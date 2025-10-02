Taïwan a rejeté la proposition américaine de répartir équitablement la production de semi-conducteurs entre les deux pays. Le plan, présenté par le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, visait à exiger que Taïwan fabrique la moitié de ses puces destinées aux États-Unis sur le territoire américain. La vice-Première ministre, Cheng Li-chun, a écarté cette idée, déclarant que Taipei n'accepterait jamais de telles conditions. Cette décision souligne les tensions actuelles entre Taïwan et les États-Unis concernant l'approvisionnement en semi-conducteurs.
Taïwan est l'un des pays les plus importants au monde en matière de technologie. Avec des entreprises telles que TSMC (le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs) basées sur son territoire, il se trouve au cur du commerce mondial des puces électroniques. Les États-Unis cherchant également à regagner une part de ce marché technologique, cela a donné lieu à des rumeurs concernant d'éventuels accords entre les deux pays.
Récemment, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré qu'il proposerait un partage à parts égales avec Taïwan pour la future production de puces électroniques. Dans ce contexte, l'administration Trump a exercé des pressions sur Taïwan pour qu'elle transfère rapidement 50 % de sa production de puces destinées au marché américain vers les États-Unis, en échange d'une protection garantie.
TSMC possède des usines de fabrication en Amérique, dont certaines sont récentes et d'autres en projet, mais leur production mondiale est loin d'égaler celle de ses installations à Taïwan. Cet accord proposé les États-Unis viserait à encourager une augmentation considérable de la production sur le sol américain.
Cheng Li-chun, femme politique taïwanaise et vice-Première ministre, a déclaré aux journalistes : « Notre équipe de négociation n'a jamais pris d'engagement concernant un partage à 50/50 des puces. Soyez assurés que nous n'avons pas abordé cette question lors de ce cycle de négociations et que nous n'accepterions pas de telles conditions. »
Aucune information n'a encore été communiquée quant à ce qui serait proposé en échange de cette séparation. La semaine de fin septembre 2025, il a été rapporté que le gouvernement américain envisageait d'imposer des droits de douane aux entreprises américaines qui ne s'approvisionnent pas à parts égales en puces américaines. De manière indirecte, cela affecterait la demande de TSMC. Les États-Unis offrent déjà la « gratuité » aux entreprises qui s'implantent actuellement sur le sol américain, il semble donc que TSMC pourra éviter les droits de douane grâce à ses usines américaines.
Les semi-conducteurs ont été un sujet de discorde pour les droits de douane de Donald Trump au cours de l'année écoulée, mais les exportations en provenance de Taïwan sont soumises sans exception à des droits de douane de 20 %.
Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont systématiquement mis en uvre, puis annulé, puis réaffirmé, puis modifié les conditions relatives aux droits de douane, afin de stimuler la production dans le pays. Ces droits de douane semblent destinés à pénaliser les consommateurs qui achètent des produits technologiques hors des États-Unis et à inciter les entreprises à ouvrir des usines aux États-Unis ou à s'approvisionner en pièces détachées dans le pays. Cela semble avoir quelque peu stimulé la production, même si cela est également dû en partie aux accords conclus par l'administration Biden.
TSMC investit 100 milliards de dollars dans trois nouvelles usines aux États-Unis, et Apple a porté l'engagement américain à 600 milliards de dollars.
À la fin de l'année, TSMC perdra les privilèges spéciaux qui lui permettaient jusqu'à présent d'accélérer ses exportations. Donald Trump aurait menacé d'imposer une « taxe importante », pouvant atteindre « peut-être 100 % », avant que TSMC n'ouvre sa propre usine aux États-Unis. L'entreprise n'est donc pas à l'abri des pressions exercées par les puissances mondiales. Au début de l'année 2025, il a été annoncé que toutes les entreprises taïwanaises possédant des usines de fabrication en dehors de Taïwan devaient avoir un retard d'une génération en matière de technologie. Les États-Unis et Taïwan sont donc en désaccord sur cette question politique.
TSMC prépare actuellement son nud de processus N2 en vue d'une production en série plus tard cette année, son nud A16 de pointe et ses nuds dérivés N2 devant arriver l'année prochaine. L'entreprise a également déjà annoncé son nud A14 pour la suite. La majeure partie de la production du N2 se fera dans l'usine Fab 20, située à Taïwan. TSMC Arizona, la filiale américaine de l'entreprise, produit déjà la technologie N4 et prévoit de lancer la production en série du N3 en 2028. Elle prévoit également d'ouvrir une troisième usine qui produira des puces sur les nuds N2 et A16 vers la fin de la décennie. Il s'agit donc d'un retard considérable pour l'activité américaine.
Les nuds plus avancés offrent des avantages plus importants pour les puces qui les utilisent, en termes de performances et d'efficacité, Apple et AMD étant souvent les premiers à utiliser les dernières technologies.
Le Premier ministre Cho Jung-tai a déclaré que « des consultations substantielles cruciales sont actuellement en cours » avec Cheng Li-chun qui s'entretient avec les États-Unis. À cet égard, ils auraient eu des discussions qui suggèrent « certains progrès ».
Le plan pourrait consister à discuter de nouvelles conditions pour augmenter la production aux États-Unis ou accélérer l'adoption de nouveaux nuds, mais les commentaires de Cheng Li-chun suggèrent que le partage à 50/50 est peu probable. Ce n'est pas comme si l'on pouvait passer à un nouveau nud de processus du jour au lendemain, car il s'agit de processus incroyablement complexes qui nécessitent souvent de nouvelles méthodes, des machines lithographiques et même des installations pour être mis en uvre. Ainsi, même si les deux pays parviennent à un accord, aucun projet ne se concrétisera rapidement.
La position de Taipei est par ailleurs partagée par lopinion publique taïwanaise. Selon un récent sondage, 84,8 % des Taïwanais s'opposent au transfert de technologie de TSMC vers les États-Unis, 60,8 % exprimant une forte désapprobation. Les Taïwanais craignent notamment que les États-Unis cessent de les protéger face à la Chine une fois qu'ils auront mis la main sur les processus de fabrication de TSMC.
Source : Cheng Li-chiun, vice-Première ministre taïwanaise
