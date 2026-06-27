Micron ancre les prix de la mémoire à des sommets historiques sur cinq ans et fait de l'IA sa priorité absolue. Les prix de la DRAM ont augmenté de plus de 171 % en 2025 et de plus de 90 % au T1 2026

L'industrie traverse une crise majeure marquée par une explosion des prix de la mémoire vive (DRAM) et du stockage. Cette situation est principalement causée par une demande insatiable pour les infrastructures d'IA, incitant les fabricants comme Samsung, Micron et SK Hynix à privilégier les puces haute performance au détriment des produits grand public. Les Big Tech tels que Microsoft et Apple ont augmenté les prix de leurs ordinateurs, tablettes et consoles de jeux de façon significative. Par ailleurs, Micron vient de fixer des prix élevés pour la mémoire sur les 5 prochaines années, ce qui suggère que cette pénurie structurelle pourrait persister.
Micron Technology (ou simplement Micron) est une entreprise technologique américaine, leader mondial dans la fabrication de semiconducteurs et, plus particulièrement, de puces de mémoire informatique. Micron est le troisième acteur mondial de la mémoire. L'entreprise a récemment publié des résultats financiers exceptionnels, marquant potentiellement l'entrée de l'industrie de la mémoire vive (DRAM) dans un véritable mégacycle économique.
Son bénéfice d'exploitation a dépassé les 33 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle bondissant à plus de 80 %. Cette performance s'explique par l'explosion des investissements des Big Tech dans les centres de données destinés à l'IA, générant une demande féroce pour des produits de pointe.
Mais alors que le fabricant de mémoire se frotte les mains et savoure cet exploit, le grand public se prépare à trinquer durant les cinq prochaines années, voire plus. Micron a fixé des prix élevés pour la mémoire pour les cinq prochaines années. Plus précisément, Micron a déclaré avoir signé des accords à long terme qui visent à garantir ses marges bénéficiaires, au détriment de toutes les personnes qui espéraient une baisse des prix de la mémoire.
Micron s'assure des marges records pour les cinq années à venir
Micron est le troisième fabricant mondial de mémoires et, après Samsung et SK Hynix, le principal fournisseur des mémoires vives (DRAM) telles que la DDR5, la LPDDR5X et la mémoire à large bande passante (HBM). À elles trois, ces entreprises représentent plus de 90 % du marché de la DRAM. Cette situation fait d'elles des acteurs incontournables de la chaîne d'approvisionnement et leur confère également un pouvoir de fixation des prix inédit.
Lors de l'annonce de ses derniers résultats financiers le 24 juin 2026, Micron a révélé avoir signé 16 accords stratégiques (Strategic Customer Agreements) avec ses clients. Parmi les signataires figurent des hyperscaleurs ainsi que des fabricants de serveurs, dappareils grand public et de voitures. Comme à son habitude, lentreprise ne cite pas de noms spécifiques. Dautres fabricants de mémoires cherchent aussi à conclure des accords similaires.
Micron s'est montré quelque peu transparent quant au contenu des accords. Ils fixent des fourchettes de prix auxquelles les clients achèteront de la mémoire DRAM et de la mémoire flash NAND pour les SSD au cours des 5 prochaines années. Les prix sont plafonnés aux niveaux maximaux atteints par Micron jusquà fin mai 2026. Si le rapport actuel entre loffre et la demande persiste, les principaux clients paieront les mêmes prix que récemment.
Pour Micron, cela se traduit par une marge brute moyenne denviron 85 %. D'après Sanjay Mehrotra, PDG, président et président du conseil dadministration de Micron, ces accords stratégiques s'appliquent aux produits existants, principalement la DDR5, la LPDDR5X, la HBM3e et la HBM4. Ils prévoient de nouvelles négociations avec des prix plus élevés pour les nouvelles générations de mémoire telles que la DDR6, la LPDDR6 et la HBM5.
En ce qui concerne les prix minimaux, Micron précise quils visent à continuer de générer une « marge brute très solide, supérieure aux marges les plus élevées de tous les cycles de mémoire précédents ». Cela exclut en grande partie un retour aux prix de la mémoire pratiqués à partir de 2025 et avant.
Des milliards de pénalités en cas de non-respect des signatures
Les accords signés sont contraignants. Tous prévoient des quantités minimales de livraison. Si un client achète moins que ce qui a été convenu, il doit verser des milliards de pénalités à Micron. Ces accords visent en réalité à maintenir la situation actuelle en matière dapprovisionnement. Les contrats de taille moyenne, quant à eux, prévoient des prix fixes. Les contrats de petite taille régissent les quantités livrées sans cadre de prix fixes à long terme.
Cela semble concerner principalement les constructeurs automobiles qui ont conclu des contrats de trois ans avec Micron. Les 16 accords signés à ce jour prévoient des achats dune valeur dau moins 100 milliards de dollars pendant leur durée. Micron précise que ce chiffre est extrêmement prudent et quil devrait être nettement plus élevé. Micron et ses concurrents ont déclaré qu'ils déploient des efforts pour étendre leurs capacités de productions.
En attendant, cette situation constitue une aubaine pour Micron et ses actionnaires. Sanjay Mehrotra explique notamment : « nos clients prennent conscience que la situation de pénurie en matière de mémoire et de stockage mettra beaucoup de temps à saméliorer. Même si nous prévoyons une amélioration progressive de loffre du secteur en 2028, nous ne savons pas encore quand loffre de mémoire pourra rattraper la demande croissante ».
Le sacrifice du marché grand public au profit du secteur de l'IA
Les trois acteurs qui contrôlent plus de 90 % de la production mondiale de puces mémoire ont fait le choix de réorienter environ 93 % de leur capacité de fabrication vers les puces spécialisées destinées à l'IA. Ce choix économique est motivé par la rentabilité exceptionnelle de ces puces qui génèrent trois à cinq fois plus de revenus par plaquette de silicium. (En décembre, Micron a annoncé qu'il se retirait du marché de la mémoire grand public.)
En conséquence, la production de mémoires classiques pour les ordinateurs, téléphones et autres appareils électroniques a drastiquement chuté, augmentant mécaniquement leur part dans les coûts de fabrication de ces appareils. En mai 2026, la mémoire représentait 63 % du coût total des composants des puces d'IA. La bulle de l'IA a fait grimper les prix de la mémoire et force des fabricants comme Microsoft à augmenter le prix de leurs appareils.
Apple a augmenté les prix de ses appareils Mac et iPad, avec des hausses atteignant ou dépassant les 20 % pour ses modèles les plus populaires. Le Mac Studio M3 Ultra a subi la plus forte hausse, passant de 3 999 à 5 299 dollars. Selon un porte-parole d'Apple, l'expansion rapide des centres de données pour l'IA a créé une demande extraordinaire en mémoire et en stockage, entraînant une hausse des prix des composants d'une rapidité inédite.
Cette hausse devrait impacter les ventes d'Apple, les analystes prévoyant une augmentation de 50 à 150 dollars pour la prochaine gamme d'iPhone. De son côté, Microsoft a augmenté les prix de tous ses PC Surface, les rendant plus chers que les Mac équivalents. Les prix des consoles Xbox ont aussi augmenté de 100 à 150 dollars, Microsoft justifiant ses hausses par le fait que les prix du stockage et de la mémoire ont été multipliés par plus de 2,5.
Une pénurie qui cascade vers les anciennes générations de RAM
La réduction structurelle de l'offre en mémoire DRAM classique oblige les acheteurs à se tourner vers des produits plus anciens, ce qui stimule la demande pour la DDR2 et la DDR3. Toutefois, ces composants ne sont pas abordables pour autant. Après de fortes hausses au premier trimestre, les prix contractuels de la DDR2 devraient augmenter de 55 à 60 % au deuxième trimestre 2026, puis de 35 à 40 % supplémentaires au troisième trimestre.
DDR4-3200 2x8 Go (prix moyen en dollars au cours des 18 derniers mois)
Selon certains rapports sur l'évolution de l'industrie, face à la pénurie et à l'explosion des prix de la mémoire, certains fabricants revoient à la baisse les spécifications de leurs systèmes pour maîtriser les coûts et maintenir la clientèle, remplaçant parfois la DDR4 par la DDR3, ou la DDR3 par la DDR2.
Le deuxième trimestre 2026 a été marqué par une hausse des prix de la mémoire, avec une augmentation record de 89 % pour les modules LPDDR5X (passant de 77,1 à 145,9 $) et de 51 % pour une barrette standard de 16 Go de DDR4. Les coûts de stockage ont également bondi, un SSD NVMe Gen4 de 512 Go coûtant désormais 54 % de plus que le trimestre précédent. Dans la communauté, les consommateurs rapportent leurs désespoirs.
En raison de la priorité donnée aux produits pour serveurs à forte valeur ajoutée, l'offre pour le grand public reste dramatiquement insuffisante. Par conséquent, les fabricants d'ordinateurs, de smartphones et de consoles répercutent ces hausses sur les prix finaux payés par les acheteurs. Selon les analystes, cette pression sur les coûts devrait se maintenir durablement et les prix de la mémoire vive ne devraient pas se normaliser avant 2028.
Prédictions des experts du secteur sur cette pénurie
« Il n'y aura pas d'amélioration avant 2028 », a déclaré Lip-Bu Tan, PDG d'Intel, après s'être entretenu avec deux des trois grands fabricants de mémoires. L'un d'eux, Micron, a publiquement fait la même déclaration, affirmant que son usine de mémoires de l'Idaho n'ouvrirait pas avant mi-2027 et qu'il ne faudrait pas s'attendre à une production réelle avant 2028. SK Hynix avait également prédit que la pénurie durerait jusqu'à la fin de l'année 2027.
Si Micron, SK Hynix et Samsung gagnent suffisamment d'argent pour augmenter leur production, la construction des nouvelles usines promises prendra du temps. Ils considèrent également qu'il est plus rentable et moins risqué de construire lentement plutôt que de se précipiter pour répondre à la demande.
Il n'y a pas si longtemps, certains fabricants de mémoires perdaient de l'argent à cause d'une surproduction. « Ce qui est effrayant dans ce secteur, c'est que si vous surproduisez, vous finissez par faire faillite », a déclaré Dylan Patel, PDG de SemiAnalysis. Samsung devrait augmenter son offre de plaquettes de mémoire de seulement 5 % cette année. En attendant, les fabricants de RAM vont tirer le maximum de profits, au détriment des consommateurs.
Sources : Micron (PDF), TrendForce, billet de blogue
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