HP par exemple peut vous faire payer jusquà 36 dollars par mois pour louer une imprimante que lentreprise surveille dans le cadre de son service dimpression adossé à un abonnement obligatoire
Débourseriez-vous jusquà 36 dollars par mois pour bénéficier dune imprimante et la faire remplacer si nécessaire, dune livraison automatique dencre et dune couverture continue de limprimante avec une assistance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Ou préféreriez-vous pouvoir garder la main sur vos choix en matière dimprimante et avoir la possibilité de faire usage de cartouches de recharge tierces ? Cest le débat sur la formule des abonnements à laquelle de plus en plus de constructeurs arriment les consommateurs et dans lequel le constructeur HP plonge les utilisateurs via un service dimpression adossé à un abonnement obligatoire.
« Oui, le HP All-In Plan est un plan d'abonnement qui vous permet d'obtenir facilement une nouvelle imprimante, une livraison automatique d'encre avant qu'il n'y en ait plus, et une couverture continue de l'imprimante avec une assistance Pro en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si vous avez un problème d'imprimante que nous ne pouvons pas résoudre par téléphone, nous vous enverrons une imprimante de remplacement le jour ouvrable suivant, sans frais supplémentaires. Au lieu de gérer plusieurs factures et services, tout est regroupé en un seul paiement mensuel facile », souligne HP à propos de son nouveau service et de ses avantages.
En gros, HP cible les consommateurs non désireux de devoir effectuer les activités de maintenance de leur imprimante : « Dites adieu à vos problèmes techniques et bonjour à limpression sans souci, sans jamais avoir à acheter une imprimante ou une cartouche à nouveau. » Les prix vont de 6,99 $ par mois pour un forfait comprenant une imprimante HP Envy (le modèle actuel est la 6020e) et 20 pages imprimées. Le forfait le plus cher comprend la location d'une HP OfficeJet Pro et 700 pages imprimées pour 35,99 $ par mois.
Cette offre est une extension du service HP Instant Ink pour lequel les consommateurs avaient souligné les inconvénients de lapproche par abonnements.
« Je me suis retrouvé avec un message derreur sur mon ordinateur mindiquant que mon imprimante HP Office Jet Pro a été désactivée à distance par le constructeur. Quand je suis allé sur le site de HP pour vérifier, il en est ressorti que la carte de crédit que jutilise pour labonnement au service HP Instant Ink avait expiré, raison pour laquelle HP la mise hors service », rapporte un internaute possesseur dimprimante HP.
Il sagit de plaintes liées à un service de renouvellement de cartouches que le constructeur dimprimantes offrait avant le lancement du nouveau service. Lentreprise a, depuis 2016, mis sur pied HP Inc Subscription pour une gamme dimprimantes connectées au réseau Internet. La promesse de lentreprise par le biais de ce service était daider les consommateurs à réaliser des économies importantes. Elle avait donc lancé loffre « Free Ink For Life » qui permet aux utilisateurs dimprimer gratuitement 15 pages par mois. Passé ce quota, il fallait passer à la caisse selon un barème tarifaire défini par lentreprise.
Lancienne et la nouvelle formule dabonnement illustrent la façon dont les constructeurs dimprimantes érodent les droits de propriété des utilisateurs au profit de leurs entreprises. Le phénomène nest pas nouveau. En 2016, plusieurs utilisateurs dimprimantes HP situés en Amérique du Nord se sont plaints de ce que leur imprimante HP ne fonctionnait plus avec des cartouches de fabricants tiers. Le constat faisait suite à lapplication dune mise à jour de firmware qui a instauré un DRM rendant les imprimantes compatibles uniquement avec des cartouches originales. LElectronic Frontier Foundation (EFF) avait envoyé une lettre au PDG de HP lui demandant de présenter des excuses aux clients de lentreprise et de restaurer la possibilité dutiliser des cartouches tierces. Au cours du troisième trimestre de lannée 2018, HP a accepté de payer 1,5 million de dollars de compensation à 2,4 millions dAméricains propriétaires dune imprimante HP concernée par les développements. Au quatrième trimestre de lannée 2018, le constructeur Epson (lun des leaders en France) sétait à nouveau retrouvé sous le feu des critiques de consommateurs américains pour les mêmes raisons.
À la réalité, bon nombre de constructeurs dimprimantes sont concernés par des pratiques de ce genre. On peut en effet se référer à une plainte déposée en 2017 par lassociation HOP (Halte à lObsolescence Programmée) contre X pour obsolescence programmée et tromperie pour voir que Canon et Brother allongent la liste.
Certains constructeurs se permettent même de bloquer des appareils à distance au motif que leurs possesseurs ont désactivé les fonctionnalités de collecte des données
Un fabricant a émis une commande d'arrêt à distance pour désactiver l'aspirateur intelligent après la décision de son possesseur dempêcher la collecte des données. Ce dernier la ensuite réactivé à l'aide d'un matériel personnalisé et de scripts Python pour le faire fonctionner hors ligne. Le tableau ramène en surface des inconvénients connus avec les appareils connectés : le sentiment que le véritable possesseur est le fabricant qui empiète à sa sur la vie privée des utilisateurs. Faut-il ou pas avoir des appareils connectés à Internet dans son domicile ?
Dans un article publié sur son blog Small World, Harishankar Narayanan, programmeur informatique et passionné d'électronique, a détaillé une découverte surprenante qu'il a faite à propos de son aspirateur intelligent à 300 dollars : celui-ci transmettait des données confidentielles hors de son domicile.
Narayanan avait laissé son aspirateur intelligent iLife A11, un gadget populaire qui a fait l'objet d'une couverture médiatique importante, fonctionner pendant environ un an, avant de s'intéresser à son fonctionnement interne. Il a décidé de surveiller son trafic réseau, comme je le ferais avec n'importe quel appareil dit intelligent. En quelques minutes, il a découvert un flux constant de données envoyées à des serveurs à l'autre bout du monde.
L'ingénieur affirme avoir empêché l'appareil de transmettre des données, tout en laissant le reste du trafic réseau (comme les mises à jour du micrologiciel) fonctionner normalement. L'aspirateur a continué à fonctionner pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'un matin, il refuse de démarrer.
Il l'a donc envoyé en réparation et le centre de service le lui a retourné en lui assurant qu'il fonctionne parfaitement dans leurs locaux. L'appareil a fonctionné à nouveau pendant quelques jours après son passage au centre de réparations. Puis, il est tombé en panne une fois de plus. Narayanan a répété ce processus plusieurs fois, jusqu'à ce que le centre de service refuse au final de le réparer, affirmant que l'appareil n'était plus sous garantie.
Plus curieux que jamais, Narayanan n'avait désormais plus aucune raison de ne pas démonter l'appareil pour trouver des réponses, et c'est exactement ce qu'il a fait. Après avoir procédé à une ingénierie inverse de l'aspirateur, il a fait une découverte effrayante : Android Debug Bridge, un programme permettant d'installer et de déboguer des applications sur des appareils, était grand ouvert au monde entier et donc lui offrait un accès root complet.
Après plusieurs essais et erreurs, il a finalement réussi à se connecter au système de l'aspirateur depuis son ordinateur. C'est alors qu'il a découvert une surprise encore plus grande. L'appareil exécutait Google Cartographer, un programme open source conçu pour créer une carte 3D de sa maison, données que le gadget retransmettait à sa société mère.
De plus, Narayanan affirme avoir découvert une ligne de code suspecte transmise par l'entreprise à l'aspirateur, horodatée au moment exact où celui-ci a cessé de fonctionner. Il a donc procédé à une modification du script qui lui a permis de remettre lappareil en fonctionnement.
En bref, a-t-il souligné, la société qui a fabriqué l'appareil avait le pouvoir de désactiver à distance les appareils, et l'a utilisé contre lui pour avoir bloqué leur collecte de données. Narayanan prévient que des dizaines d'aspirateurs intelligents sont susceptibles d'utiliser des systèmes similaires. « Nos maisons sont remplies de caméras, de microphones et de capteurs mobiles connectés à des entreprises que nous connaissons à peine, tous capables d'être transformés en armes à l'aide d'une seule ligne de code », indique-t-il.
Ce cas montre à quel point les appareils IoT (Internet des objets) modernes dépendent de la connectivité au cloud. Formellement, l'acheteur est propriétaire du matériel. Dans la pratique, c'est le fabricant qui contrôle ses fonctionnalités et sa durée de vie.
Les appareils tels que l'iLife A11 collectent des données détaillées sur leur utilisation et leur environnement, telles que des plans de pièces et des schémas de déplacement. Ces données sont généralement transmises aux serveurs du fabricant.
Lorsque ce transfert est bloqué, le fabricant peut activer des mécanismes d'authentification ou de verrouillage qui limitent ou désactivent le fonctionnement. De tels scénarios ne sont souvent mentionnés qu'indirectement dans les conditions d'utilisation.
Le cas de Harishankar met en évidence un déséquilibre structurel entre les utilisateurs et les fournisseurs : les consommateurs paient pour du matériel qui ne fonctionne que dans les conditions fixées par le fabricant. Lorsqu'un client prend au sérieux la protection des données et bloque les canaux de communication, l'autre partie peut réagir, pouvant aller jusqu'à la désactivation.
Techniquement, cela est possible grâce à des fonctions de gestion à distance, à l'authentification du micrologiciel et aux certificats d'appareils basés sur le cloud. Cest pour de tels cas de figure quEugène Kaspersky a fait une sortie pour prévenir de ce que lInternet des objets pourrait rapidement devenir lInternet des menaces.
Chez Steam on se veut clair : « Vous achetez une licence, pas le jeu lui-même »
En vertu de la loi californienne AB2426, les fournisseurs de services en ligne comme Steam doivent expliquer, de manière visible et en langage clair, que le bien numérique est une licence. C'est ce que Valve a ajouté à sa page de panier avant que l'application de ces conditions ne commence l'année prochaine. La société a longtemps précisé, au plus profond de son contrat de licence utilisateur final (CLUF), qu'un achat est une licence, et que ces licences ne peuvent être revendues, ce qui évite les problèmes liés au droit de revente d'un jeu. Désormais, c'est quelque chose que chaque utilisateur voit sur chaque achat, quelle que soit la rapidité avec laquelle il clique pour accéder à son téléchargement.
Cest en droite ligne avec cet état de choses quUbisoft veut que les gamers soient « à laise avec le fait de ne pas posséder de copies physiques de leurs jeux. » Léditeur de jeux vidéo est davis que « cest un état desprit cohérent avec le fait que les gens se sont habitués à des services comme Netflix au détriment de leurs CD et DVD » et en sus au motif de ce que la formule des abonnements est appelée à monter encore plus en puissance dans la filière.
