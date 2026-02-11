IdentifiantMot de passe
Un passionné récupère 500 $ de RAM dans une décharge locale, « un gros butin » qui illustre notre culture du gaspillage à l'heure où la bulle de l'IA provoque l'une des pires pénuries de matériel de l'histoire

La bulle de l'IA a provoqué une pénurie de mémoire et une hausse vertigineuse des prix. Les SSD coûtent désormais 16 fois plus cher que les disques HDD et les prix de la mémoire vive DDR5 ont plus que quadruplé depuis septembre 2025. Ceux qui en sont capables peuvent s'aligner. Pour les autres, l'heure est au recyclage des vieilles barrettes de mémoire et d'autres composants électroniques encore fonctionnels. Dans cet exercice, un passionné a récupéré 500 dollars de RAM dans une décharge locale, une belle récolte dans le contexte actuel. Valve est contraint de repousser la sortie de la nouvelle Steam Machine et le prix devrait augmenter au lancement.

Ce n'est pas le moment idéal pour être un assembleur de PC. Les prix du matériel, en particulier de la mémoire et du stockage, ont grimpé en flèche ces derniers mois en raison de la demande des entreprises technologiques pour leurs centres de données IA, et les répercussions s'étendent à de nombreux autres composants informatiques. Cela oblige les amateurs à faire preuve d'une grande ingéniosité lorsqu'il s'agit de se procurer du nouveau matériel.

Dans ce contexte, la fréquentation des centres de recyclage a augmenté, les amateurs cherchant à mettre la main sur de vieilles barrettes de mémoire et d'autres composants électroniques qui sont encore en état. Un utilisateur de Reddit a annoncé avoir fait une « trouvaille exceptionnelle » dans une décharge.


Lors de sa visite régulière à la décharge municipale pour rechercher des composants anciens, il est tombé sur une mine d'or. Non seulement ce dernier a sauvé de la destruction un NAS Drobo à cinq baies, un moniteur Samsung, un processeur Intel Core i7 de 10e génération avec refroidisseur, une carte mère ASUS et « quelques autres bricoles », mais il a également récupéré sur deux barrettes de mémoire vive DDR4 d'une capacité de 32 Go chacune.

Qui jette 64 Go de mémoire vive Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 dans le contexte économique actuel ? Selon un rapport de Windows Central, une rapide vérification sur Newegg montre qu'un kit d'occasion de 2 x 32 Go de la même mémoire vive Corsair DDR4 est vendu au prix de 500 dollars. L'utilisateur de Reddit a également partagé une image montrant la mémoire vive allumée et (vraisemblablement) fonctionnant correctement dans un PC de test.

Le grand défi du recyclage des composants informatiques

Pour plus d'informations, l'utilisateur de Reddit précise qu'il vit dans une ville d'environ 8 000 habitants. La décharge locale comprend un conteneur de recyclage des déchets électroniques, et les composants qu'il a récupérés étaient simplement laissés à l'air libre. Cette récolte substantielle a suscité des commentaires sur le manque de culture en matière de recyclage. « Tu as trouvé une BMW série 600 dans une décharge ? Super ! », a écrit un critique.

« C'est de la folie ! Mais dans quel pays sommes-nous ? Des gens jettent des processeurs i7 de 10e génération, des barrettes DIMM DDR4 de 32 Go et un boîtier NAS à 5 baies. Il y a quelques années, ces composants coûtaient une fortune, sans parler des boîtiers de PC de bureau bon marché équipés d'un processeur i7 de 10e génération, qui coûtent au minimum 300 à 350 dollars. Belle trouvaille, mon pote, amuse-toi bien avec », note un critique.

Citation Envoyé par Commentaire


C'est dingue, mon ami travaille dans un centre de recyclage qui accepte les appareils électroniques et depuis octobre, il a trouvé :

  • un GPU AMD Radeon 6700 XT ;
  • un GPU Nvidia RTX 4060 ;
  • un GPU Nvidia RTX 2060 Super ;
  • un GPU Nvidia GTX 1050 Ti ;
  • PC complet en état de marche, sans GPU ni SSD, avec : I9 9900k Corsair 360 aio Rog z390 32 Go ddr4 3200 RGD 750 W GOLD EVGA PSU ;
  • un second PC en état de marche, sans SSD ni RAM. Processeur AMD Asrock B550 3700x, carte graphique GTX 1070ti, bloc d'alimentation Thermaltake 650w gold.
  • 1x8 Go DDR4 et 2x8 Go DDR4 ;
  • une pile de blocs d'alimentation en état de marche, mais peu fiables.


« Il y a un mois, j'ai trouvé une carte graphique Nvidia RTX 2070 et 128 Go de DDR4 (différentes barrettes) et tout fonctionnait. Toutes sortes de bonnes pièces jetées à la poubelle. C'est fou ce que les gens considèrent comme des déchets quand il s'agit d'ordinateurs », a écrit un autre commentateur.

Plusieurs centres de recyclage des grandes régions urbaines n'autorisent pas ce type de récupération, pour le meilleur ou pour le pire. C'est dommage quand on pense à la quantité de matériel encore utilisable qui est jetée chaque jour, mais d'un autre côté, les décharges et les centres de recyclage n'ont pas besoin qu'une horde de passionnés d'informatique envahisse leurs installations dans l'espoir de récupérer des pièces gratuites et bon marché.

Les impacts environnementaux des déchets électroniques

Certains experts estiment que moins d'un quart de tous les déchets électroniques sont correctement recyclés (en 2022), ce qui laisse des milliards de dollars composants et de minéraux précieux inutilisés. Au rythme actuel, les déchets électroniques augmentent d'environ 2,6 millions de tonnes par an et devraient atteindre 82 millions de tonnes d'ici 2030. « Il faudrait trouver le moyen d'inculquer aux gens la culture du recyclage », a écrit un critique.


Selon une estimation, seuls 14 à 40 % des déchets électroniques américains sont recyclés. La fin du support de Windows 10 pourrait conduire à une quantité de déchets électroniques estimée à 481 000 tonnes, soit l'équivalent du poids de 320 000 voitures. Lorsque les appareils ne sont pas recyclés, ils peuvent finir dans des décharges, où des substances toxiques comme le plomb, le mercure et le cadmium peuvent s'échapper et s'infiltrer dans le sol.

L'impact sur l'environnement peut être dévastateur. Cette contamination affecte la qualité du sol, le rendant impropre à l'agriculture, et présente des risques pour les réserves d'eau potable et les écosystèmes aquatiques. En outre, la combustion des déchets électroniques libère des fumées nocives dans l'atmosphère.

Différents rapports montrent que la fin du support de Windows 10 menace plus de 60 % des PC Windows actifs. Des appareils encore fonctionnels pourraient donc être mis au rebut. Certaines organisations prévoient de passer à Linux à la fin du support de Windows 10, plutôt que de transformer leurs appareils encore fonctionnels en déchets électroniques. Mais le taux de recyclage est encore très faible, voire insignifiant dans certaines régions du monde.

Selon les Nations unies, le coût économique annuel net des déchets électroniques s'élève à plus de 37 milliards de dollars. Si des améliorations ne sont pas apportées à la gestion des déchets électroniques et aux politiques en la matière, ce coût devrait atteindre 40 milliards de dollars d'ici à 2030.

Pénurie de mémoire : un autre impact négatif de l'IA

La vague actuelle d'engouement pour l'IA ne semble pas près de s'essouffler. Ainsi, une fois que les stocks de technologies grand public existants des fabricants seront épuisés, les consoles, les ordinateurs portables et bien d'autres encore pourraient connaître une forte augmentation de prix au fil du temps. La volatilité entre la demande en IA et les droits de douane explique pourquoi nous n'avons obtenu les prix de la Xbox Ally qu'à la dernière minute.


Elle explique également pourquoi nous ne connaissons toujours pas les prix de la Steam Machine. La situation est tout simplement « folle » en ce moment. Les premiers à en ressentir les effets seront ceux qui achètent de la mémoire vive seule pour mettre à niveau leur PC ou leur ordinateur portable existant.

La capacité mondiale de production de RAM est limitée, ce qui signifie que la demande dépassera probablement l'offre bientôt. Samsung, SK Hynix et Micron contrôlent à eux trois environ 90 % du marché. Les fabricants de produits grand public achèteront directement les puces de ces entreprises pour leurs propres produits. De l'autre côté, on assiste aux achats...
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Le 11/02/2026 à 15:36
Le 11/02/2026 à 15:36
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Qui jette 64 Go de mémoire vive Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 dans le contexte économique actuel ?
- Ceux qui se sont montés un PC avec 128 Go de DDR5.
- Ceux qui ont beaucoup d'argent.

Ça demande moins d'efforts de jeter un objet que de le vendre. (à moins qu'un pote passe et te demande si il peut acheter l'objet)

Les gens qui travaillent dans les déchetteries voient parfois des objets neufs.
« One mans trash is another mans treasure »

Ce qui a de la valeur pour vous, n'a peut-être aucune valeur pour quelqu'un d'autre. (volez des objets dans les déchetteries , c'est du recyclage quelque part)
Eric80
Avatar de Eric80
Le 11/02/2026 à 16:01
Le 11/02/2026 à 16:01
les déchetteries sont gérées par les communes (ou plutot communautés de communes).
Il me semble que une fois jeté, le bien "appartient" à la déchetterie, et il est en théorie pas autorisé de reprendre qqch.

Avant la déchetterie, je vois qu'il existe aussi des recycleries et ressourceries: https://www.cyclamed.org/recyclerie-...iser-soutenir/

A défaut, et en particulier pour les déchets électroniques, certaines déchetteries ont un espace dépôt d'éléments fonctionnels, autorisant n'importe qui de récupérer des trucs. Une mini recyclerie gratuite en somme. Si cela n'existe pas encore, proposez le à votre communauté de communes.
calvaire
Avatar de calvaire
Le 11/02/2026 à 18:39
Le 11/02/2026 à 18:39
le temps est un bien précieux, avant, en france je gagnais moins d'argent et bossait moins (35h...) je pouvais perdre du temps à revendre sur leboncoin des vieux pc à 30-100.
Aujourd'hui j'ai plus le temps et la motivation et je balance à la poubelle.

entre répondre aux gens, certains sont d'ailleurs bien casse couille, faire les cartons et les déposer dans un lockers/boutique relay pour le livrer, ensuite y'a dés problèmes à la livraisons et donc retour colis...etc.
Je comprends même pas comment certains peuvent sembêter a vendre des trucs à 5 sur vinted, c'est limite le prix de lemballage et du scotch
onilink_
Avatar de onilink_
Le 12/02/2026 à 9:51
Le 12/02/2026 à 9:51
@calvaire

Vendre c'est "compliqué", donner par contre ça va vite.
Quand j'étais en ville je faisais une annonce de don sur leboncoin et je posais l'objet dans la rue. Ça partait généralement dans l'heure.

Pour les objets à 5 la raison est très simple. Vendre des objets fait monter ta note et cela permet ensuite de vendre plus facilement. Et quand tu vends des dizaines d'objets en réutilisant des emballages ça va plutôt vite et ça ne coute rien (a part un peu de temps).
Surtout que tu peux emmener plusieurs colis a un point mondial relay en même temps.

Tout n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de donner une seconde vie aux choses.

Puis avec un peu d'experience ça va très vite de savoir si un acheteur va être chiant ou non. Y a vraiment des patterns qui reviennent, comme le fait de ne pas dire bonjour, mal écrire, etc...
