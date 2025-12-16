En relevant de plus de 100 % ses prix contractuels sur la DDR5, Samsung envoie un signal fort à lensemble de lécosystème technologique. Derrière ce simple ajustement tarifaire se cache une recomposition profonde du marché des semi-conducteurs, marquée par des pénuries, des arbitrages industriels radicaux et une dépendance croissante aux usages liés à lIA.
Il semble que les prix excessivement élevés des DRAM ne vont pas aller en décroissant, Samsung ayant apparemment augmenté le prix contractuel des DDR5 de plus de 100 %. Cette hausse soudaine a porté le prix contractuel des DDR5 à 19,2 dollars selon l'analyste Jukan sur X. Citant des médias taïwanais, Jukan affirme que Samsung a informé ses « clients en aval », ou OEM, qu'il n'y avait « plus de stock ! ».
Non seulement Samsung a augmenté le prix contractuel de la DDR5, mais le prix contractuel de la DRAM DDR4 a également suivi le mouvement. Jukan rapporte que le prix contractuel de 16 Go de DRAM DDR4 a bondi à 18 dollars. Ainsi, les OEM et les clients qui envisagent la mémoire DDR4 comme une solution temporaire et rentable pourraient désormais être confrontés à la même inflation des prix que la DDR5.
Enfin, les médias taïwanais soulignent également que, contrairement aux prévisions d'une baisse progressive des prix, les prix au comptant de la mémoire DDR5 ont connu une inflation encore plus forte en décembre. Les prix de la mémoire DDR4 sont également en hausse, sans « aucun signe d'accalmie ».
Ci-dessous, les déclarations de Jukan :
Selon les informations relayées par les médias taïwanais, Samsung aurait brusquement augmenté le prix contractuel de la DDR5 à 19,50 dollars, soit près de 20 dollars. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 100 % par rapport au prix contractuel précédent.
Selon la description des médias taïwanais, Samsung aurait baissé les bras et informé ses clients en aval qu'il n'y avait « plus de stock » ! Le secteur considère cette tactique comme assez impitoyable. En effet, que les clients choisissent de conserver la spécification DDR4 ou de faire passer leurs produits à la DDR5, ils sont contraints de payer des prix inévitablement élevés. N'ayant nulle part où aller, ils se trouvent dans une situation où ils n'ont d'autre choix que d'attendre docilement leur sort.
De plus, le dernier prix contractuel de la DDR4 16G, publié fin novembre, a également augmenté pour atteindre 18 dollars.
Au départ, le marché s'attendait à ce que la phase la plus forte de la reprise des DRAM soit terminée, car les prix au comptant montraient des signes de passage d'une tendance à la hausse à une tendance à la baisse après une période de hausses rapides et violentes. Cependant, à l'entrée du mois de décembre, le marché a plutôt été confronté à une hausse encore plus effrayante des prix de la DDR5, et la tendance à la hausse de la DDR4 ne montre aucun signe de ralentissement.
Les médias taïwanais ont commenté que le contrôle du marché exercé par Samsung cette fois-ci était comparable à celui qu'il exerçait à son apogée, reconnaissant que, tel un véritable vétéran de l'industrie de la mémoire, Samsung « savait vraiment comment jouer le jeu » !
Pourquoi la DDR5 devient soudainement rare
La pénurie actuelle ne peut pas être expliquée par un seul facteur. Elle est le résultat dune convergence de dynamiques industrielles. Dun côté, la demande pour la DDR5 explose, portée par les serveurs, le cloud et surtout les infrastructures dintelligence artificielle, extrêmement gourmandes en bande passante mémoire. De lautre, les fabricants de mémoire ont volontairement réduit leurs capacités de production DRAM ces derniers mois afin de restaurer leurs marges, après une période prolongée de surabondance et de prix déprimés.
La DDR5, plus complexe à produire que la DDR4, souffre également de rendements industriels plus exigeants. À cela sajoute une priorisation des lignes de production vers des segments à plus forte valeur ajoutée, notamment la mémoire HBM utilisée dans les accélérateurs IA. Résultat : la DDR5 destinée aux PC et aux serveurs généralistes devient un produit sous contrainte.
La cause profonde de la pénurie est un changement dans la demande, une grande partie de la capacité de l'industrie étant désormais concentrée sur la mémoire à bande passante élevée utilisée dans les accélérateurs d'IA. Cela réduit la production de plaquettes disponibles pour les DRAM et les NAND 3D courantes. La mise en place d'une nouvelle capacité importante prend des années. Un soulagement notable n'est pas envisageable avant fin 2027 ou 2028.
Après 30 ans, Micron Technology vient d'annoncer qu'il se retire du marché des mémoires grand public. Micron supprime ainsi complètement la marque Crucial, composé de modules de RAM et de périphériques de stockage, ce qui signifie qu'il y aura un fabricant de mémoire grand public de moins. À l'avenir, Micron se concentrera sur la fourniture de composants aux acteurs de la bulle IA, ce qui aggrave la pénurie de RAM et augmente davantage les prix.
Jeff Geerling, ingénieur logiciel, a rapporté : « l'inflation des prix de la mémoire touche tout le monde, et si vous n'êtes pas encore concerné, attendez un peu. Le mois dernier, j'ai assemblé un nouveau PC à partir de composants que j'avais achetés plus tôt dans l'année. Le kit de mémoire T-Create DDR5 de 64 gigaoctets que j'ai utilisé coûtait alors 209 dollars. Aujourd'hui ? Le même kit coûte 650 dollars ». (Le prix de ce kit a plus que triplé en un mois.)
La RAM DDR5 de 64 Go coûte désormais plus cher qu'une console PlayStation 5. Elle ne coûtait que 190 $ il y a quelques mois. Son prix a explosé pour atteindre plus de 700 $, ce qui est assez alarmant. Cela signifie que tous ceux qui souhaitaient mettre à niveau leur système ont raté le coche en matière de prix avantageux de la RAM DDR5, mais aussi que l'avenir de la construction et de la mise à niveau des systèmes PC va être beaucoup plus coûteux.
Impact de la hausse des prix de la RAM sur les fabricants de systèmes
Samsung, qui est également un fabricant de mémoires vives, peine à s'assurer un approvisionnement substantiel pour ses propres smartphones. Une grande part de la production des grands fabricants de RAM est détournée pour les accélérateurs d'IA. Pendant ce temps, les petits fournisseurs tels que Libre Computer et Mono voient les prix de la RAM doubler, tripler, voire pire, et ils n'achètent même pas la dernière technologie en matière de mémoire.
Il est impossible de survivre en vendant des produits à perte. Par conséquent, une fois que les stocks de mémoires actuels seront vendus, soit les prix augmenteront, soit certaines gammes de produits seront en rupture de stock. Certaines entreprises impactées ont annoncé avoir pris des mesures.
« Les fabricants de PC sont impuissants face à la pénurie de mémoire », selon une source de la chaîne d'approvisionnement qui affirme que les nouveaux produits grand public seront beaucoup plus chers. Libre Computer, un fabricant d'ordinateurs monocartes, a déclaré récemment qu'un seul kit de mémoire LPDDR4 de 4 gigaoctets coûte 35 dollars. C'est beaucoup plus cher que tous les autres composants de l'un de leurs ordinateurs monocartes réunis.
Plus l'entreprise est petite, plus l'impact sur les prix sera important. Même Raspberry Pi, qui dispose probablement d'une marge un peu plus importante, a déjà augmenté les prix de ses ordinateurs monocartes (SBC). L'entreprise a également lancé un Pi 5 de 1 Go, ce qui pourrait être une bonne excuse pour les développeurs d'abandonner les frameworks JavaScript et de reprogrammer pour « des besoins en mémoire...
