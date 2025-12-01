Pour ceux qui ne le savent pas, Nvidia fournit des GPU et des puces VRAM à ses partenaires fabricants de cartes, qui se chargent du reste. Nvidia ne fabrique pas lui-même la VRAM ; la société s'approvisionne auprès de fournisseurs tels que Samsung, Micron et SK Hynix. Mais les trois fabricants doivent désormais répondre à une demande de plus en plus élevée provenant des acteurs de la course à l'IA. Ce qui expose le marché à une pénurie.
La demande des entreprises d'IA a aggravé la disponibilité de la mémoire au point que Nvidia ne recevrait plus suffisamment de VRAM de la part de ses fournisseurs. C'est ce que rapporte un informateur de premier plan, « Golden Pig Upgrade », selon lequel Nvidia a cessé de fournir des puces VRAM avec ses GPU.
Selon la rumeur, Nvidia a cessé d'intégrer de la mémoire vidéo à ses GPU vendus aux partenaires AIB (Add-In Board), laissant ses partenaires se procurer eux-mêmes la VRAM nécessaire. Cela ne pose pas encore de problème de problème aux grands fabricants de GPU. Cependant, pour de nombreux petits fournisseurs, les analystes estiment que s'approvisionner en puces VRAM sans disposer d'un réseau de contacts solide pourrait s'avérer très difficile.
La pénurie de mémoire à court terme n'affecte pas seulement les DRAM système classiques telles que les DDR4 et DDR5, mais aussi les mémoires vidéo, notamment les GDDR6 et GDDR7. Ces deux mémoires vidéo sont utilisées dans les derniers GPU AMD Radeon RX 9000 et NVIDIA RTX série 50. Alors que Nvidia aurait laissé ses partenaires acheter leur propre mémoire vidéo, on ne sait pas encore si son concurrent AMD a l'intention de faire de même.
Critiques à l'égard de l'approche de Nvidia face à cette pénurie
Bien que l'information ne soit pas encore confirmée, elle suscite néanmoins des critiques à l'égard de Nvidia dans les commentaires. Pour Nvidia, cette stratégie pourrait permettre à Nvidia de commercialiser ses GPU GeForce RTX série 50 Founders Edition sans rencontrer de pénurie ou de problèmes, tout en garantissant une capacité suffisante pour ses produits serveurs « Rubin CPX » et « Vera Rubin ». Mais cela peut avoir un impact sur ses partenaires.
Beaucoup d'entre vous se rappellent peut-être comment EVGA Corporation a quitté le secteur, invoquant des tensions croissantes avec Nvidia et alléguant de mauvais traitements. Sans vouloir spéculer, des critiques estiment que laisser les partenaires acheter eux-mêmes de la VRAM de pointe pourrait exercer une pression supplémentaire sur les petites entreprises, les exposant à un risque de fermeture, car incapables de faire face à la pénurie de mémoire.
Cependant, il ne s'agit encore que d'une rumeur, il faut donc prendre cette information avec beaucoup de prudence. Si l'information se révèle exacte, Nvidia pourrait potentiellement renoncer à des revenus qu'il pourrait tirer de la vente de modules à prix majoré, ce qui impliquerait que l'économie n'a plus de sens dans le contexte actuel. Toutes les chaînes de production de mémoire sont actuellement détournées pour répondre aux besoins de l'IA.
Comme l'a récemment signalé le PDG de MAINGEAR, la disponibilité de la mémoire pourrait encore se détériorer. Même si Samsung a désormais commencé à produire en série des modules de mémoire GDDR7 28 Gb/s de 3 Go, ceux-ci ne seront pas adoptés de sitôt, car les puces de 3 Go devraient être utilisées dans la série RTX 50 Super, dont la sortie serait retardée au troisième trimestre 2026 en raison du même problème de pénurie de mémoire.
Impact de la bulle de l'IA sur le marché des modules mémoire
La bulle de l'IA a provoqué une flambée des prix de la mémoire. Dans une récente sortie, le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a décrit l'ampleur du problème. Tim Sweeney estime que la hausse des prix de la mémoire, due au détournement de la production de DRAM par le secteur de l'IA, aura un impact sur le marché des jeux vidéo haut de gamme pendant des années. (Le kit Crucial Pro 32 Go DDR5 de Micron a vu son prix doublé en l'espace d'un mois.)
Il n'y a pas moyen d'échapper à ces hausses de prix, qui touchent les SSD et les kits de mémoire vive DDR4 et DDR5 de toutes capacités (les kits de grande capacité semblent plus affectés). Si vous envisagez de mettre à niveau votre SSD, ces augmentations ne sont pas encore trop exagérées, mais si vous envisagez de mettre à niveau votre RAM, le mieux est de conserver ce que vous avez déjà et d'espérer que rien ne tombe en panne dans un avenir proche.
Envoyé par Tim Sweeney, PDG d'Epic Games
Et cela ne concerne pas seulement le marché de la RAM. Il y a aussi les GPU, les consoles, la nouvelle Steam Machine de Valve... tout ce qui contient de la DRAM va devenir plus cher. L'on peut s'attendre à une hausse des prix de tous les produits contenant de la DRAM à partir de 2026. Le partenaire AIB d'AMD, PowerColor, a même récemment déclaré que c'était le moment idéal pour acheter, car les cartes graphiques seront plus chères l'année prochaine.
AMD envisage déjà d'augmenter les prix de ses cartes graphiques
Après des semaines d'allusions et de spéculations, c'est désormais (presque) officiel : AMD a informé ses partenaires fournisseurs qu'il augmenterait les prix des GPU d'au moins 10 % au cours de la nouvelle année en raison de la hausse des prix de la mémoire, selon l'analyste Dan Nystedt. Il s'agirait de la deuxième augmentation de prix d'AMD au cours des derniers mois, la première ayant été gardée interne et ayant simplement réduit les marges d'AMD.
Cette fois-ci, cependant, l'entreprise répercute cette hausse sur ses partenaires, qui la répercuteront à leur tour sur les consommateurs. Ces derniers pourraient être confrontés à des prix très élevés dans les prochains mois lors de l'achat de nouvelles barrettes de mémoire ou de modules de stockage.
Les fabricants d'ordinateurs et de téléphones, ainsi que les fabricants de composants utilisant des puces mémoire, comme les GPU, n'ont pour la plupart pas encore augmenté leurs prix. Ces entreprises achètent des composants en grande quantité, généralement à l'avance, ce qui atténue l'impact des hausses à court terme. Les types d'augmentations de prix que nous observons et les coûts répercutés sur les consommateurs varient d'une entreprise à l'autre.
Selon Bloomberg, Lenovo stocke de la mémoire et d'autres composants essentiels afin de passer sans encombre l'année 2026. L'entreprise chercherait à éviter de répercuter la hausse des coûts sur ses clients au cours du trimestre actuel. Apple serait bien outillée pour faire face à la pénurie. L'entreprise se serait déjà assuré le stock dont il a besoin et ses marges bénéficiaires lui permettront de mieux absorber les hausses que la plupart des autres entreprises.
La question du prix des GPU fait débat depuis plusieurs années. Les prix et la consommation électrique ont augmenté de génération en génération, et les pénuries induites par les cryptomonnaies ont parfois fait grimper la demande et, par conséquent, le coût d'un nouveau GPU. L'année 2025 a commencé sur une note similaire, même si cela semblait davantage dû à une restriction délibérée de l'offre, ou peut-être à un recentrage de...
