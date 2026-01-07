Quand Dell admet que l'IA embarquée ne fait toujours pas vendre des PC : l'entreprise ressuscite la marque XPS au CES 2026 et revient aux fondamentaux que les consommateurs réclament

Un CES 2026 étonnamment sobre sur lIA

Le retour symbolique du XPS, aveu stratégique plus que nostalgique

Les nouveaux XPS 14 et XPS 16 apportent quelques améliorations

Les « AI PCs » : un concept séduisant, un usage encore flou

Une rupture avec la narration inflationniste du secteur

Ce que les utilisateurs attendent vraiment en 2026

Dell ramène XPS. La marque emblématique d'ordinateurs portables que la société avait inexplicablement supprimée l'année dernière au CES fait son grand retour au CES cette année, accompagnée d'un mea culpa de la part d'un des principaux dirigeants de Dell.Jeff Clarke, Vice-président et directeur des opérations de Dell Technologies (responsable de lexécution des opérations commerciales quotidiennes), n'a pas mâché ses mots, admettant que Dell s'était « écarté de sa trajectoire » avec son activité PC. Il s'est présenté vêtu d'un t-shirt XPS, un signe peu subtil indiquant que l'entreprise regrettait d'avoir abandonné une marque qui avait dominé les classements pendant des années. À sa place, Dell avait lancé des marques insignifiantes telles que « Dell Premium » et « Dell Pro Max », qui ont semé la confusion chez les clients et ont été tournées en dérision pour avoir imité le système de dénomination d'Apple. Le changement de marque a été un échec retentissant. La part de marché de Dell dans le secteur des PC a chuté tout au long de l'année 2025, et les ordinateurs portables de remplacement, tels que les Dell 14 Premium et 16 Premium, n'ont jamais suscité l'enthousiasme que XPS avait autrefois suscité.Dans un salon historiquement saturé de promesses technologiques, la prise de parole de Dell lors du Consumer Electronics Show 2026 a surpris par son ton. Là où lon sattendait à une avalanche de slogans autour des NPU, du « AI-first computing » et des usages prétendument révolutionnaires, le discours sest révélé presque terre-à-terre. Pas de grandes déclarations sur une transformation radicale de lexpérience utilisateur. Pas de tentative de faire passer lIA pour une raison suffisante dacheter un nouveau PC.Le message implicite était clair : lIA est là, elle continuera de progresser, mais elle ne constitue pas, aujourdhui, un argument décisif pour la majorité des acheteurs. Ceux-ci veulent avant tout des machines fiables, bien conçues, performantes sur les usages quotidiens et proposées à un prix cohérent.Cette lucidité sest matérialisée de façon très concrète avec le retour de la gamme Dell XPS, à peine un an après sa disparition officielle. Ce revirement pourrait passer pour une simple correction de catalogue. En réalité, il en dit long sur léchec dune certaine vision.En supprimant XPS, Dell avait tenté de rationaliser son offre autour de nouvelles dénominations, plus alignées avec sa stratégie IA et son repositionnement marketing. Or, pour de nombreux clients  professionnels comme passionnés  XPS représentait bien plus quun nom. Cétait une promesse de design soigné, de qualité de fabrication, de compromis intelligents entre puissance et mobilité.En le ressuscitant, Dell reconnaît implicitement que la valeur perçue par les utilisateurs ne se reconstruit pas à coups de labels « AI », mais sappuie sur des repères éprouvés, une identité produit claire et une confiance accumulée sur la durée.La gamme renouvelée commence avec les XPS 14 et XPS 16, respectivement vendus au prix de 2 050 $ et 2 200 $. Dell a considérablement allégé ces deux modèles : le modèle 14 pouces passe de 3,8 livres à 3 livres, tandis que la version 16 pouces perd une livre entière.Avec une épaisseur de 14,6 mm, ce sont les ordinateurs portables XPS les plus fins jamais conçus par Dell.La société affirme également avoir pris en compte les plaintes formulées par les utilisateurs depuis des années. Les touches de fonction physiques remplacent les boutons tactiles qui n'étaient pas très appréciés, car ils semblaient disparaître à la lumière du soleil. Le pavé tactile affleurant est désormais doté de bords gravés afin que vous puissiez réellement voir où il commence. Et le logo XPS figure enfin sur le couvercle de l'ordinateur portable à la place du logo générique de Dell.Sur le plan technique, les PC dits « AI » nont rien dune imposture. Les NPU dédiées existent, les gains defficacité énergétique sont réels, et certains scénarios  traitement local de la voix, amélioration dimage, assistance contextuelle  fonctionnent effectivement. Le problème est ailleurs : ces bénéfices restent largement invisibles pour lutilisateur moyen.Pour beaucoup dacheteurs, lIA locale ne change pas fondamentalement la manière dutiliser un PC. Elle ne remplace pas un processeur trop lent, ne corrige pas un écran médiocre, ne compense pas une autonomie décevante. Tant que les usages concrets ne seront pas perçus comme indispensables, lIA restera un argument secondaire, voire abstrait.Dell semble avoir intégré cette réalité là où dautres persistent à forcer le récit, quitte à créer un décalage croissant entre marketing et attentes réelles.Ce positionnement plus modeste contraste fortement avec leuphorie ambiante qui a dominé lindustrie depuis lexplosion de lIA générative. De nombreux acteurs ont tenté de faire croire que chaque PC devait devenir une sorte de terminal cognitif autonome, capable de transformer radicalement la productivité individuelle. Le marché, lui, a répondu avec tiédeur.En admettant que lIA ne fait pas vendre des PC par elle-même, Dell rompt avec une forme de déni collectif. Cette posture nest pas un rejet de lIA, mais une tentative de la remettre à sa juste place : une brique technologique parmi dautres, au service de lexpérience globale, et non son centre de gravité unique.Le discours de Dell révèle en creux ce que les consommateurs continuent de prioriser. La qualité de fabrication, la durabilité, la réparabilité, la cohérence thermique, le confort clavier-écran et lautonomie restent des critères dominants. À cela sajoute une lassitude croissante face à des promesses technologiques perçues comme déconnectées du quotidien.Dans ce contexte, lIA nest pas rejetée, mais elle est jugée comme un bonus discret, acceptable tant quelle ne complique pas lexpérience ni nalourdit la facture. Dell semble avoir compris que la meilleure...