenses était sans précédent. « Comme vous le savez, les dépenses d'investissement des quatre principaux hyperscalers ont doublé en deux ans, alors que la révolution de l'IA battait son plein », a-t-il déclaré aux analystes, en référence à Amazon, Microsoft, Google et Oracle.
L'ironie de la situation : il y a un mois, le président américain Donald Trump avait envisagé de démanteler NVIDIA. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'avait aucune idée de ce qu'est NVIDIA. Cette confession a surpris les observateurs, compte tenu du rôle stratégique de NVIDIA dans léconomie américaine et l'industrie technologique mondiale. Le président américain a déclaré avoir changé d'avis après avoir rencontré le PDG de NVIDIA. Il pense désormais que NVIDIA est quasi impossible à rattraper, même avec dix mauvaises années.
Source : Document réglementaire soumis à la Commission américaine des opérations boursières (SEC)
