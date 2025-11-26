PDG d'Epic : « la hausse des prix de la RAM va poser un réel problème ». OpenAI et d'autres font exploser les prix de la RAM, menaçant l'accessibilité financière de tous les produits, des Xbox aux PC

La demande mondiale pour les applications d'IA a explosé, entraînant une augmentation rapide des besoins en centres de données pour héberger les logiciels d'IA. Selon le cabinet d'analyse Omdia, l'IA a augmenté les dépenses en centres de données d'environ 30 % pour 2024. En outre, Omdia prévoit que l'IA dépassera certainement la plupart des autres charges de travail des serveurs et deviendra la principale charge de travail des serveurs d'ici à 2027.
En toile de fond, la bulle de l'IA exerce une pression énorme sur la chaîne d'approvisionnement des composants informatiques comme les modules de mémoire (RAM, notamment DDR5/DRAM) et les processeurs graphiques (GPU). Selon les analystes, cette ruée vers l'or va avoir un impact sur les consommateurs.
En effet, après des années à faire face à l'engouement pour les cryptomonnaies qui a fait exploser les prix des GPU, la bulle de l'IA - poussée par des entreprises comme Microsoft, OpenAI, Meta, Google et d'autres - a maintenant un impact sérieux sur le prix et la disponibilité de la RAM. Le coût de la mémoire DDR5 a augmenté de plus de 500 %, ce qui rendra les mises à niveau des PC et les appareils équipés de DRAM nettement plus chers jusqu'en 2026.
Et la situation pourrait encore s'aggraver. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a décrit l'ampleur du problème. Il a déclaré que la flambée des prix de la mémoire vive, due à la demande des acteurs de l'IA qui détournent la production de DRAM, aura un impact sur le marché des jeux vidéo haut de gamme pendant des années. (Le kit Crucial Pro 32 Go DDR5 de Micron a vu son prix doublé en l'espace d'un mois.)
Envoyé par Tim Sweeney, PDG d'Epic Games
La RAM DDR5 de 64 Go coûte désormais plus cher qu'une console PlayStation 5. Elle ne coûtait que 150 $ il y a quelques mois. Son prix a explosé pour atteindre plus de 500 $, ce qui est assez alarmant. Cela signifie que tous ceux qui souhaitaient mettre à niveau leur système ont raté le coche en matière de prix avantageux de la RAM DDR5, mais aussi que l'avenir de la construction et de la mise à niveau des systèmes PC va être beaucoup plus coûteux.
Et cela ne concerne pas seulement le marché de la RAM. Il y a aussi les GPU, les consoles, la nouvelle Steam Machine de Valve... tout ce qui contient de la DRAM va devenir plus cher. L'on peut s'attendre à une hausse des prix de tous les produits contenant de la DRAM à partir de 2026. Le partenaire AIB d'AMD, PowerColor, a même récemment déclaré que c'était le moment idéal pour acheter, car les cartes graphiques seront plus chères l'année prochaine.
Certains intégrateurs de systèmes se dépêchent de constituer des stocks
Des entreprises telles qu'OpenAI, Oracle, Microsoft, Google, Amazon et d'autres concluent des contrats colossaux avec des fabricants de RAM tels que Samsung et SK Hynix pour approvisionner leurs centres de données conçus pour l'IA. Ces entreprises bénéficient d'énormes prêts et subventions (souvent financés par les contribuables) et ont besoin de quantités absolument colossales d'électricité, de puissance de traitement et aussi de capacité de mémoire.
Soutenues par les États et la pleine puissance du battage médiatique de Wall Street, elles détournent une partie importante de la production de GPU et de RAM. Les fabricants de produits grand public tels que les ordinateurs portables, les consoles de jeux vidéo et les téléviseurs subissent généralement déjà des marges réduites et ne peuvent pas surenchérir sur des entreprises comme OpenAI et Microsoft pour l'achat de composants pour centres de données.
Certains fabricants ont stocké de la RAM spécifiquement pour éviter les hausses de prix de leurs produits dans l'intervalle et tenter de traverser la tempête. Les consoles Xbox Series X|S, qui ont récemment subi des hausses de prix, seraient rapidement exposées à de nouvelles augmentations en conséquence.
Selon certaines sources, Microsoft dispose pour l'instant d'un stock suffisant de Xbox, Surface et autres produits utilisant de la mémoire vive. Bien sûr, ces stocks ne dureront pas éternellement, quel que soit le fabricant. Où cela s'arrêtera-t-il ? Certains prévisionnistes financiers ont alerté sur une bulle IA sur le point d'éclater. Toutefois, Tim Sweeney ne semble pas penser que la bulle de l'IA soit près d'éclater, si l'on en croit sa prévision de « plusieurs années ».
Dans le but de préserver ses stocks existants, Framework Computer a retiré la mémoire vive DDR de la vente en tant que produit autonome en raison de la pénurie de mémoire. « Le marché de la mémoire est dans une mauvaise passe », a écrit Framework Computer dans un message publié sur X. Framework Computer, un fabricant d'ordinateurs portables évolutifs, vendait auparavant des kits de mémoire vive DDR5 et DDR4 à travers sa boutique en ligne.
Mais la société de San Francisco a désormais suspendu la plupart de ses ventes, indiquant à la place que les produits seraient « bientôt disponibles ». « Nous n'avons pas modifié le prix de nos mémoires, mais nous avons dû retirer les mémoires autonomes de notre boutique en ligne afin de contrer les revendeurs spéculatifs et de préserver nos stocks pour les personnes qui achètent nos ordinateurs portables DIY Edition », a déclaré Framework Computer.
Autre mauvaise nouvelle, Framework Computer a déclaré : « le coût des mémoires auprès de nos fournisseurs augmente considérablement, nous devrons donc probablement augmenter le prix des mémoires prochainement ». Selon Bloomberg, la situation est devenue si grave que Lenovo, le plus grand fabricant mondial d'ordinateurs, a également décidé de stocker suffisamment de modules mémoire pour pouvoir tenir jusqu'à l'année prochaine.
Hausse des prix des modules mémoire : une autre raison de détester l'IA ?
La vague actuelle d'engouement pour l'IA ne semble pas près de s'essouffler. Ainsi, une fois que les stocks de technologies grand public existants des fabricants seront épuisés, les consoles, les ordinateurs portables et bien d'autres encore pourraient connaître une forte augmentation de prix au fil du temps. La volatilité entre la demande en IA et les droits de douane explique pourquoi nous n'avons obtenu les prix de la Xbox Ally qu'à la dernière minute.
Elle explique également pourquoi nous ne connaissons toujours pas les prix de la Steam Machine. La situation est tout simplement « folle » en ce moment. Les premiers à en ressentir les effets seront ceux qui achètent de la mémoire vive seule pour mettre à niveau leur PC ou leur ordinateur portable existant.
