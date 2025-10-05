IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Les produits TerraMaster seront réduits pour les Prime Day d'Amazon (du 7 au 8 Octobre)

Le , par LittleWhite
1 commentaire

0PARTAGES

3  0 
Pour les Prime Day d'Amazon (du 7 au 8 Octobre 2025), les produits de TerraMaster seront réduits (les liens ne sont pas affiliés) :
TerraMaster F8 SSD Plus (NAS 8 baies SSD M.2) 587,99  au lieu de 839,99  (30% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0D868C12T
TerraMaster F8 SSD (NAS 8 baies SSD M.2) 440.99  au lieu 629,99  (30% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0D8634HMK
TerraMaster F4 SSD (NAS 4 baies SSD M.2) 343.99  au lieu de 429,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0F8BGCPNH
TerraMaster F6-424 (NAS 6 baies 3,5 pouces) 503,99  au lieu de 629,99 (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0D9VPK61Q
TerraMaster F6-424 Max (NAS 6 baies 3,5 pouces) 779.99  au lieu de 1039,99 (25% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0D9VNTTSG
TerraMaster F4-424 Max (NAS 4 baies 3,5 pouces) (testé ici) 712.49  au lieu de 949,49  (25% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0D9VR8RH3
TerraMaster F4-424 Pro (NAS 4 baies 3,5 pouces) 547,49  au lieu de 729,99  (25% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0CQY9L8GP
TerraMaster F4-424 (NAS 4 baies 3,5 pouces) 407.99  au lieu de 509,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0CT5CZ8WW
TerraMaster F4-425 (NAS 4 baies 3,5 pouces) 319.99  au lieu de 399,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0FMJXMVS8
TerraMaster F2-425 (NAS 2 baies 3,5 pouces) 215.99  au lieu de 269,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0FH2HTHQD
TerraMaster F4-212 (NAS 4 baies 3,5 pouces) 230.99  au lieu de 329,99  (30% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0CSJWB6FL
TerraMaster F2-424 (NAS 2 baies 3,5 pouces) 258,99  au lieu de 369,99  (30% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0CXPHCFQT
TerraMaster D8 Hybrid (4 baies 3,5 pouces et 4 baies SSD M.2) 247,49  au lieu de 329,99  (25% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0D3T1LXN4
TerraMaster D5 Hybrid (2 baies 3,5 pouces et 3 baies SSD M.2) 191,99  au lieu de 239,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0CNT937V6
TerraMaster D5-310 (boîtier USB 5 baies) 217,49  au lieu de 289,99  (25% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0DZCB1X1C
TerraMaster D4-320 (boîtier USB 5 baies) 160.99  au lieu de 229,99  (30% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0CTWSD8X6
TerraMaster D2-320 (boîtier USB 2 baies) 104,99  au lieu de 139,99  (25% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0C8N2CQ28
TerraMaster D6-320 (boîtier USB 6 baies) 247,49  au lieu de 329,99  (25% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0BZC3HCNC
TerraMaster D1 SSD Plus USB (boîtier USB 4, 1 baie SSD M.2) (testé ici) 95.99  au lieu de 119,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0FCS5HV4Q
TerraMaster D4 SSD (boîtier USB 4, 4 baies SSD M.2) (testé ici) 239.99  au lieu de 319,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0F8BH3P7M
Vous avez lu gratuitement 625 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

1 commentaire
Commenter Signaler un problème