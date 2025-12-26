Nvidia vient de réaliser la plus grande acquisition de son histoire : le fabricant de puces rachète les actifs de Groq, une start-up spécialisée dans l'IA qui conçoit des puces d'inférence ultra-rapides

Groq et Nvidia concluent un accord de licence non exclusive pour accélérer l'inférence IA à l'échelle mondiale



Groq, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) qui développe un circuit intégré spécifique (ASIC) accélérateur d'IA, appelé Language Processing Unit (LPU), ainsi que du matériel connexe afin d'accélérer les performances d'inférence des charges de travail IA. Voici quelques exemples de types de charges de travail IA qui fonctionnent sur la LPU de Groq : les grands modèles de langage (LLM), la classification d'images, et l'analyse prédictive.Nvidia vient de réaliser la plus grande acquisition de son histoire. Le fabricant de puces rachète les actifs de Groq, une start-up spécialisée dans l'IA créée il y a neuf ans qui conçoit des puces d'inférence ultra-rapides, pour 20 milliards de dollars en espèces. Cette transaction témoigne de l'intensité de la course à la domination dans le domaine de l'informatique IA, d'autant plus que Nvidia utilise ses énormes réserves de trésorerie pour s'assurer les services des talents émergents dans le domaine des puces avant que ses concurrents ne puissent les recruter.Nvidia a accepté d'acheter les actifs de Groq, un concepteur de puces accélératrices IA hautes performances, pour 20 milliards de dollars en espèces, selon Alex Davis, PDG de Disruptive, qui a mené le dernier tour de financement de Groq en septembre. L'accord a été conclu rapidement, a déclaré Davis, bien que Groq ne recherchait pas activement d'acheteur. Trois mois seulement avant l'offre de Nvidia, Groq avait clôturé un tour de table de 750 millions de dollars qui valorisait l'entreprise à environ 6,9 milliards de dollars. Ce tour de table comprenait des poids lourds tels que Blackrock, Neuberger Berman, Samsung, Cisco et Altimeter, ainsi que 1789 Capital, dont Donald Trump Jr. est partenaire. La rapidité avec laquelle la valorisation a presque triplé souligne à quel point la demande de puces IA spécialisées est devenue brûlante.Groq a confirmé l'accord, déclarant avoir «». Cet accord s'accompagne d'un changement important au niveau de la direction : le fondateur et PDG de Groq, Jonathan Ross, ainsi que le président Sunny Madra et d'autres cadres supérieurs, rejoindront Nvidia pour contribuer au développement et à la mise à l'échelle de la technologie sous licence. Parallèlement, l'activité cloud de Groq continuera à fonctionner de manière indépendante, désormais sous la direction du directeur financier Simon Edwards, qui en devient le nouveau PDG.La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a refusé de commenter les détails, mais le PDG de la société, Jensen Huang, a envoyé un e-mail aux employés. «», a écrit Huang. Il a souligné que si Nvidia «». C'est une distinction importante : Groq conserve son statut d'entreprise indépendante, mais perd la plupart de ses actifs essentiels et de ses dirigeants.L'ampleur de cette transaction est stupéfiante. La précédente acquisition la plus importante de Nvidia remonte à 2019, lorsqu'elle a racheté le concepteur de puces israélien Mellanox pour près de 7 milliards de dollars. Cette transaction de 20 milliards de dollars représente près de trois fois ce montant. Et Nvidia dispose des liquidités nécessaires. À la fin du mois d'octobre, la société disposait de 60,6 milliards de dollars en liquidités et en investissements à court terme dans son bilan, contre seulement 13,3 milliards de dollars au début de l'année 2023. Cette trésorerie colossale reflète la rentabilité stupéfiante de son monopole sur les GPU dans le domaine de l'informatique IA.Cette décision fait écho à celle prise par Nvidia en septembre dernier, dans le cadre d'une opération similaire mais de moindre envergure : la société a dépensé plus de 900 millions de dollars pour recruter Rochan Sankar, PDG d'Enfabrica, et d'autres employés de cette start-up spécialisée dans le matériel d'IA, et a également acquis une licence pour sa technologie. C'est devenu une stratégie courante. Au lieu de procéder à des acquisitions traditionnelles, Nvidia sélectionne les talents et la propriété intellectuelle des start-ups, en leur conservant leur indépendance technique tout en absorbant leurs meilleurs éléments et leurs actifs les plus précieux.D'autres géants de la technologie se sont également lancés dans ce jeu. Meta, Google et Microsoft ont tous dépensé des sommes considérables ces dernières années pour recruter les meilleurs talents en IA grâce à divers accords de licence. Mais la taille et l'avantage financier de Nvidia lui confèrent un levier différent.Groq vise un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars cette année, profitant de la demande croissante en puces accélératrices d'IA utilisées pour accélérer l'inférence, le processus par lequel les grands modèles linguistiques accomplissent des tâches. La société a été fondée en 2016 par Jonathan Ross et d'autres, dont un ancien ingénieur de Google X. Jonathan Ross lui-même était l'un des créateurs originaux de la Tensor Processing Unit (TPU) de Google, la puce personnalisée de Google que certaines entreprises utilisent comme alternative aux GPU dominants de Nvidia.Cette transaction souligne la consolidation de la course aux puces d'IA. Groq était l'un des rivaux les plus prometteurs de la domination de Nvidia dans le domaine de l'inférence. En absorbant les actifs et les talents de Groq, Nvidia élimine essentiellement un concurrent potentiel tout en étendant ses propres capacités. Parallèlement, d'autres start-ups spécialisées dans les puces, comme Cerebras Systems, avaient prévu de s'introduire en bourse pour concurrencer directement Nvidia, mais Cerebras a retiré sa demande d'introduction en bourse en octobre après avoir levé plus d'un milliard de dollars de fonds.Avec cette acquisition de 20 milliards de dollars, Nvidia fait une déclaration audacieuse : il n'y a pas de place pour une concurrence sérieuse sur le marché des puces IA. En absorbant les actifs et les talents de Groq, Nvidia ne se contente pas d'acheter une entreprise, elle élimine une menace potentielle et consolide l'ensemble du paysage des puces d'inférence sous son contrôle. Pour les investisseurs de Groq, en particulier Disruptive avec sa participation massive, cette transaction est une énorme victoire. Pour tous ceux qui parient sur un avenir fragmenté des puces IA, elle signale que la domination de Nvidia pourrait être encore plus difficile à ébranler qu'on ne le pensait auparavant.Voici le communiqué de Groq :Groq a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de licence non exclusive avec Nvidia pour sa technologie d'inférence. Cet accord reflète leur volonté commune d'élargir l'accès à une inférence haute performance et à faible coût.Dans le cadre de cet accord, Jonathan Ross, fondateur de Groq, Sunny Madra, président de Groq, et d'autres membres de l'équipe Groq rejoindront Nvidia pour contribuer à faire progresser et à développer la technologie sous licence.Groq continuera à fonctionner comme une société indépendante, avec Simon Edwards au poste de directeur général.GroqCloud continuera à fonctionner sans interruption.Pensez-vous que cette acquisition est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?