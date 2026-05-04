Un palmarès du pire

L'arsenal fiscal des géants du numérique

L'influence politique comme dernier rempart

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La Fair Tax Foundation (FTF), organisation britannique à but non lucratif spécialisée dans la transparence fiscale, publie périodiquement son analyse des pratiques fiscales des grandes entreprises technologiques américaines. L'édition 2025, qui couvre la décennie 2015-2024, est la troisième du genre après les éditions 2019 et 2021. Les conclusions sont sans appel.Les « Silicon Six », notamment Amazon, Apple, Alphabet (maison mère de Google), Meta, Microsoft et Netflix, ont collectivement évité de payer 278 milliards de dollars d'impôt sur les sociétés sur la dernière décennie. Ensemble, leur capitalisation boursière dépasse 12 900 milliards de dollars, une capitalisation boursière supérieure à celle de l'ensemble des indices FTSE 100 et Euro Stoxx 50 réunis.Sur la période étudiée, les six entreprises ont enregistré un taux moyen d'imposition effectif de 18,8 % sur un bénéfice cumulé de 2 500 milliards de dollars, très en dessous du taux légal américain de 29,7 % et du taux mondial moyen de 27 %, ce qui représente un « écart fiscal » de 277,8 milliards de dollars.Mais la FTF ne s'arrête pas là. Elle affirme que ces entreprises ont gonflé leurs contributions fiscales déclarées de 82 milliards de dollars en incluant des provisions pour des litiges fiscaux éventuels, des sommes mises de côté pour couvrir des risques que ces sociétés n'anticipent pas réellement. Et lorsque l'on exclut les paiements exceptionnels liés au rapatriement d'anciens profits offshore, le taux effectif d'imposition tombe encore, à 16,1 %.Parmi les six, c'est Netflix qui affiche le taux effectif le plus faible, à 14,7 %, suivi par Meta à 15,4 %. Apple a payé 18,4 %, Amazon 19,6 %, Alphabet 20,1 %, et Microsoft 20,4 %. La FTF a désigné Amazon comme la pire élève en matière de conduite fiscale, citant notamment la pratique consistant à comptabiliser une part significative de ses revenus britanniques depuis le Luxembourg, juridiction à faible fiscalité.Ces chiffres sont d'autant plus frappants que sur les dix années étudiées, les Silicon Six ont généré 11 000 milliards de dollars de revenus et 2 500 milliards de bénéfices, mais malgré près de la moitié de leurs revenus générés hors des États-Unis, seulement 36 % des bénéfices et 30 % des provisions fiscales sont déclarés en dehors du territoire américain, un écart qui pointe vers une stratégie délibérée de transfert de profits vers des juridictions à faible imposition. À titre d'illustration, les opérations britanniques de Microsoft affichaient une marge de seulement 3,6 % en 2022, quand sa marge globale atteignait 42,2 %.Pour parvenir à ces taux, les Silicon Six mobilisent un arsenal de techniques fiscales aujourd'hui bien documentées, mais dont l'ampleur reste stupéfiante.La première, et la plus puissante, est le recours au mécanisme américain dit FDII (Foreign-Derived Intangible Income). Conçu à l'origine pour stimuler les exportations de propriété intellectuelle, ce dispositif permet aux entreprises de réduire drastiquement leur taux effectif sur les revenus étrangers (à environ 13 % seulement). En 2024 seul, ce mécanisme a permis aux Silicon Six d'économiser 12 milliards de dollars, et 30 milliards sur les trois dernières années.La seconde technique est le profit shifting, le transfert artificiel de bénéfices vers des pays à faible fiscalité comme le Luxembourg, l'Irlande ou les Bermudes. L'architecture fiscale actuelle américaine, le GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income), permet encore aux multinationales de combiner des profits non taxés dans une juridiction zéro impôt avec des taxes payées dans un pays à forte fiscalité, pour aboutir à une moyenne globale, quand le standard de l'OCDE exigerait au contraire un minimum de 15 % pays par pays.Troisième levier : les provisions fiscales contingentes, ces montants inscrits dans les bilans pour couvrir d'éventuels redressements fiscaux que les entreprises savent pertinemment ne jamais avoir à verser. La FTF estime que cette pratique a permis aux six groupes de surestimer leurs contributions fiscales déclarées de 82 milliards de dollars sur la décennie.Le rapport de la FTF ne se contente pas de documenter des pratiques fiscales. Il soulève une question structurelle : ces entreprises sont-elles si difficiles à taxer parce qu'elles...