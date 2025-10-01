Le système HPM Leonidas d'Epirus anéantit 49 drones en un seul tir, marquant une étape importante dans les solutions de lutte contre les menaces d'essaim de drones

Lors d'une récente démonstration dans l'Indiana, Epirus, spécialiste américain de la guerre électronique, a dévoilé les capacités de son arme à micro-ondes de haute puissance (HPM) Leonidas, qui a permis de neutraliser un essaim entier de drones. Ce système de pointe a réussi à neutraliser un essaim entier de drones, marquant ainsi une étape importante dans les solutions de lutte contre les menaces asymétriques.
En mars 2020, lors d'un symposium sur la guerre aérienne organisé par la Air Force Association, Elon Musk avait déclaré : « L'ère des avions de chasse est révolue, place aux drones autonomes ». En fait, le PDG de Tesla répondait à la question (du directeur du Centre des systèmes spatiaux et de missiles) de savoir sil a des idées novatrices sur la façon dont le combat aérien peut être révolutionné.
Pour faire face à ces drones, Epirus a lancé en 2020 son système Leonidas. Leonidas est une arme à micro-ondes de haute puissance (HPM) mise au point pour neutraliser les essaims de véhicules aériens sans pilote (UAV). Elle porte le nom de Léonidas Ier, roi de Sparte, qui a mené une bataille défensive contre des forces ennemies numériquement supérieures. Leonidas est conçu comme une arme à énergie dirigée qui envoie des faisceaux d'impulsions électromagnétiques (IEM) pour désactiver l'électronique.
Le système est capable de viser des cibles individuelles ou de couvrir une vaste zone en mode faisceau large afin d'affecter tout appareil électronique qui passe à travers. Bien qu'il ait été conçu pour être utilisé contre les drones aériens, il a la capacité d'assommer les véhicules terrestres et les navires ; il fonctionne contre tout type d'électronique et il a été démontré qu'il pouvait mettre hors service un moteur hors-bord de navire.
Lors d'une récente démonstration dans l'Indiana, Epirus, spécialiste américain de la guerre électronique, a dévoilé les capacités de son arme à micro-ondes de haute puissance (HPM) Leonidas, qui a permis de neutraliser un essaim entier de drones. Ce système de pointe a réussi à neutraliser un essaim entier de drones, marquant ainsi une étape importante dans les solutions de lutte contre les menaces asymétriques.
Au cours d'essais à balles réelles, la dernière version du système Leonidas HPM d'Epirus a réalisé un exploit en neutralisant 61 des 61 drones ciblés. Plus impressionnant encore, le système a réussi à abattre 49 drones en une seule rafale de son puissant faisceau électromagnétique. Cette performance fait de Leonidas un concurrent de premier plan dans la course mondiale urgente à une défense efficace contre les essaims de drones.
Développée depuis 2022, l'arme Leonidas actualisée présente une portée opérationnelle et une létalité accrues, faisant plus que doubler les capacités de ses modèles initiaux. Sa fonction principale consiste à délivrer des interférences électromagnétiques conçues pour neutraliser les menaces robotiques.
Après cette démonstration réussie, Andy Lowery, PDG d'Epirus, a qualifié l'événement de « moment décisif » pour la défense moderne. Il a souligné que Leonidas était « la seule solution de contre-espace capable de remplir une mission dans le cadre d'un combat à plusieurs », renforçant ainsi sa capacité unique à s'attaquer simultanément à de multiples menaces. Le sentiment de Lowery était clair : « 61 drones sont montés et 61 sont descendus ».
La démonstration, qui s'est déroulée à Camp Atterbury, dans l'Indiana, a mis en évidence plusieurs capacités tactiques sophistiquées :
- Engagement multi-angles contre l'essaim : Le système a géré avec habileté des groupes de drones s'approchant de plusieurs directions, prouvant ainsi sa polyvalence face à des attaques complexes.
- Ciblage sélectif : Le système Leonidas a fait preuve de précision pour engager sélectivement des drones aériens spécifiques tout en laissant intentionnellement les autres indemnes, ce qui témoigne d'un contrôle très fin.
- Elimination précise des drones : Le système peut même abattre un drone et guider sa descente dans une « zone de sécurité pré-identifiée et définie par logiciel », garantissant ainsi un impact contrôlé et stratégique.
L'événement a attiré un public distingué, dont des représentants du ministère américain de la défense, de diverses agences gouvernementales américaines et des responsables de neuf pays alliés. Leur présence souligne la demande critique et croissante de technologies avancées de lutte contre les drones dans un paysage géopolitique en pleine évolution.
Les drones jouant un rôle de plus en plus important dans les engagements militaires modernes, le besoin de mesures défensives robustes contre les essaims de drones est devenu primordial. Les technologies telles que le système Leonidas d'Epirus sont des investissements cruciaux pour maintenir la compétitivité militaire et répondre aux menaces asymétriques posées par les capacités des drones qui progressent rapidement à l'échelle mondiale.
