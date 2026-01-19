En 2026, les centres de données IA capteront 70 % des puces mémoire produites et la pénurie de RAM devrait durer jusqu'en 2029, car la production de 2028, qui n'est pas encore fabriquée, est déjà vendue

Samsung Electronics, SK Hynix et Micron sont les plus grands fabricants de modules mémoire au monde. Ils détiennent à eux trois plus de 90 % de la production mondiale. Mais la demande de l'industrie de l'IA est si énorme que ces entreprises sont désormais sous pression. Des entreprises comme Meta et Google construisent frénétiquement des centres de données, ce qui, dans une certaine mesure, fait augmenter la demande de DRAM pour serveurs.
Dans ce contexte, le marché mondial du stockage subit une profonde restructuration. Micron a même fermé sa marque grand public « Crucial », qui existait depuis 29 ans. Cette tendance est un choix inévitable pour les géants du stockage qui souhaitent se transformer en secteurs à forte valeur ajoutée.
Mais cette restructuration du marché participe également à la baisse de la production de la mémoire grand public, entraînant une pénurie. Un récent rapport du Wall Street Journal indique que jusqu'à 70 % de la mémoire produite dans le monde en 2026 sera consommée par les centres de données. L'article décrit la gravité de la situation et les répercussions de la pénurie de RAM sur plusieurs marchés qui ne sont pas directement liés à l'informatique.
Le rapport indique que la hausse exponentielle de la demande en mémoire touchera presque inévitablement le secteur automobile, les téléviseurs et lélectronique grand public, entre autres. Il est évident que presque tous les appareils actuels utilisent de la mémoire RAM, mais même les appareils électroménagers (téléviseurs, enceintes Bluetooth, décodeurs, appareils connectés...) pourraient devenir extrêmement coûteux dans les années à venir.
Les fabricants augmentent drastiquement les prix de la mémoire
Le déséquilibre entre l'offre et la demande induit par l'IA a entraîné des fluctuations des prix de la RAM. Samsung et SK Hynix prévoient d'augmenter le prix des DRAM pour serveurs de 60 % à 70 % au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025. Les prix des DRAM pour PC et smartphones augmenteront en conséquence. Le prix contractuel des DRAM classiques devrait aussi augmenter de 55 % à 60 % d'un trimestre à l'autre.
Selon les informations relayées par les médias taïwanais, Samsung aurait brusquement augmenté le prix contractuel de la DDR5 à 19,50 dollars, soit près de 20 dollars. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 100 % par rapport au prix contractuel précédent. Selon les médias taïwanais, Samsung aurait baissé les bras et informé ses clients en aval qu'il n'y avait plus de stock. Le secteur considère cette tactique comme assez impitoyable.
Cela a également affecté l'approvisionnement en composants essentiels des fabricants OEM tels que Dell et d'autres marques tierces de mémoire/SSD. Une fois l'approvisionnement interrompu, le marché mondial du stockage grand public sera confronté à une grave crise de « pénurie d'approvisionnement », et Samsung deviendra le plus grand fournisseur mondial de stockage et de NAND, ce qui accentuera encore plus la concentration du marché.
La pénurie de mémoire DRAM devrait s'aggraver à court terme. Cela entraînera une augmentation des prix de la plupart des appareils électroniques et obligera les fabricants à produire des produits de qualité inférieure avec moins de DRAM afin de réduire les coûts. Pour les assembleurs de PC DIY, les prix de la RAM ont rendu l'assemblage et la mise à niveau de PC complets prohibitifs. Il en sera bientôt de même pour les systèmes préassemblés.
Malheureusement, la baisse de la demande des consommateurs n'a pas fait baisser les prix des DRAM. La forte demande en DRAM provient des supercalculateurs IA, et non du marché des PC grand public. À moins d'un événement venant perturber le déploiement rapide des centres de données IA, les prix des DRAM ne baisseront pas de sitôt. C'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, car tout le monde devra faire face à des prix élevés.
Impacts de la flambée des prix de la RAM sur les consommateurs
En effet, que les clients choisissent de conserver la spécification DDR4 ou de faire passer leurs produits à la DDR5, ils sont contraints de payer des prix inévitablement élevés. N'ayant nulle part où aller, ils se trouvent dans une situation où ils n'ont d'autre choix que d'attendre docilement leur sort. De plus, le dernier prix contractuel de la mémoire DDR4 16G, publié fin novembre 2025, a également augmenté pour atteindre 18 dollars.
Si l'augmentation du prix contractuel de la DDR5 par Samsung affecte directement les équipementiers qui achètent des puces mémoire à grande échelle, ces derniers sont susceptibles de répercuter cette hausse sur les consommateurs. Par exemple, Lenovo pourrait augmenter le prix de sa gamme d'ordinateurs portables 2026 afin de tenir compte de la dernière hausse des prix de la DDR5. Ce qui augmenterait les prix à l'achat pour les consommateurs.
Les marges sur les appareils grand public sont extrêmement faibles, et l'augmentation du prix d'un composant clé, comme la mémoire, implique un coût que les fabricants ne seront pas prêts ou en mesure d'assumer, et qu'ils répercuteront donc sur le client, en supposant qu'il y ait encore de la mémoire disponible pour fabriquer ces appareils. (Certains analystes ont déclaré que la pénurie de mémoires pourrait durer jusqu'à une décennie.)
Si les prix des composants dans tous les secteurs industriels fluctuent en permanence, ces variations sont généralement suffisamment temporaires pour maintenir les prix à un niveau stable, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Pour sa part, le PFG de Nvidia, Jensen Huang, estime que la mémoire RAM pourrait représenter jusqu'à 10 % du prix de la plupart des appareils électroniques et 30 % du coût d'articles tels que les smartphones.
La flambée des prix de la RAM exacerbée par les petits revendeurs
Selon les informations disponibles, un kit de mémoire DDR5 de 32 Go (2×16 Go) qui se vendait environ £79 en septembre 2025 coûte désormais plus de £350, soit plus de quatre fois plus cher sur une période de quelques mois. Cette augmentation se reflète dans plusieurs relevés de prix successifs sur Amazon UK, où le même modèle est passé de £79 à £129 en novembre 2025, puis à £226, £290 et £314 avant datteindre £351 en janvier 2026.
La mise à jour met en évidence un problème croissant : la composition des vendeurs commence à remodeler les données de comparaison des prix. Le site note que les listes de détaillants pour certains produits sont de plus en plus remplies de petits vendeurs eBay peu connus. Il interprète cette tendance comme un comportement probable des revendeurs, qui ont acquis des stocks pendant la pénurie dans l'intention de tirer profit de la hausse des prix.
Si les offres de certains petits revendeurs peu connus sur le marché peuvent sembler moins chères que celles des détaillants établis, ComputerBase affirme qu'elles peuvent néanmoins poser problème pour deux raisons : elles présentent un risque accru de ne pas recevoir le produit attendu et elles peuvent fausser le signal du marché en mélangeant le comportement du marché secondaire à ce qui est censé refléter les prix de détail courants.
Pénurie de mémoire : un autre impact négatif de l'IA générative
La vague actuelle d'engouement pour l'IA ne semble pas près de s'essouffler. Ainsi, une fois que les stocks de technologies grand public existants des fabricants seront épuisés, les consoles, les ordinateurs portables et bien d'autres encore pourraient connaître une forte augmentation de prix au fil du temps. La volatilité entre la demande en IA et les droits de douane explique pourquoi nous n'avons obtenu les prix de la Xbox Ally qu'à la dernière minute.
Elle explique également pourquoi nous ne connaissons toujours pas les prix de la Steam Machine. La situation est tout simplement « folle » en ce moment. Les premiers à en ressentir les effets seront ceux qui achètent de la mémoire vive seule pour mettre à niveau leur PC ou leur ordinateur portable existant.
La capacité mondiale de production de RAM est limitée, ce qui signifie que la demande dépassera probablement l'offre bientôt. Samsung, SK Hynix et Micron contrôlent à eux trois environ 90 % du marché. Les fabricants de produits grand public achèteront directement les puces de ces entreprises pour leurs propres produits. De l'autre côté, on assiste aux achats démesurés d'entreprises comme OpenAI et Meta, inondées de liquidités provenant d'investisseurs.
Les simples mortels devront se contenter des miettes pour le moment. C'est peut-être une raison de plus parmi tant d'autres de détester cette grande mode de l'IA : destruction des moyens de subsistance, gaz à effet de serre, hausse du prix de l'électricité, licenciements, vol des réserves d'eau, produits chimiques toxiques, industrie de la désinformation à plein régime, dégradation de la santé mentale et, désormais, flambée des prix des biens de consommation.
Pollution des nappes phréatiques et empreinte carbone massive
L'essor de l'IA a entraîné l'expansion des centres de données dans le monde entier, avec des conséquences énormes sur le climat. Ces gigantesques infrastructures énergivores ont un impact important sur leur environnement et sur les riverains. Dans certaines régions du monde, les centres de données pour l'IA polluent les nappes phréatiques, rendent l'eau impropre à la consommation et exercent une pression sur les réseaux électriques.
À Mansfield, en Géorgie, aux États-Unis, les habitants se plaignent de l'impact critique d'un centre de données de Meta sur leur environnement. Un récent rapport de la BBC relate la façon dont le quotidien de Beverly Morris, une habitante de la ville, est devenu difficile depuis l'installation du centre de données.
Depuis les travaux de construction du centre de données de Meta, la source deau privée de Beverly Morris est devenue trouble, chargée en sédiments, et donc impropre à la consommation. Elle ne peut plus boire leau du robinet, mais l'utilise pour d'autres usages. Beverly Morris doit désormais sapprovisionner en eau en bouteille ou transporter manuellement de leau propre. Le centre de données de Meta se situe à 400 mètres de son porche.
« Je ne peux pas vivre dans ma maison si la moitié de celle-ci fonctionne et que je n'ai pas d'eau. Je ne peux pas boire l'eau », a-t-elle déclaré. Elle explique qu'elle a dû réparer la plomberie de sa cuisine pour rétablir la pression de l'eau. Mais l'eau qui sort du robinet contient encore des résidus. « J'ai peur de boire l'eau, mais je continue à cuisiner et à me brosser les dents avec. Cela m'inquiète-t...
