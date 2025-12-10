IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Besoin de mémoire externe pour votre cerveau ? Le Pebble 01 répond à cette préoccupation,
Le nouvel anneau intelligent à $ 75 fait l'objet de débats sur ses avantages et inconvénients par rapport à l'existant

Le , par Patrick Ruiz
0 commentaire

0PARTAGES

4  0 
Besoin de mémoire externe pour votre cerveau ? Le Pebble 01 répond à cette préoccupation
Le nouvel anneau intelligent à $ 75 fait lobjet de débats sur ses avantages et inconvénients par rapport à lexistant

Il nous arrive à tous pendant la journée davoir une idée, de se souvenir de quelque chose et de loublier si on ne le note pas à limmédiat. Cest de ce constat que part lidée de la mise sur pied du Pebble 01 par Eric Migicovsky  le créateur de lapplication Beeper Mini bloquée par Apple. Le nouvel anneau intelligent à $ 75 fait lobjet de débats sur ses avantages et inconvénients par rapport à lexistant.

Le Pebble 01 permet lenregistrement rapide de notes et de rappels en appuyant simplement sur un bouton situé sur le côté de la bague. Ses concepteurs indiquent que lanneau est capable denregistrer environ 12 à 14 heures daudio. Cest là que fait surface le premier inconvénient de cet anneau qui peut être vu comme un dispositif espion. Les appareils dotés de ce type de capacités ne sont pas souvent vus dun bon il dans les lieux publics. En effet, une femme sest fait acclamer dans le métro pour avoir brisé les lunettes intelligentes Meta dun autre passager. Les dispositifs dotés de ce type de fonctionnalités sont considérés par bon nombre dobservateurs comme des outils de viol de la vie privée à interdire dans les lieux publics.



Un autre débat en lien avec cet anneau est aussi que des observateurs estiment quil napporte pas de plus-value significative en comparaison dun smartphone qui peut rendre le même service. Eric Migicovswky répond à ce type de préoccupation que son objectif est de mettre sur pied des dispositifs spécialisés dans la résolution de problèmes particuliers.



Impossible de faire mention du Pebble 01 sans faire mention de sa batterie elle aussi sujette à débats

Une bague intelligente doit en général être rechargée, mais les possesseurs du Pebble 01 l'ont conçu pour qu'il ne le soit pas. L'idée est que l'utilisation de l'Index 01 devienne un réflexe étant donné qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever pour la recharge. Les concepteurs estiment que la durée de vie de cette dernière correspond à environ deux ans d'utilisation si lutilisateur enregistre 10 à 20 courtes notes vocales par jour. Cet état de choses suscite du doute chez les potentiels acquéreurs quant à ce qui est de la fiabilité du produit. De plus, compte tenu des lois en vigueur en Union européenne, ce dispositif y est disqualifié. En effet, lUE impose désormais aux fabricants de smartphones de proposer des batteries amovibles et remplaçables par les consommateurs. Les concepteurs de lappareil conseillent pour leur part de le renvoyer pour recyclage en cas dépuisement de la batterie.



L'intelligence artificielle n'entre en jeu quau travers des modèles open source de reconnaissance vocale qui fonctionnent en local sur le samrtphon de lutilisateur via l'application mobile Pebble. En dautres termes, si lutilisateur nappuie pas sur le bouton de la bague, elle n'enregistre pas.

La bague a été conçue pour préserver la confidentialité et ainsi socke tous les enregistrements sur le téléphone de lutilisateur et non dans le cloud. Pas dabonnement nécessaire pour son utilisation.

Il est possible de la porter sous la douche, pendant quon se lave les mains, quon fait la vaisselle ou sous la pluie. Les concepteurs conseillent néanmoins de l'enlever pour toute autre activité aquatique, comme la natation. À son lancement, elle est étanche jusqu'à 1 mètre.

La bague n'est pas non plus un tracker d'activité physique ni un moniteur de sommeil. Elle n'enregistre pas d'informations sur la fréquence cardiaque de lutilisateur ou son état de santé. Elle nest pas non plus un assistant IA.


La bague de Migicovsky fait son entrée sur un marché en pleine croissance, celui des appareils portables permettant d'enregistrer des notes vocales. Le mois dernier, Sandbar, une start-up new-yorkaise fondée par d'anciens employés de Meta, a dévoilé sa bague Stream Ring, qui permet également aux utilisateurs d'enregistrer leurs pensées via un microphone activé par le toucher. Cependant, contrairement au modèle sans abonnement d'Index 01, la bague de Sandbar, vendue 249 dollars, propose à la fois une version gratuite avec des interactions IA limitées et un abonnement Stream Pro à 10 dollars par mois pour des conversations illimitées et un accès anticipé aux fonctionnalités.

Et vous ?

Pebble 01 : Gadget ou utile ?
Vous avez lu gratuitement 752 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème