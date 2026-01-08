La Chine a demandé aux entreprises technologiques nationales de suspendre temporairement les commandes de puces IA H200 de Nvidia pendant que les régulateurs définissent les conditions d'approbation

Alors que Nvidia avait augmenté sa production pour répondre à ce que son PDG Jensen Huang qualifiait de demande « assez élevée » pour les puces H200 en Chine, Pékin a décidé de mettre un frein à cette expansion. Selon The Information, le gouvernement chinois a demandé aux entreprises technologiques nationales de suspendre temporairement leurs commandes de puces IA H200 de Nvidia pendant que les régulateurs définissent les conditions d'autorisation.
Nvidia Corporation est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, elle développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données, le calcul haute performance, les jeux vidéo et les applications mobiles et automobiles. Au premier trimestre 2025, Nvidia détenait 92 % du marché des GPU discrets pour ordinateurs de bureau et portables.
En novembre 2025, l'administration Trump avait bloqué les efforts de Nvidia pour exporter ses puces d'IA Blackwell vers la Chine, malgré les pressions de Jensen Huang qui plaidait en faveur d'un accès au marché chinois. La décision a été prise dans le cadre de négociations à haut risque entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, au cours desquelles les responsables de la Maison-Blanche ont déconseillé d'aborder le sujet, privilégiant la sécurité nationale aux intérêts commerciaux.
Puis en décembre 2025, le président américain, Donald Trump, a autorisé l'exportation vers la Chine des puces d'intelligence artificielle (IA) H200 de Nvidia, marquant ainsi un changement majeur dans la politique commerciale américaine et mettant fin à des mois de restrictions sur les ventes de semi-conducteurs avancés. Cette décision, qui prévoit une taxe américaine de 25 % sur les revenus générés par ces transactions, fait suite à une intervention directe du président américain et à des efforts de lobbying de la part de l'industrie. Selon les analystes, cette mesure aura des implications importantes sur la concurrence mondiale dans le domaine de l'IA et sur le marché des semi-conducteurs.
Alors que Nvidia avait augmenté sa production pour répondre à ce que son PDG Jensen Huang qualifiait de demande « assez élevée » pour les puces H200 en Chine, Pékin a décidé de mettre un frein à cette expansion. Selon The Information, le gouvernement chinois a demandé aux entreprises technologiques nationales de suspendre temporairement leurs commandes de puces IA H200 de Nvidia pendant que les régulateurs définissent les conditions d'autorisation.
Cette directive intervient alors que la Chine évalue s'il convient d'autoriser l'importation de ces processeurs avancés et, le cas échéant, dans quelles conditions, en mettant en balance ses besoins en matériel IA haut de gamme et sa volonté d'atteindre l'autosuffisance en matière de semi-conducteurs. Cette pause semble destinée à empêcher une ruée vers les achats de dernière minute avant que Pékin ne finalise sa position.
Les autorités chinoises sont encore en train de déterminer le nombre de puces produites localement que les entreprises devront acheter en plus de chaque commande de H200. La Chine prévoit d'approuver certaines importations de H200 dès ce trimestre pour un usage commercial sélectionné, ce qui indique que l'accès pourrait être soumis à certaines conditions plutôt qu'à une interdiction pure et simple.
Nvidia ne prend pas de risques. Le fabricant de puces exige le paiement intégral à l'avance des clients chinois qui commandent des puces H200, sans possibilité de remboursement, d'annulation ou de modification de la configuration après l'achat. Ces conditions inhabituellement strictes reflètent l'incertitude qui règne quant à la décision finale de Pékin d'autoriser ou non les expéditions. Dans des cas particuliers, les clients peuvent remplacer le paiement en espèces par une assurance commerciale ou une garantie sur les actifs, mais cette politique est beaucoup plus stricte que la pratique antérieure de Nvidia qui autorisait les acomptes au lieu du paiement intégral.
L'entreprise a des raisons d'être prudente. L'année dernière, Nvidia a déprécié 5,5 milliards de dollars de stocks après que l'administration Trump ait brusquement interdit la vente de puces H20 à la Chine. Si les États-Unis ont depuis fait marche arrière et approuvé les exportations de H200, moyennant une taxe de 25 % payable au gouvernement américain, la Chine a quant à elle totalement interdit la puce H20. En exigeant un paiement anticipé, Nvidia transfère le risque financier à ses clients, qui s'engagent ainsi à investir sans savoir avec certitude s'ils pourront importer ou déployer la technologie.
Les hésitations de Pékin soulignent une tension plus générale dans sa politique technologique. Les entreprises chinoises ont commandé plus de 2 millions de puces H200 à environ 27 000 dollars pièce, dépassant largement le stock actuel de Nvidia, qui n'est que de 700 000 unités. La H200 offre des performances environ six fois supérieures à celles de la H20, désormais bloquée, et devance largement ses rivales nationales telles que l'Ascend 910C de Huawei.
Pourtant, la Chine prépare simultanément jusqu'à 70 milliards de dollars d'incitations pour soutenir son industrie locale de fabrication de puces, soulignant ainsi sa volonté de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Huang a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une annonce officielle de la Chine concernant l'approbation. « Si les commandes arrivent, c'est parce qu'ils sont en mesure de passer des commandes », a-t-il déclaré aux journalistes lors du CES. Pour l'instant, les géants technologiques chinois et Nvidia attendent de voir si ces commandes seront effectivement honorées.
Depuis août 2025, Nvidia tente de relancer ses ventes en Chine afin de faire de l'ombre à la montée en puissance du géant Huawei. Mais les ambitions de Nvidia s'étaient déjà heurté à la méfiance des autorités chinoises : elles affirment que les puces H20 destinées au marché chinois pourraient comporter une sorte de porte dérobée. Elles rappellent que « des experts américains en IA avaient révélé que les puces de calcul de Nvidia sont dotées d'un système de localisation et qu'elles peuvent arrêter la technologie à distance ». Les autorités chinoises demandent à Nvidia de faire la lumière sur les problèmes de sécurité présumés de ses puces H20. Nvidia réfute ces allégations.
