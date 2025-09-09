Intel reste marginal sur le marché des puces dIA
En 2024, Intel a dépensé 28 % de plus que Nvidia et 156 % de plus qu'AMD en R&D, pour un total de 16,5 milliards de dollars. Intel a mis l'accent sur la conception et la fabrication de puces. Cependant, ces dépenses élevées, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, n'ont pas stimulé la capitalisation boursière comme les investissements de Nvidia axés sur l'IA. Les approches spécialisées de ses concurrents soulignent les défis d'Intel en matière d'efficacité dans un secteur en pleine mutation. Autrefois un titan incontesté de l'industrie des semiconducteurs, Intel est aujourd'hui en difficulté et pratiquement absent sur le marché des puces d'IA.
Pendant des décennies, Intel a été le poids lourd incontesté de l'industrie des semiconducteurs. Ses puces équipaient les ordinateurs de bureau, les serveurs et les ordinateurs portables avec une telle domination que ses concurrents se disputaient les miettes de parts de marché laissées derrière. Mais si les dix dernières années nous ont appris quelque chose, c'est que cette domination peut s'évaporer à une vitesse surprenante dans le domaine technologique.
Aujourd'hui, Intel se retrouve sur la défensive, engagé dans une lutte non seulement pour regagner le terrain perdu dans le domaine informatique, mais aussi pour s'assurer une place centrale dans la nouvelle économie de l'intelligence artificielle et des processeurs graphiques avancés.
Au cur de cette bataille se trouve un chiffre qui domine tous les autres : les dépenses en recherche et développement (R&D). En 2024, Intel a dépensé 16,546 milliards de dollars en R&D. En ce qui concerne ses concurrents Nvidia et AMD, une analyse des dépenses en R&D réalisée par TechInsights a été publiée par le Korea JoongAng Daily, mais vous pouvez obtenir ces chiffres vous-même en consultant les résultats financiers 2024 de chaque entreprise.
Par exemple, en 2024, AMD a déclaré avoir dépensé 6,456 milliards de dollars en R&D, tandis que Nvidia a déboursé 12,914 milliards de dollars. Il convient de noter que les états financiers de Nvidia sont numérotés avec un an d'avance sur la période réelle (l'exercice 2026 correspond à 2025, et ainsi de suite).
Ces chiffres sont insignifiants par rapport à la somme dépensée par Intel en 2024 pour la recherche et le développement de puces, de technologies de fabrication, de logiciels et de toutes sortes de technologie. C'est 28 % de plus que Nvidia et 156 % de plus qu'AMD, ce qui est stupéfiant.
La société de semiconducteurs non américaine la plus proche en matière d'investissement en R&D est Samsung Electronics, qui aurait dépensé 9,5 milliards de dollars. Cela placerait le géant sud-coréen en troisième position, loin devant AMD, et suggère fortement que si vous disposez de vos propres fonderies pour fabriquer des puces, vous devez dépenser beaucoup d'argent pour trouver des moyens de fabriquer de meilleurs processeurs.
Cependant, lorsque l'on compare les dépenses de R&D au montant des revenus des entreprises, la situation prend une tout autre tournure. Intel a dépensé 31 % de son chiffre d'affaires net, AMD 26 %, mais Nvidia et Samsung se sont contentés respectivement de 10 % et 4 %. Le pourcentage de la Team Green (Nvidia) semble très faible, mais uniquement parce que l'entreprise a généré d'énormes profits grâce à ses produits d'IA.
Quand les investissements colossaux dans la R&D ne suffisent pas
Selon les analystes, dépenser des sommes colossales dans la recherche ne garantit pas le leadership. Ce qui compte, c'est la destination de ces investissements. Là encore, le bilan d'Intel est mitigé. Une partie du budget a été consacrée à des efforts désespérés pour rattraper son retard en matière de technologie de fabrication, notamment la promesse de « cinq nuds en quatre ans », une feuille de route ambitieuse visant à rendre les usines d'Intel à nouveau compétitives par rapport à TSMC.
Des milliards supplémentaires sont investis dans des domaines émergents de la conception de puces : mémoire à bande passante élevée, techniques d'encapsulation avancées, accélérateurs d'IA et GPU spécialisés destinés à conquérir une part du marché très lucratif des puces d'IA dominé par Nvidia.
La difficulté réside dans le fait qu'Intel doit répartir ses ressources sur un front étonnamment large. L'entreprise souhaite protéger la franchise x86, reconstruire ses services de fonderie, retrouver son leadership en matière de processus et se tailler une nouvelle place dans le domaine de l'IA. Il s'agit là de batailles sur plusieurs fronts, dont chacune représenterait à elle seule un défi monumental. Nvidia, en revanche, a eu le luxe de consacrer ses ressources principalement aux GPU et aux plateformes logicielles associées qui les rendent indispensables au développement de l'IA. La stratégie d'AMD a également été plus ciblée : il s'est concentré sur les segments de marché laissés vulnérables par Intel, tout en tirant parti du leadership de TSMC en matière de fabrication, sans avoir à supporter le fardeau immense que représentent la possession et l'exploitation de ses propres usines.
En essayant de tout faire, Intel risque de ne rien faire de spectaculaire. Le budget de R&D est peut-être énorme, mais la multitude de responsabilités de l'entreprise en dilue l'impact. L'industrie technologique regorge d'exemples où une concentration unique, qu'il s'agisse de l'écosystème logiciel CUDA de Nvidia ou de l'intégration étroite entre le silicium et la conception des appareils chez Apple, s'est avérée plus précieuse qu'une stratégie dispersée soutenue par des moyens financiers considérables.
Intel est pratiquement inexistant sur le marché des puces d'IA
L'intelligence artificielle est devenue le point d'inflexion pour l'industrie des semiconducteurs, tout comme l'arrivée d'Internet l'avait été pour les entreprises de réseau il y a une génération. Pour Intel, la vague de l'IA représente à la fois un danger et une opportunité. Le danger est évident : Nvidia bénéficie déjà d'une avance considérable, non seulement dans le domaine des puces, mais aussi dans celui des frameworks de développement et de l'écosystème qui maintiennent les développeurs dans son orbite.
Selon un rapport récent du cabinet de conseil Jon Peddie Research, Nvidia contrôle désormais 94 % du marché des cartes graphiques dédiées. Il n'y a qu'un seul concurrent viable, AMD. La part de marché d'AMD est tombée à seulement 6 % en septembre 2025, tandis que celle d'Intel est inexistante.
Selon le PDG Lip-Bu Tan, il est trop tard pour qu'Intel rattrape son retard dans le secteur de l'IA. S'exprimant sur les difficultés de l'entreprise, Lip-Bu Tan a déclaré que même dans la fabrication de semiconducteurs, « Intel ne figure plus dans le top 10 ».
L'opportunité pour Intel, cependant, est tout aussi séduisante. Le marché de l'IA est toujours en pleine explosion, la demande dépasse largement l'offre et aucune entreprise ne peut à elle seule répondre à l'ensemble des besoins. Et le géant de Santa Clara, en Californie, voit sa chance dans la différenciation.
Sa gamme d'accélérateurs d'IA Gaudi n'est pas commercialisée comme un remplacement universel des GPU Nvidia, mais comme une alternative optimisée pour des charges de travail spécifiques, offrant potentiellement une meilleure efficacité ou des avantages en termes de coûts dans certains contextes. En parallèle, il a redoublé d'efforts pour mettre en avant ses processeurs avancés et sa marque de GPU Arc, revendiquant ainsi une place sur un marché avide de diversité.
La question cruciale est toutefois de savoir si Intel parviendra à conjuguer son énorme budget de R&D avec l'agilité nécessaire pour non seulement commercialiser ses produits, mais aussi les faire connaître auprès des développeurs. Le matériel en lui-même ne représente que la moitié du chemin. Sans outils robustes, sans bibliothèques et sans adoption par l'industrie, les puces coûteuses risquent de prendre la poussière sur les étagères.
Comment les dépenses en R&D pourraient évoluer à l'avenir
Le portefeuille de produits d'Intel est peut-être le plus important parmi les fabricants américains de semiconducteurs, mais pour réduire ses pertes, l'entreprise a abandonné de grands projets et supprimé des divisions à tour de bras. Personne ne peut dire pour l'instant si cela signifie que ses coûts de R&D seront nettement inférieurs en 2025, mais certains analystes soupçonnent que le PDG Lip-Bu Tan voudra probablement les réduire considérablement.
Si cela se produit, Nvidia pourrait se retrouver en tête du classement des dépenses de R&D d'ici la fin de 2025, en partie parce qu'il craindra de perdre du terrain sur le marché de l'IA au profit de concurrents moins chers, et en partie parce qu'il dispose de vastes réserves de liquidités pour le faire.
Cependant, aucune entreprise ne voudra réduire ses dépenses en R&D pour ses produits phares : les processeurs dans le cas d'AMD et d'Intel (ainsi que Samsung, dans une moindre mesure) et les GPU pour Nvidia. Ces produits constituent la base de leurs revenus, et comme AMD et Nvidia s'en mettent plein les poches grâce au succès de leurs produits Ryzen et GeForce/IA, ils continueront certainement à investir massivement dans la recherche.
Conclusion
En fin de compte, les dépenses élevées en R&D d'Intel constituent une sorte de pari risqué. Elles sont à la fois un signe d'intention et le reflet d'une nécessité. Peu d'entreprises peuvent dépenser de telles sommes chaque année ; encore moins peuvent survivre au décalage entre l'investissement et le retour sur investissement réel. Intel tente de retrouver sa place de leader, non seulement grâce à son argent, mais aussi grâce à l'ampleur des efforts d'ingénierie que ses finances lui permettent de déployer.
La réussite de cette stratégie dépend non seulement des percées réalisées dans les laboratoires, mais aussi d'un immense défi culturel au sein de l'entreprise : devenir suffisamment rapide et agile pour rivaliser avec des concurrents qui n'ont jamais connu le poids d'une position dominante à cette échelle.
La course ne dépend donc pas seulement des puces et des usines, mais aussi de la capacité d'adaptation. Si Intel parvient à aligner son empire de recherche tentaculaire sur une gamme cohérente et opportune de produits répondant aux besoins de cette génération, ses milliards pourraient à nouveau soutenir une nouvelle renaissance. Sinon, elle risque de devenir un cas d'école illustrant comment même des investissements colossaux dans la recherche ne peuvent protéger une entreprise de la perte de pertinence sur un marché qui punit l'hésitation.
Sources : Intel (PDF), AMD (PDF), Nvidia
