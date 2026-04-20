Amazon ne commercialisera plus de Fire Stick prenant en charge le sideloading, les derniers modèles de Fire Stick empêchant l'installation d'applications provenant d'autres sources que la boutique Amazon

Amazon a commencé à bloquer l'installation d'applications provenant de sources externes sur ses derniers appareils Fire TV, à commencer par la Fire TV Stick HD récemment annoncée, dans le cadre d'une transition progressive vers son système d'exploitation propriétaire, Vega OS. La société a confirmé que l'appareil ne permettait désormais d'installer que les applications provenant de la boutique Amazon, invoquant des raisons de sécurité. Cette restriction, indiquée discrètement dans les fiches produits, supprime la possibilité d'installer des applications tierces et limite les utilisations avancées, comme les lanceurs personnalisés ou la diffusion de fichiers multimédias locaux.
Cette évolution s'inscrit dans une stratégie plus large d'Amazon visant à reprendre le contrôle de son écosystème logiciel. Dès 2023, lentreprise avait en effet annoncé son intention dabandonner progressivement Android sur lensemble de ses nouveaux appareils, à commencer par la gamme Fire TV. Un rapport publié par le média Lowpass révélait alors le développement dun système dexploitation propriétaire, Vega, basé sur Linux et orienté vers le Web.
La semaine du 13 avril 2026, parallèlement à la refonte de l'interface du système d'exploitation de Fire TV, Amazon a annoncé la sortie d'une nouvelle Fire TV Stick HD, plus fine que son prédécesseur. Il est désormais confirmé que l'installation d'applications par sideloading ne sera pas autorisée sur ce nouvel appareil.
Comme l'a relevé Cord Cutters News, la fiche produit sur Amazon précise : « Pour une sécurité renforcée, cet appareil empêche le sideloading ou l'installation d'applications provenant de sources inconnues. Seules les applications de l'Amazon Appstore peuvent être téléchargées. »
Le message ne semble pas s'afficher pour tout le monde, mais il est bel et bien présent dans certains cas. Bien sûr, quand Amazon parle de « sécurité renforcée », cela signifie qu'il s'agit d'empêcher le téléchargement d'applications douteuses et potentiellement illégales.
Cependant, cela va également toucher les utilisateurs qui aimaient personnaliser et modifier leurs appareils de streaming Amazon de diverses autres manières tout à fait légales : par exemple, les lanceurs personnalisés, la diffusion de fichiers multimédias locaux et les outils domotiques.
L'avenir, c'est Vega OS
Pour sécuriser sa dernière clé de streaming, Amazon a notamment choisi d'utiliser son propre système d'exploitation propriétaire, Vega OS, plutôt qu'une version adaptée d'Android. Cela permet à Amazon d'exercer un contrôle bien plus important sur les fonctionnalités offertes par le logiciel.
Tout cela avait été annoncé l'année dernière, mais on ne savait pas exactement à quel rythme cette mesure serait mise en uvre, ni quels appareils seraient concernés. On peut raisonnablement supposer que cette règle interdisant le « sideloading » s'appliquera désormais à tous les appareils Amazon.
En réalité, le système d'exploitation Vega OS et les mêmes restrictions en matière d'installation d'applications à partir de sources externes s'appliquent également à la Fire TV Stick 4K Select sortie en octobre 2025.
Amazon a veillé à ce que la plupart des meilleures applications de streaming fonctionnent sur Vega OS et sur ses nouveaux appareils de streaming, notamment Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube et Apple TV. Au-delà des applications de divertissement officielles, les options sont toutefois limitées.
Cette nouvelle restriction imposée par Amazon s'inscrit dans une série de décisions qui tendent à verrouiller son écosystème de partout. En février 2025, l'entreprise avait déjà supprimé l'option de téléchargement des livres électroniques sur ordinateur, rendant les utilisateurs dépendants du Wi-Fi pour accéder à leurs livres. Cette décision a suscité un vif débat parmi les amateurs de lecture numérique, notamment en raison des implications qu'elle entraîne sur la propriété des contenus digitaux. De nombreux utilisateurs ont alors dénoncé une perte dautonomie, rappelant notamment lépisode de 2009 où Amazon avait supprimé à distance des uvres de George Orwell, un précédent souvent cité pour illustrer les risques liés à la dépendance totale aux plateformes propriétaires.
Source : Cord Cutters News
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