TerraMaster propose quelques promotions, disponibles sur Amazon (soldes Prime Deal, du 23 au 26 Juin 2026) (les liens ne sont pas affiliés) :
|TerraMaster F8 SSD Plus (NAS 8 baies SSD M.2)
|712,49 au lieu de 949,99 (25% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0D868C12T
|TerraMaster F2-425 (NAS 2 baies 3,5 pouces)
|255.99 au lieu de 319,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0FH2HTHQD
|TerraMaster F4-425 (NAS 4 baies 3,5 pouces)
|367.99 au lieu de 459,99 (20% de réduction)
|www.amazon.fr/dp/B0FMJXMVS8
|TerraMaster F4-424 Pro (NAS 4 baies 3,5 pouces)
|682.49 au lieu de 909,99 (25% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0CQY9L8GP
|TerraMaster F2-425 Plus (NAS 2 baies 3,5 pouces)
|397.49 au lieu de 529,99 (25% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0FLHX5CLR
|TerraMaster F4-425 Plus (NAS 4 baies 3,5 pouces) (testé ici)
|551.99 au lieu de 689,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0FLJLSZF1
|TerraMaster D8 Hybrid (4 baies 3,5 pouces et 4 baies SSD M.2)
|263,99 au lieu de 329,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0D3T1LXN4
|TerraMaster D4-320 (boîtier USB 4 baies)
|167.99 au lieu de 209,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0CTWSD8X6
|TerraMaster D2-320 (boîtier USB 2 baies)
|111,99 au lieu de 139,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0C8N2CQ28
|TerraMaster D1 SSD Plus USB (boîtier USB 4, 1 baie SSD M.2, jusqu'à 40 Gbps) (testé ici)
|79.19 au lieu de 119,99 (34% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0FCS5HV4Q
|TerraMaster D1 SSD Pro USB (boîtier USB 4, 1 baie SSD M.2, jusqu'à 80 Gbps)
|215.99 au lieu de 269,99 (20% de réduction)
|https://www.amazon.fr/TERRAMASTER-D1.../dp/B0G6YGYMFT
|TerraMaster D4 SSD (boîtier USB 4, 4 baies SSD M.2) (testé ici)
|188.99 au lieu de 319,99 (30% de réduction)
|https://www.amazon.fr/dp/B0F8BH3P7M
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