Entre applications possibles et dangers pour la vie privée pointés du doigt par des observateurs
Cette technologie a échoué il y a plus d'une décennie avec Google Glass, mais elle fait son grand retour avec des ambitions renouvelées. La Silicon Valley est convaincue que l'intégration d'une IA multimodale - capable de traiter simultanément image, vidéo et langage naturel - séduira les consommateurs et favorisera une adoption à grande échelle. Toutefois, ces lunettes entrent dans la grande famille des appareils connectés qui divisent lopinion entre applications possibles et dangers pour la vie privée.
Google, pionnier dans ce domaine avec ses Google Glass lancées il y a plus d'une décennie, revient sur le devant de la scène avec une approche renouvelée. La firme de Mountain View mise désormais sur une approche axée sur les agents d'IA. Lors de la conférence Google I/O en mai 2025, Google a présenté des lunettes connectées Android XR pilotées par son IA Gemini. Elles sont conçues pour fonctionner en tandem avec un smartphone Android.
Meta, avec ses lunettes Ray-Ban Meta, a déjà commencé à tester le terrain. Selon certains analystes, la popularité des lunettes connectées Ray-Ban de Meta démontre qu'il existe bel et bien un marché pour cette technologie, contrairement aux premières tentatives d'il y a dix ans. La société dirigée par Mark Zuckerberg capitalise sur cette première expérience réussie pour développer des versions plus avancées intégrant des capacités de réalité augmentée.
Le projet Halo X initié par deux étudiants de Harvard illustre les applications possibles et les dangers potentiels
Deux étudiants ayant abandonné leurs études à Harvard lancent Halo X, une paire de lunettes à 249 dollars équipée d'une intelligence artificielle. Les lunettes écoutent, enregistrent et fon la transcription en continu les conversations tout en affichant des informations en temps réel à l'utilisateur. Elles se servent en sus des contenus des conversations enregistrées pour suggérer à lutilisateur des réponses à donner à son interlocuteur.
« Notre objectif est de créer des lunettes qui vous rendent super intelligent dès que vous les mettez », déclare AnhPhu Nguyen, cofondateur de Halo. En gros, il sagit de « vibe penser », cest-à-dire de sappuyer sur lintelligence artificielle pour remplir une fonction naturelle qui est celle de la cognition.
Pour l'instant, les lunettes Halo X ne disposent que d'un écran et d'un microphone, mais pas de caméra, bien que les deux partenaires étudient la possibilité d'en ajouter une dans un futur modèle. Les utilisateurs doivent toujours avoir leur smartphone à portée de main pour alimenter les lunettes et obtenir « des informations en temps réel et des réponses à leurs questions », selon les têtes derrière linitiative.
Les lunettes, qui sont fabriquées par une autre société dont la startup n'a pas révélé le nom, sont reliées à une application compagnon sur le téléphone de leur propriétaire, où les lunettes externalisent essentiellement le calcul, car elles ne disposent pas d'une puissance suffisante pour le faire sur l'appareil lui-même. Selon les deux cofondateurs, les lunettes intelligentes utilisent Gemini et Perplexity de Google comme moteur de chatbot. Gemini est plus performant pour les mathématiques et le raisonnement, tandis que Perplexity est utilisé pour parcourir Internet, ont-ils déclaré.
introducing Halo X, always listening AI glasses.— AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) August 20, 2025
vibe think. never use your brain again.
pre-order now. pic.twitter.com/c8ZPgn8oC8
Un projet similaire détudiants de Standford a fait lobjet de lancement au deuxième trimestre de lannée 2023 mais semble avoir été abandonné
Il sagissait aussi de lunettes intelligentes qui indiquent aux utilisateurs ce quil faut dire lors de rendez-vous galants. Elles reposaient sur un dispositif ressemblant à un monocle qui peut être fixé sur pratiquement n'importe quelle paire de lunettes. Le dispositif était doté dune caméra, dun microphone et dun écran haute résolution capable dafficher le texte généré par GPT-4. Le logiciel de reconnaissance vocale d'OpenAI, Whisper, permettait aux lunettes de transmettre directement la parole au chatbot, qui se chargeait ensuite de répondre en quelques secondes à son utilisateur. « L'appareil écoute votre conversation et vous dit exactement ce qu'il faut dire ensuite », avait indiqué Bryan Hau-Ping Chiang.
Les conclusions sont les mêmes en termes de d'applications et de dangers pour la vie privée en ce qui concerne les offres des grandes entreprises de la filière technologique
Les lunettes connectées Ray-Ban de Meta connaissent un certain succès. Selon le fabricant EssilorLuxottica, deux millions de paires ont été vendues depuis leur lancement en 2023. Meta prépare déjà la prochaine génération. Mais la Silicon Valley doit encore convaincre les gens ordinaires. Il faut notamment tenir compte des éventuelles préoccupations en matière de protection de la vie privée, qui ont joué un rôle important dans l'échec des Google Glass.
Les lunettes Ray-Ban de Meta sont un type d'ordinateur miniature que l'on porte sur la tête. Elles ressemblent à des lunettes ordinaires, mais permettent aux utilisateurs d'enregistrer des vidéos, d'écouter de la musique, de passer des appels et de diffuser en direct sur Facebook. La dernière version intègre également une technologie d'IA. Mais l'enregistrement de vidéos avec des lunettes équipées d'une caméra est plus subtil que de brandir son téléphone.
Meta x Oakleys new smart glasses record workouts— Jenk Oz (@JenkOzOfficial) August 27, 2025
and your conversations, surroundings & location.
Great for performance.
Also great for data harvesting, behavior tracking & social surveillance.
Innovation or surveillance in disguise? pic.twitter.com/oL4XoqNPUj
Les lunettes connectées de Meta et de Google sont dotées d'une lumière sur le devant pour indiquer aux autres personnes qu'un porteur est en train de capturer du contenu, mais cela ne répond pas aux nombreuses préoccupations en matière de vie privée. En octobre dernier, deux étudiants de Harvard ont ajouté des capacités de reconnaissance faciale aux lunettes connectées Ray-Ban de Meta pour identifier les inconnus en temps réel dans la rue.
Ils ont mis en évidence le côté obscur de ces gadgets. La démonstration utilise des technologies actuelles et largement disponibles, dont les lunettes connectées Ray-Ban de Meta, ainsi que des bases de données publiques et des moteurs de recherche de visages. Ils affirment que le projet vise à faire prendre conscience de ce qu'il est possible de faire avec la technologie grand public actuelle. Et n'ont pas l'intention de publier un quelconque produit ou code.
Le plus grand défi sera peut-être de convaincre les consommateurs qu'ils ont besoin d'un nouvel appareil technologique dans leur vie, en particulier ceux qui n'ont pas besoin de lunettes de vue. Les produits doivent valoir la peine d'être portés sur le visage des gens longuement, voire toute la journée.
Et vous ?
Dans quels cas de figures pensez-vous que de tels dispositifs puissent être plus utiles que nocifs pour la vie privée ?
Sous quelles configurations matérielles ou logicielles ces lunettes intelligentes seraient-elles plus intéressantes ?
