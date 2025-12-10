Le nouvel anneau intelligent à $ 75 fait lobjet de débats sur ses avantages et inconvénients par rapport à lexistant
Il nous arrive à tous pendant la journée davoir une idée, de se souvenir de quelque chose et de loublier si on ne le note pas à limmédiat. Cest de ce constat que part lidée de la mise sur pied du Pebble 01 par Eric Migicovsky le créateur de lapplication Beeper Mini bloquée par Apple. Le nouvel anneau intelligent à $ 75 fait lobjet de débats sur ses avantages et inconvénients par rapport à lexistant.
Le Pebble 01 permet lenregistrement rapide de notes et de rappels en appuyant simplement sur un bouton situé sur le côté de la bague. Ses concepteurs indiquent que lanneau est capable denregistrer environ 12 à 14 heures daudio. Cest là que fait surface le premier inconvénient de cet anneau qui peut être vu comme un dispositif espion. Les appareils dotés de ce type de capacités ne sont pas souvent vus dun bon il dans les lieux publics. En effet, une femme sest fait acclamer dans le métro pour avoir brisé les lunettes intelligentes Meta dun autre passager. Les dispositifs dotés de ce type de fonctionnalités sont considérés par bon nombre dobservateurs comme des outils de viol de la vie privée à interdire dans les lieux publics.
Un autre débat en lien avec cet anneau est aussi que des observateurs estiment quil napporte pas de plus-value significative en comparaison dun smartphone qui peut rendre le même service. Eric Migicovswky répond à ce type de préoccupation que son objectif est de mettre sur pied des dispositifs spécialisés dans la résolution de problèmes particuliers.
Impossible de faire mention du Pebble 01 sans faire mention de sa batterie elle aussi sujette à débats
Une bague intelligente doit en général être rechargée, mais les possesseurs du Pebble 01 l'ont conçu pour qu'il ne le soit pas. L'idée est que l'utilisation de l'Index 01 devienne un réflexe étant donné qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever pour la recharge. Les concepteurs estiment que la durée de vie de cette dernière correspond à environ deux ans d'utilisation si lutilisateur enregistre 10 à 20 courtes notes vocales par jour. Cet état de choses suscite du doute chez les potentiels acquéreurs quant à ce qui est de la fiabilité du produit. De plus, compte tenu des lois en vigueur en Union européenne, ce dispositif y est disqualifié. En effet, lUE impose désormais aux fabricants de smartphones de proposer des batteries amovibles et remplaçables par les consommateurs. Les concepteurs de lappareil conseillent pour leur part de le renvoyer pour recyclage en cas dépuisement de la batterie.
L'intelligence artificielle n'entre en jeu quau travers des modèles open source de reconnaissance vocale qui fonctionnent en local sur le samrtphon de lutilisateur via l'application mobile Pebble. En dautres termes, si lutilisateur nappuie pas sur le bouton de la bague, elle n'enregistre pas.
La bague a été conçue pour préserver la confidentialité et ainsi socke tous les enregistrements sur le téléphone de lutilisateur et non dans le cloud. Pas dabonnement nécessaire pour son utilisation.
Il est possible de la porter sous la douche, pendant quon se lave les mains, quon fait la vaisselle ou sous la pluie. Les concepteurs conseillent néanmoins de l'enlever pour toute autre activité aquatique, comme la natation. À son lancement, elle est étanche jusqu'à 1 mètre.
La bague n'est pas non plus un tracker d'activité physique ni un moniteur de sommeil. Elle n'enregistre pas d'informations sur la fréquence cardiaque de lutilisateur ou son état de santé. Elle nest pas non plus un assistant IA.
La bague de Migicovsky fait son entrée sur un marché en pleine croissance, celui des appareils portables permettant d'enregistrer des notes vocales. Le mois dernier, Sandbar, une start-up new-yorkaise fondée par d'anciens employés de Meta, a dévoilé sa bague Stream Ring, qui permet également aux utilisateurs d'enregistrer leurs pensées via un microphone activé par le toucher. Cependant, contrairement au modèle sans abonnement d'Index 01, la bague de Sandbar, vendue 249 dollars, propose à la fois une version gratuite avec des interactions IA limitées et un abonnement Stream Pro à 10 dollars par mois pour des conversations illimitées et un accès anticipé aux fonctionnalités.
