Nvidia annonce des résultats et des prévisions en hausse, le boom de l'IA faisant grimper le chiffre d'affaires centres de données de 75 % par rapport à l'année précédente, à 62,3 milliards $

Nvidia Corporation est un éditeur de logiciels et une entreprise technologique sans usine qui conçoit des processeurs graphiques (GPU), des interfaces de programmation d'applications (API) pour la science des données et le calcul intensif, ainsi que des systèmes sur une puce (SoC) pour les marchés de l'informatique mobile et de l'automobile. Elle conçoit ses circuits intégrés dans ses centres de recherches, mais sous-traite leur production à d'autres sociétés de semi-conducteurs. À l'origine axés sur les GPU pour le jeu vidéo, Nvidia a élargi leur utilisation sur d'autres marchés, y compris l'intelligence artificielle (IA), les centres de données et les supercalculateurs. Les gammes de produits de la société comprennent les GPU GeForce pour les charges de travail de jeu et de création, et les GPU professionnels pour l'informatique de pointe, la recherche scientifique et les applications industrielles.
En 1993, Jensen Huang cofonde NVIDIA avec lobjectif de concevoir des processeurs graphiques capables daccélérer les calculs visuels et, à terme, des traitements bien plus larges que le simple affichage graphique. Les premières années de lentreprise sont marquées par une forte instabilité financière et plusieurs échecs commerciaux, plaçant NVIDIA à plusieurs reprises au bord de la faillite. Ces débuts difficiles structurent profondément la culture interne de lentreprise et la vision managériale de Huang, fondée sur la discipline, lurgence permanente et une exigence technique élevée.
Jensen Huang, PDG de Nvidia, est connu pour son style de leadership exigeant et direct. Il revendique une culture interne fondée sur la confrontation intellectuelle, la remise en question constante et la recherche de lexcellence technique. Ses déclarations publiques, parfois provocatrices, reflètent une vision du management où la performance et la progression priment sur le confort organisationnel. Ce positionnement lui vaut à la fois une forte admiration pour sa franchise et des critiques concernant la dureté perçue de certaines pratiques managériales.
Il semble que sa méthode de management marche, car les résultats sont bons. Récemment, Nvidia a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre fiscal, grâce à une croissance de 75 % du chiffre d'affaires de son activité principale de centres de données. L'action a d'abord progressé dans les échanges prolongés avant de réduire la plupart de ses gains. Voici les résultats de l'entreprise, comparés aux estimations des analystes interrogés par LSEG :
- Bénéfice par action : 1,62 $ ajusté contre 1,53 $ estimé
- Recettes : 68,13 milliards de dollars contre 66,21 milliards de dollars estimés
Les recettes totales de Nvidia pour le trimestre ont grimpé de 73 % par rapport aux 39,3 milliards de dollars de l'année précédente. L'entreprise tire désormais plus de 91 % de ses ventes de son unité de centres de données, qui abrite ses puces d'intelligence artificielle leaders sur le marché. Le chiffre d'affaires des centres de données s'est élevé à 62,3 milliards de dollars pour le trimestre, dépassant les attentes de 60,69 milliards de dollars, selon StreetAccount.
Le bénéfice net a presque doublé pour atteindre 43 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action, contre 22,1 milliards de dollars, soit 89 cents par action, au cours du même trimestre de l'année précédente, a déclaré la société dans un communiqué de presse. Les prévisions sont également meilleures que prévu. Nvidia a déclaré que le chiffre d'affaires pour le premier trimestre fiscal serait de 78 milliards de dollars, plus ou moins 2 %. Les analystes s'attendaient à 72,6 milliards de dollars. Nvidia a déclaré qu'elle ne prenait pas en compte les revenus des centres de données en Chine dans ses prévisions.
L'action de Nvidia surpasse tous ses pairs mégacapitaux depuis le début de l'année, car la société continue d'être le principal bénéficiaire de l'essor de l'IA. À la clôture de mercredi, les actions sont en hausse de 5 % en 2026, tandis que le Nasdaq est en baisse de 0,4 %. La seule autre entreprise du club des billions de dollars à afficher des gains cette année est Apple, qui a progressé de moins de 1 %. Wall Street a eu un bon aperçu de ce qui attend Nvidia lorsque les quatre grands hyperscalers - Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft - ont publié leurs résultats trimestriels il y a quelques semaines. Sur la base de leurs prévisions de dépenses en capital et des estimations des analystes, les dépenses en capital combinées pour l'année pourraient approcher les 700 milliards de dollars, car les géants de la technologie développent leur infrastructure d'IA.
Dans son commentaire de directeur financier, Nvidia a déclaré que les hyperscalers « restaient notre plus grande catégorie de clients », représentant un peu plus de 50% du chiffre d'affaires des centres de données. Au sein de l'activité des centres de données, Nvidia a déclaré des ventes de 10,98 milliards de dollars pour les pièces de réseau de l'entreprise, qui sont utilisées pour connecter des centaines d'unités de traitement graphique. Ces ventes ont augmenté de 263 % d'une année sur l'autre, ce qui reflète l'adoption massive de la technologie de réseau NVLink de la société, ainsi que de ses commutateurs Ethernet Spectrum-X, avec de nouveaux contrats conclus avec des géants tels que Meta.
L'unité de jeux de Nvidia, qui était autrefois la plus importante, a enregistré une croissance de 47 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,7 milliards de dollars, mais a chuté de 13 % par rapport au trimestre précédent. Les analystes ont émis l'hypothèse que Nvidia pourrait renoncer au lancement d'un nouveau GPU de jeu cette année, car les contraintes de mémoire obligent les fabricants de puces à donner la priorité aux processeurs d'intelligence artificielle. Pour Nvidia, cela signifie que les accélérateurs d'IA sont principalement vendus dans des systèmes à l'échelle du rack, comme le Grace Blackwell à 72 GPU.
La mémoire est un sujet de préoccupation potentiel pour les investisseurs en raison d'une pénurie mondiale. La société s'attend à ce que les contraintes d'approvisionnement soient un vent contraire pour les activités de jeux de Nvidia « au premier trimestre de l'exercice 2027 et au-delà », a écrit Colette Kress, responsable des finances, dans son commentaire.
L'excitation est à son comble avec la sortie prochaine de la nouvelle génération de systèmes Vera Rubin de Nvidia, le successeur de Grace Blackwell, plus tard cette année. Kress a déclaré lors de l'appel téléphonique que la société « a expédié nos premiers échantillons Vera Rubin aux clients en début de semaine, et nous restons sur la bonne voie pour commencer les livraisons de production au cours de la seconde moitié de l'année ». Vera Rubin devrait offrir 10 fois plus de performances par watt, tout en offrant une efficacité énergétique à une époque où les centres de données sont confrontés à d'importantes contraintes en matière d'énergie.
L'entreprise a indiqué qu'elle étendait sa chaîne d'approvisionnement au-delà de l'Asie, où elle est concentrée, pour l'étendre aux États-Unis et à l'Amérique latine. Nvidia fabrique désormais les GPU Blackwell dans les nouvelles usines de fabrication de puces de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. en Arizona, et certains de ses systèmes en rack sont assemblés dans une nouvelle grande usine Foxconn au Mexique.
« Ces mouvements devraient renforcer notre chaîne d'approvisionnement, ajouter de la résilience et de la redondance, et répondre à la demande croissante d'infrastructures d'IA », a déclaré Nvidia dans son dossier financier. « Notre capacité à augmenter les capacités de fabrication dépendra de la capacité de l'écosystème de fabrication de la région locale à augmenter l'offre de production au volume requis et en temps opportun. »
Dans le domaine de l'automobile, qui comprend les puces pour les voitures et les robots, Nvidia a déclaré un chiffre d'affaires de...
