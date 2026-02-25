Il faut noter que, récemment, l'administration Trump a fait pression sur Taïwan pour qu'elle transfère rapidement 50 % de sa production de puces électroniques aux États-Unis si elle souhaite bénéficier d'une protection garantie. Proposition que Taïwan a vite fait de rejeter : la vice-Première ministre a déclaré que jamais de telles conditions ne serait acceptées.
L'image est saisissante : William J. Burns, patron de la CIA, et Avril Haines, directrice du renseignement national, face à Jensen Huang (Nvidia), Tim Cook (Apple), Lisa Su (AMD) et Cristiano Amon (Qualcomm), partageant des évaluations classifiées sur les intentions militaires de Pékin. Ce type de briefing d'urgence, réservé habituellement aux membres du Congrès ou aux généraux quatre étoiles, témoigne du degré d'inquiétude que Washington nourrissait et nourrit toujours face à la vulnérabilité structurelle de l'économie américaine.
Le message délivré n'était pas une hypothèse de travail abstraite. Les renseignements américains estimaient que la Chine pourrait être en capacité d'agir militairement sur Taïwan dès 2027, horizon correspondant au centenaire de la fondation de l'Armée populaire de libération. Cette date avait déjà circulé dans les milieux de défense depuis au moins 2021, lorsque l'amiral Phil Davidson, chef du Commandement Indo-Pacifique américain, l'avait évoquée devant le Sénat. Ce qui était nouveau en juillet 2023, c'est qu'on la portait directement, avec des données classifiées à l'appui, dans les oreilles des hommes qui contrôlent les chaînes d'approvisionnement mondiales en puces électroniques.
La réaction de Tim Cook promettre qu'il dort désormais « avec un il ouvert » résume à elle seule le paradoxe de cet épisode. Une formule vive, une inquiétude réelle peut-être, mais aucune commande significative de puces fabriquées sur le sol américain dans les mois qui ont suivi.
Le « bouclier de silicium » : une protection à double tranchant
Pour comprendre pourquoi Taïwan concentre autant de tensions géopolitiques, il faut saisir l'ampleur de sa domination dans la fabrication de semiconducteurs avancés. TSMC détient à elle seule 92 % de la part du marché mondial des puces de dernière génération. C'est sur cette île grande comme la Bretagne que sont fabriqués les processeurs des iPhone, les GPU de Nvidia utilisés pour entraîner les modèles d'IA les plus puissants, et les puces d'AMD. Cette concentration géographique unique au monde est parfois appelée le « bouclier de silicium » de Taïwan : l'idée que Pékin hésiterait à attaquer une île dont la destruction ou la mise hors service paralyserait immédiatement l'économie mondiale, et donc l'économie chinoise elle-même.
Mais ce bouclier a ses limites. Un scénario d'invasion pourrait conduire TSMC à interrompre sa production à distance, coupant l'accès aux puces vitales ce qui nuirait également à la Chine. Pékin en est conscient. Ce qui explique que les analystes militaires estiment de plus en plus probable un scénario de quarantaine ou de blocus naval plutôt qu'une invasion directe. Les chercheurs ont identifié la quarantaine maritime et aérienne comme l'action que la Chine est la plus susceptible de mener avant 2027, car elle offre des coûts de mobilisation faibles et des rendements élevés en termes de perturbation à court terme. Et dans ce scénario, les chaînes d'approvisionnement mondiales seraient tout aussi gravement touchées.
La dominance de Taïwan repose non seulement sur les infrastructures opérationnelles de TSMC, mais sur les réseaux denses d'ingénieurs et de gestionnaires qui les font fonctionner. Leur savoir tacite en grande partie non documenté et construit sur des décennies d'expérience collective ne peut pas être facilement reproduit. Autrement dit, même si l'on construisait une réplique exacte d'une fab TSMC en Arizona ou en Allemagne, le capital humain manquerait cruellement.
Le CHIPS Act : un pari ambitieux, une exécution décevante
Face à cette vulnérabilité, l'administration Biden avait lancé en 2022 le CHIPS and Science Act, dotant le Département du Commerce de 50 milliards de dollars de subventions pour relocaliser la production de semiconducteurs sur le territoire américain. Gina Raimondo, secrétaire au Commerce, affichait l'ambition que les États-Unis produisent 20 % des semiconducteurs avancés mondiaux d'ici 2030.
Les fondeurs ont répondu présent : TSMC s'est engagée sur plus de 65 milliards de dollars investis en Arizona (portés ensuite à 165 milliards), Intel a annoncé une expansion massive en Ohio et en Arizona, Samsung a promis deux usines au Texas. Le problème ? Ces usines ont besoin de clients des entreprises technologiques prêtes à s'engager sur des volumes de puces fabriquées aux États-Unis, plus chères de 25 % ou plus que celles produites à Taïwan.
Les entreprises technologiques n'ont pas passé de commandes suffisantes pour permettre à Intel et Samsung d'honorer leurs contrats dans le cadre du CHIPS Act, qui exigeait notamment qu'elles aient des clients. Le gouvernement a réduit les subventions accordées à Intel et Samsung d'un montant combiné de 2,3 milliards de dollars. Intel, dernier fabricant américain de puces de pointe, a traversé une crise profonde son PDG Pat Gelsinger a été contraint de démissionner en décembre 2024. Pour l'industrie, le signal était désastreux : même face à des avertissements classifiés sur une menace existentielle pour leur modèle économique, Apple, Nvidia et AMD ont préféré la rentabilité à court terme à la résilience stratégique.
Les raisons invoquées sont celles de la logique de marché pure. Les puces américaines coûtent plus cher. TSMC est meilleur techniquement qu'Intel sur les nuds les plus avancés. Les actionnaires récompensent les marges trimestrielles, pas les paris décennaux sur la souveraineté industrielle. Dans cet environnement, demander à Apple d'absorber une hausse de coût significative sur ses approvisionnements en puces revient à lui demander de sacrifier sa marge opérationnelle sur l'autel de la géopolitique.
L'Armée populaire de libération fait ses exercices, la Silicon Valley fait ses bilans
Pendant ce temps, les signaux militaires se multiplient. En mai 2025, le ministère de la Défense taïwanais estimait que des avions de guerre chinois entraient dans la zone d'identification aérienne de Taïwan plus de 200 fois par mois, contre moins de 10 fois par mois cinq ans plus tôt. La Chine a conduit des exercices militaires simulant explicitement un blocus de l'île. De nouvelles règles de la garde côtière chinoise, entrées en vigueur en juin 2024, autorisent la détention de navires « en infraction » dans des eaux disputées une escalade condamnée par les gouvernements régionaux et signalée par les juristes du Commandement Indo-Pacifique américain comme préoccupante.
Les simulations de guerre sont également éclairantes. Des experts en stratégie militaire et de défense ont simulé une invasion amphibie chinoise de Taïwan en 2026 à 24 reprises sur sept heures. Ils ont conclu que les États-Unis et leurs alliés pourraient probablement empêcher la prise de contrôle de Taïwan mais au prix de pertes énormes. Des centaines d'avions, des dizaines de navires, et une perturbation économique mondiale dont l'ampleur dépasserait de loin la crise financière de 2008.
Quant à l'impact économique potentiel d'un blocus ou d'une invasion, les chiffres donnent le vertige. Une étude citée dans l'enquête du Times projette une chute de 11 % du PIB américain dans un scénario de disruption sévère des approvisionnements taïwanais. Même dans un scénario de capitulation sans dommages majeurs, l'industrie des semiconducteurs taïwanaise serait paralysée par la perte des technologies et de l'expertise occidentales, notamment d'ASML, causant de graves perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.
La diversification : nécessaire mais insuffisante
La réponse structurelle à long terme est bien engagée, mais ses limites sont documentées. TSMC construit des usines en Arizona, au Japon, et envisage une présence en Europe. Mais diversifier les usines de TSMC n'est pas réalisable à court terme en raison des coûts élevés de la relocalisation et des difficultés de recrutement de talents qualifiés. Les ingénieurs taïwanais de TSMC ont accumulé des décennies de savoir-faire dans un écosystème industriel unique. Les replanter dans le désert de l'Arizona ou en Allemagne ne se fait pas en quelques années.
Il y a aussi le paradoxe de la diversification elle-même. En déplaçant certaines opérations de fabrication hors de Taïwan, TSMC se prémunit contre les disruptions, mais cela pourrait aussi diluer la suprématie technologique de Taïwan. Une production fragmentée peut entraîner une plus grande dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs, compromettant le statut de Taïwan comme principal hub mondial des semiconducteurs. Autrement dit, la solution au problème géopolitique risque d'affaiblir précisément ce qui fait la valeur stratégique de l'île.
Des chercheurs proposent des approches complémentaires, comme des « havres sécurisés pour les talents » des campus prêts à accueillir des ingénieurs taïwanais évacués en cas de crise ou des modèles de production croisée entre Taïwan, le Japon et les États-Unis. Ces solutions sont séduisantes sur le papier, mais leur mise en uvre exige une...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.