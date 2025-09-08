explorant de nouveaux horizons pour sortir le laptop de son carcan traditionnel
À lIFA 2025, Lenovo a surpris en dévoilant un prototype de PC portable capable de pivoter en mode portrait. Derrière ce geste simple se cache une ambition : réinventer lusage même du laptop à une époque où le marché sature de designs conventionnels. Gadget marketing ou véritable outil de productivité ? Lannonce relance le débat sur lavenir de lordinateur portable et la place de lergonomie dans linnovation matérielle.
À lIFA 2025 de Berlin, Lenovo a surpris les observateurs en présentant un prototype dordinateur portable dont lécran peut pivoter à 180 degrés pour sorienter en mode portrait. Un simple geste permet de transformer la surface daffichage, traditionnellement horizontale, en une fenêtre verticale qui rappelle lusage dune tablette ou dun écran secondaire dédié. Cette démonstration sinscrit dans la volonté de Lenovo de réinventer le form factor du PC portable, alors que le marché semble figé depuis plusieurs années dans des designs relativement classiques.
Le concept séduit demblée par son audace. Là où dautres constructeurs misent sur des raffinements esthétiques, des processeurs plus performants ou des écrans plus lumineux, Lenovo tente dintroduire une nouvelle logique dinteraction avec la machine. Le laptop cesse dêtre un bloc figé et devient un outil flexible, pensé pour sadapter à différents usages au fil de la journée.
ThinkBook VertiFlex Concept
Concept d'ordinateur portable
Le PC VertiFlex présenté est un prototype. Lenovo n'a pas l'intention de commercialiser cet ordinateur portable et n'a pas fourni plus de détails, notamment sur les composants utilisés dans le prototype. Cela dit, Lenovo a déjà transformé des concepts en produits réels, comme le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.
Lenovo a présenté un ordinateur portable de 1,8 cm d'épaisseur et pesant 1,38 kg, équipé d'un écran de 14 pouces. Son écran mobile repose sur un pivot central. Il utilise également une charnière derrière l'écran, invisible pour l'utilisateur, mais qui sert de « rail horizontal » permettant de déplacer l'écran sur le côté, selon PCMag.
Une autre charnière soulève l'écran vers le haut et vers l'utilisateur. Le mouvement vers le haut de l'écran vise à empêcher le coin inférieur de l'écran d'entrer en contact avec l'ordinateur pendant la rotation.
Les vidéos du VertiFlex montrent que le panneau ressemble à un ordinateur portable à clapet normal lorsqu'il est ouvert pour la première fois. Mais ensuite, il suffit de saisir un coin de l'écran pour permettre à l'utilisateur de faire pivoter l'affichage facilement et en douceur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que l'écran est complètement pivoté en mode portrait, l'image s'ajuste en conséquence.
Lenovo a suggéré que les utilisateurs pourraient utiliser l'espace en feutre pour y placer un smartphone afin de le mettre en miroir avec le PC via son logiciel Software Connect ; toutefois, cette fonctionnalité nécessite un téléphone Lenovo Motorola. Lenovo a suggéré d'autres utilisations potentielles pour cet écran unique dans son communiqué de presse, notamment « le multitâche en écran partagé, l'affichage de code et la révision de documents ».
Le mode portrait, un vrai besoin ou une niche ?
Le pari de Lenovo repose sur un constat simple : certains métiers ont des besoins que le format paysage ne satisfait pas. Pour les développeurs, un écran vertical signifie plus de lignes de code visibles dun seul coup dil, réduisant le besoin de scroller en permanence. Pour les journalistes, rédacteurs ou juristes, cest une manière de retrouver la logique de la feuille A4, plus intuitive pour la lecture et lédition de documents longs. Quant aux photographes et graphistes, la possibilité dafficher un cliché vertical en plein écran, sans bandes noires ou recadrage, constitue un gain ergonomique évident.
Le marché a déjà vu émerger des solutions dans cette direction. Des écrans externes pivotants existent depuis longtemps, et certaines tablettes hybrides, comme les Surface Pro de Microsoft ou les iPad, permettent également de basculer entre paysage et portrait. Mais intégrer directement cette fonction dans un PC portable change la donne : pas besoin daccessoires, pas de configuration particulière, juste un mouvement mécanique pensé pour être naturel.
Un défi mécanique et électronique
La véritable question est de savoir si ce prototype peut devenir un produit viable. Lintégration dune charnière centrale capable de résister à des rotations répétées représente un défi en termes de fiabilité. Un écran pivotant implique un système de câbles flexibles, capables de supporter des torsions fréquentes sans risque de rupture ni perte de signal. La robustesse sera scrutée à la loupe, surtout si Lenovo vise une clientèle professionnelle qui attend une durabilité exemplaire.
Sur le plan logiciel, Windows 11 prend déjà en charge la rotation automatique des écrans, mais lexpérience devra être optimisée. Le système dexploitation devra détecter instantanément le basculement, réorganiser les fenêtres sans bug daffichage et gérer correctement les ratios daspect. Lenovo pourrait même imaginer des profils personnalisés, où le laptop bascule automatiquement certaines applications en plein écran portrait dès la rotation effectuée.
Un écho aux expérimentations passées
Ce nest pas la première fois que Lenovo tente de casser les codes du PC portable. Le constructeur sétait déjà illustré avec le ThinkPad X1 Fold, premier ordinateur pliable, qui avait suscité la curiosité mais sétait heurté à des critiques sur la solidité et le prix. Cette nouvelle tentative semble plus pragmatique : plutôt que de réinventer entièrement la machine, il sagit de greffer une fonctionnalité différenciante sur un design classique.
Lenovo marche ici sur une ligne étroite entre innovation utile et gadget. Dans lhistoire de linformatique, nombre de concepts novateurs nont pas survécu au passage au marché grand public. On pense par exemple aux laptops modulaires, aux claviers détachables ou aux écrans 3D sans lunettes, souvent trop coûteux ou trop fragiles pour simposer. Reste à savoir si lécran pivotant saura franchir cet écueil.
ThinkPad X1 Fold Intel (16"
Un message au marché et à la concurrence
Au-delà de laspect technique, ce prototype joue un rôle stratégique. Lenovo, leader mondial du PC devant HP et Dell, doit maintenir son image dinnovateur. Alors que la croissance se déplace vers les machines dopées à lintelligence artificielle et les environnements hybrides travail/loisir, proposer une nouvelle approche de lergonomie constitue un signal fort.
Cette innovation peut également forcer ses concurrents à réagir. Apple, dont les MacBook restent figés dans un design quasi inchangé depuis une décennie, pourrait être incité à revoir sa copie si le concept Lenovo trouvait son public. Microsoft, avec ses gammes Surface, dispose déjà dune certaine expertise sur les formats atypiques, mais na pas encore osé ce genre de pivot mécanique intégré.
Les limites et interrogations
Toutefois, plusieurs questions subsistent. Le coût de fabrication sera déterminant : une charnière complexe et un écran conçu pour résister à de multiples rotations risquent de faire grimper le prix final. Le poids et lépaisseur du laptop pourraient également être affectés, ce qui irait à contre-courant de la tendance actuelle à lultra-légèreté. Enfin, ladoption dépendra du marketing : Lenovo devra convaincre les professionnels que le mode portrait est plus quune curiosité, mais bien un véritable atout de productivité.
Un autre risque tient à la compatibilité logicielle. Si Windows gère la rotation, rien ne garantit que toutes les applications suivront. Certains logiciels risquent de mal sadapter à un écran vertical, avec des interfaces tronquées ou mal calibrées. Un travail daccompagnement auprès des éditeurs pourrait donc être nécessaire.
Gadget ou nouvelle norme ?
Le dernier concept d'ordinateur portable de Lenovo s'inscrit dans la continuité des recherches menées depuis des années par le fabricant sur les écrans d'ordinateurs adaptés aux différentes façons dont les utilisateurs utilisent leurs PC.
Lordinateur portable pivotant de Lenovo se situe à la croisée des chemins. Sil parvient à combiner fiabilité technique, confort dusage et prix raisonnable, il pourrait devenir une nouvelle référence dans la conception des laptops professionnels. Dans le cas contraire, il restera dans lhistoire comme un énième prototype qui naura pas su franchir le cap de la commercialisation.
Quoi quil en soit, cette annonce prouve que le PC portable, loin dêtre un objet figé, reste un terrain fertile pour lexpérimentation. Lenovo rappelle ainsi quil est possible de réinventer lexpérience utilisateur, même sur un objet aussi banal et répandu que le laptop. Et cest peut-être dans ces détails ergonomiques, plus que dans la course aux gigahertz ou aux GPU, que se jouera lavenir de linformatique personnelle.
Et vous ?
Lécran pivotant de Lenovo répond-il à un véritable besoin professionnel ou sagit-il surtout dun coup marketing pour se différencier ?
Les développeurs et créateurs de contenu peuvent-ils réellement gagner en productivité grâce à un mode portrait intégré au laptop ?
Linnovation matérielle doit-elle passer par des ruptures de design visibles, ou bien par des évolutions invisibles mais cruciales (puissance, IA embarquée, autonomie) ?
Quels risques techniques et commerciaux Lenovo prend-il en misant sur un système mécanique complexe, potentiellement fragile et coûteux ?
Si ce concept trouve son public, pourrait-il inciter dautres constructeurs notamment Apple ou Microsoft à repenser leurs gammes figées depuis des années ?
