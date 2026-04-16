Elon Musk demande aux fournisseurs de puces de se mobiliser « à la vitesse de la lumière » pour sa nouvelle usine géante de puces d'IA Terafab, un ambitieux complexe impliquant à la fois Tesla et SpaceX

L'équipe d'Elon Musk aurait commencé à contacter les plus grands fournisseurs de puces au monde afin de construire sa propre usine « gigantesque ». Le projet, baptisé Terafab, est un complexe ambitieux dédié aux puces IA impliquant à la fois Tesla et SpaceX. Selon des informations de Bloomberg, l'équipe de Musk a passé ces dernières semaines à contacter les principaux acteurs du secteur pour faire avancer le projet à la « vitesse de la lumière ».
Elon Musk est un entrepreneur, homme d'affaires et homme politique de nationalité sud-africaine, canadienne et américaine. Milliardaire, il est en 2022 et depuis 2024 la personne la plus riche du monde. En 2002, Musk fonde SpaceX, un fabricant aérospatial et une société de services de transport spatial, et en est le président-directeur général. En 2004, il investit 6,5 millions de dollars dans le constructeur de véhicules électriques Tesla, et en devient le PDG en 2008. En 2022, il devient le propriétaire de Twitter par un achat à 44 milliards de dollars, qu'il renomme « X » l'année suivante. En 2023, il fonde la société xAI dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).
En novembre 2025, un rapport a révélé que Tesla est en train de mettre discrètement en place ce qui pourrait devenir le plus grand fabricant mondial de puces IA, une initiative qui souligne l'ambition du PDG Elon Musk de dominer non seulement le marché des véhicules électriques et de la robotique, mais aussi celui des puces IA. Dans une série de publications sur X, Musk a révélé que l'équipe interne de Tesla avait déjà déployé des millions de puces IA (actuellement de la génération AI4) dans ses voitures et ses centres de données, positionnant ainsi l'entreprise comme un leader dans les applications IA du monde réel.
Début janvier 2026, Elon Musk a révélé que la conception de la puce AI5 de nouvelle génération du constructeur de véhicules électriques est en bonne voie, ce qui laisse à l'entreprise une marge de manuvre pour travailler sur la prochaine avancée majeure. Elon Musk avait déclaré : « Maintenant que la conception de la puce AI5 est en bonne voie, Tesla va reprendre le travail sur Dojo3. Si vous souhaitez travailler sur ce qui sera la puce la plus vendue au monde, envoyez un message à AI_Chips@Tesla.com avec trois points sur les problèmes techniques les plus difficiles que vous avez résolus. »
Récemment, l'équipe d'Elon Musk aurait commencé à contacter les plus grands fournisseurs de puces au monde afin de construire sa propre usine « gigantesque ». Le projet, baptisé Terafab, est un complexe ambitieux dédié aux puces IA impliquant à la fois Tesla et SpaceX. Selon des informations de Bloomberg, l'équipe de Musk a passé ces dernières semaines à contacter les principaux acteurs du secteur pour faire avancer le projet à la « vitesse de la lumière ».
Pourquoi Elon Musk sollicite-t-il les fabricants de puces ? Pour construire une usine de cette envergure, Musk a besoin des meilleurs outils du secteur. Son équipe aurait approché plusieurs « poids lourds » de l'industrie des semi-conducteurs, notamment Applied Materials, Tokyo Electron et Lam Research. Ces entreprises fournissent les machines spécialisées nécessaires pour imprimer des circuits sur du silicium. Parmi les autres partenaires figurent Samsung Electronics et Intel.
Bloomberg a rapporté que l'équipe de Musk avait spécifiquement demandé au géant sud-coréen de le soutenir en tant que partenaire de fabrication. Par ailleurs, Intel a confirmé la semaine dernière quil rejoindrait le projet pour aider à fabriquer les processeurs qui alimenteront les ambitions de Musk en matière de robotique et de centres de données. Musk est connu pour ses délais serrés comme lont montré les précédents rapports lors de sa refonte de Twitter et Terafab ne semble pas faire exception. Le personnel aurait demandé des devis « rapides » pour tout, des appareils de nettoyage et des testeurs aux graveurs et aux déposeurs.
Le rapport indique également que l'équipe a fourni très peu d'informations sur les produits finaux qu'elle développe, gardant les spécifications exactes des puces comme un secret bien gardé. L'objectif ultime est de commencer la fabrication de silicium d'ici 2029 et de passer rapidement à la production à grande échelle.
La décision de construire une usine située sur le campus de Tesla à Austin, au Texas découle d'un simple problème mathématique. Lors dune réunion chez Tesla lannée dernière, Musk a expliqué que même dans le meilleur des cas, les fournisseurs actuels comme TSMC et Samsung ne seraient pas en mesure de produire le volume de puces dont Tesla a besoin pour ses puces AI5 (cinquième génération).
« Cest comme une giga-usine, mais en bien plus grand. Je ne vois pas dautre moyen datteindre le volume de puces que nous recherchons. Il faut le faire », a déclaré Musk en décrivant le projet. Les puces qui seront fabriquées dans lusine constitueront le « cerveau » des technologies les plus avancées de Tesla, notamment le logiciel Full Self-Driving (FSD). En construisant sa propre « Terafab », Musk vise à sécuriser sa propre chaîne dapprovisionnement et à sassurer que ses ambitions en matière dIA et de robotique ne soient pas freinées par les pénuries mondiales de puces.
Les activités récentes des entreprises d'Elon Musk ont permis à ce dernier de devenir la première personne de l'histoire à dépasser les 800 milliards de dollars de fortune. Début février 2026, Elon Musk a envisagé une restructuration profonde de SpaceX après sa fusion avec la startup xAI. Cette fusion permet de regrouper sous un même toit les fusées d'Elon Musk, les satellites Starlink, la plateforme de médias sociaux X (ex-Twitter) et le chatbot Grok AI. Ce projet donne un nouvel élan aux efforts de SpaceX pour lancer des centres de données en orbite. Selon Forbes, l'opération a valorisé l'entité combinée à 1 250 milliards de dollars, augmentant ainsi la fortune personnelle de Musk de 84 milliards de dollars pour atteindre le montant astronomique de 852 milliards de dollars.
Source : Bloomberg
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