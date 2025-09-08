IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

IFA 2025 : Lenovo veut réinventer le PC portable avec un prototype d'écran pivotant en mode portrait pensé pour développeurs
Explorant de nouveaux horizons pour sortir le laptop de son carcan traditionnel

Le , par Stéphane le calme
0 commentaire

0PARTAGES

6  0 
IFA 2025 : Lenovo veut réinventer le PC portable avec un prototype d'écran pivotant en mode portrait pensé pour développeurs,
explorant de nouveaux horizons pour sortir le laptop de son carcan traditionnel

À lIFA 2025, Lenovo a surpris en dévoilant un prototype de PC portable capable de pivoter en mode portrait. Derrière ce geste simple se cache une ambition : réinventer lusage même du laptop à une époque où le marché sature de designs conventionnels. Gadget marketing ou véritable outil de productivité ? Lannonce relance le débat sur lavenir de lordinateur portable et la place de lergonomie dans linnovation matérielle.

À lIFA 2025 de Berlin, Lenovo a surpris les observateurs en présentant un prototype dordinateur portable dont lécran peut pivoter à 180 degrés pour sorienter en mode portrait. Un simple geste permet de transformer la surface daffichage, traditionnellement horizontale, en une fenêtre verticale qui rappelle lusage dune tablette ou dun écran secondaire dédié. Cette démonstration sinscrit dans la volonté de Lenovo de réinventer le form factor du PC portable, alors que le marché semble figé depuis plusieurs années dans des designs relativement classiques.

Le concept séduit demblée par son audace. Là où dautres constructeurs misent sur des raffinements esthétiques, des processeurs plus performants ou des écrans plus lumineux, Lenovo tente dintroduire une nouvelle logique dinteraction avec la machine. Le laptop cesse dêtre un bloc figé et devient un outil flexible, pensé pour sadapter à différents usages au fil de la journée.


ThinkBook VertiFlex Concept

Concept d'ordinateur portable

Le PC VertiFlex présenté est un prototype. Lenovo n'a pas l'intention de commercialiser cet ordinateur portable et n'a pas fourni plus de détails, notamment sur les composants utilisés dans le prototype. Cela dit, Lenovo a déjà transformé des concepts en produits réels, comme le ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.

Lenovo a présenté un ordinateur portable de 1,8 cm d'épaisseur et pesant 1,38 kg, équipé d'un écran de 14 pouces. Son écran mobile repose sur un pivot central. Il utilise également une charnière derrière l'écran, invisible pour l'utilisateur, mais qui sert de « rail horizontal » permettant de déplacer l'écran sur le côté, selon PCMag.

Une autre charnière soulève l'écran vers le haut et vers l'utilisateur. Le mouvement vers le haut de l'écran vise à empêcher le coin inférieur de l'écran d'entrer en contact avec l'ordinateur pendant la rotation.

Les vidéos du VertiFlex montrent que le panneau ressemble à un ordinateur portable à clapet normal lorsqu'il est ouvert pour la première fois. Mais ensuite, il suffit de saisir un coin de l'écran pour permettre à l'utilisateur de faire pivoter l'affichage facilement et en douceur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que l'écran est complètement pivoté en mode portrait, l'image s'ajuste en conséquence.

Lenovo a suggéré que les utilisateurs pourraient utiliser l'espace en feutre pour y placer un smartphone afin de le mettre en miroir avec le PC via son logiciel Software Connect ; toutefois, cette fonctionnalité nécessite un téléphone Lenovo Motorola. Lenovo a suggéré d'autres utilisations potentielles pour cet écran unique dans son communiqué de presse, notamment « le multitâche en écran partagé, l'affichage de code et la révision de documents ».


Le mode portrait, un vrai besoin ou une niche ?

Le pari de Lenovo repose sur un constat simple : certains métiers ont des besoins que le format paysage ne satisfait pas. Pour les développeurs, un écran vertical signifie plus de lignes de code visibles dun seul coup dil, réduisant le besoin de scroller en permanence. Pour les journalistes, rédacteurs ou juristes, cest une manière de retrouver la logique de la feuille A4, plus intuitive pour la lecture et lédition de documents longs. Quant aux photographes et graphistes, la possibilité dafficher un cliché vertical en plein écran, sans bandes noires ou recadrage, constitue un gain ergonomique évident.

Le marché a déjà vu émerger des solutions dans cette direction. Des écrans externes pivotants existent depuis longtemps, et certaines tablettes hybrides, comme les Surface Pro de Microsoft ou les iPad, permettent également de basculer entre paysage et portrait. Mais intégrer directement cette fonction dans un PC portable change la donne : pas besoin daccessoires, pas de configuration particulière, juste un mouvement mécanique pensé pour être naturel.

Un défi mécanique et électronique

La véritable question est de savoir si ce prototype peut devenir un produit viable. Lintégration dune charnière centrale capable de résister à des rotations répétées représente un défi en termes de fiabilité. Un écran pivotant implique un système de câbles flexibles, capables de supporter des torsions fréquentes sans risque de rupture ni perte de signal. La robustesse sera scrutée à la loupe, surtout si Lenovo vise une clientèle professionnelle qui attend une durabilité exemplaire.

Sur le plan logiciel, Windows 11 prend déjà en charge la rotation automatique des écrans, mais lexpérience devra être optimisée. Le système dexploitation devra détecter instantanément le basculement, réorganiser les fenêtres sans bug daffichage et gérer correctement les ratios daspect. Lenovo pourrait même imaginer des profils personnalisés, où le laptop bascule automatiquement certaines applications en plein écran portrait dès la rotation effectuée.


Un écho aux expérimentations passées

Ce nest pas la première fois que Lenovo tente de casser les codes du PC portable. Le constructeur sétait déjà illustré avec le ThinkPad X1 Fold, premier ordinateur pliable, qui avait suscité la curiosité mais sétait heurté à des critiques sur la solidité et le prix. Cette nouvelle tentative semble plus pragmatique : plutôt que de réinventer entièrement la machine, il sagit de greffer une fonctionnalité différenciante sur un design classique.

Lenovo marche ici sur une ligne étroite entre innovation utile et gadget. Dans lhistoire de linformatique, nombre de concepts novateurs nont pas survécu au passage au marché grand public. On pense par exemple aux laptops modulaires, aux claviers détachables ou aux écrans 3D sans lunettes, souvent trop coûteux ou trop fragiles pour simposer. Reste à savoir si lécran pivotant saura franchir cet écueil.


ThinkPad X1 Fold Intel (16"

Un message au marché et à la concurrence

Au-delà de laspect technique, ce prototype joue un rôle stratégique. Lenovo, leader mondial du PC devant HP et Dell, doit maintenir son image dinnovateur. Alors que la croissance se déplace vers les machines dopées à lintelligence artificielle et les environnements hybrides travail/loisir, proposer une nouvelle approche de lergonomie constitue un signal fort.

Cette innovation peut également forcer ses concurrents à réagir. Apple, dont les MacBook restent figés dans un design quasi inchangé depuis une décennie, pourrait être incité à revoir sa copie si le concept Lenovo trouvait son public. Microsoft, avec ses gammes Surface, dispose déjà dune certaine expertise sur les formats atypiques, mais na pas encore osé ce genre de pivot mécanique intégré.

Les limites et interrogations

Toutefois, plusieurs questions subsistent. Le coût de fabrication sera déterminant : une charnière complexe et un écran conçu pour résister à de multiples rotations risquent de faire grimper le prix final. Le poids et lépaisseur du laptop pourraient également être affectés, ce qui irait à contre-courant de la tendance actuelle à lultra-légèreté. Enfin, ladoption dépendra du marketing : Lenovo devra convaincre les professionnels que le mode portrait est plus quune curiosité, mais bien un véritable atout de productivité.

Un autre risque tient à la compatibilité logicielle. Si Windows gère la rotation, rien ne garantit que toutes les applications suivront. Certains logiciels risquent de mal sadapter à un écran vertical, avec des interfaces tronquées ou mal calibrées. Un travail daccompagnement auprès des éditeurs pourrait donc être nécessaire.

Gadget ou nouvelle norme ?

Le dernier concept d'ordinateur portable de Lenovo s'inscrit dans la continuité des recherches menées depuis des années par le fabricant sur les écrans d'ordinateurs adaptés aux différentes façons dont les utilisateurs utilisent leurs PC.

Lordinateur portable pivotant de Lenovo se situe à la croisée des chemins. Sil parvient à combiner fiabilité technique, confort dusage et prix raisonnable, il pourrait devenir une nouvelle référence dans la conception des laptops professionnels. Dans le cas contraire, il restera dans lhistoire comme un énième prototype qui naura pas su franchir le cap de la commercialisation.

Quoi quil en soit, cette annonce prouve que le PC portable, loin dêtre un objet figé, reste un terrain fertile pour lexpérimentation. Lenovo rappelle ainsi quil est possible de réinventer lexpérience utilisateur, même sur un objet aussi banal et répandu que le laptop. Et cest peut-être dans ces détails ergonomiques, plus que dans la course aux gigahertz ou aux GPU, que se jouera lavenir de linformatique personnelle.

Sources : vidéo dans le texte, annonce Lenovo

Et vous ?

Lécran pivotant de Lenovo répond-il à un véritable besoin professionnel ou sagit-il surtout dun coup marketing pour se différencier ?

Les développeurs et créateurs de contenu peuvent-ils réellement gagner en productivité grâce à un mode portrait intégré au laptop ?

Linnovation matérielle doit-elle passer par des ruptures de design visibles, ou bien par des évolutions invisibles mais cruciales (puissance, IA embarquée, autonomie) ?

Quels risques techniques et commerciaux Lenovo prend-il en misant sur un système mécanique complexe, potentiellement fragile et coûteux ?

Si ce concept trouve son public, pourrait-il inciter dautres constructeurs  notamment Apple ou Microsoft  à repenser leurs gammes figées depuis des années ?
Vous avez lu gratuitement 569 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème