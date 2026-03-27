Les centres de données dévorent tout. La pénurie ne se limite plus à la mémoire et au stockage. Elle touche désormais à un composant central de l'industrie : le processeur. La demande en matériel informatique nécessaire au fonctionnement des centres de données atteint des sommets sans précédent. Pourtant, l'IA est loin de tenir ses promesses. Au lieu de cela, elle déséquilibre tous les marchés et prive les consommateurs d'appareils abordables.
De nombreux fabricants de PC et de serveurs ont récemment informé Nikkei Asia qu'ils ne recevaient plus suffisamment de processeurs de la part d'Intel et d'AMD pour satisfaire la demande. La fabrication de serveurs et de PC OEM pourrait subir des retards, et les prix pourraient augmenter de 10 % à 15 %.
Les experts prévoient que ces perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient persister pendant plusieurs années, voire même une décennie, transformant durablement l'économie du matériel informatique. Face à l'incapacité d'Intel et d'AMD à satisfaire pleinement le marché, des acteurs comme Arm saisissent l'opportunité de proposer de nouvelles architectures de puces. Ce dernier travaillerait sur un processeur dédié aux centres de données.
Les conséquences et menaces sur le marché grand public
Des entreprises telles que Dell et HP indiquent que les retards et les pénuries se sont aggravés ces derniers mois. Un fabricant de serveurs a déclaré que les délais de livraison étaient passés de deux semaines à plusieurs mois, et d'autres sources indiquent que les retards et les pénuries pourraient s'aggraver encore davantage au deuxième trimestre 2026. Selon les experts du secteur, Intel est jusque-là partiellement protégé par ses propres fonderies.
Pendant ce temps, AMD doit rivaliser avec d'autres fabricants de puces pour s'approvisionner en semiconducteurs. L'augmentation des coûts de fabrication est telle qu'elle menace désormais de faire disparaître le segment des ordinateurs portables d'entrée de gamme, ce qui sera un coup dur les consommateurs.
Parallèlement, la priorité donnée aux centres de données pour la mémoire DDR5 a rendu ce composant si onéreux que les cycles de mise à niveau des PC grand public stagnent. De nombreux utilisateurs choisissent de conserver leurs anciens processeurs et cartes mères pour rester sur la technologie DDR4, moins coûteuse, afin de réaliser des économies. Seule conséquence positive de la pénurie de mémoire : le marché des PC d'occasion en maturité.
D'après un rapport de l'analyste de marché Context, les ventes de PC reconditionnés via les circuits de distribution ont progressé de 7 % au quatrième trimestre 2024 dans les cinq principaux marchés européens (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, France). Le moteur principal est le budget : environ 40 % des achats se concentrent dans la fourchette de prix 200 à 300 euros. La tranche de 300 à 400 euros connaît également une expansion.
Répercussions industrielles et perspectives à long terme
« Notre dernière analyse montre que l'informatique de seconde vie s'impose définitivement comme une tendance majeure, le Royaume-Uni apparaissant comme le marché européen qui connaît la croissance la plus rapide », explique Jacky Chan, spécialiste des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) chez Context, dans un communiqué (via The Register). La société n'a pas communiqué les chiffres sur les volumes unitaires.
Le secteur technologique subit des transformations structurelles profondes en raison de cette crise qui pourrait durer jusqu'en 2030. Des entreprises emblématiques comme Micron ont dû fermer leurs divisions de mémoire vive destinées aux consommateurs après trois décennies d'activité. Les retards de composants ont également forcé le développeur de jeu vidéo Valve à repousser le lancement de sa future console basé sur Linux, la Steam Machine.
Ces perturbations illustrent comment la demande insatiable des infrastructures d'IA détourne les capacités de production qui étaient auparavant destinées à l'électronique grand public. Plus tôt cette année, Intel et AMD avaient reconnu des pics de demande et des pénuries d'approvisionnement en processeurs. Ce problème critique vient s'ajouter aux difficultés causées par les pénuries de mémoire, qui ont aussi entraîné des retards et des hausses de prix.
Samsung augmente le prix de la DDR5 de plus de 100 %
Selon les informations relayées par les médias taïwanais, Samsung aurait brusquement augmenté le prix contractuel de la DDR5 à 19,50 dollars, soit près de 20 dollars. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 100 % par rapport au prix contractuel précédent. Selon les médias taïwanais, Samsung aurait baissé les bras et informé ses clients en aval qu'il n'y avait « plus de stock » ! Le secteur considère cette tactique comme impitoyable.
En effet, que les clients choisissent de conserver la spécification DDR4 ou de faire...
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