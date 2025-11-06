Au cur de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) s'impose comme le géant incontesté, produisant les puces avancées qui équipent tout, des smartphones aux superordinateurs. TSMC est, en 2021, la plus importante fonderie de semiconducteurs indépendante. Son siège social est situé à Hsinchu, à Taïwan. Fondée en 1987, elle fabrique notamment les puces graphiques de Intel, Nvidia et AMD ainsi que les systèmes sur une puce Snapdragon de Qualcomm et les puces d'Apple.
Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump continue de faire pression sur TSMC. En août, le président américain aurait proposé de réduire à 15 % les droits de douane sur Taïwan à seulement deux conditions : « TSMC doit acquérir une participation de 49 % dans Intel et investir 400 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis ». Avant cela, les négociations ont permis à Taïwan de réduire les droits de douane appliqués par les États-Unis à 20 %, contre 32 % auparavant. Cependant, les analystes ont estimé que cette demande semble improbable d'un point de vue purement financier, sans tenir compte des répercussions industrielles.
Mais les récentes annonces laissent présager une période de turbulences : TSMC s'apprête à mettre en uvre une augmentation de prix pluriannuelle à partir de 2026, ciblant ses processus de fabrication les plus avancés. Cette décision, motivée par la demande croissante en matière d'IA et de calcul haute performance, pourrait avoir des répercussions sur l'électronique grand public, rendant les processeurs et les cartes graphiques de nouvelle génération nettement plus chers.
TSMC a informé ses partenaires d'une augmentation de prix sur quatre années consécutives pour les nuds, y compris les technologies 5 nm, 4 nm, 3 nm et inférieures à 2 nm. Les augmentations devraient varier de 3 % à 5 % par an, certaines puces avancées liées à l'IA pouvant subir des hausses allant jusqu'à 10 %. Cela marque une rupture avec la stabilité traditionnelle des prix de TSMC, reflétant les pressions exercées par les coûts d'expansion mondiale et la demande insatiable du marché. Selon certaines sources, les ajustements de prix ne seraient pas uniformes. Les clients produisant des puces IA et haute performance seraient les plus touchés, tandis que les secteurs non liés à l'IA pourraient connaître des hausses plus modérées. Cette stratégie souligne l'influence de TSMC sur un marché où la demande pour ses nuds avancés dépasse largement l'offre.
Les facteurs à l'origine de la hausse
La décision de TSMC intervient dans un contexte de défis économiques et opérationnels sans précédent. La société investit des milliards dans de nouvelles usines à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Japon et en Allemagne, afin d'atténuer les risques géopolitiques et de répondre aux besoins de ses clients. Cependant, ces expansions érodent les marges, les opérations à l'étranger réduisant la rentabilité de 2 à 3 %.
La croissance explosive de la demande en IA ne fait qu'aggraver la situation. Les puces destinées aux centres de données et à l'apprentissage automatique, produites selon les procédés 3 nm et 5 nm de TSMC, sont en pénurie. TSMC pourrait augmenter ses prix de 5 à 10 % pour les procédés avancés afin de compenser les droits de douane américains et les pressions sur la chaîne d'approvisionnement, reflétant ainsi le sentiment général du secteur. Cela correspond aux rapports faisant état d'une demande « gigantesque » de la part des clients mobiles et HPC.
Les précédents historiques fournissent un contexte. En 2021, TSMC a augmenté ses prix en raison de la pénurie de puces, ce qui a entraîné une hausse des coûts des CPU et des GPU. Cet épisode a vu une hausse de 10 % pour les nuds avancés, préfigurant les développements actuels.
Les implications pour les consommateurs et les entreprises technologiques sont profondes. Les principaux clients de TSMC, tels qu'AMD, Nvidia et Apple, s'appuient sur ces nuds avancés pour leurs produits phares. Une augmentation des prix au niveau des fonderies se traduira probablement par une hausse des prix de détail des processeurs et des cartes graphiques, les fabricants répercutant les coûts.
Un rapport révèle que tous les nuds de fabrication avancés inférieurs à 5 nm subiront des hausses, ce qui aura un impact direct sur les processeurs et les cartes graphiques haut de gamme. Par exemple, les cartes graphiques de nouvelle génération de Nvidia et les processeurs Ryzen d'AMD, construits à partir de ces processus, pourraient devenir plus chers, exacerbant la tendance à la hausse des coûts du matériel.
Réponses de l'industrie et changements stratégiques
Les réactions soulignent la frustration des consommateurs. Un message déplore que « même les GPU de classe xx60 seront hors de portée pour beaucoup » en raison de la bulle de l'IA, tandis qu'un autre appelle les développeurs de jeux à réduire les exigences matérielles dans un contexte de « hausse continue des prix du matériel ».
Les clients de TSMC expriment leur mécontentement. Les principaux acteurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant les hausses pluriannuelles, qui pourraient peser sur les budgets de R&D et de production. Cependant, TSMC contrôlant plus de 50 % du marché mondial des fonderies, les alternatives sont limitées. Les ambitions d'Intel dans le domaine des fonderies et les efforts de Samsung offrent une certaine concurrence, mais aucun des deux n'égale l'échelle de TSMC dans les nuds avancés.
Un observateur souligne la nécessité de soutenir des concurrents tels que Samsung afin de favoriser l'innovation et de maintenir les prix sous contrôle, avertissant que sans concurrence, « tout ce que nous utilisons coûtera plus cher ». Ce sentiment fait écho à des appels plus larges en faveur d'une diversification de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs.
Les analystes prévoient des répercussions variables. Pour les entreprises axées sur l'IA comme Nvidia, les hausses pourraient être absorbées par des prix élevés, mais les produits destinés aux consommateurs pourraient subir un choc des prix. Les puces pour smartphones et ordinateurs portables d'Apple et de Qualcomm seront également confrontées à des coûts plus élevés, qui pourraient être répercutés sur les acheteurs.
Courants géopolitiques et économiques sous-jacents
La géopolitique joue un rôle prépondérant. Les droits de douane américains sur les produits chinois et les restrictions sur les exportations de puces ont compliqué les opérations de TSMC. L'expansion aux États-Unis dans le cadre du CHIPS Act vise à renforcer la production nationale, mais elle a un coût. Des rapports d'utilisateurs attribuent une partie des hausses de 2026 à ces droits de douane, prévoyant des augmentations pouvant atteindre 10 % pour les nuds 2 nm-5 nm.
Les fluctuations des taux de change et les coûts des matières premières justifient également ces hausses. L'objectif de marge brute de 53 % de TSMC est menacé, ce qui explique ces ajustements, faisant état d'augmentations de 3 % à 8 % pour les 3 nm et 5 nm. Au-delà des coûts immédiats, ces hausses pourraient accélérer le passage à des nuds plus anciens pour les applications sensibles aux coûts. TSMC proposerait des remises sur les processus matures, une stratégie visant à équilibrer son portefeuille, selon des sources de la chaîne d'approvisionnement citées dans les médias.
En outre, l'opinion publique taïwanaise est réticente à l'idée que TSMC transfère ses technologies de pointe vers les États-Unis. Un sondage révèle que 84,8 % des Taïwanais sont opposés à ce transfert, 60,8 % exprimant une forte désapprobation. Les Taïwanais craignent que les États-Unis cessent de les protéger face à la Chine...
