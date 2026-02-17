Le marché des PC d'occasion gagne en maturité alors que la pénurie de mémoire provoquée par la demande de l'industrie de l'IA fait grimper les prix des appareils neufs de manière significative

Pénuries de mémoire, explosion des prix du stockage, disques durs redevenus des produits sous tension : le matériel informatique traverse une nouvelle zone de turbulence. En 2026, l'IA ne se contente plus de tirer la demande vers le haut, elle assèche littéralement le marché grand public, jusquà rendre certains produits presque théoriques. Le PDG de Phison Electronics a averti que l'IA va provoquer des faillites en cascade dans l'électronique grand public.
Les prix des composants électroniques, tels que la mémoire vive et les modules de stockage, flambent en raison de la demande de l'industrie l'IA. Les prix de la mémoire vive DDR5 ont plus que quadruplé depuis septembre 2025. Les SSD coûtent désormais 16 fois plus cher que les disques durs HDD en raison de la crise de la chaîne d'approvisionnement liée à l'IA. Le marché actuel des mises à niveau est devenu hostile pour les assembleurs de systèmes.
Dans ce contexte, les clients se tournent vers le matériel d'occasion. Selon l'analyste de marché Context les ventes de PC reconditionnés via les circuits de distribution ont progressé de 7 % au quatrième trimestre 2024 dans les cinq principaux marchés européens (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, France).
Le moteur principal est le budget : environ 40 % des achats se concentrent dans la fourchette de prix 200 à 300 euros. La tranche de 300 à 400 euros est également en expansion, représentant 23 % du marché des produits reconditionnés, contre 15 % un an plus tôt, signe que certains acheteurs sont prêts à dépenser un peu plus pour bénéficier de meilleures spécifications. Le marché des appareils reconditionnés devrait continuer à croître à court terme.
Le Royaume-Uni en tête des marchés où l'occasion est en vogue
« Notre dernière analyse montre que l'informatique de seconde vie s'impose définitivement comme une tendance majeure, le Royaume-Uni apparaissant comme le marché européen qui connaît la croissance la plus rapide », explique Jacky Chan, spécialiste des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) chez Context, dans un communiqué (via The Register). La société n'a pas communiqué les chiffres sur les volumes unitaires.
Le rapport de Context indique que le marché britannique se distingue nettement : ses volumes de ventes de machines reconditionnées ont pratiquement doublé en 2025, lui permettant de dépasser l'Allemagne et de devenir le premier marché européen dans ce segment.
Ce dynamisme contraste avec une situation tendue sur le marché du neuf. Les fabricants de composants électroniques, notamment de puces mémoire, privilégient la production de composants à haute valeur ajoutée destinés aux centres de données d'IA, au détriment de la mémoire pour PC, smartphones et autres appareils grand public. Cette pénurie fait monter les prix des machines neuves, rendant les appareils reconditionnés encore plus attractifs.
Dans un contexte de pénurie persistante de composants électroniques et de pression sur les prix sur le marché primaire, les appareils reconditionnés constituent une option plus abordable pour les utilisateurs. « Sur un marché soumis à des contraintes d'approvisionnement, ceux-ci peuvent constituer une solution intéressante pour les détaillants et les consommateurs à la recherche d'une alternative fiable », a expliqué l'analyste Jacky Chan.
Impact potentiel de la loi européenne sur la réparation
Un rapport des Nations unies publié en 2024 a averti que le monde produit des déchets électroniques près de cinq fois plus vite qu'il ne les recycle, du moins si l'on en croit les méthodes documentées pour le faire. Context affirme que les PC reconditionnés sont en train de devenir une caractéristique structurelle du marché européen des PC, sous l'impulsion d'une clientèle soucieuse des prix et de plus en plus sensible à la durabilité.
Context souligne également l'impact potentiel de la directive européenne sur le droit à la réparation, dont l'entrée en vigueur est prévue en juillet 2026. Elle devrait accroître la disponibilité des pièces détachées et des appareils réparables, ce qui pourrait stimuler davantage le marché de l'occasion.
Il existe un marché mondial bien établi pour les téléphones d'occasions, même si des rapports récents indiquent que la croissance dans des régions établies telles que l'Europe, les États-Unis et le Japon a été freinée en raison d'une offre limitée et d'une baisse des flux d'exportation en provenance des marchés émergents.
Une autre raison est que moins d'un tiers des consommateurs européens échangent ou vendent leurs anciens téléphones, selon une étude, ce qui limite l'offre de matériel d'occasion qui pourrait autrement constituer une alternative plus écologique à l'achat de nouveaux appareils.
Les impacts environnementaux des déchets électroniques
Certains experts estiment que moins d'un quart de tous les déchets électroniques sont correctement recyclés (en 2022), ce qui laisse des milliards de dollars composants et de minéraux précieux inutilisés. Au rythme actuel, les déchets électroniques augmentent d'environ 2,6 millions de tonnes par an et devraient atteindre 82 millions de tonnes d'ici 2030. « Il faudrait trouver le moyen d'inculquer aux gens la culture du recyclage », a écrit un critique.
Selon une estimation, seuls 14 à 40 % des déchets électroniques américains sont recyclés. La fin du support de Windows 10 pourrait conduire à une quantité de déchets électroniques estimée à 481 000 tonnes, soit l'équivalent du poids de 320 000 voitures. Lorsque les appareils ne sont pas recyclés, ils peuvent finir dans des décharges, où des substances toxiques comme le plomb, le mercure et le cadmium peuvent s'échapper et s'infiltrer dans le sol.
L'impact sur l'environnement peut être dévastateur. Cette contamination affecte la qualité du sol, le rendant impropre à l'agriculture, et présente des risques pour les réserves d'eau potable et les écosystèmes aquatiques. En outre, la combustion des déchets électroniques libère des fumées nocives dans l'atmosphère.
Différents rapports montrent que la fin du support de Windows 10 menace plus de 60 % des PC Windows actifs. Des appareils encore fonctionnels pourraient donc être mis au rebut. Certaines organisations prévoient de passer à Linux à la fin du support de Windows 10, plutôt que de transformer leurs appareils encore fonctionnels en déchets électroniques. Mais le taux de recyclage est encore très faible, voire insignifiant dans certaines régions du monde.
Selon les Nations unies, le coût économique annuel net des déchets électroniques s'élève à plus de 37 milliards de dollars. Si des améliorations ne sont pas apportées à la gestion des déchets électroniques et aux politiques en la matière, ce coût devrait atteindre 40 milliards de dollars d'ici à 2030.
Samsung augmente le prix contractuel de la DDR5 de plus de 100 %
Selon les informations relayées par les médias taïwanais, Samsung aurait brusquement augmenté le prix contractuel de la DDR5 à 19,50 dollars, soit près de 20 dollars. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 100 % par rapport au prix contractuel précédent. Selon les médias taïwanais, Samsung aurait baissé les bras et informé ses clients en aval qu'il n'y avait « plus de stock » ! Le secteur considère cette tactique comme assez impitoyable.
En effet, que les clients choisissent de conserver la spécification DDR4 ou de faire passer leurs produits à la DDR5, ils sont contraints de payer des prix inévitablement élevés. N...
