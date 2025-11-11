SoftBank a vendu l'intégralité de sa participation dans Nvidia, d'une valeur de 5,83 milliards de dollars, alors que son fondateur, Masayoshi Son, accélère sa réorientation stratégique vers des investissements à grande échelle dans l'intelligence artificielle (IA). Cette décision s'inscrit dans la nouvelle stratégie de Masayoshi Son, qui consiste à soutenir des entreprises telles qu'OpenAI, renforçant ainsi l'ambition de SoftBank de façonner le paysage des infrastructures d'IA. Ce changement intervient dans un contexte d'optimisme croissant des investisseurs, les actions de SoftBank ayant bondi grâce à l'amélioration des rendements de son portefeuille Vision Fund.
SoftBank Group Corp. est une société d'investissement multinationale japonaise dont le siège social est situé à Minato, Tokyo, et qui se concentre sur la gestion d'investissements. Le groupe investit principalement dans des entreprises technologiques qui proposent des biens et des services à des clients issus d'une multitude de marchés et de secteurs, allant de l'Internet à l'automatisation. Avec plus de 100 milliards de dollars de capital à ses débuts, le Vision Fund de SoftBank est le plus grand fonds de capital-risque au monde axé sur la technologie. Parmi les investisseurs du fonds figuraient des fonds souverains de pays du Moyen-Orient.
Selon un rapport de Bloomberg, SoftBank a vendu l'intégralité de sa participation dans Nvidia pour 5,83 milliards de dollars. Cette transaction survient alors que Masayoshi Son, le fondateur et PDG de SoftBank, se prépare à une nouvelle vague d'investissements dans l'IA. En septembre dernier, SoftBank, OpenAI et Oracle avaient en effet annoncé leur intention de créer cinq nouveaux centres de données d'IA aux États-Unis afin de concrétiser l'ambitieux projet Stargate de Donald Trump, d'une valeur de 500 milliards de dollars.
La récente cession des parts de SoftBank dans Nvidia fait par ailleurs écho à un moment de bonne humeur entre Masayoshi Son et le PDG de Nvidia, Jensen Huang. Lors de sa visite au Japon en novembre dernier, Huang avait plaisanté en disant que Son était autrefois le plus grand actionnaire de Nvidia, avant de vendre sa participation trop tôt. « Nous pouvons pleurer ensemble », avait alors déclaré Jensen Huang à Masayoshi Son, en référence à la forte hausse du cours de l'action Nvidia depuis lors.
Softbank avait augmenté sa participation dans Nvidia à environ 3 milliards de dollars en mars dernier. Après la vente de sa participation dans Nvidia, la société basée à Tokyo continue de détenir des participations dans d'autres acteurs majeurs de l'IA, notamment OpenAI et Oracle Corp. Ces investissements ont entraîné une hausse de 78 % du cours de l'action SoftBank au cours du trimestre clos en septembre, soit sa meilleure performance trimestrielle depuis 2005.
Selon le rapport, cette participation, associée aux bénéfices de son unité d'investissement Vision Fund, a permis à SoftBank d'afficher un bénéfice net surprise de 16,2 milliards de dollars (2 500 milliards de yens) au deuxième trimestre fiscal, bien au-delà des prévisions des analystes qui tablaient sur 2,7 milliards de dollars (418,2 milliards de yens).
Quand Jensen Huang s'est moqué de Masayoshi Son
Lors d'un sommet en 2024, Jensen Huang, PDG de Nvidia, s'est joint à Masayoshi Son pour une discussion informelle. En présentant le fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, sur scène, Huang a déclaré : « Masa est le seul entrepreneur. L'unique entrepreneur, le seul innovateur au monde. Celui qui a sélectionné le gagnant. Et qui s'est associé au gagnant et à chaque génération. »
« N'oubliez pas que c'est Masa qui a fait venir Bill Gates au Japon. C'est Masa qui a inventé ou fait venir Jerry Yang au Japon. C'est Masa qui a rendu possible l'industrie chinoise du cloud (Alibaba). C'est Masa qui a fait venir Steve Jobs au Japon et l'iPhone. Et vous ne le savez peut-être pas, mais à un moment donné, Masa était le plus grand actionnaire de Nvidia. »
En entendant cela, Masayoshi Son a grimacé et a posé sa tête sur l'épaule du PDG de Nvidia, comme s'il pleurait. « Ce n'est pas grave. On peut pleurer. On peut pleurer ensemble. Vous imaginez ? Si aujourd'hui, vous étiez le plus gros actionnaire. Oh mon Dieu », a déclaré Jensen Huang.
Siège social de SoftBank à Kaigan, Minato, Tokyo
L'empire grandissant de SoftBank dans le domaine de l'IA
Les analystes considèrent l'intérêt porté par SoftBank à l'IA comme un moteur de croissance essentiel. « Le nombre d'investissements fructueux de SoftBank a augmenté, nous revoyons donc nos prévisions à la hausse », a écrit Keiichi Yoneshima, analyste chez Citigroup, dans une note publiée avant la publication des résultats de l'entreprise.
Masayoshi Son, 68 ans, intensifie ses investissements dans l'IA et les infrastructures de semi-conducteurs tout en réduisant d'autres projets. Parmi ses initiatives figurent le déploiement du centre de données Stargate et un investissement prévu de 30 milliards de dollars dans OpenAI. SoftBank est également en pourparlers avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) et d'autres entreprises pour créer un pôle de fabrication d'IA d'une valeur de 1 000 milliards de dollars en Arizona.
La société a même envisagé d'acquérir le fabricant américain de puces Marvell Technology Inc. au début de l'année.
Cependant, SoftBank doit relever le défi de trouver un équilibre entre ses investissements massifs dans l'IA, dont environ 20 milliards de dollars pour OpenAI et 6,5 milliards de dollars pour le concepteur de puces Ampere Computing LLC. Les analystes ont exprimé leurs inquiétudes quant à la surévaluation de l'IA et se demandent si les retours sur investissement justifieront ces dépenses considérables.
La récente stratégie audacieuse de SoftBank s'inscrit toutefois dans un contexte économique plus contrasté. OpenAI a récemment enregistré un déficit trimestriel de 12 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars, mettant en lumière les tensions financières d'un marché en expansion rapide. Malgré des perspectives technologiques prometteuses, ces pertes suscitent des interrogations quant à la viabilité du modèle économique de l'IA et aux limites de la spéculation autour de ses principaux acteurs.
Source : Bloomberg
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous cette initiative de SoftBank crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Le fondateur de SoftBank, la banque des entrepreneurs de la Tech, s'est comparé à Jésus et à Yoda, son fonds technologique a perdu un montant record de 32 milliards de dollars cette année
Le projet Stargate d'OpenAI, 500 milliards de $ sur les quatre prochaines années pour construire de nouvelles infrastructures d'IA aux USA, peine à décoller en raison des droits de douane de Donald Trump
L'intelligence générale artificielle (AGI), qui surpasse l'intelligence humaine dans presque tous les domaines, verrait le jour d'ici 10 ans, a déclaré Masayoshi Son, PDG de SoftBank
Vous avez lu gratuitement 699 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.