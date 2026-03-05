MacBook Neo : Apple joue enfin sur le marché du bas de gamme

Des compromis assumés et une stratégie de conquête de marché

Un design coloré visant à séduire un public beaucoup plus large

Le lancement du MacBook Neo vient clôturer une semaine de mises à jour matérielles axées sur l'intégration de la pile logicielle Apple Intelligence dans des appareils de la marque. L'ordinateur coûte 400 dollars de moins que tous les ordinateurs portables de nouvelle génération vendus auparavant par Apple, soit bien moins que le MacBook Air, vendu à 1 099 dollars. Il sera disponible en plusieurs coloris, à savoir : citron, argent, indigo et rose pâle.Cette gamme de coloris devrait le rendre attrayant tant pour les étudiants que pour les consommateurs grand public. Le MacBook Neo marque un tournant majeur pour Apple, qui a longtemps hésité à lancer un ordinateur portable Mac bas de gamme. Cependant, les caractéristiques suggèrent que la vitesse de ses processeurs iPhone a permis à la société de réduire considérablement ses prix sans sacrifier de manière significative les performances.Dans un communiqué, John Ternus, responsable de l'ingénierie matérielle chez Apple, a expliqué que « le MacBook Neo avait été entièrement conçu pour être plus abordable et accessible à un plus grand nombre de personnes ». Apple a mis l'ordinateur en précommande le 4 mars et a déclaré que les premières livraisons et la disponibilité en magasin auront lieu le 11 mars. Certains analystes ont déclaré qu'il pourrait susciter beaucoup d'intérêt.Apple n'avait jamais vraiment cherché à vendre des Mac à 599 dollars. La marque vivait confortablement dans ses prix premium, laissant le marché d'entrée de gamme aux PC Windows et aux Chromebook. Le MacBook Neo change la donne, non pas parce qu'il est bon marché, mais parce qu'il est bon marché sans sacrifier ce qui fait un Mac. Il dispose d'un écran de 13 pouces, ce qui en fait l'un des plus petits portables d'Apple à ce jour jamais.Le MacBook Air, en revanche, offre un écran de 13,6 pouces. Le MacBook Neo est équipé d'une puce iPhone A18 Pro, ce qui marque la première fois qu'Apple utilise une puce de smartphone dans un Mac. L'appareil dispose d'une autonomie de 16 heures, contre 18 heures pour le dernier MacBook Air, un modèle équipé d'une puce M5. L'écran offre une luminosité maximale de 500 nits et pèse 1,2 kg, soit le même poids que le MacBook Air.Le modèle de base du MacBook Neo comprend 256 gigaoctets de stockage, tandis qu'une version améliorée à 699 dollars double la capacité et ajoute Touch ID pour se connecter à l'ordinateur et aux applications, ainsi que pour approuver les paiements. Une remise de 100 dollars est également offerte sur chaque modèle pour les acheteurs du secteur de l'éducation, ce qui ramène le prix d'entrée à 499 dollars. Ce pourrait attirer assez de monde.Même équipé d'une puce iPhone, cet ordinateur fonctionne avec le même système d'exploitation macOS que les autres Mac. Entre autres caractéristiques, le Macbook Neo dispose de deux ports USB-C, mais ne prend pas en charge la technologie MagSafe de l'entreprise, et supporte un écran externe jusqu'en 4K à 60 Hz. « Il n'existe tout simplement aucun autre ordinateur portable comme celui-ci », a déclaré John Ternus dans son communiqué.Le MacBook Neo est toujours fabriqué en aluminium, le même matériau haut de gamme utilisé pour les ordinateurs portables et de bureau Mac haut de gamme. Il dispose également d'un clavier complet et d'un trackpad, prend en charge le WiFi 6E et est équipé d'une caméra FaceTime 1080P, des spécifications qui sont en retard par rapport au Air et aux autres ordinateurs portables Apple. Il prend également en charge le Bluetooth 6.La machine est équipée d'une mémoire vive (RAM) de 8 gigaoctets, d'un processeur central (CPU) à 6 curs et d'un processeur graphique (GPU) à 5 curs, sans possibilité de mise à niveau. Selon les spécialistes, les spécifications de l'appareil sont comparables à celles de l'iPhone 16 Pro sorti en 2024.Au-delà du ciblage des acheteurs à plus faible revenu, Apple pourra également présenter cet ordinateur comme une option pour les acheteurs professionnels et institutionnels, compte tenu de son prix plus bas et de sa compatibilité avec les applications Mac et iPhone. Le Macbook Neo offre des performances suffisantes pour les tâches quotidiennes telles que la navigation sur Internet, le traitement de texte, la retouche photo et la visioconférence.Lors de la présentation à New York, le responsable de l'ingénierie matérielle John Ternus a souligné que près de la moitié des Mac vendus le sont à des personnes qui n'avaient jamais possédé de Mac. Le MacBook Neo s...