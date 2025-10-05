Les produits TerraMaster seront réduits pour les Prime Day d'Amazon (du 7 au 8 Octobre)

|TerraMaster F8 SSD Plus (NAS 8 baies SSD M.2)
|587,99 au lieu de 839,99 (30% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0D868C12T
|TerraMaster F8 SSD (NAS 8 baies SSD M.2)
|440.99 au lieu 629,99 (30% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0D8634HMK
|TerraMaster F4 SSD (NAS 4 baies SSD M.2)
|343.99 au lieu de 429,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0F8BGCPNH
|TerraMaster F6-424 (NAS 6 baies 3,5 pouces)
|503,99 au lieu de 629,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0D9VPK61Q
|TerraMaster F6-424 Max (NAS 6 baies 3,5 pouces)
|779.99 au lieu de 1039,99 (25% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0D9VNTTSG
|TerraMaster F4-424 Max (NAS 4 baies 3,5 pouces) (testé ici)
|712.49 au lieu de 949,49 (25% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0D9VR8RH3
|TerraMaster F4-424 Pro (NAS 4 baies 3,5 pouces)
|547,49 au lieu de 729,99 (25% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0CQY9L8GP
|TerraMaster F4-424 (NAS 4 baies 3,5 pouces)
|407.99 au lieu de 509,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0CT5CZ8WW
|TerraMaster F4-425 (NAS 4 baies 3,5 pouces)
|319.99 au lieu de 399,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0FMJXMVS8
|TerraMaster F2-425 (NAS 2 baies 3,5 pouces)
|215.99 au lieu de 269,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0FH2HTHQD
|TerraMaster F4-212 (NAS 4 baies 3,5 pouces)
|230.99 au lieu de 329,99 (30% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0CSJWB6FL
|TerraMaster F2-424 (NAS 2 baies 3,5 pouces)
|258,99 au lieu de 369,99 (30% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0CXPHCFQT
|TerraMaster D8 Hybrid (4 baies 3,5 pouces et 4 baies SSD M.2)
|247,49 au lieu de 329,99 (25% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0D3T1LXN4
|TerraMaster D5 Hybrid (2 baies 3,5 pouces et 3 baies SSD M.2)
|191,99 au lieu de 239,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0CNT937V6
|TerraMaster D5-310 (boîtier USB 5 baies)
|217,49 au lieu de 289,99 (25% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0DZCB1X1C
|TerraMaster D4-320 (boîtier USB 5 baies)
|160.99 au lieu de 229,99 (30% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0CTWSD8X6
|TerraMaster D2-320 (boîtier USB 2 baies)
|104,99 au lieu de 139,99 (25% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0C8N2CQ28
|TerraMaster D6-320 (boîtier USB 6 baies)
|247,49 au lieu de 329,99 (25% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0BZC3HCNC
|TerraMaster D1 SSD Plus USB (boîtier USB 4, 1 baie SSD M.2) (testé ici)
|95.99 au lieu de 119,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0FCS5HV4Q
|TerraMaster D4 SSD (boîtier USB 4, 4 baies SSD M.2) (testé ici)
|239.99 au lieu de 319,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0F8BH3P7M
