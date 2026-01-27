Apple lance le nouvel AirTag de deuxième génération avec une portée Bluetooth plus étendue et un haut-parleur plus puissant, pour permettre aux utilisateurs de retrouver plus facilement leurs objets perdus

L'AirTag de deuxième génération d'Apple est désormais disponible, avec une portée Bluetooth plus étendue et un haut-parleur plus puissant. Le dernier traceur d'Apple est équipé d'une puce Ultra Wideband de deuxième génération, la même que celle qui équipe la gamme iPhone 17, l'iPhone Air, l'Apple Watch Ultra 3 et l'Apple Watch Series 11. Grâce à ses capacités de localisation améliorées et à sa nouvelle sonnerie distinctive, l'entreprise affirme que l'AirTag permet désormais aux utilisateurs de retrouver plus facilement leurs objets importants, tels que leurs clés cachées entre les coussins du canapé ou leur portefeuille lorsqu'ils s'apprêtent à sortir.
Ce lancement intervient après plusieurs reports liés à la stratégie commerciale dApple. Initialement attendu en 2024, l'entreprise a décidé de repousser la sortie du nouvel AirTag 2 à 2025 afin de permettre l'écoulement des stocks importants d'AirTags de première génération. Selon le journaliste Mark Gurman, des prévisions de vente jugées trop optimistes auraient conduit Apple à ajuster son calendrier de lancement.
Parallèlement, lutilité pratique des AirTags a été régulièrement mise en lumière par des faits divers. En août 2025, un homme a ainsi retrouvé ses bagages volés grâce à un traceur AirTag, et a découvert le suspect qui portait ses effets personnels. Cet épisode a ravivé lintérêt pour la nouvelle génération du traceur d'Apple, alors pressentie pour être équipée d'une puce Ultra Wideband améliorée et pour offrir des garanties de confidentialité renforcées.
Portée et facilité de recherche améliorées
L'AirTag est conçu exclusivement pour suivre des objets et offre une protection contre le suivi indésirable. Le nouvel AirTag est équipé d'une puce Ultra Wideband de deuxième génération qui le rend plus facile à localiser que jamais. Grâce à des retours haptiques, visuels et sonores, la fonction Precision Finding (Localisation précise) guide les utilisateurs vers leurs objets perdus à une distance pouvant atteindre 50 % de plus que la génération précédente.
L'Apple AirTag de deuxième génération est également équipé d'une puce Bluetooth améliorée qui étend la portée à laquelle les objets peuvent être localisés. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction Precision Finding sur l'Apple Watch Series 9 ou ultérieure, ou l'Apple Watch Ultra 2 ou ultérieure, pour retrouver leur AirTag, apportant une expérience puissante directement au poignet.
Le nouvel AirTag est 50 % plus bruyant que la génération précédente, ce qui permet aux utilisateurs d'entendre leur AirTag jusqu'à deux fois plus loin qu'auparavant. Le traceur d'Apple permet désormais aux utilisateurs de retrouver plus facilement leurs objets importants, tels que leurs clés cachées entre les coussins du canapé ou leur portefeuille lorsqu'ils s'apprêtent à sortir.
Réseau « Localiser » et fonctionnalité « Partager la localisation dun objet »
Le réseau « Localiser » (Find My) permet de retrouver facilement les AirTag, les appareils Apple et les appareils tiers compatibles, ainsi que de rester en contact avec ses amis et sa famille, tout en protégeant la confidentialité des utilisateurs. Si un AirTag se trouve hors de portée de liPhone auquel il est associé, le réseau « Localiser » peut aider à le retrouver. Le réseau « Localiser » est un réseau collaboratif dappareils Apple qui utilisent la technologie Bluetooth pour détecter la position dun accessoire ou dun appareil et transmettre sa localisation approximative à son propriétaire.
Le nouvel AirTag sintègre de manière transparente à « Partager la localisation dun objet », une fonctionnalité iOS conçue pour aider les utilisateurs à récupérer un objet égaré en partageant temporairement et de façon sécurisée sa localisation avec des tiers de confiance, tels que des compagnies aériennes, afin quils puissent aider à retrouver des bagages retardés ou dautres objets perdus. Apple a conclu des partenariats directs avec plus de 50 compagnies aériennes pour accepter de manière privée et sécurisée les liens de partage de la localisation dun objet.
Grâce à « Partager la localisation dun objet », les utilisateurs peuvent partager la position dun objet égaré avec le service client dune compagnie aérienne participante. Selon SITA, un fournisseur informatique de premier plan pour le secteur aérien, les compagnies indiquent que lutilisation de « Partager la localisation dun objet » a permis de réduire les retards de bagages de 26 % et de diminuer de 90 % les cas de bagages « véritablement perdus » ou irrécupérables. Laccès est accordé uniquement au personnel autorisé via une authentification sécurisée par compte Apple ou par un partenaire. La localisation partagée est désactivée dès que lutilisateur récupère son objet, peut être interrompue à tout moment par le propriétaire et expire automatiquement après sept jours.
Fonctionnalités de sécurité à la pointe de l'industrie
Le nouvel AirTag a été entièrement conçu pour garantir la confidentialité et la sécurité des données de localisation. L'AirTag ne stocke pas physiquement les données de localisation ni l'historique sur l'appareil, et le chiffrement de bout en bout protège toutes les communications avec le réseau « Localiser », garantissant ainsi que seul le propriétaire d'un appareil peut accéder à ses données de localisation. Personne, pas même Apple, ne connaît l'identité ou l'emplacement des appareils qui ont permis de le localiser.
« Conçu exclusivement pour suivre des objets, et non des personnes ou des animaux domestiques, le nouvel AirTag intègre une série de protections inédites dans le secteur contre le suivi indésirable, notamment des alertes multiplateformes et des identifiants Bluetooth uniques qui changent fréquemment », a déclaré Apple sur son site.
Prix et disponibilité
- Le nouvel AirTag est disponible à la commande sur apple.com et dans l'app Apple Store, et sera bientôt disponible dans les Apple Store. Le nouvel AirTag sera également disponible chez les revendeurs agréés Apple.
- Les clients peuvent ajouter gratuitement une gravure personnalisée au nouvel AirTag lors du paiement sur apple.com et dans l'application Apple Store.
- AirTag est disponible en packs d'un et de quatre pour respectivement 29 dollars et 99 dollars.
- Le porte-clés AirTag FineWoven conçu par Apple est disponible en orange renard, violet nuit, bleu marine, mousse et noir pour 35 dollars.
- Le nouvel AirTag nécessite un iPhone compatible avec iOS 26 ou une version ultérieure, ou un iPad avec iPadOS 26 ou une version ultérieure. Les clients doivent disposer d'un compte Apple et être connectés à leur compte iCloud. Certaines fonctionnalités nécessitent l'activation du réseau « Localiser » dans les réglages iCloud.
Au-delà des améliorations mises en avant par Apple, lAirTag sest déjà illustré comme un outil de traçabilité aux usages bien réels. En janvier 2025, une enquête menée par les autorités du comté de Howard, dans le Maryland, a permis de retrouver des outils de construction volés grâce à un AirTag dissimulé dans l'un des équipements dérobés. Les quelque 15 000 outils, dont la valeur totale est estimée entre 3 et 5 millions de dollars, provenaient de commerces, d'entreprises, de véhicules et de chantiers situés dans le Maryland, en Virginie et en Pennsylvanie. Pour la police locale, cette affaire figure parmi les plus importantes jamais traitées dans la région, tant par son ampleur que par son impact économique.
Source : Apple
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'Apple crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Apple et Google s'associent pour mettre fin au suivi Bluetooth indésirable en luttant contre l'utilisation abusive des traceurs AirTag et Tile, qui ont été à l'origine de nombreuses plaintes de harcèlement
Les AirTag d'Apple sont liés à plusieurs affaires de harcèlement et de vol, les plaintes contre l'outil développé pour vous aider à simplifier la géolocalisation de vos affaires se multiplient
Des rapports de police montrent que des femmes sont traquées par des Apple AirTags, l'outil développé par Apple pour vous aider à simplifier la géolocalisation de vos affaires
Vous avez lu gratuitement 845 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.