Impact de la bulle de l'IA sur le marché des modules mémoire : les prix de certains kits de RAM ont plus que triplé en l'espace de trois mois en raison de la demande élevée pour les centres de données

La demande mondiale pour les applications d'IA a explosé, entraînant une augmentation rapide des besoins en centres de données pour héberger les logiciels d'IA. Selon le cabinet d'analyse Omdia, l'IA a augmenté les dépenses en centres de données d'environ 30 % pour 2024. En outre, Omdia prévoit que l'IA dépassera certainement la plupart des autres charges de travail des serveurs et deviendra la principale charge de travail des serveurs d'ici à 2027.
En toile de fond, la bulle de l'IA exerce une pression énorme sur la chaîne d'approvisionnement des composants informatiques comme les modules de mémoire (RAM, notamment DDR5/DRAM) et les processeurs graphiques (GPU). Selon les analystes, cette ruée vers l'or va avoir un impact sur les consommateurs.
Pour illustrer à quel point les prix ont grimpé en flèche en peu de temps, comparons certains des prix de la RAM et du stockage recensés il y a trois mois avec les prix des mêmes composants aujourd'hui. Notez que plusieurs d'entre eux sont basés sur le dernier prix disponible et sont actuellement en rupture de stock ; le tableau ci-dessous ne tient pas compte des éléments tels que les cartes microSD ou microSD Express, qui pourraient également être affectés.
Il n'y a pas moyen d'échapper à ces hausses de prix, qui touchent les SSD et les kits de mémoire vive DDR4 et DDR5 de toutes capacités (les kits de grande capacité semblent plus affectés). Si vous envisagez de mettre à niveau votre SSD, ces augmentations ne sont pas encore trop exagérées, mais si vous envisagez de mettre à niveau votre RAM, le mieux est de conserver ce que vous avez déjà et d'espérer que rien ne tombe en panne dans un avenir proche.
La flambée des prix des modules mémoire est principalement due à lessor de lIA générative. Les fabricants de mémoire donnent la priorité aux commandes destinées aux centres de données et aux serveurs dIA, qui consomment énormément de DRAM. La mémoire disponible pour le grand public se raréfie et devient beaucoup plus chère. Selon les observateurs du marché, cette hausse touche aussi bien la RAM DDR5 récente que la DDR4 plus ancienne.
La bulle de l'IA pousse l'industrie vers une pénurie de mémoire vive
Après des années à faire face à l'engouement pour les cryptomonnaies qui a fait exploser les prix des GPU, la bulle de l'IA a maintenant un impact sérieux sur le prix et la disponibilité de la RAM. Cette bulle est entretenue par des entreprises comme Microsoft, OpenAI, Google et d'autres. Le coût de la mémoire DDR5 a augmenté de plus de 500 %, ce qui rendra les mises à niveau des PC et les appareils équipés de DRAM nettement plus chers jusqu'en 2026.
Et la situation pourrait encore s'aggraver. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a décrit l'ampleur du problème. Il a déclaré que la flambée des prix de la mémoire vive, due à la demande des acteurs de l'IA qui détournent la production de DRAM, aura un impact sur le marché des jeux vidéo haut de gamme pendant des années. (Le kit Crucial Pro 32 Go DDR5 de Micron a vu son prix doublé en l'espace d'un mois.)
Envoyé par Tim Sweeney, PDG d'Epic Games
Et cela ne concerne pas seulement le marché de la RAM. Il y a aussi les GPU, les consoles, la nouvelle Steam Machine de Valve... tout ce qui contient de la DRAM va devenir plus cher. L'on peut s'attendre à une hausse des prix de tous les produits contenant de la DRAM à partir de 2026. Le partenaire AIB d'AMD, PowerColor, a même récemment déclaré que c'était le moment idéal pour acheter, car les cartes graphiques seront plus chères l'année prochaine.
La pénurie de mémoire vive qui se profile pourrait durer une décennie
Les pénuries de mémoire et de stockage peuvent être particulièrement difficiles à surmonter. Il faut parfois des années pour augmenter la capacité ou construire de nouvelles usines de fabrication. Il faut non seulement répondre à la demande actuelle avec des niveaux d'approvisionnement fixés il y a des années, mais les fabricants doivent aussi essayer de déterminer les niveaux d'approvisionnement de demain en fonction de la demande actuelle.
Cela a contribué au problème de pénurie de puces en 2021 et 2022 : la plupart des entreprises n'étaient pas préparées à la hausse de la demande de technologies grand public due à la pandémie ni au ralentissement des habitudes d'achat et de mise à niveau qui a suivi (il suffit de regarder les ventes de PC, qui ont fortement augmenté en 2020 et 2021, puis ont chuté pendant un certain temps, avant de revenir finalement à un schéma plus ou moins normal).
Selon certains analystes, la pénurie de mémoire et de stockage pourrait durer jusqu'à une décennie. Les fabricants de mémoires, en particulier, pourraient être lents à augmenter leur capacité de production pour répondre à la pénurie. S'ils décident d'augmenter leur production dès maintenant, que se passera-t-il si la demande de modules mémoires chute brutalement dans six mois ou un an (si, par exemple, la bulle de l'IA se dégonfle ou éclate complètement) ?
Cela entraînerait une offre excédentaire de puces mémoire : les consommateurs bénéficieraient de prix très bas pour les composants, mais les fabricants auraient plus de mal à couvrir leurs coûts. Les pénuries de mémoire de fin 2016 et en 2017, par exemple, ont entraîné une offre excédentaire et d'importantes baisses de prix en 2018 et 2019, ainsi que des résultats financiers assez catastrophiques pour des fabricants tels que Samsung et SK Hynix.
En bref, non seulement les prix de la mémoire deviennent problématiques maintenant, mais il est extrêmement difficile de prévoir quand ces hausses liées aux pénuries prendront fin. Il est néanmoins clair que dans un avenir proche, les consommateurs seraient les plus touchés par cet état de choses.
Certains intégrateurs de systèmes se dépêchent de constituer des stocks
Soutenues par les États et la puissance du battage médiatique de Wall Street, les Big Tech détournent une partie importante de la production de GPU et de RAM. Les fabricants de produits grand public tels que les ordinateurs portables, les consoles de jeux vidéo et les téléviseurs subissent généralement déjà des marges réduites et ne peuvent pas surenchérir sur des entreprises comme OpenAI et Microsoft pour l'achat de composants pour centres de données.
Certains fabricants ont stocké de la RAM spécifiquement pour éviter les hausses de prix de leurs produits dans l'intervalle et tenter de traverser la tempête. Les consoles Xbox Series X|S, qui ont récemment subi des hausses de prix, seraient rapidement exposées à de nouvelles augmentations en conséquence.
Selon certaines sources, Microsoft dispose pour l'instant d'un stock suffisant de Xbox, Surface et autres produits utilisant de la mémoire vive. Bien sûr, ces stocks ne dureront pas éternellement, quel que soit le fabricant. Où cela s'arrêtera-t-il ? Certains prévisionnistes financiers ont alerté sur une bulle IA sur le point d'éclater. Toutefois, Tim Sweeney ne semble pas penser que la bulle de l'IA soit près d'éclater, si l'on en croit sa prévision de « plusieurs années ».
Dans le but de préserver ses stocks existants, Framework Computer a retiré la mémoire vive DDR de la vente en tant que produit autonome en raison de la pénurie de mémoire. « Le marché de la mémoire est dans une mauvaise passe », a écrit Framework Computer dans un message publié sur X. Framework Computer, un fabricant d'ordinateurs portables évolutifs, vendait auparavant des kits de mémoire vive DDR5 et DDR4 à travers sa boutique en ligne.
Autre mauvaise nouvelle, Framework Computer a déclaré : « le coût des mémoires auprès de nos fournisseurs augmente considérablement, nous devrons donc probablement augmenter le prix des mémoires prochainement ». Selon Bloomberg, la situation est devenue si grave que Lenovo, le plus grand fabricant mondial d'ordinateurs, a également décidé de stocker suffisamment de modules mémoire pour pouvoir tenir jusqu'à l'année prochaine.
AMD envisage déjà d'augmenter les prix de ses cartes graphiques
Après des semaines d'allusions et de spéculations, c'est désormais (presque) officiel : AMD a informé ses partenaires fournisseurs qu'il augmenterait les prix des GPU d'au moins 10 % au cours de la nouvelle année en raison de la hausse des prix de la mémoire, selon l'analyste Dan Nystedt. Il s'agirait de la deuxième augmentation de prix d'AMD au cours des derniers mois, la première ayant été gardée interne et ayant simplement réduit les marges d'AMD.
Cette fois-ci, cependant, l'entreprise répercute cette hausse sur ses partenaires, qui la répercuteront à leur tour sur les consommateurs. Ces derniers pourraient être confrontés à des prix très élevés dans les prochains mois lors de l'achat de nouvelles barrettes de mémoire ou de modules de stockage.
Les fabricants d'ordinateurs et de téléphones, ainsi que les fabricants de composants utilisant des puces mémoire, comme les GPU, n'ont pour la plupart pas encore augmenté leurs prix. Ces entreprises achètent des composants en grande quantité, généralement à l'avance, ce qui atténue l'impact des hausses à court terme. Les types d'augmentations de prix que nous observons et les coûts répercutés sur les consommateurs varient d'une entreprise à l'autre.
Selon Bloomberg, Lenovo stocke de la mémoire et d'autres composants essentiels afin de passer sans encombre l'année 2026. L'entreprise chercherait à éviter de répercuter la hausse...
