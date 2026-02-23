Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par La bulle IA alimente une pénurie de RAM qui fait grimper le prix de tout ce qui vous tient à cur : PC, consoles, téléphones, équipements médicaux, tracteurs agricoles, etc.

Je voulais juste faire la blague du gars qui se concentre sur un détail et qui manque le sens de l'article totalement :Comment ça "tout ce qui vous tient à cur" ? Je ne suis pas matérialiste, ma vie ne se limite pas aux objets que je possède, je ne comptais pas changer de PC ou de téléphone lors des 5 prochaines années de toute façon.Ce qui me tient à cur, c'est la fraternité entre les peuples, la transmission du savoir, le respect de l'environnement.Je ne vais pas me fâcher, parce que, nous, privilégiés, devront payer certains articles un peu plus cher pendant quelque années. Il y a des problèmes plus graves comme la famine, les épidémies, la guerre, etc. À côté de ça, le prix de la DDR5 semble futile.====Des gens se plaignaient du prix de La Switch 2 (470 avec des jeux à 80).Mais là avec l'augmentation du prix des composants, la PS6 risque de coûter très cher.Jespère que les prix baisseront quand l'euphorie autour des centres de données ce sera calmé.C'est dingue que ces centres de données nécessitent autant de RAM, SSD, puces graphiques, disque dur, etc.Quand la plupart des entreprises de l'IA auront fait faillite, que deviendront leurs centres de données ?