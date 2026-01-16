Une vérification sur les moteurs de recherche de prix révèle à quel point le marché actuel des mises à niveau est devenu hostile pour les assembleurs de systèmes. Dans sa dernière analyse des prix en ligne de la mémoire vive, des disques durs (HDD) et des SSD, le site de suivi ComputerBase rapporte que les prix de la mémoire continuent de grimper par rapport à son précédent bilan mensuel, la RAM se distinguant comme le cas le plus extrême.
Daprès une sélection suivie, la RAM coûte désormais plus de quatre fois ce quelle coûtait en septembre 2025, laugmentation moyenne étant denviron 344 %. Le rapport (via guru3d) repose sur un panier de produits répétable plutôt que sur un indice large. Le site utilise une dizaine de produits de stockage populaires tirés de son environnement de comparaison de prix, la popularité étant définie par le nombre de pages vues à la mi-octobre 2025.
Lanalyse suit ensuite lévolution des prix de ces mêmes articles dans le temps, présentant le pourcentage daugmentation de chaque produit et concluant par une moyenne pour lensemble. Ce suivi est conçu pour montrer la direction et laccélération de la tendance sans changer constamment les modèles comparés.
Le rapport décrit la rapidité avec laquelle la dynamique des prix a repris après une brève accalmie. Les prix de la RAM n'ont pas trop évolué pendant la période de Noël et du Nouvel An, mais à la mi-janvier, ils ont de nouveau fortement augmenté. Le site compare son jalon de la mi-décembre (les prix de la RAM « ont plus que triplé en trois mois ») avec le résultat actuel, où la même comparaison indique désormais « plus que quadruplé en quatre mois ».
La flambée des prix de la RAM exacerbée par les petits revendeurs
Selon les informations disponibles, un kit de mémoire DDR5 de 32 Go (2×16 Go) qui se vendait environ £79 en septembre 2025 coûte désormais plus de £350, soit plus de quatre fois plus cher sur une période de quelques mois. Cette augmentation se reflète dans plusieurs relevés de prix successifs sur Amazon UK, où le même modèle est passé de £79 à £129 en novembre 2025, puis à £226, £290 et £314 avant datteindre £351 en janvier 2026.
La mise à jour met en évidence un problème croissant : la composition des vendeurs commence à remodeler les données de comparaison des prix. Le site note que les listes de détaillants pour certains produits sont de plus en plus remplies de petits vendeurs eBay peu connus. Il interprète cette tendance comme un comportement probable des revendeurs, qui ont acquis des stocks pendant la pénurie dans l'intention de tirer profit de la hausse des prix.
Si les offres de certains petits revendeurs peu connus sur le marché peuvent sembler moins chères que celles des détaillants établis, ComputerBase affirme qu'elles peuvent néanmoins poser problème pour deux raisons : elles présentent un risque accru de ne pas recevoir le produit attendu et elles peuvent fausser le signal du marché en mélangeant le comportement du marché secondaire à ce qui est censé refléter les prix de détail courants.
Pourquoi la mémoire DDR5 devient-elle soudainement rare ?
La pénurie actuelle ne peut pas être expliquée par un seul facteur. Elle est le résultat dune convergence de dynamiques industrielles. Dun côté, la demande pour la DDR5 explose, portée par les serveurs, le cloud et surtout les infrastructures dintelligence artificielle, extrêmement gourmandes en bande passante mémoire. De lautre, les fabricants de mémoire ont volontairement réduit leurs capacités de production DRAM ces derniers mois afin de restaurer leurs marges, après une période prolongée de surabondance et de prix déprimés.
La DDR5, plus complexe à produire que la DDR4, souffre également de rendements industriels plus exigeants. À cela sajoute une priorisation des lignes de production vers des segments à plus forte valeur ajoutée, notamment la mémoire HBM utilisée dans les accélérateurs IA. Résultat : la DDR5 destinée aux PC et aux serveurs généralistes devient un produit sous contrainte.
La cause profonde de la pénurie est un changement dans la demande, une grande partie de la capacité de l'industrie étant désormais concentrée sur la mémoire à bande passante élevée utilisée dans les accélérateurs d'IA. Cela réduit la production de plaquettes disponibles pour les DRAM et les NAND 3D courantes. La mise en place d'une nouvelle capacité importante prend des années. Un soulagement notable n'est pas envisageable avant fin 2027 ou 2028.
Après 30 ans, Micron Technology vient d'annoncer qu'il se retire du marché des mémoires grand public. Micron supprime ainsi complètement la marque Crucial, composé de modules de RAM et de périphériques de stockage, ce qui signifie qu'il y aura un fabricant de mémoire grand public de moins. À l'avenir, Micron se concentrera sur la fourniture de composants aux acteurs de la bulle IA, ce qui aggrave la pénurie de RAM et augmente davantage les prix.
Jeff Geerling, ingénieur logiciel, a rapporté : « l'inflation des prix de la mémoire touche tout le monde, et si vous n'êtes pas encore concerné, attendez un peu. Le mois dernier, j'ai assemblé un nouveau PC à partir de composants que j'avais achetés plus tôt dans l'année. Le kit de mémoire T-Create DDR5 de 64 gigaoctets que j'ai utilisé coûtait alors 209 dollars. Aujourd'hui ? Le même kit coûte 650 dollars ». (Le prix de ce kit a plus que triplé en un mois.)
La RAM DDR5 de 64 Go coûte désormais plus cher qu'une console PlayStation 5. Elle ne coûtait que 190 $ il y a quelques mois. Son prix a explosé pour atteindre plus de 700 $, ce qui est assez alarmant. Cela signifie que tous ceux qui souhaitaient mettre à niveau leur système ont raté le coche en matière de prix avantageux de la RAM DDR5, mais aussi que l'avenir de la construction et de la mise à niveau des systèmes PC va être beaucoup plus coûteux.
Samsung augmente le prix contractuel de la DDR5 de plus de 100 %
Selon les informations relayées par les médias taïwanais, Samsung aurait brusquement augmenté le prix contractuel de la DDR5 à 19,50 dollars, soit près de 20 dollars. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 100 % par rapport au prix contractuel précédent. Selon les médias taïwanais, Samsung aurait baissé les bras et informé ses clients en aval qu'il n'y avait plus de stock. Le secteur considère cette tactique comme assez impitoyable.
En effet, que les clients choisissent de conserver la spécification DDR4 ou de faire passer leurs produits à la DDR5, ils sont contraints de payer des prix inévitablement élevés. N'ayant nulle part où aller, ils se trouvent dans une situation où ils n'ont d'autre choix que d'attendre docilement leur sort. De plus, le dernier prix contractuel de la mémoire DDR4 16G, publié fin novembre 2025, a également augmenté pour atteindre 18 dollars.
Si l'augmentation du prix contractuel de la DDR5 par Samsung affecte directement les équipementiers qui achètent des puces mémoire à grande échelle, ces derniers sont susceptibles de répercuter cette hausse sur les consommateurs. Par exemple, Lenovo pourrait augmenter le prix de sa gamme d'ordinateurs portables 2026 afin de tenir compte de la dernière hausse des prix de la DDR5. Ce qui augmenterait les prix à l'achat pour les consommateurs.
Les prix de la RAM DDR5 ne reviendront pas à la normale de sitôt
La pénurie de mémoire DRAM devrait s'aggraver à court terme. Cela entraînera une augmentation des prix de la plupart des appareils électroniques et obligera les fabricants à produire des produits de qualité inférieure avec moins de DRAM afin de réduire les coûts. Pour les assembleurs de PC DIY, les prix de la RAM ont rendu l'assemblage et la mise à niveau de PC complets prohibitifs. Il en sera bientôt de même pour les systèmes préassemblés.
Malheureusement, la baisse de la demande des consommateurs n'a pas fait baisser les prix des DRAM. La forte demande en DRAM provient des supercalculateurs IA, et non du marché des PC grand public. À moins d'un événement venant perturber le déploiement rapide des centres de données IA, les prix des DRAM ne baisseront pas de sitôt. C'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, car tout le monde devra faire face à des prix élevés.
Nvidia aurait cessé de fournir des puces VRAM avec ses kits GPU
Pour ceux qui ne le savent pas, Nvidia fournit des GPU et des puces VRAM à ses partenaires fabricants de cartes, qui se chargent du reste. Nvidia ne fabrique pas lui-même la VRAM ; la société s'approvisionne auprès de fournisseurs tels que Samsung, Micron et SK Hynix. Mais les trois fabricants doivent désormais répondre à une demande de plus en plus élevée provenant des acteurs de la course à l'IA. Ce qui expose le marché à une pénurie.
La demande des entreprises d'IA a aggravé la disponibilité de la mémoire au point que Nvidia ne recevrait plus suffisamment de VRAM de la part de ses fournisseurs. C'est ce que rapporte un informateur de premier plan, « Golden Pig Upgrade », selon lequel Nvidia a cessé de fournir des puces VRAM avec ses GPU.
Selon la rumeur, Nvidia a cessé d'intégrer de la mémoire vidéo à ses GPU vendus aux partenaires AIB (Add-In Board), laissant ses partenaires se procurer eux-mêmes la VRAM nécessaire. Cela ne pose pas encore de problème de problème aux grands fabricants de GPU. Cependant, pour de nombreux petits fournisseurs, les analystes estiment que s'approvisionner en puces VRAM sans disposer d'un réseau de contacts solide pourrait s'avérer très difficile.
Tout cela est déjà assez grave, mais certaines personnes y voient une lueur d'espoir. Certains commentaires suggèrent notamment : « en effet, une fois que la bulle de l'IA aura éclaté, au moins nous aurons une tonne de matériel bon marché qui inondera le marché ». La question est de savoir quand.
Selon des informations rapportées par Benchlife, Nvidia devrait réduire la production de GPU GeForce de 30 à 40 %. Ces réductions seraient liées aux pénuries touchant plusieurs types de mémoire, notamment la GDDR7, plutôt qu'à un seul composant. Nvidia se préparerait à réduire la production de ses GPU GeForce RTX 50 au début de l'année 2026, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'approvisionnement et à la disponibilité futurs.
Pénurie de mémoire : un autre impact négatif de l'IA générative
La vague actuelle d'engouement pour l'IA ne semble pas près de s'essouffler. Ainsi, une fois que les stocks de technologies grand public existants des fabricants seront épuisés, les consoles, les ordinateurs portables et bien d'autres encore pourraient connaître une forte augmentation de prix au fil du temps. La volatilité entre la demande en IA et les droits de douane explique pourquoi nous n'avons obtenu les prix de la Xbox Ally qu'à la dernière minute.
Elle explique également pourquoi nous ne connaissons toujours pas les prix de la Steam Machine. La situation est tout simplement « folle » en ce moment. Les premiers à en ressentir les effets seront ceux qui achètent de la mémoire vive seule pour mettre à niveau leur PC ou leur ordinateur...
