Le marché de la mémoire est confronté à une pénurie importante, les prix contractuels de décembre 2025 pour les principales catégories de DRAM ayant augmenté de 80 à 100 %, selon Gerry Chen, PDG de Team Group. Il a décrit cette hausse des prix comme le début d'un cycle haussier de plusieurs années pour la RAM et a averti que l'impact le plus sévère se fera sentir au premier semestre 2026, une fois que les distributeurs auront épuisé leurs stocks.
La cause profonde de la pénurie est un changement dans la demande, une grande partie de la capacité de l'industrie étant désormais concentrée sur la mémoire à bande passante élevée utilisée dans les accélérateurs d'IA. Cela réduit la production de plaquettes disponibles pour les DRAM et les NAND 3D courantes. La mise en place d'une nouvelle capacité importante prend des années. Un soulagement notable n'est pas envisageable avant fin 2027 ou 2028.
Après 30 ans, Micron Technology vient d'annoncer qu'il se retire du marché des mémoires grand public. Micron supprime ainsi complètement la marque Crucial, composé de modules de RAM et de périphériques de stockage, ce qui signifie qu'il y aura un fabricant de mémoire grand public de moins. À l'avenir, Micron se concentrera sur la fourniture de composants aux acteurs de la bulle IA, ce qui aggrave la pénurie de RAM et augmente davantage les prix.
Jeff Geerling, ingénieur logiciel, a rapporté : « l'inflation des prix de la mémoire touche tout le monde, et si vous n'êtes pas encore concerné, attendez un peu. Le mois dernier, j'ai assemblé un nouveau PC à partir de composants que j'avais achetés plus tôt dans l'année. Le kit de mémoire T-Create DDR5 de 64 gigaoctets que j'ai utilisé coûtait alors 209 dollars. Aujourd'hui ? Le même kit coûte 650 dollars ». (Le prix de ce kit a plus que triplé en un mois.)
La RAM DDR5 de 64 Go coûte désormais plus cher qu'une console PlayStation 5. Elle ne coûtait que 190 $ il y a quelques mois. Son prix a explosé pour atteindre plus de 700 $, ce qui est assez alarmant. Cela signifie que tous ceux qui souhaitaient mettre à niveau leur système ont raté le coche en matière de prix avantageux de la RAM DDR5, mais aussi que l'avenir de la construction et de la mise à niveau des systèmes PC va être beaucoup plus coûteux.
Impact de la hausse des prix de la RAM sur les fabricants de systèmes
Samsung, qui est également un fabricant de mémoires vives, peine à s'assurer un approvisionnement substantiel pour ses propres smartphones. Une grande part de la production des grands fabricants de RAM est détournée pour les accélérateurs d'IA. Pendant ce temps, les petits fournisseurs tels que Libre Computer et Mono voient les prix de la RAM doubler, tripler, voire pire, et ils n'achètent même pas la dernière technologie en matière de mémoire.
Il est impossible de survivre en vendant des produits à perte. Par conséquent, une fois que les stocks de mémoires actuels seront vendus, soit les prix augmenteront, soit certaines gammes de produits seront en rupture de stock. Certaines entreprises impactées ont annoncé avoir pris des mesures.
« Les fabricants de PC sont impuissants face à la pénurie de mémoire », selon une source de la chaîne d'approvisionnement qui affirme que les nouveaux produits grand public seront beaucoup plus chers. Libre Computer, un fabricant d'ordinateurs monocartes, a déclaré récemment qu'un seul kit de mémoire LPDDR4 de 4 gigaoctets coûte 35 dollars. C'est beaucoup plus cher que tous les autres composants de l'un de leurs ordinateurs monocartes réunis.
Plus l'entreprise est petite, plus l'impact sur les prix sera important. Même Raspberry Pi, qui dispose probablement d'une marge un peu plus importante, a déjà augmenté les prix de ses ordinateurs monocartes (SBC). L'entreprise a également lancé un Pi 5 de 1 Go, ce qui pourrait être une bonne excuse pour les développeurs d'abandonner les frameworks JavaScript et de reprogrammer pour « des besoins en mémoire moins importants ».
Et cela ne concerne pas seulement le marché de la RAM. Il y a aussi les GPU, les consoles, la nouvelle Steam Machine de Valve... tout ce qui contient de la DRAM va devenir plus cher. L'on peut s'attendre à une hausse des prix de tous les produits contenant de la DRAM à partir de 2026. Le partenaire AIB d'AMD, PowerColor, a même récemment déclaré que c'était le moment idéal pour acheter, car les cartes graphiques seront plus chères l'année prochaine.
Nvidia aurait cessé de fournir des puces VRAM avec ses kits GPU
Pour ceux qui ne le savent pas, Nvidia fournit des GPU et des puces VRAM à ses partenaires fabricants de cartes, qui se chargent du reste. Nvidia ne fabrique pas lui-même la VRAM ; la société s'approvisionne auprès de fournisseurs tels que Samsung, Micron et SK Hynix. Mais les trois fabricants doivent désormais répondre à une demande de plus en plus élevée provenant des acteurs de la course à l'IA. Ce qui expose le marché à une pénurie.
La demande des entreprises d'IA a aggravé la disponibilité de la mémoire au point que Nvidia ne recevrait plus suffisamment de VRAM de la part de ses fournisseurs. C'est ce que rapporte un informateur de premier plan, « Golden Pig Upgrade », selon lequel Nvidia a cessé de fournir des puces VRAM avec ses GPU.
Selon la rumeur, Nvidia a cessé d'intégrer de la mémoire vidéo à ses GPU vendus aux partenaires AIB (Add-In Board), laissant ses partenaires se procurer eux-mêmes la VRAM nécessaire. Cela ne pose pas encore de problème de problème aux grands fabricants de GPU. Cependant, pour de nombreux petits fournisseurs, les analystes estiment que s'approvisionner en puces VRAM sans disposer d'un réseau de contacts solide pourrait s'avérer très difficile.
Tout cela est déjà assez grave, mais certaines personnes y voient une lueur d'espoir. Certains commentaires suggèrent notamment : « en effet, une fois que la bulle de l'IA aura éclaté, au moins nous aurons une tonne de matériel bon marché qui inondera le marché ». La question est de savoir quand.
L'IA expose les consommateurs à un risque de flambée des prix
Selon certains observateurs du marché, les coûts des DDR5 et des SSD ont, en moyenne, augmenté de deux à trois fois. Pour l'ensemble des DRAM, l'augmentation est de 171,8 % par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs de services cloud s'assurent des allocations pour 2026 et 2027, ce qui réduit drastiquement l'offre disponible pour les appareils grand public et courants. Les experts mettent en garde contre les risques liés à ce détournement.
« La hausse des prix de la RAM va poser un réel problème », avertit le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney. Cette situation risque d'entraîner une baisse significative des expéditions de mémoires dans les segments sensibles aux coûts, tels que les PC grand public, les ordinateurs portables et les Chromebooks.
En effet, si les fournisseurs souhaitent obtenir des allocations pour les produits électroniques grand public, ils devront payer beaucoup plus cher afin de respecter les prix contractuels. Et même si les finances permettent d'acheter des mémoires plus « coûteuses », les fabricants de DRAM, tels que les géants Samsung et SK Hynix, donnent la priorité à la « rentabilité », ce qui signifie que la majeure partie de la production est consacrée à l'industrie de l'IA.
Selon les experts, les joueurs devraient s'attendre à une hausse des prix de 20 %, qui concernerait les GPU de nouvelle génération pour les trimestres à venir. Les prochains appareils basés sur les APU « Panther Lake » d'Intel ou Gorgon Point d'AMD seront certainement nettement plus chers que leurs prédécesseurs, car des fabricants comme Acer et Lenovo ne disposent pas de stocks suffisants de mémoires vives pour maintenir la structure de prix actuelle.
Il est intéressant de noter que la perspective d'une augmentation de la production de DRAM s'accompagne également de complications. Samsung et SK hynix prennent également en compte le risque de surproduction dans le cas où la production augmenterait considérablement, ce qui signifie que l'industrie connaîtrait probablement une longue période de pénurie d'approvisionnement en RAM. Selon certaines estimations, elle pourrait durer une décennie.
Les rendements des projets d'IA sont inférieurs aux attentes
Jusqu'à présent, les investisseurs ne voient pas l'adoption de l'IA se traduire par une amélioration de la rentabilité ou de la croissance. Selon un sondage réalisé auprès de cadres supérieurs par le cabinet de conseil Deloitte et le Centre for AI, Management and Organisation de l'université de Hong Kong, 45 % ont déclaré que les initiatives en matière d'IA avaient généré des rendements inférieurs à leurs attentes. L'IA peine toujours à tenir ses promesses.
Selon le rapport, seuls 10 % des répondants ont déclaré que leurs attentes avaient été dépassées. Une étude réalisée par McKinsey, un autre cabinet de conseil, a révélé que pour la plupart des organisations, l'utilisation de l'IA n'avait pas encore eu d'impact significatif sur les bénéfices à l'échelle de l'entreprise.
Dans le même temps, les recherches en économie montrent qu'à court terme au moins, l'introduction de l'IA dans les processus peut réduire la productivité de manière inattendue. Les efforts visant à reconfigurer les systèmes informatiques et les flux de travail peuvent temporairement réduire l'efficacité, avant qu'elle ne remonte en flèche, un phénomène qu'Erik Brynjolfsson, de l'université de Stanford, a appelé « la courbe en J de la productivité ».
Certains se demandent s'il existe un autre problème spécifique à l'IA. Un article rédigé par Yvonne Chen, de l'université ShanghaiTech, et ses collègues fait référence au « piège de la médiocrité de l'IA générative ». Grâce à l'IA, les gens peuvent produire quelque chose de « suffisamment bon ». Cela aide les travailleurs les moins performants. Mais l'article conclut que cela peut nuire à la productivité des meilleurs, qui décident alors de travailler moins dur.
D'ici 2030, les Big Tech dépenseront 5 000 milliards de dollars en infrastructures pour fournir des services d'IA. Pour que ces investissements soient rentables, JP Morgan estime qu'elles auront besoin d'environ 650 milliards de dollars par an de revenus liés à l'IA, contre environ 50 milliards de dollars par an aujourd'hui. Les particuliers n'achèteront probablement qu'une fraction de ce qui est finalement nécessaire. Les entreprises doivent faire le reste.
Hausse des prix de la RAM : une autre raison de détester l'IA ?
