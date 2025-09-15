un savoir-faire indispensable pour développer leur propre industrie
Les politiques de Donald Trump font obstacle à ses ambitions économiques. Il veut à la fois freiner l'immigration et relancer l'industrie manufacturière de haute technologie. Mais les États-Unis restent extrêmement dépendants de l'expertise asiatique pour la fabrication de batteries indispensables pour les drones, les véhicules électriques et bien d'autres appareils. Le pays a récemment arrêté et expulsé des centaines de spécialistes sud-coréens construisant la nouvelle usine de batterie de Hyundai en Géorgie, provoquant une tempête diplomatique. Les experts avertissent que cette répression pourrait effrayer les investisseurs, après le chaos des droits de douane.
Le service de l'immigration et des douanes des États-Unis (ICE) a effectué une descente très médiatisée dans un chantier de construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques en Géorgie et ont arrêté environ 475 travailleurs, dont la plupart sont des ressortissants sud-coréens. L'usine est détenue conjointement par les géants sud-coréens Hyundai et LG Energy Solution. Le raid a suscité l'indignation de toute la classe politique sud-coréenne.
Les autorités américaines ont décrit l'opération comme étant la plus grande opération de contrôle jamais menée sur un seul site dans l'histoire du département de la Sécurité intérieure. Mais elle a déclenché une tempête diplomatique avec la Corée du Sud, alliée de longue date des États-Unis. Quelques jours plus tard, plus de 300 des travailleurs sud-coréens arrêtés ont été expulsés, une décision qui pourrait retarder les travaux sur le chantier.
Au-delà du scandale, l'opération a braqué les projecteurs sur l'état délicat du secteur américain des batteries. Elle pourrait avoir des implications considérables et illustre de manière flagrante comment l'obsession de l'administration Trump pour les expulsions massives sape son programme politique global.
Les batteries sont essentielles pour alimenter bon nombre des technologies de défense et d'énergie les plus avancées au monde, notamment les drones militaires et les sous-marins. Cependant, l'industrie américaine reste profondément dépendante du savoir-faire étranger pour développer son propre secteur. La filière est largement dominée des géants asiatiques comme les entreprises sud-coréennes SK On et LG Energy Solution, le japonais TDK, etc.
Les talents étrangers sont indispensables pour les États-Unis
Les autorités américaines ont défendu cette opération en affirmant que de nombreuses personnes arrêtées disposaient de visas temporaires pour le tourisme et les voyages d'affaires et n'étaient donc pas autorisées à travailler. Cette allégation est peut-être vraie. Toutefois, les enquêtes ont révélé que depuis des années, les entreprises sud-coréennes ont recours à cette pratique en raison de la difficulté d'obtenir les visas requis pour les travailleurs qualifiés.
Des arrestations similaires, bien qu'à une échelle beaucoup plus petite, avaient déjà eu lieu en 2020 dans une usine de batteries appartenant à SK On. Pourtant, les experts expliquent que cette main-d'uvre étrangère est indispensable pour développer le secteur américain des batteries de nouvelle génération.
« Nous dépendons de l'aide étrangère pour développer et déployer cette technologie. La main-d'uvre américaine ne sera pas en mesure de construire ce type d'usines très sophistiquées sur le plan technique sans l'aide étrangère », a déclaré Chris Berry, président de House Mountain Partners, un cabinet indépendant de conseil en analyse des métaux. Les répercussions pourraient être considérables, ralentissant le développement de l'industrie américaine.
Selon les experts, il n'est pas rare que les entreprises étrangères s'appuient d'abord sur leurs propres talents lorsqu'elles développent leurs activités à l'étranger, puis forment une main-d'uvre locale. Le président sud-coréen Lee Jae-myung a suggéré que cette descente a créé une situation « très confuse » pour les entreprises coréennes et pourrait amener certaines d'entre elles à se demander si elles devaient continuer à faire des affaires aux États-Unis.
La Corée du Sud serait le plus grand investisseur étranger direct aux États-Unis et le sixième partenaire commercial du pays. Dans le cadre d'un accord commercial conclu récemment, la Corée du Sud a accepté d'investir 350 milliards de dollars aux États-Unis pour aider à revitaliser le secteur manufacturier du pays. Pourtant, cet engagement n'a pas exempté la Corée du Sud des machinations de la campagne de déportation massive de Donald Trump.
Certaines entreprises sud-coréennes suspendent déjà les voyages aux États-Unis et rappellent leur personnel par crainte de nouvelles descentes. Mais plus important encore, les entreprises ont suspendu au moins 22 projets aux États-Unis, dont beaucoup visaient à ouvrir de nouvelles installations de production.
Le secteur des batteries est actuellement dominé par la Chine
L'affaire Hyundai a mis en évidence l'état critique des connaissances techniques des États-Unis en matière de fabrication de batteries. Aujourd'hui, le plus grand producteur mondial de batteries est la Chine, qui produit plus des trois quarts de toutes les batteries vendues dans le monde, et ce à un coût nettement inférieur et avec une efficacité bien supérieure à ceux de ses concurrents mondiaux, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
La Chine est à l'origine de plus de 70 % de toutes les batteries pour véhicules électriques jamais produites, ce qui lui confère une grande expertise en matière de fabrication et de production. En outre, les États-Unis restent extrêmement dépendants d'autres composants électroniques fabriqués en Chine et en Asie.
Après la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont les géants mondiaux des batteries qui ont réalisé d'importants investissements à l'étranger. Les entreprises coréennes, en particulier, sont en tête du classement en termes de capacité de production à l'étranger, et l'année dernière, les fabricants coréens ont répondu à plus de 20 % de la demande mondiale en batteries pour voitures électriques. La part de marché de l'Europe et des États-Unis est infime.
« Les Coréens, les Japonais et les Chinois en particulier comprennent tous très bien la technologie qui se cache derrière ces batteries, leur composition chimique, leurs avantages et leurs inconvénients, mais ils savent aussi comment les produire rapidement à grande échelle », a déclaré Chris Berry.
L'administration Trump a pris une direction totalement différente, avec une série de mesures visant à démanteler le secteur américain des énergies propres, à supprimer bon nombre des crédits d'impôt accordés par Joe Biden et à relancer la production de combustibles fossiles. La décision de Donald Trump de s'attaquer aux véhicules électriques, un marché clé pour les batteries, a semé un nouveau vent d'incertitude dans le secteur américain des batteries.
Impacts potentiels sur l'industrie technologique américaine
Le président américain Donald Trump et ses responsables économiques ont promis que, grâce aux droits de douane, de nombreux emplois manufacturiers seraient finalement réimplantés aux États-Unis, ce qui permettrait d'employer des millions d'Américains. Mais Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique pour la société de services financiers Wedbush Securities, a déclaré à Erin Burnett, de CNN, que cette idée est une « utopie ».
Ce plan pourrait rendre le smartphone beaucoup plus cher pour les Américains. Par exemple, le prix d'un iPhone pourrait grimper jusqu'à environ 3 500 $ s'il était fabriqué aux États-Unis, car il serait nécessaire de reproduire l'écosystème de production très complexe qui existe actuellement en Asie.
Un iPhone coûte actuellement environ 1 000 $. Cette hausse considérable des prix serait due au coût élevé de la construction et de l'entretien d'usines de pointe aux États-Unis. La Chine a mis des dizaines d'années à construire ses infrastructures industrielles de pointe et une chaîne d'approvisionnement intégrée. Apple prévoit d'investir plus 500 milliards de dollars aux États-Unis, mais les analystes estiment que cet investissement louable reste insuffisant.
Les entreprises américaines ont fait de grands progrès dans la recherche et l'innovation en matière de batteries, en particulier dans le développement de nouvelles compositions chimiques. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. « Il existe parfois un fossé entre la recherche et le développement et la mise à l'échelle industrielle et commerciale. « C'est essentiellement ce que la Chine fait très bien », explique Bryan Bille, expert en politique chez Benchmark.
Quelques jours après le raid chez Hyundai, Donald Trump lui-même a reconnu qu'il existait une lacune dans la fabrication de batteries aux États-Unis, que les étrangers ont contribué à combler. « Il n'y a personne dans ce pays qui s'y connaisse en batteries. Nous devrions peut-être les aider et laisser certaines personnes venir former notre personnel. Nous devons trouver une solution pour faire venir des experts afin que nos employés puissent être formés et devenir autonomes », a déclaré le président américain.
Conclusion
Les règles américaines en matière d'immigration et la descente chez Hyundai ont provoqué une onde de choc dans d'autres entreprises coréennes et internationales. Cette répression contre les travailleurs étrangers risque de dissuader les investissements que Donald Trump cherche à attirer dans le cadre de son grand projet visant à renforcer la puissance industrielle américaine et à inciter les entreprises à délocaliser leur production aux États-Unis.
Les États-Unis ne disposent pas d'un programme de visas pour les entreprises étrangères qui souhaitent faire venir des travailleurs qualifiés pour une courte période à des fins de construction. Selon un porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, depuis l'investiture de Donald Trump en janvier 2025, il a contacté à 52 reprises des responsables de l'administration au sujet des visas pour les travailleurs hautement qualifiés, mais en vain.
Plus cette situation perdure, moins les entreprises sud-coréennes et d'autres entreprises internationales seront enclines à faire venir leurs employés aux États-Unis. Cela va complètement à l'encontre des efforts déployés par l'administration Trump pour inciter d'autres pays à investir aux États-Unis.
