Le projet Stargate d'OpenAI devrait consommer jusqu'à 40 % de la production mondiale de DRAM, un accord a été conclu avec Samsung et SK hynix pour un volume pouvant atteindre 900 000 plaquettes par mois

Le , par Mathis Lucas
35 commentaires

5PARTAGES

4  0 
Une part importante de la production mondiale de mémoire est détournée par l'industrie de l'IA. Un rapport signale que Samsung et SK hynix ont signé des accords préliminaires pour fournir de la mémoire au gigantesque projet de centre de données Stargate d'OpenAI. Selon les estimations, Stargate pourrait consommer jusqu'à 900 000 plaquettes DRAM par mois, soit environ 40 % de la production totale de DRAM. La demande de l'industrie de l'IA alimente une pénurie de mémoire et fait grimper les prix des kits de RAM. Cette pénurie impacte déjà le prix des appareils électroniques grand public, y compris les ordinateurs monocartes Raspberry Pi.

Le projet Stargate a été annoncé le 22 janvier 2025 par le président Donald Trump. Selon son annonce, OpenAI, Softbank et Oracle vont investir jusqu'à 500 milliards de dollars pour créer une coentreprise appelée Stargate. Cette dernière construira l'infrastructure physique et virtuelle qui alimentera la prochaine génération d'IA, y compris des centres de données dans tout le pays. Le projet vise à permettre aux États-Unis de dominer le secteur de l'IA.

La demande mondiale en infrastructures d'IA est si importante que les experts estiment que nous aurons besoin de 38 centres de données de ce type d'ici 2030 en vue de répondre à l'utilisation prévue. Cette expansion rapide souligne une vérité plus large : l'IA n'est pas seulement une révolution logicielle, c'est aussi une révolution physique, fondée sur l'acier, le silicium et d'énormes flux d'énergie. Certains mettent toutefois en garde contre une bulle.

Stargate : une consommation de mémoire hors norme

Sur le plan du silicium, Stargate absorbe une quantité colossale de mémoire industrielle. Un rapport de Reuters indique que Samsung et SK hynix ont signé des accords préliminaires pour fournir de la mémoire à l'énorme projet de centre de données Stargate d'OpenAI. Et selon un rapport distinct de Bloomberg, au lieu de puces DRAM ou de piles HBM testées et conditionnées, Samsung et SK hynix fourniront à Stargate des « plaquettes non découpées ».


L'accord majeur conclu par OpenAI avec Samsung et SK Hynix marque un tournant dans la chaîne d'approvisionnement des puces IA. Il donne une idée des besoins importants de Stargate en mémoire du projet. Samsung et SK Hynix ont tous deux confirmé que la demande prévue d'OpenAI pourrait atteindre 900 000 plaquettes DRAM par mois, ce qui représente un volume incroyable pouvant représenter environ 40 % de la production totale de DRAM.

Pour mettre en perspective le chiffre de 900 000 plaquettes DRAM : selon TechInsights, la capacité mondiale des usines de fabrication de 300 mm devrait atteindre 10 millions de plaquettes par mois (WSPM) en 2025. La capacité DRAM, qui comprend à la fois les mémoires DDR5 et LPDDR4/LPDDR5 de base, ainsi que les mémoires HBM haut de gamme et les types de DRAM spécialisés, représentait une part de 22 % (2,07 millions de WSPM) en 2024.

La capacité DRAM pourrait augmenter de 8,7 % en 2025 pour atteindre environ 2,25 millions de WSPM, ce qui signifie que Stargate prévoit d'en consommer 40 %. L'accord comprend probablement différents types de mémoire, notamment la mémoire DDR5 standard et la mémoire HBM spécialisée pour les processeurs IA. Reste à savoir quelle entreprise découpera les plaquettes et fabriquera les puces DRAM, les piles HBM et les modules de mémoire.

OpenAI envisagerait d'autres partenariats avec Samsung

Outre l'accord d'approvisionnement en plaquettes de mémoire, les sociétés Samsung envisagent d'autres partenariats de grande envergure avec OpenAI. Samsung SDS collaborera avec OpenAI sur l'architecture et l'exploitation des centres de données Stargate en Corée du Sud. L'entreprise proposera également des services de conseil et d'intégration aux entreprises qui souhaitent intégrer les modèles d'OpenAI dans leurs systèmes internes.

Samsung SDS s'est assuré un rôle de revendeur pour les services OpenAI en Corée du Sud et prévoit d'aider les entreprises locales à adopter ChatGPT Enterprise. Ce plan permet aux entreprises daccéder à un chatbot avancé capable de répondre à des questions complexes et de fournir des informations pertinentes.

Par ailleurs, Samsung C&T et Samsung Heavy Industries travailleront avec OpenAI pour développer des centres de données flottants qui améliorent l'efficacité du refroidissement et réduisent les émissions. Bien que la construction de ces installations reste techniquement difficile, les divisions maritimes et de construction de Samsung prévoient de tirer parti de leurs capacités d'ingénierie pour surmonter ces limites. Le projet suscite toutefois du scepticisme.

Enjeux de cette consommation de mémoire pour lindustrie

Les besoins en mémoire du mégaprojet Stargate pourraient avoir un impact majeur sur le marché mondial de la mémoire, en réduisant loffre disponible pour dautres secteurs comme les PC, les smartphones ou les consoles, tout en faisant monter les prix de la RAM. Des rapports récents soulignent que la demande provenant de Big Tech tels que Google et OpenAI fait exploser les prix et menace l'accessibilité financière des appareils électroniques grand public.

La hausse des prix des modules mémoire va également impacter les GPU, les consoles, la nouvelle Steam Machine de Valve, etc., et tout ce qui contient de la DRAM va devenir plus cher. L'on peut s'attendre à une hausse des prix de tous les produits contenant de la DRAM à partir de 2026. Le partenaire AIB d'AMD, PowerColor, a même récemment déclaré que c'était le moment idéal pour acheter, car les cartes graphiques seront plus chères l'année prochaine.

Dans le but de préserver ses stocks existants, Framework Computer a retiré la mémoire vive DDR de la vente en tant que produit autonome en raison de la pénurie de mémoire. « Le marché de la mémoire est dans une mauvaise passe », a écrit Framework Computer dans un message publié sur X. Framework Computer, un fabricant d'ordinateurs portables évolutifs, vendait auparavant des kits de mémoire vive DDR5 et DDR4 à travers sa boutique en ligne.

Mais la société de San Francisco a désormais suspendu la plupart de ses ventes, indiquant à la place que les produits seraient « bientôt disponibles ». « Nous n'avons pas modifié le prix de nos mémoires, mais nous avons dû retirer les mémoires autonomes de notre boutique en ligne afin de contrer les revendeurs spéculatifs et de préserver nos stocks pour les personnes qui achètent nos ordinateurs portables DIY Edition », a déclaré Framework Computer.

Samsung augmente le prix contractuel de la DDR5 de plus de 100 %

Selon les informations relayées par les médias taïwanais, Samsung aurait brusquement augmenté le prix contractuel de la DDR5 à 19,50 dollars, soit près de 20 dollars. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 100 % par rapport au prix contractuel précédent. Selon les médias taïwanais, Samsung aurait baissé les bras et informé ses clients en aval qu'il n'y avait « plus de stock » ! Le secteur considère cette tactique comme assez impitoyable.

En effet, que les clients choisissent de conserver la spécification DDR4 ou de faire passer leurs produits à la DDR5, ils sont contraints de payer des prix inévitablement élevés. N'ayant nulle part où aller, ils se trouvent dans une situation où ils n'ont d'autre choix que d'attendre docilement leur sort. De plus, le dernier prix contractuel de la mémoire DDR4 16G, publié fin novembre 2025, a également augmenté pour atteindre 18 dollars.

Si l'augmentation du prix contractuel de la DDR5 par Samsung affecte directement les équipementiers qui achètent des puces mémoire à grande échelle, ces derniers sont susceptibles de répercuter cette hausse sur les consommateurs. Par exemple, Lenovo pourrait augmenter le prix de sa gamme d'ordinateurs portables 2026 afin de tenir compte de la dernière hausse des prix de la DDR5. Ce qui augmenterait les prix à l'achat pour les consommateurs.

Nvidia aurait cessé de fournir des puces VRAM avec ses kits GPU

Pour ceux qui ne le savent pas, Nvidia fournit des GPU et des puces VRAM à ses partenaires fabricants de cartes, qui se chargent du reste. Nvidia ne fabrique pas lui-même la VRAM ; la société s'approvisionne auprès de fournisseurs tels que Samsung, Micron et SK Hynix. Mais les trois fabricants doivent désormais répondre à une demande de plus en plus élevée provenant des acteurs de la course à l'IA. Ce qui expose le marché à une pénurie.

La demande des entreprises d'IA a aggravé la disponibilité de la mémoire au point que Nvidia ne recevrait plus suffisamment de VRAM de la part de ses fournisseurs. C'est ce que rapporte un informateur de premier plan, « Golden Pig Upgrade », selon lequel Nvidia a cessé de fournir des puces VRAM avec ses GPU.

Selon la rumeur, Nvidia a cessé d'intégrer de la mémoire vidéo à ses GPU vendus aux partenaires AIB (Add-In Board), laissant ses partenaires se procurer eux-mêmes la VRAM nécessaire. Cela ne pose pas encore de problème de problème aux grands fabricants de GPU. Cependant, pour de nombreux petits fournisseurs, les analystes estiment que s'approvisionner en puces VRAM sans disposer d'un réseau de contacts solide pourrait s'avérer très difficile.

Tout cela est déjà assez grave, mais certaines personnes y voient une lueur d'espoir. Certains commentaires suggèrent notamment : « en effet, une fois que la bulle de l'IA aura éclaté, au moins nous aurons une tonne de matériel bon marché qui inondera le marché ». La question est de savoir quand.

Selon des informations rapportées par Benchlife, Nvidia devrait réduire la production de GPU GeForce de 30 à 40 %. Ces réductions seraient liées aux pénuries touchant plusieurs types de mémoire, notamment la GDDR7, plutôt qu'à un seul composant. Nvidia se préparerait à réduire la production de ses GPU GeForce RTX 50 au début de l'année 2026, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'approvisionnement et à la disponibilité futurs.

L'IA pollue les nappes phréatiques et rend l'eau impropre à la consommation

Ces gigantesques infrastructures énergivores ont un impact important sur leur environnement et sur les riverains. Dans certaines régions du monde, les centres de données pour l'IA polluent les nappes phréatiques, rendent l'eau impropre à la consommation et exercent une pression sur les réseaux électriques.

À Mansfield, en Géorgie, aux États-Unis, les habitants se plaignent de l'impact critique d'un centre de données de Meta sur leur environnement. Un récent rapport de la BBC relate la façon dont le quotidien de Beverly Morris, une habitante de la ville, est devenu difficile depuis l'installation du centre de données.

Depuis les travaux de construction du centre de données de Meta, la source deau privée de Beverly Morris est devenue trouble, chargée en sédiments, et donc impropre à...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

35 commentaires
phil995511
Avatar de phil995511
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 22/12/2025 à 16:53
Il faudrait réglementer le secteur de l'IA pour lempêcher ce type d'entreprises de s'accaparer la production d'énergie ou de matériel électronique et laisser ainsi aux entreprises d'autres secteurs tout comme au particuliers suffisamment de ressources matérielles et énergétiques pour satisfaire leurs besoins.

On se moque complètement des gens du côté du prix du matériel ces derniers jours :

- Le prix des SSD SATA à doublé.

- Le prix des SSD M.2 PCI-E 5 à augmenté de 30 à 40 %.

- La RAM DDR3 pour laptop à doublé de prix.

- La RAM DDR5 pour laptop à vu son prix multiplié par 4.

- Le prix des CPU's AMD X3D utilisant de la DDR4 qui est un peu moins chère que la DDR5 ont doublés.

On n'est pas à la bourse, augmenter ainsi les prix en fonction de l'offre et de la demande est grandement immoral... ;-(
2  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 22/12/2025 à 17:40
Citation Envoyé par phil995511 Voir le message
On n'est pas à la bourse, augmenter ainsi les prix en fonction de l'offre et de la demande est grandement immoral... ;-(
Ben si, c'est comme ça que ça marche.

Loffre et la demande
Quand la demande est supérieure à loffre, cela fait monter les prix. Mais cela ne dure quun temps. Les fabricants, pour répondre aux demandes des vendeurs, vont augmenter leur production, faisant alors baisser le prix qui va progressivement revenir vers son niveau déquilibre. Cependant, lajustement ne se fait pas instantanément.
Par exemple au début de l'épidémie de SARS-CoV-2 la France avait commandé des masques, il y a un pays (USA) qui est arrivé sur le tarmac de l'aéroport chinois et qui a dit au vendeur "on vous rachète ces masques plus cher" et le vendeur chinois à répondu "ok".
COVID-19 : des Américains rachètent en Chine un lot de masques destinés à la France

Les centre de données demandent beaucoup de DDR5, donc il va manquer de DDR5 (surtout que des fabricants vont arrêter de vendre de la RAM à tout le monde pour se concentrer sur les centre de données), la DDR5 va couter plus cher.
Sinon il y aurait une pénurie, et la RAM serait encore plus cher.

L'entreprise se dit "si beaucoup d'acheteurs sont prêts à payer plus cher, je peux augmenter les prix".
Des composants informatique vont couter plus cher en 2026. Mais ça ne va peut-être pas durer des années et des années.
2  0 
calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 22/12/2025 à 20:32
Citation Envoyé par phil995511 Voir le message
On n'est pas à la bourse, augmenter ainsi les prix en fonction de l'offre et de la demande est grandement immoral... ;-(
bah si, soit tu payes soit tu te débrouille avec ce que tu as. Tu peux garder ton matériel plus longtemps, essayer de vivre avec moins de ram sur ton pc...etc.
dans les pays pauvres les gens vivent tres bien avec des télé cathodiques, des manettes de jeux rafistoler avec des bouts de bois et des vieux composants. Soit tu arrives a augmenter tes revenus et tu payes, soit tu consommes plus/pas ou alors tu fais différemment, tu te mets au retro gaming avec un vieux pc trouvé sur leboncoin/emmaus...etc.

un vieux pc de 2014-2015 à 50-60 max sur leboncoin suffit pour lancer un linux leger avec navigateur web et la suite only office. Un i7-i5 de la gen 4000 et une radeon 570 peut même faire tourner des jeux aaa de 2025 en 720p.
0  0 

 