AMD prévoit une accélération de la croissance de ses ventes dans les 5 prochaines années, tirée par la forte demande des centres de données en puces d'IA, pour un marché estimé à 1 000 milliards $ d'ici 2030

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie, et qui possède d'importantes activités à Austin, au Texas. Elle développe des unités centrales de traitement (CPU), des processeurs graphiques (GPU), des réseaux de portes programmables in situ (FPGA), des systèmes sur puce (SoC) et des composants informatiques haute performance. AMD dessert un large éventail de marchés professionnels et grand public, notamment les jeux vidéo, les centres de données, l'IA et les systèmes embarqués.
Les récentes prévisions d'AMD s'inscrivent dans la continuité des annonces faites par l'entreprise lors du salon Computex 2024, où elle a dévoilé les accélérateurs MI325X et présenté sa feuille de route pluriannuelle pour les accélérateurs AMD Instinct. En promettant des améliorations significatives annuelles en matière de performances et de mémoire, AMD affichait déjà clairement son intention de concurrencer Nvidia et de renforcer sa position sur le marché stratégique des puces d'IA pour les infrastructures de calcul intensif.
AMD, depuis longtemps le principal concurrent de Nvidia dans le secteur très concurrentiel des puces pour l'IA, se trace une voie ambitieuse pour l'avenir. Lors de sa journée des analystes financiers le 11 novembre 2025, la société a dévoilé des projections qui laissent entrevoir une croissance explosive, alimentée principalement par une demande insatiable de produits pour centres de données. S'adressant aux investisseurs, la PDG Lisa Su a souligné le potentiel transformateur de l'IA, positionnant AMD comme un acteur clé dans ce qu'elle a décrit comme un marché appelé à connaître une expansion spectaculaire.
AMD prévoit une accélération de ses ventes globales au cours des cinq prochaines années, les centres de données menant la charge. Cet optimisme découle du positionnement solide de l'entreprise dans le domaine des accélérateurs IA, où ses GPU de la série MI gagnent du terrain face à la domination de Nvidia. Lisa Su a souligné que le segment des centres de données, qui comprend à la fois les CPU et les GPU, devrait connaître une croissance annuelle composée de plus de 60 % au cours des trois à cinq prochaines années.
Les derniers rapports financiers soulignent cette dynamique. Dans ses résultats du troisième trimestre 2025, AMD a enregistré un chiffre d'affaires record dans le domaine des centres de données, grâce aux ventes soutenues des processeurs EPYC et des GPU Instinct. Ce segment a réalisé un chiffre d'affaires de 2,28 milliards de dollars pour le trimestre, ce qui constitue un record interne et ne laisse présager aucun ralentissement de la demande en matière de calcul.
Surfer sur la vague de l'IA
Les analystes du secteur font écho aux perspectives optimistes d'AMD. Les observateurs du marché soulignent les prévisions de croissance du marché des serveurs de centres de données IA à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 38 % entre 2024 et 2029, pour atteindre potentiellement plus de 580 milliards de dollars. Cela correspond à la stratégie d'AMD visant à conquérir une plus grande part du marché, en particulier alors que les hyperscalers tels que Microsoft et Google intensifient leurs investissements dans les infrastructures d'IA.
La direction d'AMD n'hésite pas à faire des déclarations audacieuses. Dans une récente mise à jour, la société prévoit que ses bénéfices tripleront d'ici 2030, le marché des puces pour centres de données atteignant 1 000 milliards de dollars. Lisa Su a déclaré : « La demande en matière de calcul IA est insatiable », soulignant la confiance de la société dans une croissance durable.
Des acquisitions stratégiques viennent renforcer cette trajectoire. Les initiatives prises par AMD pour améliorer ses capacités en matière d'IA, notamment l'intégration de logiciels open source tels que ROCm, visent à remettre en cause l'écosystème verrouillé de Nvidia. AMD vise un taux de croissance annuel composé (TCAC) global de 35 % de son chiffre d'affaires, avec une croissance de plus de 60 % dans le domaine des centres de données.
Évolution du paysage concurrentiel
La rivalité avec Nvidia reste intense, mais AMD gagne du terrain. Les projections de Bank of America indiquent que les systèmes de centres de données IA devraient tripler, passant de 256 milliards de dollars en 2025 à 823 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui laisse entrevoir un vaste champ d'action pour plusieurs acteurs. Les GPU MI355X d'AMD, qui surpassent les Blackwell de Nvidia sur plusieurs plans, suscitent déjà l'intérêt de clients tels qu'Oracle, qui prévoit un cluster massif de 130 000 unités.
Sur le plan financier, les revenus d'AMD liés aux centres de données ont explosé, multipliant par cinq depuis 2021. Les résultats financiers de l'entreprise pour le quatrième trimestre 2024 ont affiché un bénéfice supérieur aux prévisions malgré des estimations légèrement inférieures pour les centres de données, ouvrant la voie à une accélération en 2025.
Pour l'avenir, AMD prévoit 100 milliards de dollars de ventes annuelles de puces pour centres de données d'ici cinq ans. Cette ambition est soutenue par des partenariats, tels que celui avec OpenAI, qui pourrait générer des dizaines de milliards de dollars de revenus dans le domaine des centres de données IA d'ici 2027.
Prévisions et risques du marché
Les tendances générales du marché corroborent la vision d'AMD. Plusieurs rapports réitèrent l'accélération sur cinq ans tirée par les centres de données, Lisa Su prévoyant que le marché potentiel total atteindra 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. Le sentiment des observateurs souligne le TCAC de plus de 80 % pour les centres de données, qualifiant la demande en IA d'« insatiable ».
Cependant, des défis se profilent. Les contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement et la concurrence des puces personnalisées des géants de la technologie pourraient freiner la croissance. Néanmoins, le portefeuille diversifié d'AMD, qui comprend les processeurs Ryzen équipant plus de 250 plateformes, offre une marge de manuvre.
Les analystes prévoient une hausse du cours de l'action à plus de 200 dollars lors du lancement de nouveaux produits tels que la série MI450 en 2026. Cet optimisme est tempéré par la volatilité historique des actions du secteur des puces électroniques, mais les tendances actuelles suggèrent qu'AMD est bien positionnée.
Présentation de la feuille de route stratégique
Lors de la journée des analystes, AMD a détaillé sa feuille de route produit. La prochaine série MI450 promet de nouvelles avancées en matière d'efficacité de l'IA. Lisa Su a exprimé sa confiance dans la conquête de parts de marché, déclarant : « Nous prévoyons une accélération de la croissance au cours des cinq prochaines années. »
L'intégration avec des écosystèmes tels que celui d'OpenAI élargit la portée d'AMD. Les experts notent que ces accords devraient générer des dizaines de milliards de dollars de revenus d'ici 2027, soulignant la forte augmentation de la demande en GPU et en serveurs. Les projections indiquent par ailleurs que les revenus des centres de données devraient atteindre 16 milliards de dollars en 2025, contre 2 milliards en 2020, une augmentation spectaculaire due aux accélérateurs IA.
Sentiment des investisseurs et perspectives d'avenir
Les réactions des investisseurs ont été positives, les actions AMD ayant augmenté de 3,4 % après l'événement. La société vise un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars dans le domaine des centres de données au cours des trois à cinq prochaines années, dans un marché en pleine expansion qui devrait atteindre 1 000 milliards de dollars.
Certains rapports estiment que l'objectif d'AMD est de tripler ses bénéfices d'ici 2030, grâce à l'IA et aux acquisitions. Cela positionnera l'entreprise non seulement comme un challenger, mais aussi comme un leader potentiel dans des segments mal desservis par Nvidia. L'intérêt d'AMD pour les centres de données pourrait...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.