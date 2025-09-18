Envoyé par Meta Envoyé par

Les lunettes Meta Ray-Ban Display sont conçues pour vous aider à lever les yeux et à rester présent. D'un simple coup d'il à l'écran intégré aux verres, vous pouvez accomplir vos tâches quotidiennes, comme consulter vos messages, prévisualiser des photos et collaborer grâce aux invites visuelles de Meta AI, sans avoir à sortir votre téléphone. Cette technologie vous permet de rester connecté au monde qui vous entoure, sans vous en détourner.



Cette nouvelle catégorie de lunettes IA est dotée d'un écran couleur haute résolution qui s'affiche lorsque vous le souhaitez et disparaît lorsque vous n'en avez plus besoin. Il s'agit du premier produit qui intègre des microphones, des haut-parleurs, des caméras et un écran couleur soutenu par des capacités de calcul et d'IA, le tout dans un seul appareil élégant, confortable et facile à porter.



Chaque paire est livrée avec Meta Neural Band, un bracelet EMG qui interprète les signaux naturels créés par votre activité musculaire pour naviguer parmi les fonctionnalités de vos lunettes, vous permettant ainsi de contrôler intuitivement vos expériences à l'aide de mouvements subtils de la main, sans avoir à toucher vos lunettes ou à sortir votre téléphone. Meta Neural Band est si facile à utiliser qu'il rend l'interaction avec vos lunettes magique.