Phison Electronics est un acteur majeur de l'industrie de la mémoire. C'est l'un des principaux fabricants de puces de contrôle pour SSD et autres dispositifs de mémoire flash. Cette position fait de son Pua Khein-Seng l'un des principaux porte-parole pour dénoncer la gravité de la pénurie de mémoire. Lors d'une interview télévisée sur la chaîne taïwanaise Next TV, Pua Khein-Seng s'est exprimé sur les menaces pour l'ensemble de l'industrie technologique.
« Les entreprises pourraient devoir réduire leurs gammes de produits au cours du second semestre 2026, et certaines d'entre elles pourraient même disparaître si elles ne parviennent pas à se procurer les composants dont elles ont besoin », a convenu le dirigeant. Il a ajouté qu'il s'attend à ce que, dans les deux prochaines années, les gens commencent à réparer plus souvent leurs produits lorsqu'ils tombent en panne, au lieu de les jeter à la poubelle.
Les hyperscaleurs absorbent une part croissante de la production mondiale de mémoires, ce qui déséquilibre loffre au détriment de lélectronique grand public. Les prix ont fortement augmenté en quelques mois, multipliés plusieurs fois, signe dun marché en tension durable plutôt que dun cycle court. Par conséquent, il est tout à fait possible que certaines entreprises ne parviennent pas à se procurer suffisamment de mémoire ou encore de stockage.
Même Nvidia, le leader du marché des processeurs graphiques, pourrait renoncer à commercialiser un GPU pour jeux vidéo pour la première fois en 30 ans. Même Apple pourrait avoir du mal à s'approvisionner en RAM en quantité suffisante, sans parler des puces mémoire pour les SSD et d'autres composants essentiels.
Pourquoi l'offre de DRAM ne parvient pas à suivre la demande
À court terme, la pénurie de RAM pourrait affecter tout ce qui touche à l'informatique, car trois entreprises (Micron, Samsung Electronics et SK Hynix) contrôlent 93 % de l'ensemble du marché des DRAM. Bien qu'elles construisent de nouvelles installations, celles-ci ne souhaitent pas aller trop vite. Elles ont toutes les trois décidé de privilégier les profits plutôt que de prendre le risque d'une surproduction qui pourrait leur faire perdre de l'argent par la suite.
Les trois entreprises ont réorienté de manière agressive leurs capacités de production vers ces produits à plus forte marge, à savoir les produits destinés aux charges de travail de l'IA. Micron a récemment annoncé qu'il se retirait du marché de la mémoire grand public afin de fournir les entreprises d'IA.
Cette réaffectation a un coût direct pour l'approvisionnement en DRAM conventionnelle. Les mêmes lignes de fabrication qui produisaient autrefois des modules DDR5 pour les PC, des LPDDR5X pour les smartphones et des mémoires de qualité serveur sont désormais rééquipées ou prioritaires pour la production de puces à mémoire à bande passante élevée (HBM). L'impact direct sur les consommateurs est une augmentation des prix des appareils neufs.
L'ironie de la situation est difficile à ignorer. La technologie qui est censée « transformer les industries » menace aujourd'hui de priver le marché électronique dans son ensemble d'un composant fondamental. Selon un rapport publié en janvier 2026, la pénurie de mémoires devrait durer jusqu'en 2029, car la production de 2028, qui n'est pas encore fabriquée, est déjà vendue. Les prix des kits de mémoires continuent d'augmenter auprès des revendeurs.
Échos des pénuries passées, mais cette fois-ci, c'est différent
Les prix des composants électroniques, tels que la mémoire vive et les modules de stockage, flambent en raison de la demande de l'industrie l'IA. Les prix de la mémoire vive DDR5 ont plus que quadruplé depuis septembre 2025. Les SSD coûtent désormais 16 fois plus cher que les disques durs HDD en raison de la crise de la chaîne d'approvisionnement liée à l'IA. Le marché actuel des mises à niveau est devenu hostile pour les assembleurs de systèmes.
L'industrie a déjà connu des pénuries de DRAM par le passé. La pénurie de 2017-2018, due à la forte demande en smartphones et à la transition vers de nouveaux processus de fabrication, a fait grimper les prix. Mais les experts affirment que la situation actuelle est différente. La pénurie de 2017 était en grande partie cyclique : un déséquilibre temporaire entre l'offre et la demande qui s'est corrigé lorsque les fabricants ont augmenté leur production.
La pénurie actuelle, en revanche, semble structurelle. La nature structurelle du problème tient au fait que la puce HBM n'est pas une mode passagère. Les charges de travail liées à l'IA devraient connaître une croissance exponentielle au cours des prochaines années, et la demande pour les puces HBM augmentera donc en conséquence. Chaque nouvelle génération d'accélérateurs IA nécessite davantage de bande passante mémoire et de capacité HBM.
Qui sera le premier touché par cette pénurie de mémoire ?
Les entreprises les plus vulnérables à la pénurie de RAM sont celles qui n'ont pas l'envergure ou l'importance stratégique nécessaire pour obtenir la priorité auprès des trois principaux fabricants Samsung, SK Hynix ou Micron. Les grands équipementiers tels qu'Apple, Dell, HP et Lenovo ont conclu des accords d'approvisionnement à long terme et disposent d'un volume d'achat suffisant pour garantir leur approvisionnement, même dans des marchés tendus.
Mais les petits fabricants de PC, les entreprises électroniques de niche et les entreprises des marchés émergents pourraient se retrouver rationnés ou complètement exclus du marché. Selon le PDG de Phison Electronics, cette situation pourrait entraîner une consolidation du marché des appareils électroniques.
Cela est particulièrement préoccupant pour le marché des SSD, sur lequel opère Phison Electronics, car les SSD sont des produits de base dont les marges sont extrêmement faibles : toute augmentation significative du coût des composants peut rendre un produit non compétitif du jour au lendemain.
La pénurie stimule la croissance du marché de l'occasion
Selon Western Digital, les disques durs sont en rupture de stock pour toute l'année, en raison de la demande pour les centres de données IA. Dans ce contexte, les clients se tournent vers le matériel d'occasion. Selon l'analyste de marché Context, les ventes de PC reconditionnés via les circuits de distribution ont progressé de 7 % au quatrième trimestre 2024 dans les cinq principaux marchés européens (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, France).
Le moteur principal est le budget : environ 40 % des achats se concentrent dans la fourchette de prix 200 à 300 euros. La tranche de 300 à 400 euros est également en expansion, représentant 23 % du marché des produits reconditionnés, contre 15 % un an plus tôt, signe que certains acheteurs sont prêts à dépenser un peu plus pour bénéficier de meilleures spécifications. Le marché des appareils reconditionnés devrait continuer à croître à court terme.
« Notre dernière analyse montre que l'informatique de seconde vie s'impose définitivement comme une tendance majeure, le Royaume-Uni apparaissant comme le marché européen qui connaît la croissance la plus rapide », explique Jacky Chan, spécialiste des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) chez Context, dans un communiqué (via The Register). La société n'a pas communiqué les chiffres sur les volumes unitaires.
Le rapport de Context indique que le marché britannique se distingue nettement : ses volumes de ventes de machines reconditionnées ont pratiquement doublé en 2025, lui permettant de dépasser l'Allemagne et de devenir le premier marché européen dans ce segment.
Pénurie de mémoire : un autre impact négatif de l'IA
La vague actuelle d'engouement pour l'IA ne semble pas près de s'essouffler. Ainsi, une fois que les stocks de technologies grand public existants des fabricants seront épuisés, les consoles, les ordinateurs portables et bien d'autres encore pourraient connaître [URL="https://hardware.developpez.com/actu/378214/...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.