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Amazon Prime Deals
TerraMaster propose des réductions pour ses NAS du 23 au 26 Juin 2026

Le , par LittleWhite
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Bonjour,

TerraMaster propose quelques promotions, disponibles sur Amazon (soldes Prime Deal, du 23 au 26 Juin 2026) (les liens ne sont pas affiliés) :
TerraMaster F8 SSD Plus (NAS 8 baies SSD M.2) 712,49  au lieu de 949,99  (25% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0D868C12T
TerraMaster F2-425 (NAS 2 baies 3,5 pouces) 255.99  au lieu de 319,99 (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0FH2HTHQD
TerraMaster F4-425 (NAS 4 baies 3,5 pouces) 367.99  au lieu de 459,99 (20% de réduction) www.amazon.fr/dp/B0FMJXMVS8
TerraMaster F4-424 Pro (NAS 4 baies 3,5 pouces) 682.49  au lieu de 909,99  (25% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0CQY9L8GP
TerraMaster F2-425 Plus (NAS 2 baies 3,5 pouces) 397.49  au lieu de 529,99  (25% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0FLHX5CLR
TerraMaster F4-425 Plus (NAS 4 baies 3,5 pouces) (testé ici) 551.99  au lieu de 689,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0FLJLSZF1
TerraMaster D8 Hybrid (4 baies 3,5 pouces et 4 baies SSD M.2) 263,99  au lieu de 329,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0D3T1LXN4
TerraMaster D4-320 (boîtier USB 4 baies) 167.99  au lieu de 209,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0CTWSD8X6
TerraMaster D2-320 (boîtier USB 2 baies) 111,99  au lieu de 139,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0C8N2CQ28
TerraMaster D1 SSD Plus USB (boîtier USB 4, 1 baie SSD M.2, jusqu'à 40 Gbps) (testé ici) 79.19  au lieu de 119,99  (34% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0FCS5HV4Q
TerraMaster D1 SSD Pro USB (boîtier USB 4, 1 baie SSD M.2, jusqu'à 80 Gbps) 215.99  au lieu de 269,99  (20% de réduction) https://www.amazon.fr/TERRAMASTER-D1.../dp/B0G6YGYMFT
TerraMaster D4 SSD (boîtier USB 4, 4 baies SSD M.2) (testé ici) 188.99  au lieu de 319,99  (30% de réduction) https://www.amazon.fr/dp/B0F8BH3P7M
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