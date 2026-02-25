0 1

Bof, le gouvernement chinois et plus intelligent que la majorité des gouvernement européens (bon le niveau et tellement bas...)ils risqueront pas un empire millénaire pour un petit morceau de cailloux.Une invasion de Taïwan entrainerait une crise économique majeur, une invasion très couteuse en homme (l'ile est remplie de bunker), pour récuperer un champs de ruine, ce sera un Iwo Jima en 100x pire.On est plus à l'époque de Staline, même un pays très autoritaire ne peux sacrifier trop de sa population, Poutine a du réduire l'intensité de l'offensive et use de mercenaire étrangers pour ménager son peuple et éviter une révolte. Une invasion de haute intensité avec des millions de morts risquerait de faire renverser le partie communiste.Au pire la chine tentera un blocus naval, si les usa nintervienne pas.Au mieux, je pense que la chine utilisera la voix politique, arrivera bien un jours ou un candidat pro chine communiste arrivera au pouvoir et pourra lancer de manière irrémédiable une réunification.La France à bien rejoint l'ue et petit à petit se greffe a cette entité et perds toute souveraineté, peu importe les choix des concitoyens comme le traité de lisbonne, une fois la machine lancé, elle peu plus être arrêté ensuite.Et puis bon l'opération spatiale en Ukraine donne pas envie, une guerre qui s'embourbe sur des années avec de faibles avancée. Les guerres d'invasion rapide, ça marchait encore dans les années 40, mais aujourdhui ça ne marche plus (Afghanistan, irak, malie...) même quand c'est pas pour envahir mais aider à repousser des juntes militaires, y'a t'il encore un seul pays dAfrique qui veut bien de l'armée française ? Alors imaginé une invasion à l'irak en 2026, c'est juste plus possible.Trump ne s'y trompe pas, kidnapé un président comme au Venezuela est facile, envahir et maitriser le pays militairement serait impossible et il ne le fera pas.L'iran il ne fera rien en dehors de frappe à distance, jamais il envahira lIran à moins d'un gouvernement parallèle crédible et massivement soutenue par le peuple, qui sera mis en place une fois l'armée iranienne vaincue.Pour Taiwan, on voit un pays préparer à une invasion navale, et un peuple qui soutient son gouvernement, et des alliés puissant, qui même si ils n'entreront pas en guerre, apporteront une logistique importante.