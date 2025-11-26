De plus en plus de gens conservent leurs appareils plus longtemps que jamais, ce qui coûte cher à l'économie : Pourquoi la prolongation de vie des appareils électroniques devient un dilemme économique majeur

Lessoufflement dun modèle fondé sur laccélération

Perte de productivité et inefficacité

Des mises à jour technologiques qui coûtent cher

Une aubaine pour le marché de la revente et des appareils reconditionnés ?

Certains fabricants d'appareils trouvent le moyen d'inciter à la consommation : l'intégration de l'IA

La plupart des gens veulent toujours les appareils les plus récents

La scène est devenue tellement banale quelle en dit long sur létat du marché technologique américain : des millions de foyers conservent leurs anciens smartphones, tablettes, ordinateurs portables et montres connectées, accumulant des tiroirs pleins de gadgets encore fonctionnels mais vieillissants. Derrière ce phénomène en apparence anodin se cache une tendance structurelle qui inquiète lindustrie comme les économistes. En gardant leurs appareils plus longtemps que jamais, les Américains bouleversent les modèles économiques de la tech et privent certains secteurs dun carburant essentiel : le renouvellement matériel.Heather Mitchell, 69 ans, retraitée et vivant à Tucson, en Arizona, est satisfaite de son téléphone, même s'il est vieux selon les normes des smartphones. « Mon Samsung Galaxy A71 a six ans. Il tient étonnamment bien le coup pour un vieux tacot. J'ai eu des problèmes avec lui, et j'en ai encore, mais ils sont mineurs », explique Mitchell. « J'adore les téléphones Samsung, mais je n'ai pas les moyens d'en acheter un nouveau pour le moment. Un nouveau téléphone serait un luxe. »Selon une récente enquête menée par Reviews.org, les Américains conservent en moyenne leur smartphone pendant 29 mois, et ce cycle s'allonge. La moyenne était d'environ 22 mois en 2016.Si tirer le maximum de votre appareil peut vous faire économiser de l'argent à court terme, en particulier dans un contexte de craintes généralisées concernant la santé du marché de la consommation et de l'emploi, cela pourrait coûter cher à l'économie à long terme, surtout lorsque l'accumulation d'appareils se produit au niveau des entreprises.Léconomie américaine a longtemps été portée par lidéologie du renouvellement permanent. Acheter, remplacer, jeter, racheter. Les constructeurs de smartphones, les fabricants de PC et les distributeurs étaient habitués à des cycles rapides qui alimentaient leurs marges. Or, cette mécanique sest enrayée. Dabord parce que les appareils récents durent plus longtemps. Une génération de smartphones peut aujourdhui survivre plusieurs années tout en offrant des performances très acceptables. Ensuite parce que les innovations sont moins perceptibles : meilleure autonomie, processeurs plus rapides, intelligence artificielle embarquée mais rien qui pousse le consommateur moyen à courir en magasin.À cela sajoute une montée du scepticisme. Entre hausse du coût de la vie, crainte de la récession et volumes massifs dappareils électroniques qui finissent en déchets, une partie du public préfère économiser ou se tourner vers la seconde main. La conséquence est claire : une chute notable des ventes neuves. Certaines entreprises tentent de compenser avec des abonnements, des services ou des réparations premium, mais lensemble du secteur est touché.Une étude publiée le mois dernier par la Réserve fédérale américaine conclut que chaque année supplémentaire pendant laquelle les entreprises retardent la modernisation de leurs équipements entraîne une baisse de productivité d'environ un tiers de pour cent, les modèles d'investissement représentant environ 55 % des écarts de productivité entre les économies avancées. La bonne nouvelle : les entreprises américaines sont généralement plus rapides à réinvestir dans le remplacement des équipements vieillissants. Le rapport de la Réserve fédérale montre que si la productivité européenne avait suivi les modèles d'investissement américains à partir de 2000, l'écart de productivité entre les poids lourds économiques américains et européens aurait été réduit de 29 % pour le Royaume-Uni, de 35 % pour la France et de 101 % pour l'Allemagne.Les experts s'accordent à dire que la perte de productivité et l'inefficacité sont les conséquences involontaires de l'attachement des personnes et des entreprises à des technologies vieillissantes.« Pensez à l'évolution des débits Internet au cours de la dernière décennie ou plus. Dans les années 2010, un débit de 100 Mbps était considéré comme très rapide et très performant. À peine 10 ans plus tard, nous fonctionnons à des débits de 1 000 Mbps, soit environ 10 fois plus rapides », a déclaré Cassandra Cummings, PDG de la société de conception électronique Thomas Instrumentation, basée dans le New Jersey. Fonctionner à des vitesses plus élevées en Go nécessite un matériel électronique différent, et la plupart des technologies plus anciennes ne peuvent pas le supporter.« Ces appareils ont été conçus à une époque où personne ne pouvait imaginer que des vitesses aussi élevées deviendraient la norme », explique Mme Cummings.Cela peut également peser sur les réseaux nationaux.« Les infrastructures cellulaires et Internet doivent fonctionner de manière rétrocompatible afin de prendre en charge les appareils plus anciens et plus lents. Les réseaux doivent souvent réduire leur vitesse afin de s'adapter aux appareils les plus lents », explique Cummings. « Souvent, des sections entières de réseaux ou des réseaux internes d'entreprises fonctionnent plus lentement qu'ils ne le feraient si tous les appareils étaient conformes aux normes les plus récentes », ajoute-t-elle.Cummings ne nie pas que se tenir à jour avec les nouveaux appareils et matériels coûte cher. « De nombreuses entreprises, en particulier les petites entreprises, et les particuliers n'ont pas les moyens de se mettre constamment à niveau avec les appareils les plus récents et les plus performants », a-t-elle déclaré.Pour faciliter la transition vers les nouvelles technologies, elle estime qu'il faudrait privilégier les conceptions réparables ou modulaires plutôt que les cycles constants de purge et de remplacement. « Ainsi, les futurs appareils pourraient peut-être bénéficier d'une mise à niveau partielle, par exemple au niveau des communications Ethernet, plutôt que d'obliger les utilisateurs à acheter un ordinateur ou un appareil entièrement nouveau », a déclaré Cummings. « Je ne suis pas fan de la culture du jetable qui prévaut aujourd'hui. Cela peut aider l'économie à dépenser plus et à forcer les mises à niveau, mais est-ce vraiment utile pour les personnes qui ont déjà du mal à payer leurs factures ? », a-t-elle déclaré.En effet, les entrepreneurs du marché de la revente d'appareils considèrent que la technologie à plus longue durée de vie est une réussite qui peut être améliorée. Steven Athwal, PDG de la société britannique The Big Phone Store, spécialisée dans les téléphones reconditionnés, affirme que la longévité des appareils n'est pas le problème. « Le problème, c'est le retard. Les entreprises et les particuliers essaient de tirer le maximum des anciens matériels pour les tâches modernes, le traitement lourd, le rendu, la génération et l'administration, ce qui nuit à la productivité. Les processeurs lents, les logiciels obsolètes et les batteries dégradées des anciennes technologies gaspillent de l'énergie et sapent le moral », explique Athwal.Il ajoute que lorsque les gens conservent leurs téléphones ou leurs ordinateurs portables pendant cinq ou six ans, le marché de la réparation et de la remise à neuf devient un élément actif de l'économie. Mais à l'heure actuelle, tant sur les marchés européens qu'américains et mondiaux, cette activité se déroule trop souvent dans l'ombre.« Elle n'est pas réglementée, sous-déclarée et sous-utilisée. Si les gouvernements et les grandes entreprises technologiques soutenaient correctement la remise à neuf, les appareils vieillissants pourraient s'intégrer dans une économie circulaire durable », explique M. Athwal, en améliorant le cycle de l'occasion grâce à l'extension du support logiciel, à l'amélioration de l'accès aux pièces détachées et en considérant la réparation comme une infrastructure.« C'est ainsi que l'on met fin au remplacement constant. Il n'est plus nécessaire de pousser constamment les mises à niveau, ce qui pèse financièrement sur les petites et les grandes entreprises », ajoute Athwal.Pourtant, certains fabricants d'appareils ont trouvé des moyens d'inciter les consommateurs à abandonner leurs anciens téléphones au profit de modèles plus récents. Par exemple, Apple vient de connaître l'un de ses lancements les plus réussis avec l'iPhone 17, et l'intelligence artificielle pourrait changer la donne.Najiba Benabess, doyenne de la faculté de commerce de l'université Neumann, affirme que la hausse des prix et les préoccupations en matière de durabilité font partie des raisons pour lesquelles « les gadgets américains vieillissent », mais que le marché devrait se concentrer sur le ralentissement de la productivité, l'augmentation des frais de réparation et d'entretien, et l'accès limité aux mises à jour logicielles et aux gains d'efficacité.« Les petites entreprises, en particulier, perdent chaque année un temps précieux à cause de systèmes obsolètes, ce qui crée ce que les économistes appellent un « frein à la productivité », explique Benabess. À l'échelle nationale, cela se traduit par des milliards de dollars de perte de production et une baisse de l'innovation. « Si conserver plus longtemps ses appareils peut sembler responsable sur le plan financier ou environnemental, le coût caché est une érosion silencieuse du dynamisme économique et de la compétitivité », ajoute-t-elle.Selon Jason Kornweiss, vice-président senior des services de conseil chez Diversified, un fournisseur mondial de solutions technologiques, la plupart des gens veulent toujours les téléphones et les tablettes les plus récents et les plus...