Les utilisateurs regrettent d'avoir acheté les écrans intelligents Echo Show d'Amazon après avoir été bombardés de publicités : « Je suis sur le point de tout jeter... »

Les utilisateurs d'Echo Show d'Amazonregrettent leur achat en raison des publicités intrusives en plein écran qui interrompent leur utilisation quotidienne et font la promotion d'abonnements ou de produits. Amazon défend cette pratique en la qualifiant de découverte de contenu, mais elle aliène les clients, reflétant les problèmes rencontrés avec d'autres appareils. Cette réaction négative met en évidence les tensions dans le domaine des technologies domestiques intelligentes, risquant d'éroder la confiance et d'augmenter les retours.
Dans le monde en constante évolution des appareils domestiques intelligents, l'Echo Show d'Amazon a longtemps été commercialisé comme un hub polyvalent pour tout, des appels vidéo à l'affichage de recettes. Mais les commentaires récents des utilisateurs brossent un tableau inquiétant : de nombreux propriétaires expriment de profonds regrets concernant leur achat, citant un déluge de publicités intrusives qui ont transformé ces appareils en de simples panneaux d'affichage numériques. Les forums en ligne et les réseaux sociaux font état d'un nombre croissant de plaintes, les utilisateurs décrivant des publicités en plein écran qui interrompent leur utilisation quotidienne et ne peuvent être facilement supprimées.
Le programmeur Dave W. Plummer s'est plaint de la consommation de données de ses appareils Amazon Echo. Il a déclaré que ses deux appareils Echo Show avaient consommé plus de 4 Go de données en 24 heures. Pourtant, il affirme qu'il ne les utilise jamais. Il a écarté lhypothèse dune surveillance permanente, et suggère plutôt des causes plus plausibles : un bogue ou un gros téléchargement de mise à jour que lappareil aurait pu télécharger en arrière-plan. Certains commentateurs estiment qu'une activation accidentelle par la voix (ou un mot similaire à « Alexa ») pourrait déclencher un enregistrement et lenvoi de données aux serveurs.
Un utilisateur a exprimé sa frustration face aux publicités « à plein volume » pour le service d'abonnement Alexa+ d'Amazon sur son Echo Show, déclarant qu'il était « sur le point de tout jeter et de revenir à Google ». Ce sentiment fait écho à un mécontentement plus général, les publicités pour des produits sans rapport, comme des couches ou des services de streaming, apparaissant souvent à des moments inopportuns. Amazon défend cette pratique comme un moyen d'aider les clients à « découvrir de nouveaux contenus et produits », mais pour beaucoup, il s'agit d'une trahison de la promesse fondamentale de l'appareil en tant qu'assistant transparent.
Un autre utilisateur a déclaré :
Je ne sais pas si je perds la tête ou quoi, mais je jure que c'était aujourd'hui le deuxième matin consécutif où plusieurs chansons, et même une publicité, ont été diffusées après mon alarme. Si vous ne mettez pas votre alarme en mode snooze, est-ce qu'elle diffuse plus de musique ? Et d'où vient la publicité, la chanson pour les alarmes provient-elle d'Amazon Music ? Je n'ai pas d'abonnement premium.
Je dors pendant les chansons qui ne sont pas celles de mon réveil, mais dès que j'entends une publicité, je me dis « c'est quoi ce bordel » et j'éteins le réveil.
L'escalade des publicités semble liée à la volonté plus générale d'Amazon de monétiser son écosystème matériel. Les observateurs du secteur notent que l'entreprise intègre de plus en plus la publicité dans ses appareils, une tendance qui s'est accélérée avec l'introduction de niveaux financés par la publicité dans des services tels que Prime Video. Ces promotions en plein écran sur les appareils Echo Show font qu'Alexa ressemble moins à une assistante utile qu'à une représentante commerciale insistante, les publicités dominant l'interface même lorsque l'appareil est inactif.
Il ne s'agit pas d'un incident isolé ; des plaintes similaires ont été formulées à propos de la gamme Fire TV d'Amazon, où les prix initiaux bas attirent les acheteurs pour mieux les bombarder de publicités par la suite. Un rapport en 2023 soulignait que les fabricants d'équipements d'origine se concentrent sur les téléviseurs comme plateformes de diffusion publicitaire, une stratégie qu'Amazon a étendue à ses écrans intelligents. Les utilisateurs signalent que les tentatives de désactivation de ces publicités via les paramètres sont vaines, car de nouvelles promotions remplacent simplement les anciennes, ce qui conduit certains à retourner leurs appareils ou à se tourner vers des concurrents tels que Nest Hub de Google.
Cette réaction négative souligne une tension cruciale sur le marché des maisons intelligentes : trouver un équilibre entre l'accessibilité financière et l'expérience utilisateur. L'Echo Show d'Amazon, dont le prix est compétitif, repose sur du matériel subventionné où les publicités compensent les coûts, mais ce modèle aliène les clients fidèles. D'autres utilisateurs avertissent que la migration vers Google ne résoudra pas nécessairement le problème, qualifiant cette solution de « troquer un mal corporatif contre un autre ». En effet, une revue des meilleurs écrans intelligents en 2025 fait l'éloge des alternatives offrant des interfaces plus épurées, même si celles-ci ne sont pas à l'abri d'une commercialisation rampante.
Pour les initiés du secteur, cette évolution marque un point de basculement potentiel. À mesure que les publicités prolifèrent sur les appareils connectés, des téléviseurs aux enceintes intelligentes, les consommateurs pourraient exiger des modèles commerciaux plus transparents ou un contrôle réglementaire plus strict. Les déclarations d'Amazon, réitérées dans ses réponses aux questions des médias, soulignent que la publicité ne représente « qu'une petite partie de l'expérience », mais les témoignages des utilisateurs suggèrent le contraire. Un propriétaire a décrit l'Echo Show comme un « panneau d'affichage numérique indésirable », ce qui a entraîné des retours et des avis négatifs susceptibles d'avoir un impact sur les ventes.
Ce regret n'est pas seulement anecdotique ; il se manifeste de manière tangible, avec des rapports faisant état d'une augmentation des taux de retour et d'une baisse des scores de satisfaction. Sur les réseaux sociaux, les témoignages d'utilisateurs montrent un sentiment général de se faire bombardés. Cela fait écho à des controverses passées, telles que le blocage par Amazon de certaines fonctionnalités sur les anciens appareils Echo afin de diffuser des publicités, dans lequel les écrans affichaient par défaut des publicités après une utilisation limitée.
En mars, Amazon avait également supprimé une fonction de confidentialité. Certains appareils Amazon Echo avaient la possibilité de traiter les commandes localement, "sur l'appareil", ce qui permettait de garder votre voix dans les limites de votre maison. Mais à partir du 28 mars, tous les haut-parleurs intelligents Echo équipés d'Alexa envoyent vos enregistrements vocaux dans le cloud. Cory Doctorow, blogueur et expert en gestion des droits numériques, a qualifié cette mesure d'"absolument impardonnable", car elle permettra aux employés d'Amazon d'espionner tous les enregistrements Echo.
À mesure que l'année 2025 avance, les experts prédisent que si Amazon ne se réajuste pas, elle risque d'éroder la confiance dans son écosystème. Les concurrents observent attentivement la situation et pourraient tirer parti de ce mécontentement en proposant des produits haut de gamme sans publicité. Pour l'instant, la saga Echo Show sert d'avertissement : dans leur quête de revenus, les géants de la technologie doivent agir avec prudence, sous peine de faire fuir les utilisateurs qu'ils cherchent à fidéliser.
