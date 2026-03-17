Les préoccupations soulevées par lEFF sinscrivent dans une controverse déjà bien documentée concernant les pratiques de Meta en matière de données. En mars dernier, des signalements ont révélé que des sous-traitants chargés d'annoter les contenus capturés par les lunettes connectées Ray-Ban de Meta avaient eu accès à des images sensibles, y compris à des scènes relevant de la vie privée, comme des personnes dans des toilettes. Avec plus de 7 millions dappareils en circulation et labsence de législation fédérale encadrant certaines technologies telles que la reconnaissance faciale, ces dispositifs posent de graves problèmes de confidentialité.
LElectronic Frontier Foundation (EFF) est une ONG internationale de protection des libertés sur Internet basée à San Francisco, Californie. Fondée en 1990 aux États-Unis par Mitch Kapor, John Gilmore, et John Perry Barlow, auteur de la Déclaration d'indépendance du cyberespace, l'EFF travaille à exposer les abus du droit encadrant Internet, organise des actions politiques et de l'envoi de mail en masse, avance des fonds pour la défense dans les procès, apporte son expertise comme amicus curiae, défend les individus et nouvelles technologies contre les menaces abusives de recours en justice, soutient certaines avancées technologiques qui préservent les libertés individuelles, et maintient une base de données et des sites internet indépendants qui relaient des nouvelles et conseils.
Au cours de la dernière décennie, le secteur technologique a tenté, sans grand succès, dimposer les « lunettes intelligentes » des lunettes dotées de technologies telles que caméras, IA, cartes, écrans et bien plus encore. Mais depuis un an, des produits comme les Ray-Ban Display Glasses de Meta et les Meta Glasses dOakley sont passés du statut de produit de niche insolite à celui de produit grand public.
Avant de vous accrocher une caméra embarquée sur le visage et de vous précipiter dans le monde pour filmer tout et tout le monde dans votre vie, il y a certaines questions relatives aux libertés civiles et à la vie privée à prendre en compte avant d'acheter ou d'utiliser une paire de ces lunettes.
Meta est le plus grand fabricant de ce type de lunettes, et ses partenariats avec Ray-Ban et Oakley constituent les options les plus populaires ; c'est donc sur celles-ci que nous allons principalement nous concentrer ici. D'autres modèles, comme ceux de Snapchat, présentent une forme similaire mais sont bien moins répandus. Mais Meta ne restera pas longtemps seule sur ce marché. Google a déjà annoncé un partenariat avec Warby Parker pour ses « lunettes intelligentes basées sur l'IA », et des rumeurs circulent concernant un produit concurrent d'Apple.
Cela étant dit, voyons ensemble certains des éléments à prendre en compte avant d'acheter une paire.
Si vous envisagez d'acheter des lunettes intelligentes
Vous n'êtes probablement pas le seul à pouvoir voir (et entendre) vos enregistrements
Les photos et vidéos que vous enregistrez avec la plupart des lunettes connectées seront probablement stockées en ligne à un moment ou à un autre. Sur les produits Meta, à moins que vous ne diffusiez en direct, les fichiers multimédias que vous capturez lorsque vous appuyez sur le bouton de l'appareil photo sont conservés sur les lunettes jusqu'à ce que vous les importiez sur votre téléphone, mais les fichiers multimédias sont importés automatiquement par défaut dans l'application mobile Meta AI, qui est nécessaire pour configurer les lunettes.
Vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités d'IA localement sur les lunettes. Ainsi, chaque fois que vous utilisez ces fonctionnalités, par exemple lorsque vous dites « Hey Meta, commence l'enregistrement », les vidéos sont transmises à Meta. Vous pouvez tout à fait utiliser les lunettes sans l'application Meta AI, mais étant donné qu'il est difficile de transférer les vidéos des lunettes vers votre téléphone sans cette application, la plupart des utilisateurs y auront probablement recours.
Certaines vidéos sont transmises à Meta pour l'entraînement de l'IA, et nous savons qu'au moins dans certains cas, ces vidéos font l'objet d'un examen humain. Une enquête menée par des journaux suédois a révélé que des employés examinaient et annotaient les séquences filmées, qui comprennent toutes sortes de vidéos sensibles, notamment des scènes de nudité, de sexe et de passage aux toilettes. Meta a affirmé à la BBC que cela était conforme à ses conditions d'utilisation, le tout au nom de l'entraînement de l'IA, qui stipulent :
Envoyé par Meta
Les enregistrements audio des conversations avec Meta AI sont également sauvegardés par défaut, et si cela ne vous convient pas, tant pis pour vous, à moins que vous n'alliez les supprimer manuellement à chaque fois que vous dites quelque chose.
Filmer en permanence porte encore plus atteinte à la vie privée que vous ne le pensez
Un argument souvent avancé en faveur de l'utilisation des caméras intégrées aux lunettes connectées est que les téléphones et les appareils photo en sont également capables, et que cela n'a jamais posé de problème.
Mais les...
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