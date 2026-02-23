Pénuries de mémoire, explosion des prix du stockage, disques durs redevenus des produits sous tension : le matériel informatique traverse une nouvelle zone de turbulence. En 2026, l'IA ne se contente plus de stimuler la demande, elle assèche littéralement le marché grand public, ce qui rend certains produits presque théoriques. Ce que l'industrie appelle désormais « RAMageddon » continue de saggraver, et aucune fin n'est en vue dans l'immédiat.
Concrètement, même si vous n'achetez pas de barrettes de mémoire vous-même, la crise va vous atteindre : téléphones, consoles, ordinateurs portables, routeurs tout ce qui contient une puce dépend de la RAM. Trois entreprises (Samsung, SK Hynix et Micron) contrôlent 95 % de la production mondiale de DRAM, et toutes trois préfèrent alimenter la ruée vers l'or de l'IA plutôt que le marché grand public. Micron a abandonné la mémoire grand public.
Vos smartphones vont coûter plus cher dans les mois à venir
L'année 2025 a été une année record pour les ventes de smartphones, mais la pénurie est sur le point de tout inverser. Qualcomm prévoit une forte baisse de la production de téléphones, avec des modèles restants plus chers. La RAM représente 15 à 20 % du coût d'un téléphone de milieu de gamme. IDC prévoit une augmentation des prix pouvant atteindre 8 %, avec des hausses « significativement plus élevées » sur les modèles d'entrée de gamme.
Un smartphone à 500 dollars pourrait facilement passer à 600 dollars dans les prochains mois. Les modèles haut de gamme, eux, stagneront à 12 Go de RAM au lieu de passer à 16 Go. Selon les rapports, Apple négocie en urgence avec les géants Samsung et SK Hynix et pourrait payer jusqu'à 100 % de plus pour son approvisionnement. Cela pourrait contraindre Apple à augmenter le prix de ses iPhone afin de maintenir les bénéfices de l'entreprise.
Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré aux analystes ce trimestre qu'il examinerait « toute une série d'options » pour faire face à l'impact de la pénurie sur les marges brutes de l'entreprise. Si la firme de Cupertino décide de répercuter les coûts sur les consommateurs, le prix de ses prochains iPhone pourrait flamber.
Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, affirme que son activité dans le domaine des smartphones connaîtra une forte baisse « à 100 % » en raison de la pénurie de mémoire. « Nous aimerions simplement qu'il y ait plus de mémoire », a-t-il déclaré. Le directeur financier Akash Palkhiwala ajoute : « nous avons vu plusieurs équipementiers, en particulier en Chine, prendre des mesures pour réduire leurs plans de fabrication de téléphones et leurs stocks ».
Les consoles et appareils portables sont dans la tourmente
Le modèle économique traditionnel des consoles était déjà fragilisé avant la crise. (Les fabricants de consoles vendaient à perte et récupéraient leur mise grâce à des logiciels exclusifs.) Mais ce modèle économique a disparu progressivement au cours des dernières années. Les droits de douane agressifs de Donald Trump ont achevé de le briser. La Nintendo Switch 2 devrait voir son prix augmenter, et la PS6 de Sony pourrait être repoussée à 2028 ou 2029.
Nous nous attendons désormais à ce que la prochaine Xbox soit un PC à 1 000 dollars plutôt qu'une console traditionnelle, ce qui pousse certains à dire que « le matériel Xbox est mort ». Notre dernier espoir pour le modèle de subvention était Valve, une entreprise réputée pour engranger des bénéfices colossaux.
Valve, qui avait lancé le Steam Deck à 399 dollars grâce à une subvention assumée, a abandonné ce modèle. L'entreprise a arrêté la commercialisation du Steam Deck à 399 dollars, portant le prix de départ à 549 dollars, le Steam Deck OLED est en rupture de stock à cause de la pénurie de mémoire et la Steam Machine a été retardée avec une remise à plat des attentes sur les prix. Les autres consoles portables deviennent aussi beaucoup plus chères.
Bien que la console portable Lenovo Legion Go 2 soit équipée de SteamOS de Valve cette année, la réduction de la mémoire signifie qu'elle coûtera plus cher ou contiendra moins que la version Windows lors de son lancement, avec moins de puissance, de stockage et de RAM pour un prix de 1 199 dollars. Le MSI Claw 8 AI Plus, qui coûtait auparavant 999 dollars, coûte désormais 1 099 dollars, 1 149 dollars, voire 1 199 dollars selon les revendeurs.
Le marché des PC durement impacté par la pénurie de RAM
Les PC ont généralement besoin de plus de mémoire vive que les téléphones et les consoles, et ils ont été touchés plus rapidement, car les fabricants de PC n'ont pas jugé nécessaire de stocker de la mémoire vive à l'avance. Ils ont également généralement besoin de disques SSD plus volumineux, dont les prix ont bondi de 90 % en un seul trimestre. Presque tous les grands fabricants (Lenovo, Dell, HP, etc.) préparent des hausses de prix de 10 à 30 %.
Dell Technologies a déjà commencé à augmenter ses tarifs de 55 à 765 dollars selon la configuration. Le fabricant de PC Framework indique que son coût par gigaoctet est passé de 10 dollars à 16 dollars. Lenovo, de son côté, a déclaré constituer des stocks de RAM tout en voyant ses coûts d'approvisionnement en mémoire grimper de 40 à 50 %, avec une possible multiplication par deux à venir. IDC prévoit un recul de 5 à 9 % du marché PC en 2026.
« Une fois encore, nous augmentons nos prix uniquement dans la mesure nécessaire pour couvrir les hausses de coûts imposées par nos fournisseurs », a écrit Nirav Patel, PDG de Framework. Bien qu'Apple n'ait pas annoncé son intention d'augmenter les prix de ses ordinateurs MacBook en raison de la hausse des prix de la mémoire vive, il est fort probable que nous le découvrirons dans environ deux semaines lors de son prochain événement du 4 mars.
Des produits et des entreprises pourraient disparaître
Phison Electronics est un acteur majeur de l'industrie de la mémoire. C'est l'un des principaux fabricants de puces de contrôle pour SSD et autres dispositifs de mémoire flash. Cette position fait de son Pua Khein-Seng l'un des principaux porte-parole pour dénoncer la gravité de la pénurie de mémoire. Lors d'une interview télévisée sur la chaîne taïwanaise Next TV, Pua Khein-Seng s'est exprimé sur les menaces pour l'ensemble de l'industrie technologique.
« Les entreprises pourraient devoir réduire leurs gammes de produits au cours du second semestre 2026, et certaines d'entre elles pourraient même disparaître si elles ne parviennent pas à se procurer les composants dont elles ont besoin », a convenu le dirigeant. Il a ajouté qu'il s'attend à ce que, dans les deux prochaines années, les gens commencent à réparer plus souvent leurs produits lorsqu'ils tombent en panne, au lieu de les jeter à la poubelle.
Les hyperscaleurs absorbent une part croissante de la production mondiale de mémoires, ce qui déséquilibre loffre au détriment de lélectronique grand public. Les prix ont fortement augmenté en quelques mois, multipliés plusieurs fois, signe dun marché en tension durable plutôt que dun cycle court. Par conséquent, il est tout à fait possible que certaines entreprises ne parviennent pas à se procurer suffisamment de mémoire ou encore de stockage.
Même Nvidia, le leader du marché des processeurs graphiques, pourrait renoncer à commercialiser un GPU pour jeux vidéo pour la première fois en 30 ans. Apple pourrait avoir du mal à s'approvisionner en RAM en quantité suffisante, sans parler des puces de mémoire pour les SSD et d'autres composants essentiels.
Pourquoi l'offre de DRAM ne parvient pas à suivre la demande
À court terme, la pénurie de RAM pourrait affecter tout ce qui touche à l'informatique, car trois entreprises (Micron, Samsung Electronics et SK Hynix) contrôlent 95 % de l'ensemble du marché des DRAM. Bien qu'elles construisent de nouvelles installations, celles-ci ne souhaitent pas aller trop vite. Elles ont toutes les trois décidé de privilégier les profits plutôt que de prendre le risque d'une surproduction qui pourrait leur faire perdre de l'argent par la suite.
Les trois entreprises ont réorienté de manière agressive leurs capacités de production vers ces produits à plus forte marge, à savoir les produits destinés aux charges de travail de l'IA. Micron a récemment annoncé qu'il se retirait du marché de la mémoire grand public afin de fournir les entreprises d'IA.
Cette réaffectation a un coût direct pour l'approvisionnement en DRAM conventionnelle. Les mêmes lignes de fabrication qui produisaient autrefois des modules DDR5 pour les PC, des LPDDR5X pour les smartphones et des mémoires de qualité serveur sont désormais rééquipées ou prioritaires pour la production de puces à mémoire à bande passante élevée (HBM). L'impact direct sur les consommateurs est une augmentation des prix des appareils neufs.
L'ironie de la situation est difficile à ignorer. La technologie qui est censée « transformer les industries » menace aujourd'hui de priver le marché électronique dans son ensemble d'un composant fondamental. Selon un rapport publié en janvier 2026, la pénurie de mémoires devrait durer jusqu'en 2029, car la production de 2028, qui n'est pas encore fabriquée, est déjà vendue. Les prix des kits de mémoires continuent d'augmenter auprès des revendeurs.
La pénurie de RAM stimule la croissance du marché de l'occasion
Selon Western Digital, les disques durs sont en rupture de stock pour toute l'année, en raison de la demande pour les centres de données IA. Dans ce contexte, les clients se tournent vers le matériel d'occasion. Selon l'analyste de marché Context, les ventes de PC reconditionnés via les circuits de distribution ont progressé de 7 % au quatrième trimestre 2024 dans les cinq principaux marchés européens (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, France).
Le moteur principal est le budget : environ 40 % des achats se concentrent dans la fourchette de prix 200 à 300 euros. La tranche de 300 à 400 euros est également en expansion, représentant 23 % du marché des produits reconditionnés, contre 15 % un an plus tôt, signe que certains acheteurs sont prêts à dépenser un peu plus pour bénéficier de meilleures spécifications. Le marché des appareils reconditionnés devrait continuer à croître à court terme.
« Notre dernière analyse montre que l'informatique...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.