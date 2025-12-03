Amazon AWS renforce son partenariat avec Nvidia en adoptant la technologie « NVLink Fusion » dans ses prochaines puces d'IA Trainium4, afin de créer des connexions rapides entre différents types de puces

Amazon Web Services a annoncé le renforcement de son partenariat avec Nvidia en adoptant la technologie « NVLink Fusion » du fabricant de puces pour ses futurs processeurs d'intelligence artificielle (IA) Trainium 4. Cette initiative, annoncée lors de la conférence annuelle d'AWS à Las Vegas, souligne la volonté d'Amazon d'attirer des charges de travail d'IA à grande échelle grâce à une infrastructure plus rapide et plus efficace. Lors de l'événement, l'entreprise a également présenté de nouveaux serveurs basés sur la puce Trainium3 et mis à jour ses modèles d'IA Nova, renforçant ainsi ses efforts pour rester compétitive sur le marché de l'infrastructure IA en pleine expansion.
Amazon Web Services, Inc. (AWS) est une filiale d'Amazon qui fournit des plateformes de cloud computing à la demande et des API aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements, sur la base d'une facturation à l'utilisation. Amazon commercialise AWS auprès des abonnés comme un moyen d'obtenir une capacité de calcul à grande échelle plus rapidement et à moindre coût que la construction d'une ferme de serveurs physiques. Au premier trimestre 2023, AWS détenait 31 % des parts de marché de l'infrastructure cloud, selon Synergy Research Group.
Nvidia Corporation est, quant à elle, une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, elle développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données, le calcul haute performance et les applications mobiles et automobiles. Nvidia est considérée comme une entreprise de la Big Tech.
Le mardi 2 décembre 2025, la division cloud computing AWS d'Amazon.com a annoncé qu'elle allait adopter la technologie clé de Nvidia dans les prochaines générations de ses puces informatiques dédiées à l'intelligence artificielle, alors que l'entreprise redouble d'efforts pour attirer de grands clients du secteur de l'IA vers ses services.
AWS a déclaré qu'elle adopterait une technologie appelée « NVLink Fusion » dans une future puce connue sous le nom de Trainium4. Elle n'a cependant pas précisé de date de sortie. La technologie NVLink crée des connexions rapides entre différents types de puces et est l'un des fleurons de Nvidia. Les deux entreprises ont fait l'annonce dans le cadre de la conférence annuelle d'une semaine sur le cloud computing organisée par AWS à Las Vegas, qui attire environ 60 000 personnes.
Nvidia a fait pression pour que d'autres fabricants de puces adoptent sa technologie NVLink, avec Intel, Qualcomm et désormais AWS. Cette technologie aidera AWS à construire des serveurs IA plus puissants, capables de se reconnaître et de communiquer entre eux plus rapidement, un facteur essentiel pour l'entraînement de grands modèles IA, qui nécessitent la mise en réseau de milliers de machines. Dans le cadre du partenariat avec Nvidia, les clients auront accès à ce qu'AWS appelle les « AI Factories », des infrastructures IA exclusives au sein de leurs propres centres de données, pour une vitesse et une disponibilité accrues.
« Ensemble, Nvidia et AWS créent l'infrastructure informatique nécessaire à la révolution industrielle de l'IA, en mettant l'IA avancée à la portée de toutes les entreprises, dans tous les pays, et en accélérant la transition mondiale vers l'intelligence », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia, dans un communiqué.
Amazon a par ailleurs annoncé le lancement de nouveaux serveurs basés sur une puce appelée Trainium3. Disponibles depuis le 2 décembre, ces nouveaux serveurs contiennent chacun 144 puces et offrent une puissance de calcul quatre fois supérieure à celle de la génération précédente d'IA d'AWS, tout en consommant 40 % d'énergie en moins, a déclaré Dave Brown, vice-président des services de calcul et d'apprentissage automatique d'AWS.
Dave Brown n'a pas donné de chiffres absolus sur la puissance ou les performances, mais a déclaré qu'AWS avait pour objectif de concurrencer ses rivaux, notamment Nvidia, sur le plan des prix. « Nous devons leur prouver que nous avons un produit qui leur offre les performances dont ils ont besoin et leur proposer un prix raisonnable afin qu'ils puissent bénéficier d'un bon rapport qualité-prix », a déclaré Brown. « Cela signifie qu'ils peuvent se dire : "Oui, c'est la puce que je veux utiliser." »
La société a également présenté mardi de nouvelles versions de ses modèles d'IA connus sous le nom de Nova. Amazon a déclaré que Nova 2 est plus rapide et plus réactif et inclut une version appelée Nova qui peut répondre avec des images ou des invites texte-texte, image, parole ou vidéo. Une autre version, appelée Sonic, peut répondre à des invites vocales par des sorties vocales, que le PDG d'AWS, Matt Garman, a qualifiées d'« humaines » dans son discours d'ouverture.
Amazon a eu du mal à faire accepter Nova face à des concurrents tels que ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic et Gemini de Google. Néanmoins, Amazon a enregistré une augmentation de 20 % de ses ventes AWS au cours du dernier trimestre, principalement grâce à ses services de cloud computing et d'infrastructure d'IA.
Lors de la conférence AWS Las Vegas, Amazon a en outre présenté un service appelé Nova Forge, destiné à aider les entreprises à créer leurs propres modèles d'IA à partir des données qu'elles saisissent. « Cela vous permet de produire un modèle qui comprend en profondeur vos informations, sans oublier les informations fondamentales sur lesquelles il a été formé », a déclaré Matt Garman.
L'action Amazon était en hausse de 0,9 % à 235,98 dollars le jour de l'annonce.
Alors quAmazon renforce son partenariat avec Nvidia pour accélérer ses puces Trainium4, cette stratégie dinvestissement massif dans lIA suscite des inquiétudes internes. Plus de 1 000 employés de l'entreprise ont récemment signé une lettre ouverte adressée au PDG Andy Jassy, affirmant que la course effrénée dAmazon vers lIA se fait au détriment du climat, de la main-duvre et des principes démocratiques. Les auteurs estiment avoir la responsabilité dalerter sur les risques dune approche jugée trop rapide et coûteuse.
« Nous pensons que l'approche du développement de l'IA, qui justifie tous les coûts et avance à une vitesse fulgurante, causera des dommages considérables à la démocratie, à nos emplois et à la planète », ont écrit les auteurs de la lettre. « Nous sommes les employés qui développons, formons et utilisons l'IA, nous avons donc la responsabilité d'intervenir », ont-ils ajouté.
Source : Amazon
