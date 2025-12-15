Samsung sur le point d'abandonner les SSD SATA : son retrait pourrait exercer une pression sur les prix des SSD pendant 18 mois, avec un impact plus important que l'arrêt de la RAM grand public par Micron

Les SSD SATA sont un type de disque de stockage utilisant l'ancienne interface SATA (Serial Advanced Technology Attachment). Ils offrent des vitesses bien plus rapides que les disques durs (HDD) traditionnels, mais plus lentes que les SSD NVMe. Les SSD SATA sont encore très utilisés dans l'industrie. C'est un choix idéal pour remplacer un HDD sur presque tout PC ancien ou récent pour une amélioration significative des performances à un coût abordable.
Les SSD SATA forment l'un des segments les plus connus du marché du stockage grand public. Mais l'on apprend que Samsung, l'un des plus grands fabricants de SSD SATA, s'apprête à quitter le marché dès le début de l'année 2026. Cette information provient du YouTuber Moore's Law Is Dead (MLID).
Dans une nouvelle vidéo, MLID dit avoir appris de sources proches de Samsung que l'entreprise annoncera en janvier 2026 son retrait à long terme de la production de SSD SATA. MILD prévient que le retrait de Samsung du marché des SSD SATA pourrait entraîner une pénurie de l'offre et une hausse importante des prix des SSD dans les mois à venir. Cette nouvelle hausse s'ajouterait à la flambée actuelle des prix de la RAM, causée par la bulle de l'IA.
Cela pourrait avoir des répercussions plus importantes sur les prix des kits de stockage grand public que la décision de Micron de mettre fin à sa gamme de mémoires RAM Crucial. « Je remercie les dieux de l'ère informatique d'avoir mis à niveau mon PC l'année dernière », ironise un internaute. Le rapport suggère également que l'ajustement du marché pourrait entraîner une réduction de l'offre et « une pression à la baisse sur les prix à court terme ».
Importance de Samsung sur le marché mondial des SSD SATA
MLID affirme que les SSD Samsung représentent une part importante des SSD les plus vendus sur Amazon, dont environ 20 % sont basés sur la technologie SATA, et Samsung occupe une part considérable de ce marché. Le retrait de Samsung du marché réduirait l'offre globale des SSD. Dave Eggleston, vétéran de l'industrie de la mémoire, a aussi confié que les SSD NAND pourraient être le prochain composant à connaître une hausse générale des prix.
MLID explique que la décision de Samsung est très différente d'un remaniement de sa marque, ses sources affirmant que Samsung mettrait fin à la production de SSD SATA après avoir honoré ses contrats existants, plutôt que de continuer à fournir la même mémoire NAND à d'autres marques grand public.
Il s'agit d'une véritable réduction de l'offre, et non d'un changement de marque. MLID a comparé la situation de Samsung à la récente décision de Micron d'abandonner sa marque de mémoire vive grand public Crucial, qui, selon lui, est largement symbolique en matière d'impact sur le marché. Micron, tout comme SK hynix et Samsung, fournit des puces de mémoire DRAM à toutes les marques tierces telles que G.SKIL, ADATA, Corsair et bien d'autres.
Impacts de l'arrêt de la production de SSD SATA par Samsung
Les SSD SATA sont une technologie plus ancienne que les SSD NVMe, mais ils restent très utilisés pour les mises à niveau de PC, les ordinateurs portables dentrée de gamme et certains usages professionnels. Les analystes craignent les conséquences d'un arrêt soudain de la production par Samsung. Les DRAM Micron continueront d'être installées dans les PC grand public par d'autres fabricants, de sorte que « l'offre globale ne sera pas trop affectée ».
En comparaison, l'arrêt de la production de SSD SATA par Samsung supprime toute une catégorie de produits finis grand public chez l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de NAND. Selon le rapport de MLID, la décision de Samsung est bien plus « néfaste » pour les consommateurs, car elle aura un impact direct sur le nombre de disques disponibles, et pas seulement sur ceux qui les commercialisent. Ce qui pourrait entraîner une pénurie de stockage.
Cette fuite fait suite à un autre rapport indiquant que Samsung a augmenté les prix de la mémoire DDR5 jusqu'à 60 %. La sortie de Samsung du marché des SSD SATA pourrait entraîner une pression durable sur les prix des SSD. MLID estime que cette période pourrait durer jusquà 18 mois.
Selon le rapport, les prévisions du secteur indiquent qu'à l'avenir, la pression sur les prix devrait s'atténuer à nouveau lorsque les fabricants de DRAM se tourneront à nouveau vers le marché grand public, très probablement en 2027-2028, sous l'impulsion des charges de travail locales liées à l'IA et des consoles tels que PlayStation et Xbox de nouvelle génération. Ces plateformes nécessitent des SSD ultrarapides et d'énormes quantités de RAM.
La bulle de l'IA accapare la mémoire RAM et entraîne une pénurie
Le marché de la mémoire est confronté à une pénurie importante, les prix contractuels de décembre 2025 pour les principales catégories de DRAM ayant augmenté de 80 à 100 %, selon Gerry Chen, PDG de Team Group. Il a décrit cette hausse des prix comme le début d'un cycle haussier de plusieurs années pour la RAM et a averti que l'impact le plus sévère se fera sentir au premier semestre 2026, une fois que les distributeurs auront épuisé leurs stocks.
La cause profonde de la pénurie est un changement dans la demande, une grande partie de la capacité de l'industrie étant désormais concentrée sur la mémoire à bande passante élevée utilisée dans les accélérateurs d'IA. Cela réduit la production de plaquettes disponibles pour les DRAM et les NAND 3D courantes. La mise en place d'une nouvelle capacité importante prend des années. Un soulagement notable n'est pas envisageable avant fin 2027 ou 2028.
Après 30 ans, Micron Technology vient d'annoncer qu'il se retire du marché des mémoires grand public. Micron supprime ainsi complètement la marque Crucial, composé de modules de RAM et de périphériques de stockage, ce qui signifie qu'il y aura un fabricant de mémoire grand public de moins. À l'avenir, Micron se concentrera sur la fourniture de composants aux acteurs de la bulle IA, ce qui aggrave la pénurie de RAM et augmente davantage les prix.
Jeff Geerling, ingénieur logiciel, a rapporté : « l'inflation des prix de la mémoire touche tout le monde, et si vous n'êtes pas encore concerné, attendez un peu. Le mois dernier, j'ai assemblé un nouveau PC à partir de composants que j'avais achetés plus tôt dans l'année. Le kit de mémoire T-Create DDR5 de 64 gigaoctets que j'ai utilisé coûtait alors 209 dollars. Aujourd'hui ? Le même kit coûte 650 dollars ». (Le prix de ce kit a plus que triplé en un mois.)
La RAM DDR5 de 64 Go coûte désormais plus cher qu'une console PlayStation 5. Elle ne coûtait que 190 $ il y a quelques mois. Son prix a explosé pour atteindre plus de 700 $, ce qui est assez alarmant. Cela signifie que tous ceux qui souhaitaient mettre à niveau leur système ont raté le coche en matière de prix avantageux de la RAM DDR5, mais aussi que l'avenir de la construction et de la mise à niveau des systèmes PC va être beaucoup plus coûteux.
Impact de la hausse des prix de la RAM sur les fabricants de systèmes
Samsung, qui est également un fabricant de mémoires vives, peine à s'assurer un approvisionnement substantiel pour ses propres smartphones. Une grande part de la production des grands fabricants de RAM est détournée pour les accélérateurs d'IA. Pendant ce temps, les petits fournisseurs tels que Libre Computer et Mono voient les prix de la RAM doubler, tripler, voire pire, et ils n'achètent même pas la dernière technologie en matière de mémoire.
Il est impossible de survivre en vendant des produits à perte. Par conséquent, une fois que les stocks de mémoires actuels seront vendus, soit les prix augmenteront, soit certaines gammes de produits seront en rupture de stock. Certaines entreprises impactées ont annoncé avoir pris des mesures.
« Les fabricants de PC sont impuissants face à la pénurie de mémoire », selon une source de la chaîne d'approvisionnement qui affirme que les nouveaux produits grand public seront beaucoup plus chers. Libre Computer, un fabricant d'ordinateurs monocartes, a déclaré récemment qu'un seul kit de mémoire LPDDR4 de 4 gigaoctets coûte 35 dollars. C'est beaucoup plus cher que tous les autres composants de l'un de leurs ordinateurs monocartes réunis.
Plus l'entreprise est petite, plus l'impact sur les prix sera important. Même Raspberry Pi, qui dispose probablement d'une marge un peu plus importante, a déjà augmenté les prix de ses ordinateurs monocartes (SBC). L'entreprise a également lancé un Pi 5 de 1 Go, ce qui pourrait être une bonne excuse pour les développeurs d'abandonner les frameworks JavaScript et de reprogrammer pour « des besoins en mémoire moins importants ».
Et cela ne concerne pas seulement le marché de la RAM. Il y a aussi les GPU, les consoles, la nouvelle Steam Machine de Valve... tout ce qui contient de la DRAM va devenir plus cher. L'on peut s'attendre à une hausse des prix de tous les produits contenant de la DRAM à partir de 2026. Le partenaire AIB d'AMD, PowerColor, a même récemment déclaré que c'était le moment idéal pour acheter, car les cartes graphiques seront plus chères l'année prochaine.
L'IA expose les consommateurs à un risque de flambée des prix
Selon certains observateurs du marché, les coûts des DDR5 et des SSD ont, en moyenne, augmenté de deux à trois fois. Pour l'ensemble des DRAM, l'augmentation est de 171,8 % par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs de services cloud s'assurent des allocations pour 2026 et 2027, ce qui réduit drastiquement l'offre disponible pour les appareils grand public et courants. Les experts mettent en garde contre les risques liés à ce détournement.
« La hausse des prix de la RAM va poser un réel problème », avertit le PDG d'Epic Games, Tim...
